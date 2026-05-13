Проф. Вучков: Гражданите са склонни да простят грешки на новото мнозинство

13 Май, 2026 18:38 1 355 32

  • веселин вучков-
  • управление-
  • охрана-
  • пеевски

Пеевски е имал охрана и от НСО, и от МВР. Това беше позволено от законите. Въпросът е дали тези закони трябва да бъдат променени, защото промяната им през 2020 г. беше едно усилие на НС само едни конкретни лица да бъдат охранявани

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съвсем нормално възприемам решението за снемане на държавната охрана на Пеевски и Борисов. Дали има връзка с рокадата по върховете на ДАНС – вероятно да. Това заяви пред Нова нюз бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

„Пеевски е имал охрана и от НСО, и от МВР. Това беше позволено от законите. Въпросът е дали тези закони трябва да бъдат променени, защото промяната им през 2020 г. беше едно усилие на НС само едни конкретни лица да бъдат охранявани. Има и текст за охраната на частни лица, които нямат никаква публична функция, само защото са „ценни“ за НСО. Дълго време Доган беше охраняван с всички видове охрана“, припомни той.

Той допълни, че има положително отношение към Георги Кандев, като обърна внимание, че му е бил любим курсант в Академията на МВР: „Без каквато и да е вътрешна информация, наистина очаквам той да продължи да бъде главен секретар на МВР, може би дори като титуляр.“

За съдебната реформа и ситуацията с ВСС Вучков подчерта: „Това е ненормална обстановка – години наред да работиш с изтекъл мандат, да си получаваш високите заплати, да назначаваш началници. Приемането на законопроектите за съдебната власт са съвсем очаквани, конституционно съобразни и положителни решения. Трябва доста неща да се поогледат обаче, но за това има време. Както се казва, дори една, две, три грешки да направи новото мнозинство в следващите няколко месеца, според мен гражданите са склонни да му простят.“

Той представи новата си книга „Наказателен процес на Република България“, коментирайки как да се усъвършенства наказателния процес: „Това е въпрос на национална политика, защото дори няма общоевропейски стандарти по този въпрос. Бавно е правосъдието у нас, и в други държави е така, дори при ЕСПЧ. Но могат да се намерят някои механизми, те не са един или два. Делата у нас се точат изключително бавно. Едно наказателно дело може да приключи след много, много години, на трета инстанция.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този път

    14 4 Отговор
    Няма да има Прошка

    18:40 13.05.2026

  • 2 кредита на доверие е до лятото

    14 3 Отговор
    След юни започва хепънинга на жълтите павета.

    Коментиран от #10

    18:44 13.05.2026

  • 3 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Абе,то не е нормално и един от гавазите на Румен да става шеф на ДАНС ама никой не протестира за това назначение. Само Пеевски е в устите на новите (незнам как да ги нарека)

    18:45 13.05.2026

  • 4 тикви и свини

    10 5 Отговор
    В Албания си направиха реформа в съдебната състема , и нещата там тръгнаха . Дано и тук стане така ,защото ще има бунтове !!Няма как да няма вкарани в затвора , след като изчезнаха милиарди , и народа ги плаща !!

    18:45 13.05.2026

  • 5 Дориана

    11 5 Отговор
    Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски беше очаквано. Те не са над Закона както си въобразяваха така , че идва времето когато трябва да поемат отговорност пред народа за своите дейности като политици. Да ходиш с охрана, това означава страх от обществото , уж за което те работеха .

    Коментиран от #12

    18:46 13.05.2026

  • 6 Веска

    9 3 Отговор
    Не само са склони да прощават,те знаят чудесно,че нищо няма да се промени,нишо няма да се свърши и битият ще си остане бит,нататък е ясна и изпълнима!За женската страна говоря,хора!

    18:47 13.05.2026

  • 7 Георги

    15 1 Отговор
    масово хората са готови да прощават на тези които са избрали, което е странно. Вместо да си взискателен към тоя, дето си му дам властта в ръцете го оправдават и защитаваш въпреки всички глупости.

    Коментиран от #19

    18:47 13.05.2026

  • 8 Нищо подобно!

    15 3 Отговор
    С тия сваляния на охрани няма да ни залъжете! Чакаме справедливи ефективни присъди за Тиквениците и Прасетата с отнемане в полза на държавата на стотиците милиарди, които са откраднали от бюджета за последните 25 години!

    18:49 13.05.2026

  • 9 Сатана Z

    7 2 Отговор
    ВСС ни го натрапиха хората с брадите и плетените пуловерчега от СДС през 1991 вписвайки го в Конституцията под давление на външни фактори.

    18:50 13.05.2026

  • 10 Дориана

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "кредита на доверие е до лятото":

    Протестирайте колкото искате на жълтите павета и под жълтите павета корупцията, мафията и Завладяната държава ще бъдат прочистени с крути мерки. За вас остава да приемете реалността или да напуснете България в някоя друга корумпирана държава.

    Коментиран от #13

    18:51 13.05.2026

  • 11 Майора

    7 0 Отговор
    Ало Дориана , много си далеч от истината или н ти отърва и си забравила акциите на Борисов срещу Сретен Йосич и други! Но народът е казал” Ум робува , ум царува , ум патки пасе”! Много други изнесоха парите на страната и много добре се знае кои са те!

    18:52 13.05.2026

  • 12 Еврокопейкa

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Служителите на НСО са щатни служители ...те не са назначени специално за Бойко ...и след като не са му зачислени като охрана ,те ще продължат да са на работа и да получават заплати ...просто ще охраняват други за които ще мълчите ,както мълчите за администрацията в Президенството ,която ползваше и продължава да ползва НСО без никакво право.

    Коментиран от #22

    18:55 13.05.2026

  • 13 Вечният русофилски цирк

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Само незнам ,Радев как ще управлява АКО ШИШИ И БОКО КУПЯТ
    10/15 ЧОВЕКА ОТ ТЕЗИ 130.....
    ТЕ имат парите и е напълно във тях стил да направят това

    Коментиран от #17, #18

    18:56 13.05.2026

  • 14 Васил

    7 3 Отговор
    И защо да им се прощава като имаха гръмки обещания които май забравиха още в първите дни субсидията не е намалена още ползват НСО и Данс си седи карат я по същият сценарии демек живот на гърба на данъкоплатеца и нищо не се е променило освен че Сарафов си подаде оставка и до там. Явно ще я играят да залъгват народа.

    19:01 13.05.2026

  • 15 Питане

    6 0 Отговор
    Ти ли ще им бършеш ос...аните дирници ???

    19:03 13.05.2026

  • 16 ДВАТА

    7 2 Отговор
    ШОПАРА ДА ВЪРНАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ,Т.Е. НА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ,КОИТО СА ИМ ПЛАЩАЛИ ОХРАНАТА 15 ГОДИНИ.
    СУМАТА Е ОКОЛО 40 МЛН. €.

    19:09 13.05.2026

  • 17 Дориана

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Вечният русофилски цирк":

    Грешите този път ние Рептилите се намесихме и всеки който си позволи да пречи , саботира борбата с корупцията , мафията, политическите зависимости ще получи отговор директно от Астрално ниво. Няма милост , няма прошка. България трябва да върви напред и нагоре.

    Коментиран от #24

    19:09 13.05.2026

  • 18 БОЙО ТЪПОТО

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вечният русофилски цирк":

    И ДРУГИЯ ШОПАР СА В КАНАЛА.
    ВЕЧЕ СА ВДИГНАЛИ КРЪВНО И СА В ПРЕД ИНФАРКТНО СЪСТОЯНИЕ.
    ДАНО НЕ СЕ ГЪТНАТ,ЗАЩОТО МНОГО ЩЕ МЕ Е ЯД,ЧЕ НЯМА ДА ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА.

    Коментиран от #21

    19:15 13.05.2026

  • 19 Ти да видиш

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Те - новите, на това разчитат. Още не са започнали и вече говорят за заложени бомби, тежко наследство и т.н. И то от... сл. правителство.

    19:18 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дориана

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "БОЙО ТЪПОТО":

    За информация заложено им е на Астрално ниво политически, финансов и физически срив. Няма да влязат в затвора , това не е на Астрално ниво , но няма да са във физическа форма разбираемо след политическия срив. Точно за това най- добре за тях е да напуснат Парламента и политиката каквото беше желанието на всички протестиращи по площадите.

    19:24 13.05.2026

  • 22 Един път

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Еврокопейкa":

    Не е достатъчен за обяснение на бабето. Може би след 10-я ще вдене.
    Нея я кефи, че във всеки материал се изявява по няколко пъти, като
    НАЙ-веща по всички въпроси

    19:25 13.05.2026

  • 23 Колко струва хляба

    2 0 Отговор
    До Майора.Акцията беше на Нидерландия а това че някой си прави снимки за пиар и рейтинг си е негов проблем

    19:25 13.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 безпартиен

    1 1 Отговор
    Охраната на двамата трябва да остане и да ги пази да не излязат!

    19:42 13.05.2026

  • 26 Дориана

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бабе,":

    Някои хора много са зле с главата. И с информацията. Информирайте се , че хора рептили съществуват на Земята. Така, че , ако застанете на пътя ни ние сме жестоки и отмъстителни при нас прошката не съществува както и възрастта. Получавате директно отговор не от нас , които сме на Земята , а от Рептилите които са на Астрално ниво и с които сме свързани.

    19:48 13.05.2026

  • 27 така така

    6 0 Отговор
    Какви грешки ? Да подават оставки и да се махат. Натровиха държавата за отрицателно време!

    20:09 13.05.2026

  • 28 слънцето изгрява от изток, да знаете!

    3 0 Отговор
    Този човек няма ясна позиция.Може и така, може и иначе.Всякак може. От една страна е правилно, но може да има грешки.Иди го разбери! Един професор не може .така да говори, трябва да е ясен, с отлични познания, да не се колебае, да има позиция, да е последователен.Но това малко хора притежават.

    Коментиран от #31

    20:43 13.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РУМЕН РАДЕВ

    2 0 Отговор
    АЗ ГА ОБЕКАЛЯХ ИЗ СТРАНАТА С НА ЖИНАМИ ШКОДАТА И СТАНАХ ЗАРЕЗИЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ ААААААААААААААААААААА .... СЕГА ТЕ ДА ОБИКАЛЯТ Съ дачия 0.8 кубика три цилиндра 😂😂😂 да видят ХУБАВО ЛИ Е 😂😂😂😂😂😂

    20:51 13.05.2026

  • 31 В БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "слънцето изгрява от изток, да знаете!":

    ОТ ЗАПАД 😂

    21:35 13.05.2026

  • 32 Меркуцио

    3 0 Отговор
    И гражданите, ако го направят, ще допуснат отново!, фатална грешка! На бившите перестройчици, наследствена комунистическа номенклатура, провинциални тарикати с шумкарска закваска и, разбира се, авангардът им ДС, отдавна не им харесваше да се крият в БСП и я убиха, за да им се отвори път към нова инкарнация на БКП! Е сега вече танковете ще дойдат........

    22:13 13.05.2026

