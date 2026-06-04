Новини
България »
Иван Демерджиев: Сред основните ми приоритети са борбата с организираната престъпност и корупцията

Иван Демерджиев: Сред основните ми приоритети са борбата с организираната престъпност и корупцията

4 Юни, 2026 20:38 397 15

  • иван демерджиев

Работим активно с Европол, Фронтекс и партньорските служби и отчитаме добри резултати от съвместните оперативни действия

Иван Демерджиев: Сред основните ми приоритети са борбата с организираната престъпност и корупцията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на участието си в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, който се провежда днес в Люксембург, министър Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Пред Магнус Брунер, комисар по миграция и вътрешни работи в Европейската комисия Демерджиев изрази задоволство от възможността за лична среща в самото начало на мандата му като министър. Двете страни се ангажираха да споделят в открит и откровен диалог всички въпроси от взаимен интерес. „Вашите ресори са от изключителна важност за България, затова очаквам да си партнираме успешно“ – заяви министърът.

С Атанасиос Плеврис, министър по миграцията и убежището на Гърция, бяха обсъдени общите приоритети като охраната на границите, ефективна политика на връщане, както и още по-решителни действия в борбата с трафика на мигранти.

Общата им позиция бе, че сътрудниичеството е отлично и има практически характер. Висока оценка беше дадена на тристранния формат на сътрудничество България – Гърция – Турция.

Проведените досега три министерски срещи допринасят за повишаване сигурността на границата и борбата с трансграничната престъпност. Двете страни заявиха очакванията си този формат да продължи да работи все така ползотворно.

Бяха обсъдени и възможностите за по-ефективни в съвместни действия за намиране на общоевропейски решения в управлението на миграцията. Постигната беше договореност за взаимен обмен на мнения и добри практики в първите месеци от прилагането на Пакта за миграцията и убежището.

По време на срещата с федералния министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер министър Демерджиев благодари на колегата си за подкрепата и доверието, изградени в процеса на присъединяването на България към Шенген.

„Това беше важен урок, че когато разговаряме открито и търсим решения заедно, можем да постигаме резултати в интерес на всички европейски граждани“. „Сред основните ми приоритети като министър на вътрешните работи са борбата с организираната престъпност и корупцията. Това са приоритети и на правителството в усилията за възстановяване на справедливостта и общественото доверие в институциите“ – отбеляза Демерджиев.

Борбата с каналджийството продължава да бъде водещ приоритет. Работим активно с Европол, Фронтекс и партньорските служби и отчитаме добри резултати от съвместните оперативни действия. Австрия е сред най-близките партньори на България по темите на миграцията, граничната сигурност и противодействието на трафика на мигранти.

Двете страни обсъдиха и възможностите за сътрудничество в областта на противодействието на организираната престъпност.

В разговор с федералния министър на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт министър Демерджиев посочи, че активният политически диалог е от съществено значение за успешното справяне с общите европейски предизвикателства.

Двамата изразиха готовност да обсъждат възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, включително по въпросите на вътрешната сигурност, управлението на миграцията, борбата с трансграничната престъпност и по други теми от общ интерес. Постигнато беше съгласие за организиране на двустранна среща в рамките на настоящата година.

По време на разговора с Ханс Лейтенс, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) министър Демерджиев оцени високо подкрепата на агенцията за защитата на външните граници на ЕС и повишаването на ефикасността на устойчивите връщания. Тенденцията за трайно намаление на миграционния натиск е резултат както от усилията на българските власти, така и от доброто взаимодействие с партньорите.

България също участва със служители и техническо оборудване в мисии на Фронтекс, както и в различни пилотни проекти, споделянето на експертен опит и най-добри практики. Ханс Лейтенс потвърди високата оценка на Фронтекс за активната работа на България по една от най-важните външни граници на ЕС и допълни, че резултатите имат положителен ефект, който се отчита в общия спад на миграционния натиск на ниво ЕС.

С Мари-Пиер Ведрен, министър на гражданството, делегиран министър към министъра на вътрешните работи на Франция, беше обсъдена позицията по измененията в Регламента за Механизма на ЕС за гражданска защита. Двете страни отбелязаха, че споделят редица общи виждания по това досие.

„Разчитаме на възможностите, които Механизмът за гражданска защита на ЕС дава за взаимна подкрепа в случай на бедствия, особено в контекста на зачестилите горски пожари и наводнения. Очакваме той да продължава да ни служи и затова при бъдещото му изменение е важно да се запази добавената му стойност“ – посочи министър Демерджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    1 4 Отговор
    Ще търсиш в зайчарника

    20:43 04.06.2026

  • 2 мдда

    6 2 Отговор
    Сред основните ви приоритети са да си напълните джобовете и да не направите нищо!

    20:44 04.06.2026

  • 3 Помак

    3 0 Отговор
    Евала батко Демерджиев ..дано оздравееш

    20:45 04.06.2026

  • 4 Накарай некадърниците в МВР да работят

    4 1 Отговор
    МВР са сбирщина от крадливи мафиоти и само който не е имал работа с тях има добро мнение. МВР са комбина с престъпността

    20:46 04.06.2026

  • 5 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    Браво!

    20:47 04.06.2026

  • 6 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Бай Ванчо,
    вържи шопарите,та да е мирно селото!

    20:47 04.06.2026

  • 7 ванка

    0 0 Отговор
    али баба КОГА елените КОГА???

    20:48 04.06.2026

  • 8 Хаха

    2 1 Отговор
    Цяла България знае, че на този министър прякорът му е Бях точен с парите още от служебните правителства на Радев през последните години.

    20:48 04.06.2026

  • 9 Бях точен с парите

    3 2 Отговор
    Вярваме ти...

    20:49 04.06.2026

  • 10 тоя как се ухилил

    0 0 Отговор
    тая шия не е от туршия

    20:50 04.06.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    А дано, ама.....

    20:50 04.06.2026

  • 12 Хмм

    1 2 Отговор
    Чак не мога да повярвам, че бях точен с парите не споменава Борисов и Пеевски.

    20:51 04.06.2026

  • 13 Яшар

    2 1 Отговор
    Демерджиев ,ти знаеш, че си в апогея ...ако изгориш ще разочароваш много хора .. да ,после предполагам че ще възкръснеш като феникс или като президент на нрб ..оф на РБ. Или като министер премиер ...виждам те в тази роля ...по твърд от румен и независим .. румен е зависимия от мафията на бг ...имай едно наум кой са му приятелите !

    20:51 04.06.2026

  • 14 Ердоган

    0 1 Отговор
    Гълабарника, Мунчо и Росен Христов ще бъдат ли разследвани за Боташ?

    20:53 04.06.2026

  • 15 Хайде бе !

    2 0 Отговор
    Хайде бе !

    Вярваш Ли Си ?

    Бе ?

    20:59 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове