Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Георги Кандев към състава на МВР: На нас се пада задачата да защитим честността на вота. Дишайте във врата на лошите
  Тема: Избори

26 Март, 2026 22:10 1 628 27

  • георги кандев-
  • мвр-
  • защита-
  • честност на вота-
  • лошите

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

И.д. главният секретар на МВР Георги Кандев се обърна с призив към всички служители на ведомството. В обръщение, публикувано в социалните мрежи, той обяви, че започва лични срещи във всички областни дирекции на министерството в страната, информират от Нова телевизия.
„На нас се пада отговорната задача да защитим честността на вота - да не позволим на купувачите на гласове да откраднат от нас и от бъдещето на нашите деца”, заяви Кандев. Той подчерта, че всеки служител, който върши работата си почтено, ще получи неговата пълна подкрепа и защита.
Кандев апелира служителите на реда да бъдат проактивни, да бъдат навън и да не чакат хората да отидат при тях, а те самите да говорят с тях. „Дишайте във врата на лошите, по този начин ще ги изнервите и те ще допуснат грешки”, призова той.

Главният секретар беше категоричен, че в дните до изборите на 19 април работата на полицията трябва да бъде изцяло сред обществото. „Моят призив към вас е инициативата да бъде наша. Смятам, че до датата на изборите не е време за канцеларии и бюра. Искам всички от вас на терен. Нашата работа е сред обществото и ние трябва да оправдаем неговото доверие.”, подчерта той.

По думите му е изключително важно служителите на МВР да оправдаят доверието на гражданите. „Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем колегите си, семействата си и децата си в очите. Да не се срамуваме да го направим!”, заяви Кандев и призова полицаите да действат „смело и по закон”.

Обръщението на и.д. главния секретар е част от изказването му пред служителите на ОДМВР – Враца.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    9 6 Отговор
    А 50 € или 100€ ще дават?

    Коментиран от #8

    22:22 26.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Обективен

    9 4 Отговор
    Всички тикви и свини реват защото пари няма да могат да крадат.

    Коментиран от #6

    22:29 26.03.2026

  • 5 Ами да, и аз това предлагам, Дишайте

    10 2 Отговор
    във Врата на Лошите, конкретно предлагам предлагам, Министър-а на МВР, Началник Дечев, да вземе трима Полицаи да свика Парламента Извънредно,
    да вземе (3) Калашника
    с по 4 магазина х 25 всеки, и да изчисти Парламентарната Утайка, като мръсни кучета, до крак.❤️🇧🇬

    С две думи дишайте във врата на лошите, Кандев.❤️🇧🇬🤣

    Коментиран от #7

    22:31 26.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Звездоброец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айше":

    Ща дават , ама фалшиви , ма како !

    22:36 26.03.2026

  • 9 О вий се смеете, но един ден Народа

    11 2 Отговор
    ще влезе в този Парламент и ще хвърчи перушина на всякъде.❤️🇧🇬🤣

    22:36 26.03.2026

  • 10 Гост

    5 2 Отговор
    Хаха! Па вие лошите ги пазите

    22:38 26.03.2026

  • 11 ВСИЧКИТЕ ПРАСЕТА

    11 2 Отговор
    НА МЕЗЕТА

    22:39 26.03.2026

  • 12 големдебил

    6 3 Отговор
    Малиииии,ротвайлера е яко надъхан от емчо бутилката.Смех.

    22:41 26.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Забелязал

    10 3 Отговор
    Гледах няколко интервюта с Кандев. Като за начало прави добро впечатление, но нищо не е сигурно.

    22:44 26.03.2026

  • 15 Цялата Власт е ръцете на МВР,

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    запомни го това.

    Не съюза на индустриалците, не парламента, не политиците, Структурата която държи Българската Кочина Сглобена е Министерство на Вътрешните Работи.

    МВР е Мафия отвътре навън, въстанат ли Областните Началници на МВР, няма кой да ги спре, МВР държи Престъпността в граници, МВР държи Дрогата в Граници, МВР държи Черните Канали през Митниците в Граници.

    Граничен Пропусквателен Пункт - Капитан Андреево е Номер-1 по трафик на Автомобили и Тирове в Света.

    Цялата Власт в България лежи в МВР, затова на всеки едни Избори, кадрилът на смените започна през Областните Началници на МВР, както е и този път.

    22:47 26.03.2026

  • 16 Диана

    5 0 Отговор
    Според мен, полицията трябва да докаже, че тези пари и списъци се отнасят до изборите, значи-до сега не съм чула за някой, хванат на местопрестъплението или за някакво по-реално доказателство за връзката на парите и списъците с изборите... Истинската работа на полицията за осигуряване на честни избори ще бъде по време на изборите, според мен - там се подправят протоколи, гласуват мъртви хора, подменят чували и флашки и какво ли не още... особено що касае дейността на областните управители около изборите...

    22:48 26.03.2026

  • 17 ВЪПРОС

    3 1 Отговор
    КЪМ ПОДЛОГИТЕ,
    НАТИСКАЩИ (-):
    ДОСТАТЪЧНО ЛИ ВИ ПЛАЩАТ,ЧЕ ДА СЕ УНИЖАВАТЕ?????

    Коментиран от #19

    22:49 26.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Нали живеем в капитализъм, бе. Основен принцип е: щом има търсене, има и предлагане. Продавали си гласовете хората. Ами бедни са , бе. Искат да ядат. Дават им 100 евро за глас, за отказване ли е. Майка ми беше тежко болна. Купувах кръв , за да я държа жива. Сума ти сиромаси си продаваха кръвта и аз купувах. Кръвта си даваха, за да хранят челядта си, та един глас на изборите ли няма да продадат. Тоя с трите големи звезди на пагона, колко пари взема на месец? Ситият на гладния не вярва е рекъл народът.

    23:07 26.03.2026

  • 19 Забелязал

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ВЪПРОС":

    Тук всичко е ...нография. През годините много пъти съм писал да има регистрация, но винаги са ме заглушавали (триели).

    23:08 26.03.2026

  • 20 Анонимен

    5 0 Отговор
    Освен пиар акции, друго могат ли тези?

    23:10 26.03.2026

  • 21 Колчо

    8 0 Отговор
    Как да дишат по-точно? Ръководството не знае, че самите те гласуват под строй и осигуряват допълнително гласове за тези - дето им увеличиха заплатите миналата година със 80 процента, и тая им гласят още 20 - само да вземат пак властта. Чакай некой от милицията да се обърне точно срещу тия , дето им набутаха ненормални пари в гушите... Нали полицаите разнасят списъци за "новото начало" или нещо лъжа?

    00:00 27.03.2026

  • 22 Иван

    2 1 Отговор
    Казват че Прасето купува гласове с фалшиви Евро ?!?!

    01:07 27.03.2026

  • 23 98733609

    4 2 Отговор
    Какви са тези кэкошкорски постановки?.Какъв вот какви пет лева .Повторение на бойкорашконите инсценировки.Нямаше нито един осъденИ тез същите,защото .автора е същия.Хванали тефтера за версиите в магазина ,на фризьорски списъка за часовете на клиенти ,да де имало списъци с имена ьами с имена са .Или въоръжени до зъби ,че и с маски хванали или проформа някой кокошка с дребни пари.Сори ьно вата ще се определи от машините и двамата братя от Сиела които държат софтуера ,машините и кода и за тях големите суми ,както и на купените телевизии за манипулиране на вота с известни платени лобисти в ролята на социолози и политолэзи които ежедневно облъчваг и измислени опорки за този и онзи.

    04:27 27.03.2026

  • 24 Обаче

    4 0 Отговор
    Е то бива простотии ,айде стига баламосвайте хората ,само платени репортажи на уж акции ,като някои режисирани елементорно и пуснати и на екрана и ах ох от жураталистки на завладените телевизии пърхат.Не ви упреквам полицията да се политизира насилственоТова пределно видно и грозно ,но хората са изморени да реагират.Жалка работа!

    04:38 27.03.2026

  • 25 Аха

    1 2 Отговор
    "Добре "работите ,а дей закона ,защото не сте над закона .Пуснали са искане до РИК за всички регистрирани в СИК с имена ,адреси ,телефони ,поискали са незаконно всички лични данни на представителите на партиите ,за какво им са?.Не се дават такива данни без съдебна заповед Опитват се тормозят и секционните комисии ,да ги сплашват вероятно защото сме може би Иран или РФ ,това ли ви наредиха и кой ?Не става така ,диктатура ли да очакваме ?

    05:56 27.03.2026

  • 26 Траичо

    0 1 Отговор
    Ха ха ха ха

    06:42 27.03.2026

  • 27 МВР е грозното лице на мафията

    3 0 Отговор
    МВР са скъпи струващата бухалка на мафията! МВР не правят нищо за обикновения гнарод

    06:45 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол