Министър Шишков от Смолян: В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя

До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово в началото на месец май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището.

Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината, довело до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков, предава БНР.

"Причината най-вероятно е преовлажняване на терена, тъй като в годините назад това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Тоест, това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. "Геозащита" е тук. "Геозащита" ще установи в момента свлачището дали продължава да е активно, или не, ще помогне за това да разберем причината, ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение. Имам нещо предвид, но няма да ви кажа преди да съм сигурен, че ще е това като най-бързо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо, или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстанови на пътя", обясни Шишков.

Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не поне за леките автомобили да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълни още регионалният министър Иван Шишков.

"Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблемът. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото за язовира поне до този момент услужливо ми дадоха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема за това свлачище", посочи още регионалният министър.