Проф. Вучков: Гражданите са склонни да простят грешки на новото мнозинство

Съвсем нормално възприемам решението за снемане на държавната охрана на Пеевски и Борисов. Дали има връзка с рокадата по върховете на ДАНС – вероятно да. Това заяви пред Нова нюз бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

„Пеевски е имал охрана и от НСО, и от МВР. Това беше позволено от законите. Въпросът е дали тези закони трябва да бъдат променени, защото промяната им през 2020 г. беше едно усилие на НС само едни конкретни лица да бъдат охранявани. Има и текст за охраната на частни лица, които нямат никаква публична функция, само защото са „ценни“ за НСО. Дълго време Доган беше охраняван с всички видове охрана“, припомни той.

Той допълни, че има положително отношение към Георги Кандев, като обърна внимание, че му е бил любим курсант в Академията на МВР: „Без каквато и да е вътрешна информация, наистина очаквам той да продължи да бъде главен секретар на МВР, може би дори като титуляр.“

За съдебната реформа и ситуацията с ВСС Вучков подчерта: „Това е ненормална обстановка – години наред да работиш с изтекъл мандат, да си получаваш високите заплати, да назначаваш началници. Приемането на законопроектите за съдебната власт са съвсем очаквани, конституционно съобразни и положителни решения. Трябва доста неща да се поогледат обаче, но за това има време. Както се казва, дори една, две, три грешки да направи новото мнозинство в следващите няколко месеца, според мен гражданите са склонни да му простят.“

Той представи новата си книга „Наказателен процес на Република България“, коментирайки как да се усъвършенства наказателния процес: „Това е въпрос на национална политика, защото дори няма общоевропейски стандарти по този въпрос. Бавно е правосъдието у нас, и в други държави е така, дори при ЕСПЧ. Но могат да се намерят някои механизми, те не са един или два. Делата у нас се точат изключително бавно. Едно наказателно дело може да приключи след много, много години, на трета инстанция.“