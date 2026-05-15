Филип Гунев: Няма как Борисов и Пеевски да са били застрашавани 10-15 години. Охраната им е политическо решение

15 Май, 2026 21:15 1 311 33

Бившият заместник- министър на вътрешните работи сподели, че се съмнява действително да стане ясен пълният списък с охраняваните от НСО лица в държавата, тъй като ще отвори много въпроси.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма как едно лице да бъде застрашавано в продължение на 10-15 години. Очевидно охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е политическо решение. Това каза в "Интервюто от деня" по bTV бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

Гунев сподели, че се съмнява действително да стане ясен пълният списък с охраняваните от НСО лица в държавата, тъй като ще отвори много въпроси.

„По принцип в много държави не се оповестява всяка заплаха и всяко застрашено лице. Това не е и редно, защото най-малкото тези, които ги застрашават, ще вземат съответните контрамерки. Така че може би ще е еднократен акт“, обясни той.

Гунев сподели, че не вярва в бъдеще да чуваме на кого ще му бъде дадена охрана, какъв е поводът и въобще какви са заплахите. „Това би трябвало да остане дискретно“.

Според него казусът е сходен с терористичните заплахи - те се появяват, взимат се мерки, минава известно време, преразглежда се и след това мерките се оттеглят, когато се знае, че заплахата вече я няма. „Няма как 10 години постоянно да съществуват заплахи срещу тези хора“, обясни Гунев.

„Самата методология и принципите, по които става решението дали да се дава охрана, според мен никога няма да бъдат оповестени, защото оценките са на комисия, която не е публична“, посочи той.

„Един по-широк въпрос е дали имаме контрол и как се упражнява той върху дейността на тази комисия. Той е свързан с това как контролираме ДАНС, МВР и НСО“, обясни Гунев.

По думите му нямаме надеждни органи нито в парламента, нито на ниво Министерски съвет, които да упражняват реален контрол, особено върху ДАНС и НСО. „Те са директно подчинени на премиера. Единственият начин той да ги контролира е като си назначи там доверени хора, което видяхме, че направи още на първия ден, в който стана премиер“.

„Прогресивна България“ направиха заявки, че ще ни предоставят реформи, борба с олигархията, справедлива съдебна система, както и понижаване на цените. Това предполага някакъв тип реформи, които изцяло липсват в тяхната предизборна програма“, коментира Гунев.

Според него по същия начин, по който ще се прави независима прокуратура, така трябва да има някакъв набор от мерки и промени за деполитизация на МВР. „Такива не сме чули като заявка“.

„Това, че ще назначим хора, на които смятаме, че вярваме и че са истински професионалисти, не е никаква реформа. Това е временна мярка“, смята той.

„От гледна точка на реформа, която да намали бюджетния разход за МВР, това е една административна, скучна, но трудна и бавна реформа, която може да се случи. Не мисля, че ще се стигне до намаляване на заплатите“, посочи Гунев.

По думите му може да се достигне до замразяване наемането на нови служители и по естествен път, в рамките на 2–3 години, хора да се пенсионират.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    8 19 Отговор
    А нещо за сигнала от ЦРУ, че има заплаха за Борисов и Пеевски от Русия?

    Коментиран от #2, #18

    21:21 15.05.2026

  • 2 Име

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    Е, там вие си знаете!

    21:22 15.05.2026

  • 3 Гост

    19 4 Отговор
    Има, има и повече от 15 години! Когато цял живот си правил мръсотии и мушенгии, лъгал си и си крал като тези посочените ще те преследват до гроб!

    Коментиран от #5

    21:25 15.05.2026

  • 4 Минаващ

    15 1 Отговор
    Те авджиите тръмп го гърмят два пъти вече, че нашите грухчовци ли ще ги опазят ако са поръчани? Чалъми по ганьовски само.

    21:26 15.05.2026

  • 5 Гоя

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Откога чакаме!

    21:26 15.05.2026

  • 6 историк

    17 1 Отговор
    Ако някой искаха да са мъртви ,до сега сто пъти щеше да са убити !

    Коментиран от #7

    21:27 15.05.2026

  • 7 Дзак

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

    Не че не са опитвали!

    21:29 15.05.2026

  • 8 Пич

    11 8 Отговор
    Незнам дали разбират колко са жалки с тази охрана на Борисов и Пеевски !? Държавата е пробита като гевгир, милиарди изтичат към Украйна, милиарди изтичат към ЕС, а тези ни проглушиха ушите, че икономисали няколко хиляди!!! Дни се пъчат безмислено, демек, много важна работа свърши!!! Разбира се, ако няма нужда махнете охраната без да врещите денонощно, или кажете веднъж, и млъкнете!!! Тази охрана държавата няма да оправи, а българите това очакват!!!

    Коментиран от #14

    21:32 15.05.2026

  • 9 Топки ако имат

    9 5 Отговор
    Милицията може да се съкрати на 50% заплатите да си останат. Какъв е проблема? Сега всички униформени са плъзнали глоби да търся и събират за да се напълни бюджета и да си изкарат заплатите.

    21:35 15.05.2026

  • 10 Кой заплашва

    10 8 Отговор
    президента, че дори и на брифинг е заобиколен от поне четирима НСО бодигарда (отделно снайперисти при публични мероприятия)?

    Коментиран от #12, #15

    21:36 15.05.2026

  • 11 Ддд

    5 4 Отговор
    Всяко лйно акъл дава. Този бил някога зам. министър на МВР, и вече до живот ще го раздава експерт.
    Малко срам нямате ли да му искате мнението което е некомпетентно?

    Коментиран от #23, #24

    21:42 15.05.2026

  • 12 факт

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Кой заплашва":

    За действащите премиер и президент не е нужно да има заплаха, защото охраната им е задължителна според Закона за НСО, дори да изрично е предвидено, че те не могат да се откажат от охрана. Предполага се, че техният живот във всеки един момент е потенциално застрашен. Тъй като Борисов и Пеевски не са нито премиери, нито президенти, тяхната охрана се осигуряваше само по преценка на шефа на ДАНС, шефа на НСО и главния секретар на МВР. Изискването на закона е да има реални заплахи за живота и здравето на охраняваните лица. Е, за Борисов и Пеевски опасност няма, следователно няма причина да плащаме над един милион годишно за безценния им живот.

    21:44 15.05.2026

  • 13 Радките

    4 0 Отговор
    са като във филм на ужасите.

    21:44 15.05.2026

  • 14 Ддд

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Забравяш БОТАШ, 6.5 милиарда евро. Но точно Радевата кохорта, за охраната на Борисов и Пеевски реве.

    21:45 15.05.2026

  • 15 Не е ли вярно

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кой заплашва":

    Циркаджии те един задържан с оковани ръце и крака доктор пе дерунгел в съда го пазят 38 съдебни милиционери в съдебна палта а Мадуро в САЩ го пазят двама криви полицаи на делото. Сравнете разходи и възможности на двете държави.

    21:47 15.05.2026

  • 16 Горски

    6 5 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина. Службите може да имат информация, че е заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член е бойко тиквочев. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и да не се изживява като такъв!

    21:49 15.05.2026

  • 17 Перо

    4 4 Отговор
    Как може чужди служби да налагат на техни агенти, БГ данъкоплатец да плаща по €1.2 млн. на човек за охрана, годишно, за изпълнение на чужди интереси, икономически и политически?

    21:57 15.05.2026

  • 18 Тома

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    Тиквата и мамута откраднаха парите на руснаците за Южен поток.Но после взеха от народа парите и им ги върнаха.Така заплахата приключи

    21:58 15.05.2026

  • 19 Ако няма заплахи значи няма

    5 3 Отговор
    Организирана престъпност и МВР е излишно

    22:01 15.05.2026

  • 20 Иво

    7 2 Отговор
    Гледах и го слушах тоя и цялото семейство се смяхме от сърце.

    22:02 15.05.2026

  • 21 20 години са крали и рекетирали

    5 5 Отговор
    Охраната да ги пази от потърпевшите.

    22:02 15.05.2026

  • 22 Кой източи КТБ

    5 0 Отговор
    Питам аз и отговор не искам

    Коментиран от #27

    22:04 15.05.2026

  • 23 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ддд":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч,в случай че искат да преуспеят в живота...

    22:07 15.05.2026

  • 24 Неподписан

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ддд":

    Кога според теб ще напишат за Симона Георгиева и Георги Семерджиев + всички останали замесени полицаи от РПУ-тата в София,не забравяйте и как се уби синът на директора на ДАНС-законите са за всички вас не за тях...

    22:09 15.05.2026

  • 25 ДВЕТЕ СВНИЕ

    2 6 Отговор
    ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ,ЧЕ ЗАРАДИ ТЯХНАТА ОХРАНА ХАЗНАТА СЕ ИЗПРАЗНИ.

    22:11 15.05.2026

  • 26 Бойойойко

    4 6 Отговор
    Скинах минискус 5 пъти, това си е страшно, трябва ми НСО да ми пази менискуса

    22:11 15.05.2026

  • 27 АМИ КОЙ

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кой източи КТБ":

    ФАЛИРА БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА И ....
    МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА...

    22:14 15.05.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    "ВСИЧКО Е ПОЛИТИКА" В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНА ДЪРЖАВА ...................... И ТВОЙТО ИЗКАЗВАНЕ Е ПОЛИТИЧЕСО ......................... ЗАМ. МИНИСТЪР НА МВР -- МУХЛЬО ....................... ФАКТ !

    22:27 15.05.2026

  • 29 Цвете

    3 3 Отговор
    МНОГО Е ПРАВ, НО ИМА ЛИ КОЙ ДА ЧУЕ. ЗАЩО ГИ " ЗАПЛАШВАТ " ЛИ, АМИ ЗАЩОТО СА КРАДЦИТЕ НА ЕДРО. ЕДИНИЯТ И ДРУГИЯТ С ТЕЖКО МИНАЛО И СЕГА ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ, НАЛИ? 🤦‍♂️🤔🚔

    22:59 15.05.2026

  • 31 жоро

    1 3 Отговор
    Ето това е истината за охраната на две прасета.

    23:13 15.05.2026

  • 32 ?????

    2 2 Отговор
    Не е вярно.
    Путин не може да живее ако не гръмне Щиши и Баце.
    Поне те така си мислят.

    00:03 16.05.2026

  • 33 Перо

    1 0 Отговор
    Охраната им не е политическо решение, а решение на чужди служба за чужди интереси и охрана на техните хора за българска сметка!

    02:37 16.05.2026

