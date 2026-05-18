Полиция, дрон и фотокапани ще обезопасяват Витоша след инцидента с мечка

Институциите предприемат координирани действия заради инцидента в Природен парк "Витоша".
По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, ПП "Витоша" и Столичната община.
Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.
Фактологията показва следното:
На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на парк "Витоша". Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.
По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, като се предполага, че става въпрос за мечка.
Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.
Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18-20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.
В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:
∙ да се движат по възможност на групи;
∙ да издават шум по време на придвижване;
∙ да не оставят хранителни отпадъци;
∙ да избягват отклоняване от маркираните маршрути;
∙ при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.
Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.
При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.
До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.
Източник: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
19:24 18.05.2026
2 Пази , Боже
19:25 18.05.2026
3 Много жалко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Трябвало е пистолета да не го вземаш.
Коментиран от #9
19:26 18.05.2026
4 Ххх
19:27 18.05.2026
5 С две
19:28 18.05.2026
6 Соске
19:29 18.05.2026
7 ПАК НАМЕРИХА КАК ДА ПИЛЕЯТ ПАРИ
19:31 18.05.2026
8 ИМАШЕ ЕДИН ВЕЛИКАН - ДОНЬО ДОНЕВ
19:32 18.05.2026
9 шопо
До коментар #3 от "Много жалко":Как да не го взема, като в неговото село Жабокрек има много кучета !
Коментиран от #10
19:36 18.05.2026
10 Шопчето
До коментар #9 от "шопо":Той кореняк софиянец, последен, татко му в подлезо на центаро го е заченал.
19:39 18.05.2026
11 въпроси
19:39 18.05.2026
12 дядо дръмпир
Коментиран от #37, #41
19:42 18.05.2026
13 Имало
19:44 18.05.2026
14 Крайно време е България да постави
В Германия и Австрия отдавна няма Хищници, нито вълци, нито мечки нито дявол знае какво.
Но България е Опитно Поле за всякакви обезумяли Западни НПО?
Коментиран от #21
19:45 18.05.2026
15 Защо не се развъждат Мечките, Вълците,
Германия и Австрия отдавна са изчистени от Хищници в Планините и Горите.
В Германия има Специална Служба Ловци към всяка Провинция която се грижи биоразнообразието да е в приетите от Държавата граници.
Коментиран от #27
19:51 18.05.2026
16 Да,бе
19:52 18.05.2026
17 Мечките в във Национален Парк Витоша
19:56 18.05.2026
18 ЩО КАЗВАТЕ ДА ДИГАМЕ ШУМ ? ЕЙ ГО НА ....
Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни. Това напомни в су ...
20:03 18.05.2026
19 смешкофци замазват
казват хората да не се разкарват в планината
роднините да съдят държавата за много пари
ако бяха нападнали я съдия я депутат
щяха да се разщъкат да ги дирят мечоците
20:05 18.05.2026
20 Мечките не могат да са Приоритет на
Специално Звено от Национален Парк Витоша трябва да Тагне с GPS трансмитери всички Мечки на Територията на Витоша Планина иначе ще стане като в Румъния, вечерно време хората които живеят в подстъпите на Планината да залостват Портите и Вратите и да живеят в страх.
20:07 18.05.2026
21 турист
До коментар #14 от "Крайно време е България да постави":Ще ти отговоря. Проучвам информация за Татрите, Закопане, Полша. Национален парк, има само 8 хижи. Всички подстъпи към планината имат охрана и около 6:00 започват да пускат срещу няколко лева туристи. Движение само по маркирани пътеки, много солени глоби за всяко отклонение или откъсване на цвете, гъба. По залез слънце трябва да си напуснал парка. Има постоянна паркова полиция и отново зверски глоби. Забранено е всякакво движение на хора между 21:00 и 6:00. Резултат: всички диви животни са си променили навиците и са започнали да се хранят само по тъмно. Има над 60 мечки, но те са започнали да свикват с хората и през деня си се крият близо до пътеки. Разбрали са, че никой човек или куче няма да ги обезпокои. Понякога се случва мечка да мине през пътека. Парковата охрана бързо я дисциплинира с гумени куршуми и тя се скрива по-навътре.
Усети ли разликата?
Няма нито един частен имот в националния парк Татри? Няма мутри с джипове, пиянски запои, петрохански партита и нощен лов по животни? Няма животни като кучета, чието място не в парка. Диви животни и хора са в един постоянен баланс. За едните деня, за другите нощта.
С малките суми за вход се подържа чистота и паркова охрана.
Ние имаме природен парк Витоша, което е нито риба, нито рак.
Такъв режим - да се ходи само по маркирани пътеки има в малко области от планините в България (със статут резерват). По такива пътеки почти съм се сблъсквал или съм чувал мечки, но те правят път на човек, защото имат цяла
Коментиран от #25, #26
20:08 18.05.2026
22 Евалата, тумбаци!
20:09 18.05.2026
23 В Австралия има специална Държавна
В България имаше но както всичко друго беше унищожена.
20:12 18.05.2026
24 коко планинар
20:14 18.05.2026
25 Ами бил съм в Полша и на много други
До коментар #21 от "турист":места но Национален Парк Витоша е Градски Парк, място на 30/40 минути от Столицата и е гостоприемна Планина в която тукашните Природозащитни Талибани са помислили че това е Тяхна Територия, Да Ама Не.
Витоша винаги е била Планината на Столичани и Парк за отдих и спорт.
И такава Витоша ще остане!
Като са ви толкова мили Мечките вземете си по една в къщи да я храните и отглеждате и оставете Витоша на Софиянци.
Лятото Планината гъмжи от Народ, Туристи, Планински Колела, Парапланеристи, Алпинисти и т.н.,
Витоша принадлежи на Софиянци.
Коментиран от #29
20:21 18.05.2026
26 Улав
До коментар #21 от "турист":Не те слуша главата
20:25 18.05.2026
27 дядо дръмпир
До коментар #15 от "Защо не се развъждат Мечките, Вълците,":в берлин и околностите в горите има от сърни и диви прасета до вълци!същото е и в горите на потсдам .в шварцвалд няма мечки поне около фрайбург!
20:28 18.05.2026
28 Анонимен
20:31 18.05.2026
29 турист
До коментар #25 от "Ами бил съм в Полша и на много други":Както е тръгнало скоро Витоша няма да е на софиянци, а частна. Колко хижи са частни, колко са полу-частни и колко са изоставени? Защо мислиш спряха лифтовете? Защо има малко автобуси? Не виждаш ли как през разни схеми, хижи се превърнаха в частни имоти? Не виждаш ли как се строи все по-високо в планината? Знаеш ли каква грозна и поголовна сеч е из нашите планини? Ако навремето са ходили дестки хиляди хора на Витоша през уикенда и пътеките са се подържали естествено, сега голяма част от планината е започнала да запустява. По планините ни се появиха и много моторизирани двуколесни и четириколесни, които често карат директно по туристичеки пътеки, ерозират ги, правят коловози при кално време, тормозят и хора и животни с шума, който вдигат. Необходими са правила и баланс, за да има туристи (но не отворковци решили да се изкъпят в някое езеро), и мотористи (само по определени маршрути), но и диви животни.
Коментиран от #32
20:46 18.05.2026
30 Бил съм в Закопане и на другия край
Това което е в Закопане си е за Закопане.
България не трябва да се наставлява от компютърни талибани,
"couch potatoes nature aficionados", iPhone aficionados и природозащитни талибани.
20:52 18.05.2026
31 нищо ново
20:56 18.05.2026
32 Професоре, кога си бил на Витоша
До коментар #29 от "турист":за последно.
Има много неща на Витоша които се подържат но 35 години развал не могат да се ликвидират за 1 година.
И да ти отговоря на въпроса, да виждам но това не означава че и за в бъдеще ще бъде такава безстопанственост.
20:57 18.05.2026
33 мнение
20:58 18.05.2026
34 Кокорчо
Коментиран от #39
21:15 18.05.2026
35 Доньо
21:19 18.05.2026
36 Самоков
21:45 18.05.2026
37 Айше
До коментар #12 от "дядо дръмпир":Може да е Либерти 1804, щото по това се познавало дали е оригинална - по краищата на монетата.
Ама около Смолян имаше нападнат един пич от мечка с мече, докато си разхождал кучетата и одран по ръката.
Коментиран от #38, #40
00:42 19.05.2026
38 Да се допълня...
До коментар #37 от "Айше":Лов на вещици и бой...да започне сега.
Все пак са само 8 на брой, въпреки че с добавените ментета до към 16 ги докараха.
6-7 милиона са мои...🎶🎶🎶
Или поне 2 милиона.
И с минимума ще се задоволя :))))
00:47 19.05.2026
39 Фют
До коментар #34 от "Кокорчо":Може да искат да правят Силиконова височина и да се извисят всички AI -та.
01:01 19.05.2026
40 Да се додопълня
До коментар #37 от "Айше":Внимание! Внимание!
Тук Queen of American coins!!!
Къде ми е орела, който ми пази гърба!?
При среща с мен грабливия грабител да се яви с поне два сака с кинти.
Благодаря за вниманието!
01:28 19.05.2026
41 Хич не се и занимавай
До коментар #12 от "дядо дръмпир":Направи ме богата и ще те водя на Малдивите, Хавай и Маями :)
01:38 19.05.2026