СО пита: Как да направим платформата Call Sofia по-добра

19 Април, 2026 08:33 836 10

  • со-
  • call sofia-
  • сигнали

Дългоочакваната реформа на Call Sofia цели „приключен сигнал“ да означава решен проблем

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община прави поредна стъпка в реформата на системата Call Sofia с анкета сред гражданите, която да очертае реалната картина на работата ѝ и очакванията към нейното развитие. Допитването е част от усилията на общината да повиши прозрачността, да ускори работата на администрацията и да подобри комуникацията с гражданите.

“Ще знаем, че сме успешни, когато всеки приключен сигнал означава реално решен проблем, когато има ясни срокове и отговорности и когато хората получават навременна и разбираема обратна връзка за това какво се случва по техния сигнал”, сподели кметът Терзиев.

Крайният срок за попълване на анкетата е 2 май включително и цели да събере както критични оценки за настоящото състояние на системата, така и предложения за нейното подобряване.

Call Sofia е официалната платформа на Столична община за подаване на сигнали от граждани – инструмент, който обхваща широк спектър от проблеми в градската среда, включително инфраструктура, чистота, транспорт и обществени услуги. Системата позволява проследяване на подадените сигнали и комуникация с отговорните звена, като амбицията е тя да функционира като директен канал между гражданите и местната власт.

Когато „приключено“ трябва да означава „решено“

Един от основните акценти в подготвяната реформа е преодоляването на разминаването между административно приключени сигнали и реално решените проблеми на терен. Именно това е сред най-често поставяните въпроси от страна на гражданите и една от причините за стартирането на допитването.

Както следим пратките си, така да следим и сигнала си

Планираните промени поставят силен акцент върху прозрачността и проследимостта на всеки подаден сигнал. Целта е гражданите да имат ясна и навременна информация за това какво се случва след подаването на сигнала им – не просто дали е „приет“, а през кои звена минава, кой носи отговорност за него, на какъв етап от обработката се намира и какви конкретни действия предстоят.

Подходът е системата да започне да работи по начин, който е познат и интуитивен за хората – както проследяват поръчка или доставка в реално време. Това означава видимост на всяка стъпка: от регистрирането на сигнала, през разпределянето му към съответното звено, до реалното му изпълнение на терен. Очакването е тази „пътна карта“ на сигнала да бъде ясно комуникирана и лесно достъпна, така че гражданите да не се налага да гадаят какво се случва или да търсят допълнителна информация.

Въвеждането на такава проследимост има и по-широка цел – да създаде реалистични очаквания за сроковете и възможностите на администрацията. Вместо формално приключване без достатъчно яснота, системата трябва да показва какво е направено, какво предстои и в какъв времеви хоризонт може да се очаква решение. По този начин се цели да се намали усещането за „черна кутия“, в която сигналите изчезват, и да се изгради по-високо ниво на доверие чрез последователна и разбираема комуникация.

От събиране на сигнали към управление на данни

В по-широк план реформата цели да надгради ролята на Call Sofia – от инструмент за регистриране на сигнали към система, която позволява анализ и планиране. Чрез натрупаната информация администрацията ще може да идентифицира повтарящи се проблеми, да открива „горещи точки“ в града и да насочва ресурсите си по-ефективно.

Дългосрочната цел е да се премине към по-проактивен модел на работа, при който част от проблемите се адресират още преди да са ескалирали.

Качество на сигналите – ключов фактор

Съществен елемент от предстоящите промени ще бъде и подобряването на качеството на подадените сигнали. По-конкретното описание на проблемите, възможността за допълване на информация и по-добрата структурираност на данните ще позволят по-бърза реакция и ще намалят нуждата от допълнително уточняване.

От общината подчертават, че активното участие на гражданите в анкетата е ключово за успеха на реформата. Очакването е събраната обратна връзка да даде ясна посока за развитието на системата и да помогне за превръщането ѝ в по-ефективен инструмент за комуникация и решаване на проблеми.

С този ход Столична община заявява намерение да доближи работата си още повече до реалните нужди на хората и да превърне Call Sofia в надежден ориентир за състоянието на градската среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е що питат?

    8 2 Отговор
    Нали в СО са от специалист нагоре, неможачи. Те си лапкат заплати и рушвети, а ние ще им вършим работата. Това ако не е наглост, кое е?

    08:38 19.04.2026

  • 2 поне

    5 1 Отговор
    името пишете на български или не знаете защо.

    Коментиран от #6

    08:49 19.04.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    И пак само за София. Другите не са ли българи?

    Коментиран от #9

    08:50 19.04.2026

  • 4 Авеее

    1 1 Отговор
    СО-въглеродният окис отговаря:-Съблечете я по изрязан бански!Красотата й ще ни казва всичко за питанията.

    08:50 19.04.2026

  • 5 покруса

    0 3 Отговор
    Другите са българи,ама са от времето на хан Крум.

    08:52 19.04.2026

  • 6 Чете се

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "поне":

    Кол за София?! Това колец за София ли значи?

    Коментиран от #7

    08:58 19.04.2026

  • 7 Фейк - либераст

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чете се":

    Не бе, платформата иска да разбере къде колко КАЛ има в европейска София!

    09:37 19.04.2026

  • 8 Васил

    1 0 Отговор
    И какво от това като от другата страна няма никой София си е гето.

    11:19 19.04.2026

  • 9 Аз...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Пише call Sofia. София

    11:20 19.04.2026

  • 10 Василеску

    0 0 Отговор
    Реално изобщо не можеш да хподадеш какъвто и да е сигнал, без да ти искат електронно всякакве ходове, които да те забият нанякъде. Нарочно направено само за да се прилапат пари и комисионни по програма.

    12:05 19.04.2026

