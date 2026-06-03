Рашков: Банката, от която бяха изнесени средства за "Хемус", е финансирала някои от обектите в "Баба Алино"

Помните ли преди 5-6 години, когато от една банка бяха изнесени в чанти и куфари едни средства за АМ "Хемус"? Същата тази банка сега е финансирала някои от обектите в "Баба Алино". Това каза пред журналисти в парламента депутатът от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков.
"Вече не остана място за съмнение, че става дума за незаконни постройки. Още повече - онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебния район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство, тоест най-накрая е започнало разследване на този случай, и то за документни престъпления, извършени при условия на продължаващо престъпление по чл. 26 от НК за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред Службата по кадастър, Службата за местни данъци и такси във Варна с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки", добави той.
"Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила 4 имота, в които са изградени 93 индивидуални имота и е посочила съответните идентификатори на тези имоти. Прокуратурата е казала на нотариусите да не изповядват такива сделки, ако все още някоя от тези сделки не е изповядана пред нотариус. Става дума за изградени имоти през 2023 г.", посочи Рашков.
"Само преди няколко дни сегашният кмет на Варна - г-н Коцев, излезе на пресконференция с фактология по случая. Предприети са редица проверки във връзка с незаконните строежи. Има заповед за спиране на такива строежи. Нещо, което до този момент не е правила. Това категорично противоречи на изявленията на Иван Портних, който заяви официално пред медиите, че по негово време не е имало никакви строителни дейности", коментира още той.
"Тепърва ще си изясним какво представлява групировката КУБ и дали не се крие друго нещо под абревиатурата ѝ", каза Рашков.
"Предполагам, че Олег Невзоров, който се явява управител на тази групировка, е в много тясна връзка с украинския посланик Олеся Илашчук", каза депутатът.
Бойко Рашков има информация, че Олег Невзоров в момента се намира в Турция. "Предполагам, че не иска да се върне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация. Той е 40-годишен, видимо здрав мъж", коментира народният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #3, #9, #17
12:26 03.06.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:34 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1234
До коментар #3 от "хаха":Дамаджаната е добър приятел на боклуците, веднага си личи кой, кой е.
Коментиран от #5, #8, #10
12:38 03.06.2026
5 я си знам, ама и вие знаете
До коментар #4 от "1234":Защо не чувам нищо за митниците и приятелчетата на този.
12:40 03.06.2026
6 Мдаа
12:41 03.06.2026
7 българина
Коментиран от #12, #16
12:42 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този Рашковец
До коментар #1 от "Анонимен":Нямаше ли декларирани 800 имота?
Добре го водят на каишка.
12:44 03.06.2026
10 хаха
До коментар #4 от "1234":Още бе Шопар Потурнак! Лай!
12:44 03.06.2026
11 Наздраве
12:46 03.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 крие се
12:50 03.06.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
12:51 03.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майора
Коментиран от #20
12:55 03.06.2026
19 стоян георгиев
12:56 03.06.2026
20 стоян георгиев
До коментар #18 от "Майора":Мерки не са взели и няколкото правителства на радев и какво от това?
12:57 03.06.2026
21 Даа!
12:57 03.06.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....ЧЕ МОЖЕ НА ПЕТРОХАН ДА СА Я ПРЕЧУКАЛИ
Коментиран от #24
12:58 03.06.2026
23 Где Невзоров?
13:01 03.06.2026
24 МЪКА
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Остатъците от чалга-партията едно си знаят и повтарят. Много оригинално.
13:03 03.06.2026
25 Хайде сега
13:03 03.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абсурдистан
13:11 03.06.2026
28 Някой
13:16 03.06.2026
29 А БЕ ТОВА ЯСНО!!!
13:18 03.06.2026