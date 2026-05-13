Министър Найденов: Започва дисциплинарно производство срещу Русинова, за Сарафов - няма доказани нарушения

По отношение на шефката на СГП г-жа Емилия Русинова прокурорската колегия намери, че са налице достатъчно обстоятелства, свързани с отправените в предложението на предишния министър г-н Янкулов за дисциплинарно производство и реши да образува такова, като определи и дисциплинарен състав, който беше обявен след закритата част на заседанието. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти след заседание на ВСС.
По отношение на Борислав Сарафов прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, които се съдържат в сигнала на г-н Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Тоест, от една страна да налице материални пречки, от друга процесуални за образуване на такъв тип производство, уточни министърът.
И двете решения бяха взети с единодушие, поясни той.
Налице е 14-дневен срок след получаване на проктоколите за обжалване. Не искам да се ангажирам с категорична позиция дали ще обжалвам или не, но по време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни доводи, свързани с недостатъци или твърдения за недостатъци в отправените искания. Аз за пръв път сега ги чух. Ще се запозная с протокола от заседанието и при наличие на основание ще подам жалба във ВАС. При липса на такива основания, ще внеса искането наново, каза правосъдният министър.
Независимо от резултата, специално за г-н Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице, според прокурорската колегия, основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, считам че престижът на съдебната власт е увреден и трябва да се предприемат необходимите действия в тази насока, за да може той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока, категоричен бе Найденов.
Припомняме, че Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
2 8 то жуже с торбичката
5 донкс
6 Кметицата на Красно село е наред
Сега хората след 40 години ползване няма къде да паркират!
Корупцията е смайваща!
7 въпрос
8 Деветото Джудже
9 Хахах
10 Как
11 Аз пък искам някой корумпиран милионер
До коментар #6 от "Кметицата на Красно село е наред":Да дойде и да развали парка и детската площадка пред нас и да направи например паркинг или не знам какво но да не се вдига чак такъв шум бял ден не сме видели до сега..
12 И тука да вземе едно хотелче цялото
До коментар #2 от "8 то жуже с торбичката":Кой ще го намери , но то и никой не го търси.
13 ДрайвингПлежър
14 Обикн.читател
15 факт
До коментар #1 от "честен ционист":Какви радевисти чекисти се разхождат из празната ти кратуна? Решението е взето от прокурорската колегия на ВСС, в която няма нито един радевист, всичките са антирадевисти, защото съвсем скоро ще им прекрати вечния мандат.
16 Да де ама този министър
До коментар #14 от "Обикн.читател":Никой в парламента нищо не знаеше за него и ей го на, че Сарафов чистичък излезе.
17 пожелание
18 джиро диталия
19 Точно така
24 Трап
До коментар #1 от "честен ционист":Направо да я утрепят НКВД-то. То се е видяло, че се връща диктатурата на пролетарията.
26 Диана
27 ШЕФА
28 Варна
До коментар #17 от "пожелание":Първият изпран престъпник от нац.предател Р.Радев вече е налице.Честито на простолюдието което гласува за измамника спасител !
29 Диана
До коментар #28 от "Варна":Той не е изпран престъпник...По-скоро е размяна за нещо или някой...Ако си наистина честен, не може да определиш някой като престъпник защото всички те са жертви на Прехода на БСП, целият народ сме жертви на БСП - ето ти си повярвал на истериите на БСПтата без дори да ти направи впечатление, че нямат никакви реални доказателства техните обвинения...Те са едни голямо лъжци и манипулатори, често действайки по известни криминални методи като "крадецът вика "дръжте крадеца""...
30 Луд
31 куку
До коментар #9 от "Хахах":няма такъв препарат който може да изпере магистрати в съдебнатана ни система..пак ще има воня..Какво става с "гнилите ябълки" в българското правосъдие..
