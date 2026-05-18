Новини
България »
Тагарев: Появата на украинска балистична ракета коренно ще промени ситуацията

Тагарев: Появата на украинска балистична ракета коренно ще промени ситуацията

18 Май, 2026 20:25, обновена 18 Май, 2026 19:29 2 210 81

  • тагарев-
  • русия-
  • украйна

Киев вече е доста напред в разработването й, подчерта бившият военен министър

Тагарев: Появата на украинска балистична ракета коренно ще промени ситуацията - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Русия е достигнала до максимума на производство на ударни средства, докато в Украйна това производство тепърва се разширява и увеличава и като бройки, и като видове въоръжение.

Това каза пред БНР бившият министър на отбраната и експерт по сигурността проф. Тодор Тагарев.

"Възможностите на Украйна да нанася удари ще растат и ще продължаваме да виждаме удари по енергийната инфраструктура на Русия, което да създаде проблеми в снабдяването с нефт и нефтопродукти на руски предприятия и граждани. Но по-важното е да затрудни износа на нефт и нефтопродукти, от който се пълни руският бюджет".

Проф. Тагарев подчерта, че Украйна вече е доста напред в разработването на свои собствени балистични ракети:

"Очакванията са до няколко месеца тя да разполага с балистична ракета, която да може да поразява цели на разстояние 855 км. ... Така Москва ще попадне в нейния обхват и това коренно ще промени ситуацията. ... Това отново връща тезата за наличието на ядрено оръжие в Русия, която руските коментатори повдигат и задават въпрос как така ще се оставя една ядрена държава да нанасят удари по нея. До момента тази тема се използва основно с психологически цели - за въздействие на Украйна и на съюзниците и партньорите ѝ в демократичните страни".

По думите на бившия министър на отбраната руснаците вече са разбрали, че войната вече засяга пряко и тях или, че може да ги засегне, а това няма как да няма психологически ефект и за руската общество.

Тодор Тагарев коментира и подготвяната визита на Владимир Путин в Китай, като посочи, че има анализа, според които желанието на руския президент е било да се появи в Пекин, когато Доналд Тръмп беше там, но Си Цзинпин не е допуснал това:

"Китайците вече не разглеждат Русия като равноправен партньор. За тях този, с който трябва да говорят на равни начала, са САЩ, а всички останали не са толкова важни. Затова ще посрещнат Путин, за да дадат определени знаци и на Тръмп, но не виждам какво повече могат да направят".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 74 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    102 17 Отговор
    има да чака !

    19:30 18.05.2026

  • 2 Умно доста умно

    110 9 Отговор
    Накрая ако започнат да обръщат войната, може и ядрена бомба да падне в Киев във средата. Но на вас какво ви пука, с нашите пари ще се изнесете оттука.

    Коментиран от #28

    19:32 18.05.2026

  • 3 Един глупав и посредствен човек

    131 9 Отговор
    Национален предател, се опитва да ни продава украинската кауза за която му се плаща. Появата на балистичната ракета на Украйна ще доведе до пълното разрушаване на големите Украински градове. Май този все пак не го е еня за хората, които ще загинат.

    19:33 18.05.2026

  • 4 Пич

    103 8 Отговор
    Горкият !!! По тъп от египетска мумия !!! То и появата на мозък в неговата глава коренно ще промени ситуацията, но - чакай ти, Урсуло!!!

    19:34 18.05.2026

  • 5 Да но има един проблем

    41 7 Отговор
    Колко струва и колко ще бъдат произведени преди специялни сили да ги посетят производството. И каква глава е. Когато разчиташ на себе си този метод не ефективен. НО МЕТОДА НА РЕАЛНИ ДИПЛОМАТИЧНИ ПРЕГОВОРИИ СА МНОГО ПО-ДОБРЕ. УКРАЙНА ДВЕ И ЕФНАТА ЧАСТ Е НАША.

    19:35 18.05.2026

  • 6 Хали Галич

    81 4 Отговор
    Кой ни е виновен, че допускаме такива на високи постове? Ние мутра си имахме за министър председател много години и това говори какъв народ сме.

    19:36 18.05.2026

  • 7 ТИ ЯВНО СИ УКРАИНЕЦ

    56 5 Отговор
    Още вземаш $$$$ от тях от янките от евреите
    Добре а?

    19:37 18.05.2026

  • 8 Е и какво

    43 9 Отговор
    Русия има хиляди от десетки видове и пак не може да съкруши Украйна. Същото и във войната САЩ- Иран. Едно време същото и с Англия. Сега виждаш ли Украйна ще обърне войната с една ракета. Не беше ли същото с Хаймарс, Леопард, Ф16, гаубица 777 и още много.

    Коментиран от #30, #54

    19:38 18.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    12 66 Отговор
    Всички путинофили очакваха Радев да отиде първо при путен, а не при Мерц?
    Пак останаха излъгани!
    Днес Радев се моли на Мерц за инвестиции!
    Радев каза, че 400 000 путинофила живеят в Германия, а не в Маскалия!

    Коментиран от #19, #26

    19:39 18.05.2026

  • 10 ТОШКИН МОШКИН

    69 6 Отговор
    ДАВАШ ЛИ СИ СМЕТКА ЧЕ РУСНАЦИТЕ ОСВЕН ИСКАМБЕР НЕ СА ГИ СУРВАКАЛИ С ДРУГО МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕШ ЧЕ АКО РЕШАТ ЩЕ ГИ СРИНАТ ДО ОСНОВИ.СПРИ ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ.

    19:39 18.05.2026

  • 11 авантгард

    64 6 Отговор
    Я стига приказки.
    Фалирала държава ограбвана от корупция с една трета население избягало, а останалото няма какво да яде ако не му преведат десетки милиарди доларес или евра всяка година.
    Балистична ракета а?
    Тези, които са им я дали ще ядат дървото, ореховото.

    19:39 18.05.2026

  • 12 ТАГАРЕНКО ГРАБВАЙ МЕШКАТА

    67 7 Отговор
    И МАРШ ДА ВОЮВАШ ЗА УКРАЙНА. ДАНО НИКОГА НЕ СЕ ВЪРНЕШ ИЗМЕКЯР НЕДЕН.

    19:39 18.05.2026

  • 13 Гориил

    60 5 Отговор
    От какви боклуци черпи този човек неправдоподобната си информация? Украйна отдавна няма развита наука, високотехнологично производство или квалифицирани работници. Всичко е заровено под руините на съсипана икономика. Но това не е най-важното. Проблемът е, че Украйна никога повече няма да постигне високо ниво на просперитет, развитие или растеж. Тя няма материални, парични или човешки ресурси. Всичко е хвърлено в адската пещ на нереалистични илюзии и недостижими европейски граници. Европейците нямат нужда от такава Украйна; вместо просперираща държава, тълпа от корумпирани бандити ще нахлуе в Европа.

    Коментиран от #49

    19:39 18.05.2026

  • 14 Подлога

    58 6 Отговор
    украинска си професоре.на 100%!да не мислиш,че в РФ не знаят,за снабдяването на ВСУ със западни компоненти за дронове и ракети.вместо да призоваваш за прекратяване на конфликта ти мечтаеш за удари.ще си намерите майстора!сигурна.

    19:40 18.05.2026

  • 15 Гъби Гъбев

    46 5 Отговор
    Тагаренко, чакаме те със Суворов и Кутузов.
    Ще играмем бридж срещу Наполеон и адмирал Нелсън.
    Побързай.

    19:40 18.05.2026

  • 16 Тома

    35 5 Отговор
    К.ми янко ще промени тагаренко.

    19:41 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти си

    45 7 Отговор
    Не бе Тагаренко , Украйна не напредва в производството а използва западно въоръжение с пренабити украински серийни номера . Или си мислиш че руснаците ще оставят фабриките и складовете с готовата продукция цели ?
    Про украинска пропаганда ядат само розовите понита ......

    19:44 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БЯГАЙ НА ФРОНТА

    40 6 Отговор
    Тагарев. Бандерите страдат.

    19:44 18.05.2026

  • 21 ТОЗИ МУШМОРОК

    44 7 Отговор
    Е ОТ ВИПУСКА ОТЛИЧНИЦИ НА ИНСТИТУТА ЗА ПОДЛОГИ.

    19:44 18.05.2026

  • 22 Правилно ще промени всичко

    26 6 Отговор
    Ще дръпнат мечката за опашката и ще стане мазало по американски след три дни лунен пеизаш!!!

    19:45 18.05.2026

  • 23 шопо

    19 4 Отговор
    тойо пазат ли го

    19:47 18.05.2026

  • 24 Да,бе

    34 6 Отговор
    Това е все едно да се радваш,ако Хитлер беше направил първи атомната бомба.Само вселенски отпадък може да говори такива неща,щото да мисли е против природата му.Примерно 404 прави балистична ракета и удря Москва,е и!След това изпозападнала Европа ще е без въглероден отпечатък няколко века.Това ли е целта...

    19:49 18.05.2026

  • 25 Левски

    38 7 Отговор
    Типичен фашист и предател. Защо показвате такива мръсници.

    19:50 18.05.2026

  • 26 шопо

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    там жендърите ги млатат

    19:50 18.05.2026

  • 27 Укропат

    15 5 Отговор
    Аха. Ще промени. Като маймунки с автомат ще сме. Ще ни поникнат гъбки.

    19:50 18.05.2026

  • 28 ФАКТ

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Умно доста умно":

    ще, ще,ще.... ама само със ще-то ще си останете. Защото Сорос забрани на Хаяско

    19:51 18.05.2026

  • 29 изчезни талигареф

    23 5 Отговор
    върни се в епопея на забравените

    19:54 18.05.2026

  • 30 Хм Хм

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Е и какво":

    Да припомня само, че нито Байдън, нито Борис Джонсън, нито Макрон, нито Мерц разрешиха удари по руска територия с техни оръжия. Дори и по летищата, от които излитаха бомбардировачите с тежките бомби и ракети. Дори не дадоха далекобойни ракети за Ф-16 и те стават само за ПВО.
    Нещата вече са различни.

    19:55 18.05.2026

  • 31 1302

    21 5 Отговор
    И Хитлер до последно се надяваше на Wunderwaffe:
    В началото беше U-Boot Typ XXI
    После - Messerschmitt Me 262
    Преди края - V2-Rakete
    И накрая - 9 май 1945г.

    19:59 18.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дядо поп

    31 6 Отговор
    И това чучело е било министър на отбраната ни!

    20:05 18.05.2026

  • 35 Някой

    26 5 Отговор
    Предателят Тагарев кога ще влиза в затвора?
    Пр. Тагарев - съкращение на предател ли ще бъде?

    20:06 18.05.2026

  • 36 Нека припомним на

    25 4 Отговор
    неуважаемия г-н Тагарев, че от старата слава на Украйна като ракетостроител не е останало нищо! Просто вече го няма Съветския съюз, който беше зад гърба им за всички начинания, коитопоемаха да свършат. Правеха добри ракети, правеха добри самолети, правеха добри двигатели, но от това вече няма нищо! Да не забравяме, че всичко споменато беше съвместно производство! И един пример, от всичките 55 или 56 Ан-124, 36 са построени в Русия... Правеха едни превъзходни ракети Зенит, които щяха да бъдат изстрелвани от плаваща ракетна площадка, но откакто се откъснаха от Русия и това отиде в небитието... Така че г-н Тагарев говори врели - некипели... Ще направи балистична ракета на куково лято, щото и заводите са им на прицел на Искандерите и Орешниците...

    20:07 18.05.2026

  • 37 Само да добавя

    17 5 Отговор
    Много несимпатичен човек. Не му вярвам.

    20:09 18.05.2026

  • 38 Някой

    26 3 Отговор
    Тагарев, украинецо!
    Що не си на фронта, бе мекере? Нали ще има поредна перемога? Отивай да помогнеш. Може и някоя балистична рак та да яхнеш.

    20:13 18.05.2026

  • 39 Жокер

    13 4 Отговор
    Тоя е за затвора.
    Но Радев няма надежда.

    20:13 18.05.2026

  • 40 Последния Софиянец

    6 16 Отговор
    Пада яко млатене на благна вата, супер!

    20:16 18.05.2026

  • 41 Цензура

    27 4 Отговор
    Първо - защо този национален прeдател, който подари оръжието на БА на нaцистка ykропия, все още не е арестуван и подсъдим? В нормална държава вече щеше да е осъден на cмърт и екзeкутиран !!!
    Второ - по какво точно е "професор" - по изменничество ли?
    Трето - какво ще направи укpoпия с една примитивна ракета срещу руските хиперзвукови? Освен да принуди Русия да я удари с цялата си мощ.
    Четвърто - нали уж укрoпите вече произвеждат някакво розаво фламинго, бе? Значи признаваш, че лъжат?

    20:16 18.05.2026

  • 42 Жокер

    7 5 Отговор
    До къде се докара бункерното от Кииф за два дня!

    20:17 18.05.2026

  • 43 Серьожка

    7 3 Отговор
    ---Другарю Путин, пред бункера ждёт один человек, говорит что знает как закончиться война!
    ---РАЗСТРЕЛЯТЬ!

    20:18 18.05.2026

  • 44 Цензура

    5 9 Отговор
    А казаха ли от пасьола кога ще правят парад в мала токмачка! 4та година го щурмеват, а то е 300 души село!

    20:18 18.05.2026

  • 45 ШЕФА

    17 3 Отговор
    Престъпнико,Зъби Зъбев те чака,часът ти наближава,а ние ще празнуваме.

    20:19 18.05.2026

  • 46 Варна

    22 4 Отговор
    Тагарев,ще останеш в историята като един нац.предател и най долна тв.р.

    20:20 18.05.2026

  • 47 Аз съм от ссср

    11 2 Отговор
    Ти или си луд или се правиш на луд.Трябва да се прегледаш при др.Цветослава Гълъбова.

    20:22 18.05.2026

  • 48 Серьога

    4 11 Отговор
    Тагарев е надежден мост проводник на българоукраинската дружба! ВЕЧНА ДРУЖБА БРАТУШКИ!

    20:23 18.05.2026

  • 49 Това значи

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Много лошо за вас ватненките ,че една изостанала държава ви прави на пух и прах ,а таварищ

    20:25 18.05.2026

  • 50 Утопия

    4 13 Отговор
    Руснаците имали супер мупер ракети ,ама пазели украинците да не ги затрият ,що биле един народ

    20:30 18.05.2026

  • 51 Ами тя Русия

    4 12 Отговор
    си е напълно провалена държава.Незнам какво още я чакат и не я довършват.Руснак от дума не разбира.Просто генетиката му е такава.Затова само бой,бой и в чимшира.

    20:31 18.05.2026

  • 52 Тагаренко

    3 9 Отговор
    Добре че Зеленски разреши парада ,че иначе щеше да стане голям смях

    20:32 18.05.2026

  • 53 Серьога

    2 11 Отговор
    Кво не му харесахте на Тагарев! Даже в главата малко прилича на Путин, но без бабуни по лицето, и малко по красив!

    20:32 18.05.2026

  • 54 попръцкооо,просия утече в канала!

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Е и какво":

    попръцкоо,от 3ден на войната просия е в губеща позиция ,но как мозъче като твоето блокирано от Р.У да го разбере?като овесят кремълското недоразумение пусьо пак няма да го кажат по р.у и ти ще си живееш в своят и на пусьо минал свят!

    20:39 18.05.2026

  • 55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 1 Отговор
    Тоя продължава с дебилските си изказвания...

    20:39 18.05.2026

  • 56 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 10 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи втарая за няма и 4 години!

    Коментиран от #64

    20:47 18.05.2026

  • 57 Няма какво да се казва понтвой адрес

    7 1 Отговор
    Ех, Тагарев Тагарев...

    20:48 18.05.2026

  • 58 Серьога

    2 11 Отговор
    Зеленски си бомби руския петролен бизнес, оставяйки по този начин СBО без финансиране, а путин бомби граждански обекти! Агресира срещу гражданите, повечето етнически руснаци. За четири года не разбра че щом украинците издържаха толкова зими на студ, значи ще издържат и на тъмно без ток! Кой от двамата е по прc?

    Коментиран от #65

    20:48 18.05.2026

  • 59 Тагарев

    13 1 Отговор
    Смешен си

    20:49 18.05.2026

  • 60 Злобичка

    12 1 Отговор
    Трябва да си страшно дебелокож за да продължаваш да ти тикаш към война Украйна

    20:50 18.05.2026

  • 61 Някой да не е разбрал за тоя стратег

    10 2 Отговор
    От 1986 г. до 1989 г. защитава дисертация на тема „Теория на управлението и приложенията ѝ“ във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР).- как ще стане ако не е бил член на БКП!?След 89-та обръща палачинката!
    Да, аз съм работил като съветник на МО на Украйна между 2005 и 2015 г.,, каза Тодор Тагарев.
    Той обясни, че е съветвал украинското военно ръководство как да се изгради цивилен капацитет и как да повиши военния си капацитет.За тази си работа от украинска страна не съм получил нито една гривна или какъвто и да е паричен еквивалент!

    20:52 18.05.2026

  • 62 Пръч с рогите

    2 11 Отговор
    Колкото по съвършени оръжия трепач прави Зeлето, толкова по сладичко си спя! СЛАВА УКРАИНЕ!

    20:56 18.05.2026

  • 63 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    11 2 Отговор
    Тагарев е наш бивш пациент, с който особено се гордеем.

    Коментиран от #78

    21:10 18.05.2026

  • 64 Честно да си кажем

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    По-добре се справя с унищожението на Украйна.

    21:14 18.05.2026

  • 65 Неграмотник

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Серьога":

    Горе долу можеш да пишеш,ама дали можеш да четеш?!

    21:18 18.05.2026

  • 66 Бай онзи

    8 1 Отговор
    И какво,руснаците ще ги чакат да стрелят по Москва с тия ракети?( които са западни) Такива ракети не се правят за 2-3 месеца!Още преди това да се случи Киев ще стане картофена нива.

    21:21 18.05.2026

  • 67 васко

    7 0 Отговор
    Toя лицемер предател не случайно са появява , много добре знае ,че веднага ще бъде забелязан от господарите си и възнаграден -- място в някое Министерство или някаква друга длъжност .

    21:28 18.05.2026

  • 68 Гост

    3 0 Отговор
    Както и един балистичен лос отзадзе, който тотално ще ти промени орбитата! Направо ще литнеш, Баце!!!

    21:30 18.05.2026

  • 69 Перо

    6 0 Отговор
    Тоя унтерменш и агент на ционистки режим в Киев, отдавна иска да ни вкара във война с Русия, но по-скоро ще дочака от умрял писмо!

    21:47 18.05.2026

  • 70 Тъпако,

    3 0 Отговор
    Радев и Мерц говорят за дипломация. Подлого гнусна, като следва в съюза на държавна издръжка, добре ти беше. Цял живот на власт.

    22:19 18.05.2026

  • 71 укро мукро информбюро

    7 0 Отговор
    Ало оо ТЦК елате си вземете тоя шебек Тагаренко на фронта !!!

    22:28 18.05.2026

  • 72 Хахахах

    6 0 Отговор
    Тагаренко, а ЕдинВгАза не щеш ли?

    22:30 18.05.2026

  • 73 Хахаха

    4 0 Отговор
    Тагаренко, търсят те от гроба....

    22:31 18.05.2026

  • 74 Факт

    5 0 Отговор
    Гаден предател антибългарин

    22:40 18.05.2026

  • 75 Този още ли е жив

    2 0 Отговор
    Я го поръчайте! За 50 000€ ще му сложат дървен офис.

    22:50 18.05.2026

  • 76 Интересно

    2 0 Отговор
    Защо това нещо от снимката ни подари и малкото останала ни военна техника на Украйна, като те имали капацитет да разработват и произвеждат балестични ракети?
    Кажи бе, гнус@р?

    22:57 18.05.2026

  • 77 Интересно

    1 0 Отговор
    Пращайте го тоя в Украйна, да брани интересите си там, на бойното поле. Нали е военен?
    Такива не ни трябват тук.

    23:00 18.05.2026

  • 78 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Връзвайте по-здраво ръкавите, че вижте какви бели стават.

    23:02 18.05.2026

  • 79 така, така

    1 0 Отговор
    Явно вече няма да има други ракети в ЕС, освен украински.
    И тия се канят да воюват с Русия, но са в състояние да произвеждат само онова, на което са лепнали етикет украински!
    Иначе хитър ход - провала лесно ще се оправдае с това, че ракетите са украински, а успеха с онова, което всички се сещат - разработва ги ЕС.

    Обаче, сметката им е без кръчмаря, защото няма човек в света, който да не е наясно, че Русия громи не само 0срайната, но и ЕС. Чичо Дончо като видя преспективите побърза да се изниже, та провала ще се пише основно на ЕС.

    23:49 18.05.2026

  • 80 Тоз

    2 0 Отговор
    Още ли мърси земята?

    00:12 19.05.2026

  • 81 На Тагаренко

    0 0 Отговор
    мозъчните полюции.

    00:44 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове