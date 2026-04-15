С 2 нови автобусни линии СО свързва в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ с метрото

С 2 нови автобусни линии СО свързва в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ с метрото

15 Април, 2026 12:10 547 2

Нови автобусни линии ще обслужват в.з. „Косанин дол“, ж.к. „Лозен парк“ и с. Герман с връзка към метростанция „Бизнес парк“. Подобрява се и достъпът от „Гърдова глава“ и ул. „Народен герой“

С 2 нови автобусни линии СО свързва в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ с метрото - 1
Схема: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

София разширява обхвата на градския транспорт и за първи път включва цели зони, които досега са били извън мрежата. От днес (15 април) нови автобусни линии ще свържат в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ директно с метрото, а с промени по съществуващи маршрути се подобрява достъпът до транспорт в южните квартали на града.

Промените са предложени от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев и приети от Столичния общински съвет като част от политика за по-добра свързаност между кварталите и бързия градски транспорт. С тях общината добавя близо 40 км нови автобусни маршрути и насочва усилията към райони, в които досега придвижването почти изцяло е зависело от автомобил.

За хората в тези зони това означава, че ще заменят дългите и непредвидими пътувания с директен достъп до метрото и по-кратко време за придвижване.

„Бързите и директни връзки с метрото дават истинска алтернатива на личния автомобил. Това е най-прекият път към по-малко трафик и по-добро качество на живот“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Промените стъпват и върху анализ на сигнали от граждани и реални нужди в районите с недостатъчно транспортно обслужване.

„Това са нови транспортни възможности за места, в които придвижването досега неизбежно означаваше автомобил или дълги прекачвания и непредвидимо време за път.

Вече предлагаме алтернатива, пряка връзка с метрото и по-бърз маршрут за ежедневно придвижване“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Нови линии и по-добри връзки с метрото

Най-съществената промяна е включването на в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ в редовната транспортна мрежа.

Линия №180 ще свързва „Косанин дол“ с метростанция „Бизнес парк“

Линия №182 ще осигури връзка на „Лозен парк“ и с. Герман със същата метростанция

Това са първите редовни линии до тези райони. Досега жителите им разчитаха почти изцяло на автомобил, тъй като най-близките спирки са на значително разстояние. Новите маршрути дават директен достъп до метрото и през него до целия град.

Паралелно с това се въвеждат и промени по съществуващи линии, които разширяват достъпа до бърз транспорт:

Линия №65 вече свързва директно района на „Гърдова глава“ с метростанция „Красно село“

Линия №107 е с нов маршрут по ул. „Народен герой“, който осигурява по-добра връзка с трамвайните линии по бул. „Цар Борис III“

Така за повече хора метрото и основните транспортни коридори стават достъпни на кратко разстояние от дома им, без обиколни маршрути и излишни прекачвания.

По-ясни обозначения за по-лесна ориентация

Заедно с новите маршрути се прави и поетапно преподреждане на номерацията на линиите, така че тя да бъде по-разбираема за пътниците.

Досега номерацията на част от крайградските линии не даваше ясна информация къде се движи даден автобус, а в различни участъци на мрежата има дублажи на с номера на съществуващи тролейбусни или трамвайни линии. С промените линиите в район „Панчарево“ се групират в диапазона 180–188, в който попадат и новите линии:

№180 → „Косанин дол“ – метростанция „Бизнес парк“

№182 → „Лозен парк“ / с. Герман – метростанция „Бизнес парк“

Това означава, че още по номера пътниците могат да разпознаят типа линия и зоната, която обслужва. Промяната създава по-ясна логика в системата, улеснява ориентацията и прави използването на градския транспорт по-интуитивно, особено за хора, които не го ползват ежедневно.

Какво предстои

Разширяването на мрежата е първа, но не и самостоятелна стъпка. То е част от по-широка реформа в организацията на градския транспорт, която цели системно подобряване на свързаността, предвидимостта и качеството на услугата.

Столична община работи по цялостна оптимизация на маршрутните разписания, така че различните видове транспорт да функционират като единна система. Фокусът е върху по-добра синхронизация между автобуси, трамваи, тролеи и метро – с по-кратки времена за прекачване, по-малко дублиране на маршрути и по-ясни транспортни коридори. Анализът се базира на данни за натовареността и движението, така че разписанията да отразяват действителните нужди на пътниците.

В ход е и мащабна програма за обновяване на подвижния състав. Предвижда се въвеждането на нови автобуси, включително електрически, както и нови трамваи и тролеи, които ще заменят остарелите превозни средства и ще повишат надеждността и комфорта на услугата. Паралелно се модернизират депа, релсов път и системи за управление на движението.

Развитието на метрото остава ключов елемент от транспортната политика на града. В момента се изграждат нови участъци с обща дължина около 10 км и 10 метростанции в направленията към „Подуяне“, „Слатина“ и „Обеля“.

Най-напреднал е участъкът през „Подуяне“, който е в заключителна фаза и се очаква да бъде въведен в експлоатация в следващите месеци. Това ще даде директен достъп до метро на десетки хиляди жители и ще разтовари значително наземния транспорт в района.

Паралелно напредва строителството и в „Слатина“ и „Обеля“, където се изграждат нови станции, които ще осигурят бърза връзка с централната част на града и ще обслужват зони с интензивно развитие и недостиг на висококапацитетен транспорт.

В същото време се подготвят следващите етапи на разширение – към „Люлин“ до Околовръстния път, към „Студентски град“, както и по „Симеоновско шосе“.

Всички тези мерки се разглеждат като взаимно свързани – новите автобусни линии осигуряват довеждащ транспорт до метрото, оптимизираните разписания намаляват времето за прекачване, а новият подвижен състав гарантира по-висока честота и надеждност.

Целта е градският транспорт да бъде не просто една от, а най-предпочитаната форма на придвижване – с по-кратко и предвидимо време за пътуване, по-добра свързаност между кварталите и истинска алтернатива на автомобила за все повече хора в София.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Общински соросоид

    0 0 Отговор
    Стига ли до вилата на васко сороса ?

    Коментиран от #2

    12:32 15.04.2026

  • 2 Стига направо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Общински соросоид":

    До задния му двор.

    13:17 15.04.2026

