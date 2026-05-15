Филип Гунев: Няма как Борисов и Пеевски да са били застрашавани 10-15 години. Охраната им е политическо решение

Няма как едно лице да бъде застрашавано в продължение на 10-15 години. Очевидно охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е политическо решение. Това каза в "Интервюто от деня" по bTV бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.
Гунев сподели, че се съмнява действително да стане ясен пълният списък с охраняваните от НСО лица в държавата, тъй като ще отвори много въпроси.
„По принцип в много държави не се оповестява всяка заплаха и всяко застрашено лице. Това не е и редно, защото най-малкото тези, които ги застрашават, ще вземат съответните контрамерки. Така че може би ще е еднократен акт“, обясни той.
Гунев сподели, че не вярва в бъдеще да чуваме на кого ще му бъде дадена охрана, какъв е поводът и въобще какви са заплахите. „Това би трябвало да остане дискретно“.
Според него казусът е сходен с терористичните заплахи - те се появяват, взимат се мерки, минава известно време, преразглежда се и след това мерките се оттеглят, когато се знае, че заплахата вече я няма. „Няма как 10 години постоянно да съществуват заплахи срещу тези хора“, обясни Гунев.
„Самата методология и принципите, по които става решението дали да се дава охрана, според мен никога няма да бъдат оповестени, защото оценките са на комисия, която не е публична“, посочи той.
„Един по-широк въпрос е дали имаме контрол и как се упражнява той върху дейността на тази комисия. Той е свързан с това как контролираме ДАНС, МВР и НСО“, обясни Гунев.
По думите му нямаме надеждни органи нито в парламента, нито на ниво Министерски съвет, които да упражняват реален контрол, особено върху ДАНС и НСО. „Те са директно подчинени на премиера. Единственият начин той да ги контролира е като си назначи там доверени хора, което видяхме, че направи още на първия ден, в който стана премиер“.
„Прогресивна България“ направиха заявки, че ще ни предоставят реформи, борба с олигархията, справедлива съдебна система, както и понижаване на цените. Това предполага някакъв тип реформи, които изцяло липсват в тяхната предизборна програма“, коментира Гунев.
Според него по същия начин, по който ще се прави независима прокуратура, така трябва да има някакъв набор от мерки и промени за деполитизация на МВР. „Такива не сме чули като заявка“.
„Това, че ще назначим хора, на които смятаме, че вярваме и че са истински професионалисти, не е никаква реформа. Това е временна мярка“, смята той.
„От гледна точка на реформа, която да намали бюджетния разход за МВР, това е една административна, скучна, но трудна и бавна реформа, която може да се случи. Не мисля, че ще се стигне до намаляване на заплатите“, посочи Гунев.
По думите му може да се достигне до замразяване наемането на нови служители и по естествен път, в рамките на 2–3 години, хора да се пенсионират.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
Коментиран от #2, #18
21:21 15.05.2026
2 Име
До коментар #1 от "Опа":Е, там вие си знаете!
21:22 15.05.2026
3 Гост
Коментиран от #5
21:25 15.05.2026
4 Минаващ
21:26 15.05.2026
5 Гоя
До коментар #3 от "Гост":Откога чакаме!
21:26 15.05.2026
6 историк
Коментиран от #7
21:27 15.05.2026
7 Дзак
До коментар #6 от "историк":Не че не са опитвали!
21:29 15.05.2026
8 Пич
Коментиран от #14
21:32 15.05.2026
9 Топки ако имат
21:35 15.05.2026
10 Кой заплашва
Коментиран от #12, #15
21:36 15.05.2026
11 Ддд
Малко срам нямате ли да му искате мнението което е некомпетентно?
Коментиран от #23, #24
21:42 15.05.2026
12 факт
До коментар #10 от "Кой заплашва":За действащите премиер и президент не е нужно да има заплаха, защото охраната им е задължителна според Закона за НСО, дори да изрично е предвидено, че те не могат да се откажат от охрана. Предполага се, че техният живот във всеки един момент е потенциално застрашен. Тъй като Борисов и Пеевски не са нито премиери, нито президенти, тяхната охрана се осигуряваше само по преценка на шефа на ДАНС, шефа на НСО и главния секретар на МВР. Изискването на закона е да има реални заплахи за живота и здравето на охраняваните лица. Е, за Борисов и Пеевски опасност няма, следователно няма причина да плащаме над един милион годишно за безценния им живот.
21:44 15.05.2026
13 Радките
21:44 15.05.2026
14 Ддд
До коментар #8 от "Пич":Забравяш БОТАШ, 6.5 милиарда евро. Но точно Радевата кохорта, за охраната на Борисов и Пеевски реве.
21:45 15.05.2026
15 Не е ли вярно
До коментар #10 от "Кой заплашва":Циркаджии те един задържан с оковани ръце и крака доктор пе дерунгел в съда го пазят 38 съдебни милиционери в съдебна палта а Мадуро в САЩ го пазят двама криви полицаи на делото. Сравнете разходи и възможности на двете държави.
21:47 15.05.2026
16 Горски
21:49 15.05.2026
17 Перо
21:57 15.05.2026
18 Тома
До коментар #1 от "Опа":Тиквата и мамута откраднаха парите на руснаците за Южен поток.Но после взеха от народа парите и им ги върнаха.Така заплахата приключи
21:58 15.05.2026
19 Ако няма заплахи значи няма
22:01 15.05.2026
20 Иво
22:02 15.05.2026
21 20 години са крали и рекетирали
22:02 15.05.2026
22 Кой източи КТБ
Коментиран от #27
22:04 15.05.2026
23 Неподписан
До коментар #11 от "Ддд":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч,в случай че искат да преуспеят в живота...
22:07 15.05.2026
24 Неподписан
До коментар #11 от "Ддд":Кога според теб ще напишат за Симона Георгиева и Георги Семерджиев + всички останали замесени полицаи от РПУ-тата в София,не забравяйте и как се уби синът на директора на ДАНС-законите са за всички вас не за тях...
22:09 15.05.2026
25 ДВЕТЕ СВНИЕ
22:11 15.05.2026
26 Бойойойко
22:11 15.05.2026
27 АМИ КОЙ
До коментар #22 от "Кой източи КТБ":ФАЛИРА БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА И ....
МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА...
22:14 15.05.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
22:27 15.05.2026
29 Цвете
22:59 15.05.2026
30 Цвете
23:01 15.05.2026
31 жоро
23:13 15.05.2026
32 ?????
Путин не може да живее ако не гръмне Щиши и Баце.
Поне те така си мислят.
00:03 16.05.2026
33 Перо
02:37 16.05.2026