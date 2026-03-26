Георги Кандев към състава на МВР: На нас се пада задачата да защитим честността на вота. Дишайте във врата на лошите

И.д. главният секретар на МВР Георги Кандев се обърна с призив към всички служители на ведомството. В обръщение, публикувано в социалните мрежи, той обяви, че започва лични срещи във всички областни дирекции на министерството в страната, информират от Нова телевизия.
„На нас се пада отговорната задача да защитим честността на вота - да не позволим на купувачите на гласове да откраднат от нас и от бъдещето на нашите деца”, заяви Кандев. Той подчерта, че всеки служител, който върши работата си почтено, ще получи неговата пълна подкрепа и защита.
Кандев апелира служителите на реда да бъдат проактивни, да бъдат навън и да не чакат хората да отидат при тях, а те самите да говорят с тях. „Дишайте във врата на лошите, по този начин ще ги изнервите и те ще допуснат грешки”, призова той.
Главният секретар беше категоричен, че в дните до изборите на 19 април работата на полицията трябва да бъде изцяло сред обществото. „Моят призив към вас е инициативата да бъде наша. Смятам, че до датата на изборите не е време за канцеларии и бюра. Искам всички от вас на терен. Нашата работа е сред обществото и ние трябва да оправдаем неговото доверие.”, подчерта той.
По думите му е изключително важно служителите на МВР да оправдаят доверието на гражданите. „Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем колегите си, семействата си и децата си в очите. Да не се срамуваме да го направим!”, заяви Кандев и призова полицаите да действат „смело и по закон”.
Обръщението на и.д. главния секретар е част от изказването му пред служителите на ОДМВР – Враца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айше
Коментиран от #8
22:22 26.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Обективен
Коментиран от #6
22:29 26.03.2026
5 Ами да, и аз това предлагам, Дишайте
да вземе (3) Калашника
с по 4 магазина х 25 всеки, и да изчисти Парламентарната Утайка, като мръсни кучета, до крак.❤️🇧🇬
С две думи дишайте във врата на лошите, Кандев.❤️🇧🇬🤣
Коментиран от #7
22:31 26.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Звездоброец
До коментар #1 от "Айше":Ща дават , ама фалшиви , ма како !
22:36 26.03.2026
9 О вий се смеете, но един ден Народа
22:36 26.03.2026
10 Гост
22:38 26.03.2026
11 ВСИЧКИТЕ ПРАСЕТА
22:39 26.03.2026
12 големдебил
22:41 26.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Забелязал
22:44 26.03.2026
15 Цялата Власт е ръцете на МВР,
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":запомни го това.
Не съюза на индустриалците, не парламента, не политиците, Структурата която държи Българската Кочина Сглобена е Министерство на Вътрешните Работи.
МВР е Мафия отвътре навън, въстанат ли Областните Началници на МВР, няма кой да ги спре, МВР държи Престъпността в граници, МВР държи Дрогата в Граници, МВР държи Черните Канали през Митниците в Граници.
Граничен Пропусквателен Пункт - Капитан Андреево е Номер-1 по трафик на Автомобили и Тирове в Света.
Цялата Власт в България лежи в МВР, затова на всеки едни Избори, кадрилът на смените започна през Областните Началници на МВР, както е и този път.
22:47 26.03.2026
16 Диана
22:48 26.03.2026
17 ВЪПРОС
НАТИСКАЩИ (-):
ДОСТАТЪЧНО ЛИ ВИ ПЛАЩАТ,ЧЕ ДА СЕ УНИЖАВАТЕ?????
Коментиран от #19
22:49 26.03.2026
18 РЕАЛИСТ
23:07 26.03.2026
19 Забелязал
До коментар #17 от "ВЪПРОС":Тук всичко е ...нография. През годините много пъти съм писал да има регистрация, но винаги са ме заглушавали (триели).
23:08 26.03.2026
20 Анонимен
23:10 26.03.2026
21 Колчо
00:00 27.03.2026
22 Иван
01:07 27.03.2026
23 98733609
04:27 27.03.2026
24 Обаче
04:38 27.03.2026
25 Аха
05:56 27.03.2026
26 Траичо
06:42 27.03.2026
27 МВР е грозното лице на мафията
06:45 27.03.2026