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Рашков: Банката, от която бяха изнесени средства за "Хемус", е финансирала някои от обектите в "Баба Алино"

Рашков: Банката, от която бяха изнесени средства за "Хемус", е финансирала някои от обектите в "Баба Алино"

3 Юни, 2026 12:21 1 995 29

  • бойко рашков-
  • средства-
  • ам хемус-
  • баба алино

Тепърва ще си изясним какво представлява групировката КУБ и дали не се крие друго нещо под абревиатурата ѝ

Рашков: Банката, от която бяха изнесени средства за "Хемус", е финансирала някои от обектите в "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Помните ли преди 5-6 години, когато от една банка бяха изнесени в чанти и куфари едни средства за АМ "Хемус"? Същата тази банка сега е финансирала някои от обектите в "Баба Алино". Това каза пред журналисти в парламента депутатът от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков.

"Вече не остана място за съмнение, че става дума за незаконни постройки. Още повече - онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебния район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство, тоест най-накрая е започнало разследване на този случай, и то за документни престъпления, извършени при условия на продължаващо престъпление по чл. 26 от НК за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред Службата по кадастър, Службата за местни данъци и такси във Варна с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки", добави той.

"Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила 4 имота, в които са изградени 93 индивидуални имота и е посочила съответните идентификатори на тези имоти. Прокуратурата е казала на нотариусите да не изповядват такива сделки, ако все още някоя от тези сделки не е изповядана пред нотариус. Става дума за изградени имоти през 2023 г.", посочи Рашков.

"Само преди няколко дни сегашният кмет на Варна - г-н Коцев, излезе на пресконференция с фактология по случая. Предприети са редица проверки във връзка с незаконните строежи. Има заповед за спиране на такива строежи. Нещо, което до този момент не е правила. Това категорично противоречи на изявленията на Иван Портних, който заяви официално пред медиите, че по негово време не е имало никакви строителни дейности", коментира още той.

"Тепърва ще си изясним какво представлява групировката КУБ и дали не се крие друго нещо под абревиатурата ѝ", каза Рашков.

"Предполагам, че Олег Невзоров, който се явява управител на тази групировка, е в много тясна връзка с украинския посланик Олеся Илашчук", каза депутатът.

Бойко Рашков има информация, че Олег Невзоров в момента се намира в Турция. "Предполагам, че не иска да се върне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация. Той е 40-годишен, видимо здрав мъж", коментира народният представител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    19 34 Отговор
    Този червен олигарх защо е недосегаем и защо постоянно лъже

    Коментиран от #3, #9, #17

    12:26 03.06.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 7 Отговор
    КУБ - Киро Ухажва Бойко...

    12:34 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1234

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Дамаджаната е добър приятел на боклуците, веднага си личи кой, кой е.

    Коментиран от #5, #8, #10

    12:38 03.06.2026

  • 5 я си знам, ама и вие знаете

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Защо не чувам нищо за митниците и приятелчетата на този.

    12:40 03.06.2026

  • 6 Мдаа

    10 4 Отговор
    Банката на Маджо - шефът на Христо Иванов от ДБ - Асет

    12:41 03.06.2026

  • 7 българина

    7 7 Отговор
    Значи нямаме Хемус , защото няколко човека имат луксозни къщи ? Не я разбирам аз така демокрацията !

    Коментиран от #12, #16

    12:42 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този Рашковец

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Нямаше ли декларирани 800 имота?
    Добре го водят на каишка.

    12:44 03.06.2026

  • 10 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Още бе Шопар Потурнак! Лай!

    12:44 03.06.2026

  • 11 Наздраве

    3 3 Отговор
    Последни разрешителни са, дадени от брадатия заместник на Бляжко Невинния, който днес, е депутат, сети ли се или вече си на 3 дамаджана?

    12:46 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 крие се

    5 2 Отговор
    групировката ТИМ

    12:50 03.06.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ПО ПОГЛЕДА И ИЗРАЖЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО, ЛИЧИ ..................... КОЛКО Е ЧЕРНА ДУШАТА НА ТОZИ ..................... КАСАПИН ОТ (ДС), КГБ .................. ФАКТ !

    12:51 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Майора

    3 5 Отговор
    За съжаление имотният крал Рашков действа както колегите си на принципа”Тов чул , оня казал” , само и само да оправдаеКоцев , не взел никакви мерки за спиране обекта! За информация на Рашков предположенията нищо не доказват, а снимките говорят че по времето на Портних не е имало никакво строителство , а далаверите при Коцев дасе въртели от секретарката му!

    Коментиран от #20

    12:55 03.06.2026

  • 19 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Ше става още по интересно когато шефа на украинската групировка избяга в русия.

    12:56 03.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Майора":

    Мерки не са взели и няколкото правителства на радев и какво от това?

    12:57 03.06.2026

  • 21 Даа!

    6 0 Отговор
    Той е офицалното , юридическо лице- Невзоров,на корпорацията.Но фигурира ли в управлението и,съпругата му? Която по изявление на закупили имоти,е полагала подпис при издаването на нотариални актове.Това също е много важен детайл.

    12:57 03.06.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ДАНО Е ЖИВА И ЗДРАВА РУЖА
    .....ЧЕ МОЖЕ НА ПЕТРОХАН ДА СА Я ПРЕЧУКАЛИ

    Коментиран от #24

    12:58 03.06.2026

  • 23 Где Невзоров?

    1 0 Отговор
    В Украинския ССР?

    13:01 03.06.2026

  • 24 МЪКА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Остатъците от чалга-партията едно си знаят и повтарят. Много оригинално.

    13:03 03.06.2026

  • 25 Хайде сега

    1 0 Отговор
    хванете ги за Баба люгите да ги поразвеете малко.

    13:03 03.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Наздраве алкохолико!

    13:11 03.06.2026

  • 28 Някой

    1 0 Отговор
    Кажи я коя е тази банка де!

    13:16 03.06.2026

  • 29 А БЕ ТОВА ЯСНО!!!

    2 0 Отговор
    Стигa за ГЕРБ…че са корумпета е ясно от памти века, АМА дай да одумаме обстоятелството, че до това Бабаалино се строи още едно такова и то е стартирало изцяло по времето на сегашния ВАШ кмет във Варна, дето го бранихте фанатично като честен чувяк бил милия ама явно и той е близал не просто пръсти а лакти при бъркането в меда!!!

    13:18 03.06.2026

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