Министър Шишков от Смолян: В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя

До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово в началото на месец май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището.
Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината, довело до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков, предава БНР.
"Причината най-вероятно е преовлажняване на терена, тъй като в годините назад това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Тоест, това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. "Геозащита" е тук. "Геозащита" ще установи в момента свлачището дали продължава да е активно, или не, ще помогне за това да разберем причината, ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение. Имам нещо предвид, но няма да ви кажа преди да съм сигурен, че ще е това като най-бързо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо, или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстанови на пътя", обясни Шишков.
Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не поне за леките автомобили да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълни още регионалният министър Иван Шишков.
"Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблемът. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото за язовира поне до този момент услужливо ми дадоха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема за това свлачище", посочи още регионалният министър.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА ТЕ МАМЯТ ЗА ОТХОДНИТЕ ВОДИ ОТ ХОТЕЛИТЕ КОИТО СА СЪЗДАЛИ СВЛАЧИЩЕТО
5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че от сайта на Министерството на регионалното развитие са изчезнали заданията за текущи ремонти и поддръжка на пътищата, които служебният министър Николай Недялков бе наредил да се публикуват.
"Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Това, което служебното правителство публикува, разкри шокираща практика - изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж"
Мартин Атанасов - младежът, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната, обяви с пост в социалните мрежи, че МВР тихомълком е спрял да подържа картата си на катастрофи.
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Правилно! И това,дето казват че почвата се е преовлажнила е вярно.Аз лично съм виждал Бойко Борисов как с една кофа сипва вода в горната част на свлачището. Радев веднага да го арестува и да му вземе кофата.
До коментар #7 от "Василев":Явно успял междувременно да скрие пожарникарския маркуч и е останал с кофа , за да не изглежда брутално .
До коментар #7 от "Василев":ХОТЕЛИ С 3000 МЕСТА ИЗЛИВАТ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПОД И НАД СВЛАЧИЩЕТО
И НЕ Е БОЙКА БОРИСОВА , А ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА:)
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Някой изкуствен интелект да не би да си прави експеримент с теб? Хотелите са на друго място, много по-нататък.
До коментар #11 от "Шишков е архитект и това е титлата му.":Когато текстът е за работата на министъра длъжността се пише винаги. Името може да се пропуска след първото пълно изписване.
До коментар #9 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":Канализацията се е изсипала в главата ти.
До коментар #16 от "Правилно е":Това потвърждава или отхвърля начина на изписване в заглавието.
До коментар #22 от "За сведение на заинтересованите":а ти отворило, ходил ли си на мястото на заустването ей така, без предварително уведомяване на операторът да видиш и помиришеш заустването. Ако те мързи да ходиш можеш да си направиш оценката за водата в детето и от моста над Чепеларе
