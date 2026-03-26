Георги Кандев към състава на МВР: На нас се пада задачата да защитим честността на вота. Дишайте във врата на лошите

И.д. главният секретар на МВР Георги Кандев се обърна с призив към всички служители на ведомството. В обръщение, публикувано в социалните мрежи, той обяви, че започва лични срещи във всички областни дирекции на министерството в страната, информират от Нова телевизия.

„На нас се пада отговорната задача да защитим честността на вота - да не позволим на купувачите на гласове да откраднат от нас и от бъдещето на нашите деца”, заяви Кандев. Той подчерта, че всеки служител, който върши работата си почтено, ще получи неговата пълна подкрепа и защита.

Кандев апелира служителите на реда да бъдат проактивни, да бъдат навън и да не чакат хората да отидат при тях, а те самите да говорят с тях. „Дишайте във врата на лошите, по този начин ще ги изнервите и те ще допуснат грешки”, призова той.

Главният секретар беше категоричен, че в дните до изборите на 19 април работата на полицията трябва да бъде изцяло сред обществото. „Моят призив към вас е инициативата да бъде наша. Смятам, че до датата на изборите не е време за канцеларии и бюра. Искам всички от вас на терен. Нашата работа е сред обществото и ние трябва да оправдаем неговото доверие.”, подчерта той.

По думите му е изключително важно служителите на МВР да оправдаят доверието на гражданите. „Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем колегите си, семействата си и децата си в очите. Да не се срамуваме да го направим!”, заяви Кандев и призова полицаите да действат „смело и по закон”.

Обръщението на и.д. главния секретар е част от изказването му пред служителите на ОДМВР – Враца.