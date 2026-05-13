Министър Найденов: Започва дисциплинарно производство срещу Русинова, за Сарафов - няма доказани нарушения

По отношение на шефката на СГП г-жа Емилия Русинова прокурорската колегия намери, че са налице достатъчно обстоятелства, свързани с отправените в предложението на предишния министър г-н Янкулов за дисциплинарно производство и реши да образува такова, като определи и дисциплинарен състав, който беше обявен след закритата част на заседанието. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти след заседание на ВСС.

По отношение на Борислав Сарафов прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, които се съдържат в сигнала на г-н Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Тоест, от една страна да налице материални пречки, от друга процесуални за образуване на такъв тип производство, уточни министърът.

И двете решения бяха взети с единодушие, поясни той.

Налице е 14-дневен срок след получаване на проктоколите за обжалване. Не искам да се ангажирам с категорична позиция дали ще обжалвам или не, но по време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни доводи, свързани с недостатъци или твърдения за недостатъци в отправените искания. Аз за пръв път сега ги чух. Ще се запозная с протокола от заседанието и при наличие на основание ще подам жалба във ВАС. При липса на такива основания, ще внеса искането наново, каза правосъдният министър.

Независимо от резултата, специално за г-н Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице, според прокурорската колегия, основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, считам че престижът на съдебната власт е увреден и трябва да се предприемат необходимите действия в тази насока, за да може той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока, категоричен бе Найденов.

Припомняме, че Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.