Рашков: Банката, от която бяха изнесени средства за "Хемус", е финансирала някои от обектите в "Баба Алино"

Помните ли преди 5-6 години, когато от една банка бяха изнесени в чанти и куфари едни средства за АМ "Хемус"? Същата тази банка сега е финансирала някои от обектите в "Баба Алино". Това каза пред журналисти в парламента депутатът от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков.

"Вече не остана място за съмнение, че става дума за незаконни постройки. Още повече - онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебния район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство, тоест най-накрая е започнало разследване на този случай, и то за документни престъпления, извършени при условия на продължаващо престъпление по чл. 26 от НК за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред Службата по кадастър, Службата за местни данъци и такси във Варна с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки", добави той.

"Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила 4 имота, в които са изградени 93 индивидуални имота и е посочила съответните идентификатори на тези имоти. Прокуратурата е казала на нотариусите да не изповядват такива сделки, ако все още някоя от тези сделки не е изповядана пред нотариус. Става дума за изградени имоти през 2023 г.", посочи Рашков.

"Само преди няколко дни сегашният кмет на Варна - г-н Коцев, излезе на пресконференция с фактология по случая. Предприети са редица проверки във връзка с незаконните строежи. Има заповед за спиране на такива строежи. Нещо, което до този момент не е правила. Това категорично противоречи на изявленията на Иван Портних, който заяви официално пред медиите, че по негово време не е имало никакви строителни дейности", коментира още той.

"Тепърва ще си изясним какво представлява групировката КУБ и дали не се крие друго нещо под абревиатурата ѝ", каза Рашков.

"Предполагам, че Олег Невзоров, който се явява управител на тази групировка, е в много тясна връзка с украинския посланик Олеся Илашчук", каза депутатът.

Бойко Рашков има информация, че Олег Невзоров в момента се намира в Турция. "Предполагам, че не иска да се върне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация. Той е 40-годишен, видимо здрав мъж", коментира народният представител.