Проф. Вучков: Гражданите са склонни да простят грешки на новото мнозинство

Съвсем нормално възприемам решението за снемане на държавната охрана на Пеевски и Борисов. Дали има връзка с рокадата по върховете на ДАНС – вероятно да. Това заяви пред Нова нюз бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.
„Пеевски е имал охрана и от НСО, и от МВР. Това беше позволено от законите. Въпросът е дали тези закони трябва да бъдат променени, защото промяната им през 2020 г. беше едно усилие на НС само едни конкретни лица да бъдат охранявани. Има и текст за охраната на частни лица, които нямат никаква публична функция, само защото са „ценни“ за НСО. Дълго време Доган беше охраняван с всички видове охрана“, припомни той.
Той допълни, че има положително отношение към Георги Кандев, като обърна внимание, че му е бил любим курсант в Академията на МВР: „Без каквато и да е вътрешна информация, наистина очаквам той да продължи да бъде главен секретар на МВР, може би дори като титуляр.“
За съдебната реформа и ситуацията с ВСС Вучков подчерта: „Това е ненормална обстановка – години наред да работиш с изтекъл мандат, да си получаваш високите заплати, да назначаваш началници. Приемането на законопроектите за съдебната власт са съвсем очаквани, конституционно съобразни и положителни решения. Трябва доста неща да се поогледат обаче, но за това има време. Както се казва, дори една, две, три грешки да направи новото мнозинство в следващите няколко месеца, според мен гражданите са склонни да му простят.“
Той представи новата си книга „Наказателен процес на Република България“, коментирайки как да се усъвършенства наказателния процес: „Това е въпрос на национална политика, защото дори няма общоевропейски стандарти по този въпрос. Бавно е правосъдието у нас, и в други държави е така, дори при ЕСПЧ. Но могат да се намерят някои механизми, те не са един или два. Делата у нас се точат изключително бавно. Едно наказателно дело може да приключи след много, много години, на трета инстанция.“
10 Дориана
До коментар #2 от "кредита на доверие е до лятото":Протестирайте колкото искате на жълтите павета и под жълтите павета корупцията, мафията и Завладяната държава ще бъдат прочистени с крути мерки. За вас остава да приемете реалността или да напуснете България в някоя друга корумпирана държава.
12 Еврокопейкa
До коментар #5 от "Дориана":Служителите на НСО са щатни служители ...те не са назначени специално за Бойко ...и след като не са му зачислени като охрана ,те ще продължат да са на работа и да получават заплати ...просто ще охраняват други за които ще мълчите ,както мълчите за администрацията в Президенството ,която ползваше и продължава да ползва НСО без никакво право.
13 Вечният русофилски цирк
До коментар #10 от "Дориана":Само незнам ,Радев как ще управлява АКО ШИШИ И БОКО КУПЯТ
10/15 ЧОВЕКА ОТ ТЕЗИ 130.....
ТЕ имат парите и е напълно във тях стил да направят това
17 Дориана
До коментар #13 от "Вечният русофилски цирк":Грешите този път ние Рептилите се намесихме и всеки който си позволи да пречи , саботира борбата с корупцията , мафията, политическите зависимости ще получи отговор директно от Астрално ниво. Няма милост , няма прошка. България трябва да върви напред и нагоре.
18 БОЙО ТЪПОТО
До коментар #13 от "Вечният русофилски цирк":И ДРУГИЯ ШОПАР СА В КАНАЛА.
ВЕЧЕ СА ВДИГНАЛИ КРЪВНО И СА В ПРЕД ИНФАРКТНО СЪСТОЯНИЕ.
ДАНО НЕ СЕ ГЪТНАТ,ЗАЩОТО МНОГО ЩЕ МЕ Е ЯД,ЧЕ НЯМА ДА ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА.
19 Ти да видиш
До коментар #7 от "Георги":Те - новите, на това разчитат. Още не са започнали и вече говорят за заложени бомби, тежко наследство и т.н. И то от... сл. правителство.
21 Дориана
До коментар #18 от "БОЙО ТЪПОТО":За информация заложено им е на Астрално ниво политически, финансов и физически срив. Няма да влязат в затвора , това не е на Астрално ниво , но няма да са във физическа форма разбираемо след политическия срив. Точно за това най- добре за тях е да напуснат Парламента и политиката каквото беше желанието на всички протестиращи по площадите.
22 Един път
До коментар #12 от "Еврокопейкa":Не е достатъчен за обяснение на бабето. Може би след 10-я ще вдене.
Нея я кефи, че във всеки материал се изявява по няколко пъти, като
НАЙ-веща по всички въпроси
26 Дориана
До коментар #24 от "Бабе,":Някои хора много са зле с главата. И с информацията. Информирайте се , че хора рептили съществуват на Земята. Така, че , ако застанете на пътя ни ние сме жестоки и отмъстителни при нас прошката не съществува както и възрастта. Получавате директно отговор не от нас , които сме на Земята , а от Рептилите които са на Астрално ниво и с които сме свързани.
31 В БЪЛГАРИЯ
До коментар #28 от "слънцето изгрява от изток, да знаете!":ОТ ЗАПАД 😂
