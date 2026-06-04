Цветомир Николов: Смяната на Румен Спецов в „Лукойл“ беше очаквана

Освобождаването на Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл” не беше нещо неочаквано. Аз лично и екипът на Центъра за изследване на демокрацията нямахме съмнения, че ще бъде извършена такава смяна, тъй като това е ключов актив, който трябва да бъде поставен под надзор.Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов, коментирайки решението на кабинета за рокада ръководството на рафинерията.

Той обясни, че става дума за структура с огромно търговско влияние върху цените на горивата, върху веригите на доставки и върху целия процес - от рафинирането до колонките на бензиностанциите. "Затова всяко правителство би искало поне да има достъп до вътрешната информация и да разполага с човек, на когото има доверие и който осигурява прозрачност", подчерта експертът.

И припомни, че има заявено желание от страна на „Лукойл“ за арбитражно дело. "В този контекст може да има определени съображения или желание за реакция, така че държавата да бъде в по-добра позиция. Това обаче са само предположения. Със сигурност ръководството е ключов фактор и доверието е от първостепенно значение", заяви Николов.

По думите му сега предстои да следим цените на едро и на дребно - дали ще запазят сегашните си нива, ще се понижат или ще се повишат. "Това ще ни покаже каква е политиката на особеното управление и дали цените са били изкуствено поддържани. Друг важен показател е финансовото състояние на рафинерията и на свързаните дружества в структурата на „Лукойл“. Това са двата най-важни параметъра. Разбира се, трябва да се гарантира и сигурността на доставките, но там вече има сключени договори и не би трябвало да има проблеми", изтъкна енергийният експерт.

И допълни: "И двете могат да бъдат проследени публично. Цените на едро и на дребно се публикуват всяка седмица от ЕК. Финансовото състояние може да се следи чрез годишните и междинните финансови отчети на дружеството, както и чрез информацията от докладите, предоставяни от особения управител на НС".

Казусът "Лукойл": Подходящ ли е Румен Спецов за особен управител и ще има ли достатъчно горива у нас

По отношение на доставките на горива Николов заяви, глобално все още има дефицит на петрол от около 20%. "За ЕС най-чувствителен остава пазарът на керосин. За България обаче няма проблем с физическите доставки". В това отношение България е в спокойна ситуация. Доставките продължават, рафинерията работи, а необходимите количества са осигурени".

Според него проблемът остава свързан с глобалните цени на петрола и на отделните горива, както и с по-дългосрочните икономически ефекти. По-високите цени на природния газ ще се отразят върху цените на торовете, пластмасите, медикаментите и редица други продукти, които използват нефтени производни.

Това са икономическите ефекти, които тепърва ще трябва да бъдат адресирани и които могат да доведат до допълнителни инфлационни процеси, допълни той.