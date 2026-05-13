Министър Найденов: Започва дисциплинарно производство срещу Русинова, за Сарафов - няма доказани нарушения

13 Май, 2026 17:19 2 088 31

  • николай найденов-
  • русинова-
  • сарафов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По отношение на шефката на СГП г-жа Емилия Русинова прокурорската колегия намери, че са налице достатъчно обстоятелства, свързани с отправените в предложението на предишния министър г-н Янкулов за дисциплинарно производство и реши да образува такова, като определи и дисциплинарен състав, който беше обявен след закритата част на заседанието. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти след заседание на ВСС.

По отношение на Борислав Сарафов прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, които се съдържат в сигнала на г-н Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Тоест, от една страна да налице материални пречки, от друга процесуални за образуване на такъв тип производство, уточни министърът.

И двете решения бяха взети с единодушие, поясни той.

Налице е 14-дневен срок след получаване на проктоколите за обжалване. Не искам да се ангажирам с категорична позиция дали ще обжалвам или не, но по време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни доводи, свързани с недостатъци или твърдения за недостатъци в отправените искания. Аз за пръв път сега ги чух. Ще се запозная с протокола от заседанието и при наличие на основание ще подам жалба във ВАС. При липса на такива основания, ще внеса искането наново, каза правосъдният министър.

Независимо от резултата, специално за г-н Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице, според прокурорската колегия, основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, считам че престижът на съдебната власт е увреден и трябва да се предприемат необходимите действия в тази насока, за да може той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока, категоричен бе Найденов.

Припомняме, че Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 32 Отговор
    В какво ще обвинят женицата радевистите чекисти? Че е красива?

    Коментиран от #15, #24

    17:21 13.05.2026

  • 2 8 то жуже с торбичката

    31 1 Отговор
    и хотел на Халкидики

    Коментиран от #12

    17:24 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 донкс

    22 1 Отговор
    Да не си вършиш работата, като прикриваш мафиоти и корупция, ако не е престъпление, не знам кое е .

    17:26 13.05.2026

  • 6 Кметицата на Красно село е наред

    18 0 Отговор
    Направи платен паркинга до Лидъла на ул. Ладога 3!
    Сега хората след 40 години ползване няма къде да паркират!
    Корупцията е смайваща!

    Коментиран от #11

    17:27 13.05.2026

  • 7 въпрос

    18 1 Отговор
    На какво е министър министъра.

    17:30 13.05.2026

  • 8 Деветото Джудже

    20 1 Отговор
    няма да го пипнас с пръст, както и Каскет Каренин.

    17:33 13.05.2026

  • 9 Хахах

    19 3 Отговор
    Сарафов е изпран.

    Коментиран от #31

    17:33 13.05.2026

  • 10 Как

    15 2 Отговор
    пък за ден - два прегледа хиляди страници и реши на бърза ръка , че нямало нарушения ?

    17:34 13.05.2026

  • 11 Аз пък искам някой корумпиран милионер

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кметицата на Красно село е наред":

    Да дойде и да развали парка и детската площадка пред нас и да направи например паркинг или не знам какво но да не се вдига чак такъв шум бял ден не сме видели до сега..

    17:35 13.05.2026

  • 12 И тука да вземе едно хотелче цялото

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "8 то жуже с торбичката":

    Кой ще го намери , но то и никой не го търси.

    17:40 13.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Бушона изгърмя - главния мотор остана цял - системата работи :)

    17:41 13.05.2026

  • 14 Обикн.читател

    15 3 Отговор
    Прав е новият,Сарафов е чист като момина сълза.Ще е жалко,ако "Прогресивна България",се загуби някъде в безкрайните и тъмни лабиринти.Лошото е на една крачка от доброто,зависи в коя посока ще е крачката...

    Коментиран от #16

    17:43 13.05.2026

  • 15 факт

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Какви радевисти чекисти се разхождат из празната ти кратуна? Решението е взето от прокурорската колегия на ВСС, в която няма нито един радевист, всичките са антирадевисти, защото съвсем скоро ще им прекрати вечния мандат.

    17:44 13.05.2026

  • 16 Да де ама този министър

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Обикн.читател":

    Никой в парламента нищо не знаеше за него и ей го на, че Сарафов чистичък излезе.

    17:47 13.05.2026

  • 17 пожелание

    20 3 Отговор
    Сарафив ,Гешев , Борисов , Пеевски , и четиримата в затвора за по 20 г. , а там ще се разберата -кой -кой е.

    Коментиран от #28

    17:48 13.05.2026

  • 18 джиро диталия

    10 5 Отговор
    Сарафа от Сарафово ли е. Летището.

    17:51 13.05.2026

  • 19 Точно така

    7 2 Отговор
    Майтапчии,а европрокурорката,която взе подкупа-невинна.Велики сте

    18:23 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Трап

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Направо да я утрепят НКВД-то. То се е видяло, че се връща диктатурата на пролетарията.

    19:43 13.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Диана

    1 2 Отговор
    Да...Всичко ще се запише в Историята и един ден ще узнаем как мръсните ръце на БСПтата, организирали тази кохорта у нас днес "срещу олигархията", се разправят с неудобните им хора...Истината никога не спи!...Тя работи и колкото по-скъпи са хората около нея, толкова по-тежки са последиците за тях защото нещата се трупат и стават по-лоши...Доказателства, не доказателства...Докато БСП не изчезне от хоризонта на политиката ни дори чрез подставените си лица, които провеждат нейните патенти на управление и решаване на политически проблеми, нейния селски манталитет, че важното е "да копаеш", да удряш и блъскаш противника, да го унищожиш...няма да има мир в страната, никой да не си въобразява нещо подобно - видяхме как след 40 години мирно и щастливо съществуване под шапката на БКП изведнъж се оказа, че отвсякъде изблика толкова умраза, колкото никой не е предполагал...А...това не е истински мирно съществуване, това е "мирното" съществуване на БКП и днес на БСП....Тези нагли, безотговорни и цинични хора трябва да си отидат от политиката в името на доброто на всички, включително и на тях, които няма да имат повече нужда да са нагли, безотговорни и цинични....Те са срам за цялата страна, дори за целия свят, според мен...

    20:30 13.05.2026

  • 27 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Веднага трябва лицето Найденов да бъде уволнен и да започне разследване срещу него за престъпления по служба щом казва че престъпника Деветото джудже е невинен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Румен Радев,Мутри вън !!!!!!!!!!!!!

    20:30 13.05.2026

  • 28 Варна

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "пожелание":

    Първият изпран престъпник от нац.предател Р.Радев вече е налице.Честито на простолюдието което гласува за измамника спасител !

    Коментиран от #29

    20:39 13.05.2026

  • 29 Диана

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Варна":

    Той не е изпран престъпник...По-скоро е размяна за нещо или някой...Ако си наистина честен, не може да определиш някой като престъпник защото всички те са жертви на Прехода на БСП, целият народ сме жертви на БСП - ето ти си повярвал на истериите на БСПтата без дори да ти направи впечатление, че нямат никакви реални доказателства техните обвинения...Те са едни голямо лъжци и манипулатори, често действайки по известни криминални методи като "крадецът вика "дръжте крадеца""...

    21:33 13.05.2026

  • 30 Луд

    2 0 Отговор
    Само извадете парите ,Вход и изход..Във кината е тъмно но изхода се вижда и никои Неси жули носът във стената ,Само вие които дойдохте със обещания да не си повредите лъскавите физиономия като не намират за редно да се направи ревизия на доходите на големците,,Страх ви хвана като разбирате че става дума за милярди много милярди и си дадъхте сметка че самите вие не струвате и 10% от откраднатото от изстрадалият народ.

    21:48 13.05.2026

  • 31 куку

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахах":

    няма такъв препарат който може да изпере магистрати в съдебнатана ни система..пак ще има воня..Какво става с "гнилите ябълки" в българското правосъдие..

    17:26 14.05.2026

