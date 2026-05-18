Тагарев: Появата на украинска балистична ракета коренно ще промени ситуацията

Русия е достигнала до максимума на производство на ударни средства, докато в Украйна това производство тепърва се разширява и увеличава и като бройки, и като видове въоръжение.
Това каза пред БНР бившият министър на отбраната и експерт по сигурността проф. Тодор Тагарев.
"Възможностите на Украйна да нанася удари ще растат и ще продължаваме да виждаме удари по енергийната инфраструктура на Русия, което да създаде проблеми в снабдяването с нефт и нефтопродукти на руски предприятия и граждани. Но по-важното е да затрудни износа на нефт и нефтопродукти, от който се пълни руският бюджет".
Проф. Тагарев подчерта, че Украйна вече е доста напред в разработването на свои собствени балистични ракети:
"Очакванията са до няколко месеца тя да разполага с балистична ракета, която да може да поразява цели на разстояние 855 км. ... Така Москва ще попадне в нейния обхват и това коренно ще промени ситуацията. ... Това отново връща тезата за наличието на ядрено оръжие в Русия, която руските коментатори повдигат и задават въпрос как така ще се оставя една ядрена държава да нанасят удари по нея. До момента тази тема се използва основно с психологически цели - за въздействие на Украйна и на съюзниците и партньорите ѝ в демократичните страни".
По думите на бившия министър на отбраната руснаците вече са разбрали, че войната вече засяга пряко и тях или, че може да ги засегне, а това няма как да няма психологически ефект и за руската общество.
Тодор Тагарев коментира и подготвяната визита на Владимир Путин в Китай, като посочи, че има анализа, според които желанието на руския президент е било да се появи в Пекин, когато Доналд Тръмп беше там, но Си Цзинпин не е допуснал това:
"Китайците вече не разглеждат Русия като равноправен партньор. За тях този, с който трябва да говорят на равни начала, са САЩ, а всички останали не са толкова важни. Затова ще посрещнат Путин, за да дадат определени знаци и на Тръмп, но не виждам какво повече могат да направят".
9 Ганя Путинофила
Пак останаха излъгани!
Днес Радев се моли на Мерц за инвестиции!
Радев каза, че 400 000 путинофила живеят в Германия, а не в Маскалия!
Коментиран от #19, #26
11 авантгард
Фалирала държава ограбвана от корупция с една трета население избягало, а останалото няма какво да яде ако не му преведат десетки милиарди доларес или евра всяка година.
Балистична ракета а?
Тези, които са им я дали ще ядат дървото, ореховото.
19:39 18.05.2026
15 Гъби Гъбев
Ще играмем бридж срещу Наполеон и адмирал Нелсън.
Побързай.
19:40 18.05.2026
18 Ти си
Про украинска пропаганда ядат само розовите понита ......
19:44 18.05.2026
26 шопо
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":там жендърите ги млатат
19:50 18.05.2026
27 Укропат
До коментар #2 от "Умно доста умно":ще, ще,ще.... ама само със ще-то ще си останете. Защото Сорос забрани на Хаяско
19:51 18.05.2026
30 Хм Хм
До коментар #8 от "Е и какво":Да припомня само, че нито Байдън, нито Борис Джонсън, нито Макрон, нито Мерц разрешиха удари по руска територия с техни оръжия. Дори и по летищата, от които излитаха бомбардировачите с тежките бомби и ракети. Дори не дадоха далекобойни ракети за Ф-16 и те стават само за ПВО.
Нещата вече са различни.
19:55 18.05.2026
31 1302
В началото беше U-Boot Typ XXI
После - Messerschmitt Me 262
Преди края - V2-Rakete
И накрая - 9 май 1945г.
19:59 18.05.2026
35 Някой
Пр. Тагарев - съкращение на предател ли ще бъде?
20:06 18.05.2026
38 Някой
Що не си на фронта, бе мекере? Нали ще има поредна перемога? Отивай да помогнеш. Може и някоя балистична рак та да яхнеш.
20:13 18.05.2026
41 Цензура
Второ - по какво точно е "професор" - по изменничество ли?
Трето - какво ще направи укpoпия с една примитивна ракета срещу руските хиперзвукови? Освен да принуди Русия да я удари с цялата си мощ.
Четвърто - нали уж укрoпите вече произвеждат някакво розаво фламинго, бе? Значи признаваш, че лъжат?
20:16 18.05.2026
43 Серьожка
---РАЗСТРЕЛЯТЬ!
20:18 18.05.2026
49 Това значи
До коментар #13 от "Гориил":Много лошо за вас ватненките ,че една изостанала държава ви прави на пух и прах ,а таварищ
20:25 18.05.2026
54 попръцкооо,просия утече в канала!
До коментар #8 от "Е и какво":попръцкоо,от 3ден на войната просия е в губеща позиция ,но как мозъче като твоето блокирано от Р.У да го разбере?като овесят кремълското недоразумение пусьо пак няма да го кажат по р.у и ти ще си живееш в своят и на пусьо минал свят!
20:39 18.05.2026
56 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #64
20:47 18.05.2026
58 Серьога
Коментиран от #65
20:48 18.05.2026
61 Някой да не е разбрал за тоя стратег
Да, аз съм работил като съветник на МО на Украйна между 2005 и 2015 г.,, каза Тодор Тагарев.
Той обясни, че е съветвал украинското военно ръководство как да се изгради цивилен капацитет и как да повиши военния си капацитет.За тази си работа от украинска страна не съм получил нито една гривна или какъвто и да е паричен еквивалент!
20:52 18.05.2026
63 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Коментиран от #78
21:10 18.05.2026
64 Честно да си кажем
До коментар #56 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":По-добре се справя с унищожението на Украйна.
21:14 18.05.2026
65 Неграмотник
До коментар #58 от "Серьога":Горе долу можеш да пишеш,ама дали можеш да четеш?!
21:18 18.05.2026
76 Интересно
Кажи бе, гнус@р?
22:57 18.05.2026
77 Интересно
Такива не ни трябват тук.
23:00 18.05.2026
78 Интересно
До коментар #63 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Връзвайте по-здраво ръкавите, че вижте какви бели стават.
23:02 18.05.2026
79 така, така
И тия се канят да воюват с Русия, но са в състояние да произвеждат само онова, на което са лепнали етикет украински!
Иначе хитър ход - провала лесно ще се оправдае с това, че ракетите са украински, а успеха с онова, което всички се сещат - разработва ги ЕС.
Обаче, сметката им е без кръчмаря, защото няма човек в света, който да не е наясно, че Русия громи не само 0срайната, но и ЕС. Чичо Дончо като видя преспективите побърза да се изниже, та провала ще се пише основно на ЕС.
23:49 18.05.2026
