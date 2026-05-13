Предаваме на Германия директор на авиокомпания, издирван за 50 престъпления

Състав на Окръжен съд-Кюстендил допуска незабавно предаване на Германия на директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване за 50 престъпления, за невнесени данъци, съобщиха от правораздавателното ведомство. Той е бил задържан на ГКПП-Гюешево на 15 април т.г. Издирваният обявил пред съда доброволно съгласие за предаване, "като не се отказва от прилагане принципа на особеността".

Ръководителят на чартърната авиокомпания П. Г. е с гражданство на Италия и Швейцария. Обявен е за международно издирване със заповед за арест от германските власти, издадена на 20.01.2026 г. от Районен съд – Дрезден. Издирва се за провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 г. до февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай, на обща стойност най- малко 9 006 204, 38 евро.

В хода на заседанието се разбра, че задържаният преди месец на влизане в България през ГКПП-Гюешево не е спазвал правилата - да внася данък за всеки ползвал авиокомпанията пътуващ най-късно до 10-о число на следващия месец, поясниха запознати със случая.