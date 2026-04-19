СО пита: Как да направим платформата Call Sofia по-добра

Столична община прави поредна стъпка в реформата на системата Call Sofia с анкета сред гражданите, която да очертае реалната картина на работата ѝ и очакванията към нейното развитие. Допитването е част от усилията на общината да повиши прозрачността, да ускори работата на администрацията и да подобри комуникацията с гражданите.
“Ще знаем, че сме успешни, когато всеки приключен сигнал означава реално решен проблем, когато има ясни срокове и отговорности и когато хората получават навременна и разбираема обратна връзка за това какво се случва по техния сигнал”, сподели кметът Терзиев.
Крайният срок за попълване на анкетата е 2 май включително и цели да събере както критични оценки за настоящото състояние на системата, така и предложения за нейното подобряване.
Call Sofia е официалната платформа на Столична община за подаване на сигнали от граждани – инструмент, който обхваща широк спектър от проблеми в градската среда, включително инфраструктура, чистота, транспорт и обществени услуги. Системата позволява проследяване на подадените сигнали и комуникация с отговорните звена, като амбицията е тя да функционира като директен канал между гражданите и местната власт.
Когато „приключено“ трябва да означава „решено“
Един от основните акценти в подготвяната реформа е преодоляването на разминаването между административно приключени сигнали и реално решените проблеми на терен. Именно това е сред най-често поставяните въпроси от страна на гражданите и една от причините за стартирането на допитването.
Както следим пратките си, така да следим и сигнала си
Планираните промени поставят силен акцент върху прозрачността и проследимостта на всеки подаден сигнал. Целта е гражданите да имат ясна и навременна информация за това какво се случва след подаването на сигнала им – не просто дали е „приет“, а през кои звена минава, кой носи отговорност за него, на какъв етап от обработката се намира и какви конкретни действия предстоят.
Подходът е системата да започне да работи по начин, който е познат и интуитивен за хората – както проследяват поръчка или доставка в реално време. Това означава видимост на всяка стъпка: от регистрирането на сигнала, през разпределянето му към съответното звено, до реалното му изпълнение на терен. Очакването е тази „пътна карта“ на сигнала да бъде ясно комуникирана и лесно достъпна, така че гражданите да не се налага да гадаят какво се случва или да търсят допълнителна информация.
Въвеждането на такава проследимост има и по-широка цел – да създаде реалистични очаквания за сроковете и възможностите на администрацията. Вместо формално приключване без достатъчно яснота, системата трябва да показва какво е направено, какво предстои и в какъв времеви хоризонт може да се очаква решение. По този начин се цели да се намали усещането за „черна кутия“, в която сигналите изчезват, и да се изгради по-високо ниво на доверие чрез последователна и разбираема комуникация.
От събиране на сигнали към управление на данни
В по-широк план реформата цели да надгради ролята на Call Sofia – от инструмент за регистриране на сигнали към система, която позволява анализ и планиране. Чрез натрупаната информация администрацията ще може да идентифицира повтарящи се проблеми, да открива „горещи точки“ в града и да насочва ресурсите си по-ефективно.
Дългосрочната цел е да се премине към по-проактивен модел на работа, при който част от проблемите се адресират още преди да са ескалирали.
Качество на сигналите – ключов фактор
Съществен елемент от предстоящите промени ще бъде и подобряването на качеството на подадените сигнали. По-конкретното описание на проблемите, възможността за допълване на информация и по-добрата структурираност на данните ще позволят по-бърза реакция и ще намалят нуждата от допълнително уточняване.
От общината подчертават, че активното участие на гражданите в анкетата е ключово за успеха на реформата. Очакването е събраната обратна връзка да даде ясна посока за развитието на системата и да помогне за превръщането ѝ в по-ефективен инструмент за комуникация и решаване на проблеми.
С този ход Столична община заявява намерение да доближи работата си още повече до реалните нужди на хората и да превърне Call Sofia в надежден ориентир за състоянието на градската среда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
