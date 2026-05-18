Тагарев: Появата на украинска балистична ракета коренно ще промени ситуацията

Русия е достигнала до максимума на производство на ударни средства, докато в Украйна това производство тепърва се разширява и увеличава и като бройки, и като видове въоръжение.

Това каза пред БНР бившият министър на отбраната и експерт по сигурността проф. Тодор Тагарев.

"Възможностите на Украйна да нанася удари ще растат и ще продължаваме да виждаме удари по енергийната инфраструктура на Русия, което да създаде проблеми в снабдяването с нефт и нефтопродукти на руски предприятия и граждани. Но по-важното е да затрудни износа на нефт и нефтопродукти, от който се пълни руският бюджет".

Проф. Тагарев подчерта, че Украйна вече е доста напред в разработването на свои собствени балистични ракети:

"Очакванията са до няколко месеца тя да разполага с балистична ракета, която да може да поразява цели на разстояние 855 км. ... Така Москва ще попадне в нейния обхват и това коренно ще промени ситуацията. ... Това отново връща тезата за наличието на ядрено оръжие в Русия, която руските коментатори повдигат и задават въпрос как така ще се оставя една ядрена държава да нанасят удари по нея. До момента тази тема се използва основно с психологически цели - за въздействие на Украйна и на съюзниците и партньорите ѝ в демократичните страни".

По думите на бившия министър на отбраната руснаците вече са разбрали, че войната вече засяга пряко и тях или, че може да ги засегне, а това няма как да няма психологически ефект и за руската общество.

Тодор Тагарев коментира и подготвяната визита на Владимир Путин в Китай, като посочи, че има анализа, според които желанието на руския президент е било да се появи в Пекин, когато Доналд Тръмп беше там, но Си Цзинпин не е допуснал това:

"Китайците вече не разглеждат Русия като равноправен партньор. За тях този, с който трябва да говорят на равни начала, са САЩ, а всички останали не са толкова важни. Затова ще посрещнат Путин, за да дадат определени знаци и на Тръмп, но не виждам какво повече могат да направят".