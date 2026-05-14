Министър Шишков от Смолян: В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя

14 Май, 2026 13:26 1 107 27

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово в началото на месец май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището.

Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината, довело до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков, предава БНР.

"Причината най-вероятно е преовлажняване на терена, тъй като в годините назад това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Тоест, това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. "Геозащита" е тук. "Геозащита" ще установи в момента свлачището дали продължава да е активно, или не, ще помогне за това да разберем причината, ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение. Имам нещо предвид, но няма да ви кажа преди да съм сигурен, че ще е това като най-бързо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо, или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстанови на пътя", обясни Шишков.

Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не поне за леките автомобили да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълни още регионалният министър Иван Шишков.

"Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблемът. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото за язовира поне до този момент услужливо ми дадоха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема за това свлачище", посочи още регионалният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Кочо

    5 8 Отговор
    Абе, давайте я тязи димархия към гръцката държава! Те да и берат грижата! Само ядове с тази планина!

    13:28 14.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    БРАВО ШИШКОВ
    НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА ТЕ МАМЯТ ЗА ОТХОДНИТЕ ВОДИ ОТ ХОТЕЛИТЕ КОИТО СА СЪЗДАЛИ СВЛАЧИЩЕТО

    Коментиран от #12

    13:30 14.05.2026

  • 3 Бързата

    4 0 Отговор
    работа и тарележът не я харесва !

    13:34 14.05.2026

  • 4 3800 година

    9 3 Отговор
    Още текат експертни оценки и междувременно са похарчени 90 милиарда евро за свлачището🤣🤣🤣

    13:40 14.05.2026

  • 5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    5 6 Отговор
    "Новото правителство изглежда е приело курс към връщане на старите порочни практики да се крие важна за обществото информация. МВР и МРРБ изненадващо скриха ключови данни от сайтовете си.
    Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че от сайта на Министерството на регионалното развитие са изчезнали заданията за текущи ремонти и поддръжка на пътищата, които служебният министър Николай Недялков бе наредил да се публикуват.
    "Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Това, което служебното правителство публикува, разкри шокираща практика - изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж"
    Мартин Атанасов - младежът, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната, обяви с пост в социалните мрежи, че МВР тихомълком е спрял да подържа картата си на катастрофи.

    13:41 14.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Пампорово е собственост на Бойко Борисов.Да си оправи пътя

    Коментиран от #7

    13:42 14.05.2026

  • 7 Василев

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Правилно! И това,дето казват че почвата се е преовлажнила е вярно.Аз лично съм виждал Бойко Борисов как с една кофа сипва вода в горната част на свлачището. Радев веднага да го арестува и да му вземе кофата.

    Коментиран от #8, #9

    14:03 14.05.2026

  • 8 Добро

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Василев":

    Явно успял междувременно да скрие пожарникарския маркуч и е останал с кофа , за да не изглежда брутално .

    14:08 14.05.2026

  • 9 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Василев":

    ХОТЕЛИ С 3000 МЕСТА ИЗЛИВАТ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПОД И НАД СВЛАЧИЩЕТО
    ......
    И НЕ Е БОЙКА БОРИСОВА , А ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА:)

    Коментиран от #19

    14:08 14.05.2026

  • 10 Поредните

    4 2 Отговор
    лаладжии овладяха територията. Ето го и тоя локумджия дошъл да хапне родопско агне и да напълни багажника, както и новият областен на Пловдив, който е тп като знаете какво, та и тоя щял да прекарва питейна вода от Въча за Пловдив. Явно е набарал папката с обещания на първият областен управител, който преди четиридесет години обещаваше същите небивалици. Кадрите на чорапогащника май са обратното на умни.

    14:14 14.05.2026

  • 11 Шишков е архитект и това е титлата му.

    8 0 Отговор
    Министър не е титла и не може да се изписва пред имената на министрите като титла дори тази грешка да се допуска и от говорителите по телевизията но това не значи че е правилно. Не е правилно.

    Коментиран от #16

    14:17 14.05.2026

  • 12 Ей, умник!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Някой изкуствен интелект да не би да си прави експеримент с теб? Хотелите са на друго място, много по-нататък.

    14:21 14.05.2026

  • 13 Архитект Шишков министър на РРБ:

    5 0 Отговор
    Това е правилното заглавие или Министъра на Регионалното развитие и благоустройството арх. Шишков и това също е правилния начин.

    14:22 14.05.2026

  • 14 Ентомолог

    6 0 Отговор
    Шишков не е калинка. Най-много листна въшка му давам.

    14:23 14.05.2026

  • 15 чудесно

    4 0 Отговор
    остава да преведе на български колко е в най кратки срокове. Германски или арабски са.

    14:24 14.05.2026

  • 16 Правилно е

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шишков е архитект и това е титлата му.":

    Когато текстът е за работата на министъра длъжността се пише винаги. Името може да се пропуска след първото пълно изписване.

    Коментиран от #20

    14:25 14.05.2026

  • 17 Много интересно

    0 0 Отговор
    Слагам знак но не се показва обаче излиза надпис , че вече сте гласували , да но знака го няма никакъв. Що тъй.

    14:26 14.05.2026

  • 18 Хора, пътища , автомобили

    1 2 Отговор
    “Човекът е човек ,когато е на път, жената е жена ,когато я .......“

    14:27 14.05.2026

  • 19 Чепата гьостерица - Грудово

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    Канализацията се е изсипала в главата ти.

    14:28 14.05.2026

  • 20 Сложих ти плюс но не разбрах

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Правилно е":

    Това потвърждава или отхвърля начина на изписване в заглавието.

    14:28 14.05.2026

  • 21 помнещ цитати

    2 0 Отговор
    Нека да видим .Четери лентов път Варна -Добрич го обещават от 36 години .Магистрала Хемус ч обещават сигурно от 50 години

    14:28 14.05.2026

  • 22 За сведение на заинтересованите

    3 1 Отговор
    Пречиствателната станция на комплекс Пампорово е построена през 1984 год. по полска технология. Пречистването е двустъпално - механично и биологично стъпало. Пречистените води се заустват в Бобово дере - поречие на р. Чепеларска. Технологичният процес на вход и изход се следи от лаборатория към пречиствателната станция, а мониторингът, съгласно разрешителното за заустване, се извършва от „Централна лаборатория за изпитване на води“ – офис 2 „Отпадъчни води“ и се контролира от РИОСВ - Смолян.

    Коментиран от #24

    14:30 14.05.2026

  • 23 Единия минус винаги цъфва

    0 0 Отговор
    Особено като види умно и разумно обяснение от опит го казвам.

    15:00 14.05.2026

  • 24 За сведение

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "За сведение на заинтересованите":

    а ти отворило, ходил ли си на мястото на заустването ей така, без предварително уведомяване на операторът да видиш и помиришеш заустването. Ако те мързи да ходиш можеш да си направиш оценката за водата в детето и от моста над Чепеларе

    15:16 14.05.2026

  • 25 Дайте проблема на дядо Реджеб,

    1 0 Отговор
    той ще го оправи. Всичко ще светне и ще стане както трябва. Ние като сме калпави, кой ни е крив. Вече месец само се бърбори по темата. И никой нищо не прави.

    15:40 14.05.2026

  • 26 Орлов

    0 1 Отговор
    Шишков, за Пампорово веднага вземате мерки, а какво ще кажеш за Витоша? Сече се поголовно, спряха лифтовете, затвориха хотели и ресторанти, занемариха достъпа и пътеките. Тази политика е от много години. Софиянци да пътуват до Банско, Пампорово и Боровец за да видят планина. Явно бизнеса там е по-важен от всичко.

    15:40 14.05.2026

  • 27 Георги

    0 0 Отговор
    Шишков, през август ще е най-добре, така се очакваше, така трябва и най-вече българите в региона ще са на почивка, до септември в Гърция! Бог да ви прости!

    15:53 14.05.2026

