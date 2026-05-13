Предаваме на Германия директор на авиокомпания, издирван за 50 престъпления

13 Май, 2026 17:51 3 109 12

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състав на Окръжен съд-Кюстендил допуска незабавно предаване на Германия на директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване за 50 престъпления, за невнесени данъци, съобщиха от правораздавателното ведомство. Той е бил задържан на ГКПП-Гюешево на 15 април т.г. Издирваният обявил пред съда доброволно съгласие за предаване, "като не се отказва от прилагане принципа на особеността".

Ръководителят на чартърната авиокомпания П. Г. е с гражданство на Италия и Швейцария. Обявен е за международно издирване със заповед за арест от германските власти, издадена на 20.01.2026 г. от Районен съд – Дрезден. Издирва се за провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 г. до февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай, на обща стойност най- малко 9 006 204, 38 евро.

В хода на заседанието се разбра, че задържаният преди месец на влизане в България през ГКПП-Гюешево не е спазвал правилата - да внася данък за всеки ползвал авиокомпанията пътуващ най-късно до 10-о число на следващия месец, поясниха запознати със случая.


  • 1 А бе,

    13 4 Отговор
    какви са тия европрестъпници ?

    17:53 13.05.2026

  • 2 няма държава

    33 0 Отговор
    А тук нашите престъпници вместо да са в затвора , имат депутатски имунитет !!

    17:55 13.05.2026

  • 3 Предаваме на Германия писари по пълнежи

    14 0 Отговор
    и ти ли го предаваш човечеца мари марийче
    кво ти е направил

    18:01 13.05.2026

  • 4 ТОЗ ПЪК

    21 0 Отговор
    За 9 000 000
    В БЪЛГАРИЯ СИ СЕДЯТ ЗАЦМИЛИАРДИ НА 1вия РЕД НА ПАРЛАМЕНТА

    18:12 13.05.2026

  • 5 Някакъв

    8 0 Отговор
    бушон !

    18:13 13.05.2026

  • 6 Мигел

    16 0 Отговор
    Ако в България имаш 9 милиона ставаш недосегаем.Всички съдии и прокурори са от твоя отбор.

    18:21 13.05.2026

  • 7 Тези в германия защо не са го почнали

    11 0 Отговор
    Да го търсят след първия милион а са го оставили да направи 9 милиона

    18:46 13.05.2026

  • 8 Маро,

    3 2 Отговор
    Не се казва Германия, а Федерална Република Германия.

    18:48 13.05.2026

  • 9 ПЛАТИЛ Е ДА НЕ ГО ЗАКАЧАТ

    5 0 Отговор
    Но го прецакаха.

    19:40 13.05.2026

  • 10 мамник

    2 0 Отговор
    Такива хора не се предават,малоумници,такива като него се обгрижват и се черпи безценен опит!

    20:04 13.05.2026

  • 11 престъпникът джо

    4 0 Отговор
    Сякаш нашите престъпници са малко и не ни стигат ,че и нови Международни имаме които ще разнообразят страната ни за да ни е по интересно и забавно. .

    20:27 13.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

