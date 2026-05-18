Полиция, дрон и фотокапани ще обезопасяват Витоша след инцидента с мечка

18 Май, 2026 20:18, обновена 18 Май, 2026 19:22 1 129 41

Институциите предприемат координирани действия

Снимка: РИОСВ-София
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Институциите предприемат координирани действия заради инцидента в Природен парк "Витоша".

По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, ПП "Витоша" и Столичната община.

Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.

Фактологията показва следното:

На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на парк "Витоша". Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, като се предполага, че става въпрос за мечка.

Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.

Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18-20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.

В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:

∙ да се движат по възможност на групи;

∙ да издават шум по време на придвижване;

∙ да не оставят хранителни отпадъци;

∙ да избягват отклоняване от маркираните маршрути;

∙ при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.

При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.

Източник: news.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Мечките бягат от хора . Глутници диви кучета нападат.Мен и семейството ми ме нападнаха глутница кучета на пътеката от Панчарево за Бистрица и само късмет че си носех пистолета ни спаси

    Коментиран от #3

    19:24 18.05.2026

  • 2 Пази , Боже

    12 0 Отговор
    от такава сигурност !

    19:25 18.05.2026

  • 3 Много жалко

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Трябвало е пистолета да не го вземаш.

    Коментиран от #9

    19:26 18.05.2026

  • 4 Ххх

    7 3 Отговор
    Това класическо мутренско убийство. Мечката не обезобразява само лицето, дано никой не среща мечка по пътя си.

    19:27 18.05.2026

  • 5 С две

    8 0 Отговор
    думи - не ходете !

    19:28 18.05.2026

  • 6 Соске

    3 8 Отговор
    Защо трябва да пазим идиотите от естествените обитатели на планината,куцо и сакато е ръгнало да се снима за три лайка във тиктока и фейсбоклука и за това трябва да ги пазиме а

    19:29 18.05.2026

  • 7 ПАК НАМЕРИХА КАК ДА ПИЛЕЯТ ПАРИ

    6 2 Отговор
    И ДА КРАДАТ - ВМЕСТО ДА ХРАНЯТ МЕЧКИТЕ КЪДЕТО ТРЯБВА , АЗ ЛИ ДА ИМ КАЗВАМ КЪДЕ ? ТЕ СА РЕШИЛИ ДА КРАДАТ И ЩЕ ГО НАПРАВЯТ , АЗ КОЙ СЪМ ? ТЕ КРАДЦИТЕ ЗНАЯТ СИЧКО !

    19:31 18.05.2026

  • 8 ИМАШЕ ЕДИН ВЕЛИКАН - ДОНЬО ДОНЕВ

    11 0 Отговор
    Беше нарисувал ТРИМАТА ГЛУПАЦИ.

    19:32 18.05.2026

  • 9 шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много жалко":

    Как да не го взема, като в неговото село Жабокрек има много кучета !

    Коментиран от #10

    19:36 18.05.2026

  • 10 Шопчето

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "шопо":

    Той кореняк софиянец, последен, татко му в подлезо на центаро го е заченал.

    19:39 18.05.2026

  • 11 въпроси

    10 1 Отговор
    След 48 часа петроханско мълчание и някаква "експертиза" от незнаен (един) специалист ни подхвърлят: "смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, като се предполага, че става въпрос за мечка". На 150 метра от мястото (което също криха два дена и ни пращаха към Офелиите), ако е вярна карта на Часовете има частна "хижа", охранявана от "добри" кучета. Само, че "хижата" чудно лиспсва на картата. Как пък тези обучени кучета не надушиха 2 мечки? Как мечка СЪС 7 ПЪТИ по добро обоняние от най-добрите кучета търсачи, която надушва опасност от 20 километра и бяга се оказа доброволно на 150 метра от много кучета (мечката може да различи броя на хората или кучетата по миризмата)?

    19:39 18.05.2026

  • 12 дядо дръмпир

    2 2 Отговор
    миналата седмица като ходихме към Синята стрела видях екстременти на по голям звяр ,но не му обърнах внимание.От мен съвет носете винаги храна с вас има и кучета ,които ще ви станат първи приятели ако споделите храна с тях.навсякъде пише женска мечка с малки ,но мечката не прави рани по крайниците...ако има рани по крайниците може да е друго.всеки случай няма да ме спрат да ходя нагоре ,ако ще да сте пуснали и динозавър.

    Коментиран от #37, #41

    19:42 18.05.2026

  • 13 Имало

    8 0 Отговор
    ли е изобщо някъде табели изобщо , че има мечки ? Едва ли !

    19:44 18.05.2026

  • 14 Крайно време е България да постави

    10 2 Отговор
    природо защитниците на място, Витоша винаги е била Градски Парк и Планина със стотици, хиляди км. пътеки, алеи, Витоша винаги е била Достъпната Планина в която Диви Хищници и Бездомни Кучета никога не са били проблем докато Западните НПО не превзеха Властта в България и създадоха абсолютно безумие.

    В Германия и Австрия отдавна няма Хищници, нито вълци, нито мечки нито дявол знае какво.

    Но България е Опитно Поле за всякакви обезумяли Западни НПО?

    Коментиран от #21

    19:45 18.05.2026

  • 15 Защо не се развъждат Мечките, Вълците,

    8 1 Отговор
    и Бедомните Кучета в Германия и Австрия а са дошли в България?

    Германия и Австрия отдавна са изчистени от Хищници в Планините и Горите.

    В Германия има Специална Служба Ловци към всяка Провинция която се грижи биоразнообразието да е в приетите от Държавата граници.

    Коментиран от #27

    19:51 18.05.2026

  • 16 Да,бе

    7 0 Отговор
    Била е черната шуменска пантера от Българанов...Смешници,пантера "снимаха",а мечка не могат.

    19:52 18.05.2026

  • 17 Мечките в във Национален Парк Витоша

    10 0 Отговор
    трябва да са преброени и Тагнати с GPS, задължително, Запустели Сгради на бивши Хижи където няма Хора и никой не ги Стопанисва са естествен подслон за Мечки и др. Хищници.

    19:56 18.05.2026

  • 18 ЩО КАЗВАТЕ ДА ДИГАМЕ ШУМ ? ЕЙ ГО НА ....

    0 4 Отговор
    Експерт: Няма шанс човек, колкото и да е силен, да надвие мечка
    Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни. Това напомни в су ...

    20:03 18.05.2026

  • 19 смешкофци замазват

    7 0 Отговор
    вместо да заловят зверовете
    казват хората да не се разкарват в планината

    роднините да съдят държавата за много пари
    ако бяха нападнали я съдия я депутат
    щяха да се разщъкат да ги дирят мечоците

    20:05 18.05.2026

  • 20 Мечките не могат да са Приоритет на

    8 1 Отговор
    Полицията а на Специално Звено в Национален Парк Витоша.

    Специално Звено от Национален Парк Витоша трябва да Тагне с GPS трансмитери всички Мечки на Територията на Витоша Планина иначе ще стане като в Румъния, вечерно време хората които живеят в подстъпите на Планината да залостват Портите и Вратите и да живеят в страх.

    20:07 18.05.2026

  • 21 турист

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Крайно време е България да постави":

    Ще ти отговоря. Проучвам информация за Татрите, Закопане, Полша. Национален парк, има само 8 хижи. Всички подстъпи към планината имат охрана и около 6:00 започват да пускат срещу няколко лева туристи. Движение само по маркирани пътеки, много солени глоби за всяко отклонение или откъсване на цвете, гъба. По залез слънце трябва да си напуснал парка. Има постоянна паркова полиция и отново зверски глоби. Забранено е всякакво движение на хора между 21:00 и 6:00. Резултат: всички диви животни са си променили навиците и са започнали да се хранят само по тъмно. Има над 60 мечки, но те са започнали да свикват с хората и през деня си се крият близо до пътеки. Разбрали са, че никой човек или куче няма да ги обезпокои. Понякога се случва мечка да мине през пътека. Парковата охрана бързо я дисциплинира с гумени куршуми и тя се скрива по-навътре.
    Усети ли разликата?
    Няма нито един частен имот в националния парк Татри? Няма мутри с джипове, пиянски запои, петрохански партита и нощен лов по животни? Няма животни като кучета, чието място не в парка. Диви животни и хора са в един постоянен баланс. За едните деня, за другите нощта.
    С малките суми за вход се подържа чистота и паркова охрана.
    Ние имаме природен парк Витоша, което е нито риба, нито рак.
    Такъв режим - да се ходи само по маркирани пътеки има в малко области от планините в България (със статут резерват). По такива пътеки почти съм се сблъсквал или съм чувал мечки, но те правят път на човек, защото имат цяла

    Коментиран от #25, #26

    20:08 18.05.2026

  • 22 Евалата, тумбаци!

    5 1 Отговор
    Само мечешка полЮцаи нямахме все още!

    20:09 18.05.2026

  • 23 В Австралия има специална Държавна

    2 0 Отговор
    Служба която прави отстрел на Кенгурата, в Европа, Германия и Австрия също има такава за отстрел.

    В България имаше но както всичко друго беше унищожена.

    20:12 18.05.2026

  • 24 коко планинар

    1 2 Отговор
    Понякога когато турист види мечка се нааква от страх.И миризмата му спасява живота...

    20:14 18.05.2026

  • 25 Ами бил съм в Полша и на много други

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "турист":

    места но Национален Парк Витоша е Градски Парк, място на 30/40 минути от Столицата и е гостоприемна Планина в която тукашните Природозащитни Талибани са помислили че това е Тяхна Територия, Да Ама Не.
    Витоша винаги е била Планината на Столичани и Парк за отдих и спорт.
    И такава Витоша ще остане!

    Като са ви толкова мили Мечките вземете си по една в къщи да я храните и отглеждате и оставете Витоша на Софиянци.

    Лятото Планината гъмжи от Народ, Туристи, Планински Колела, Парапланеристи, Алпинисти и т.н.,
    Витоша принадлежи на Софиянци.

    Коментиран от #29

    20:21 18.05.2026

  • 26 Улав

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "турист":

    Не те слуша главата

    20:25 18.05.2026

  • 27 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Защо не се развъждат Мечките, Вълците,":

    в берлин и околностите в горите има от сърни и диви прасета до вълци!същото е и в горите на потсдам .в шварцвалд няма мечки поне около фрайбург!

    20:28 18.05.2026

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    Недейте да обвинявате мечките,те са безопасни.Черната пантера хваната ли е от властите.Най -лесно е да се обвинява друго животно.Нещо трябва да похапне или дивеч или човешко месце.

    20:31 18.05.2026

  • 29 турист

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами бил съм в Полша и на много други":

    Както е тръгнало скоро Витоша няма да е на софиянци, а частна. Колко хижи са частни, колко са полу-частни и колко са изоставени? Защо мислиш спряха лифтовете? Защо има малко автобуси? Не виждаш ли как през разни схеми, хижи се превърнаха в частни имоти? Не виждаш ли как се строи все по-високо в планината? Знаеш ли каква грозна и поголовна сеч е из нашите планини? Ако навремето са ходили дестки хиляди хора на Витоша през уикенда и пътеките са се подържали естествено, сега голяма част от планината е започнала да запустява. По планините ни се появиха и много моторизирани двуколесни и четириколесни, които често карат директно по туристичеки пътеки, ерозират ги, правят коловози при кално време, тормозят и хора и животни с шума, който вдигат. Необходими са правила и баланс, за да има туристи (но не отворковци решили да се изкъпят в някое езеро), и мотористи (само по определени маршрути), но и диви животни.

    Коментиран от #32

    20:46 18.05.2026

  • 30 Бил съм в Закопане и на другия край

    1 0 Отговор
    на света в Национални Паркове.
    Това което е в Закопане си е за Закопане.

    България не трябва да се наставлява от компютърни талибани,
    "couch potatoes nature aficionados", iPhone aficionados и природозащитни талибани.

    20:52 18.05.2026

  • 31 нищо ново

    2 0 Отговор
    Винаги след, никога преварително!

    20:56 18.05.2026

  • 32 Професоре, кога си бил на Витоша

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "турист":

    за последно.
    Има много неща на Витоша които се подържат но 35 години развал не могат да се ликвидират за 1 година.

    И да ти отговоря на въпроса, да виждам но това не означава че и за в бъдеще ще бъде такава безстопанственост.

    20:57 18.05.2026

  • 33 мнение

    1 1 Отговор
    Властта няма да направи нищо, както навсякъде и тук е гнилоч. По-добре ходете при някоя баба да ви пребае. Ама ѝ кажете да ви бае да не ви среща мечка, а не да ви бае като ви срещне мечка да не ви изяде. Стана опасно да се живее на територията. Ако отидеш на Витоша може да не се върнеш, ако пресичаш на пешеходна пътека може да не оцелееш, ако отидеш на развлечение в НДК може да падне някой парапет и да те пребие. И това ако е държава, здраве му кажи.

    20:58 18.05.2026

  • 34 Кокорчо

    1 0 Отговор
    Витоша е всичко друго, но не природен парк. Скоро ще има къщи на Черни връх, изсякоха дърветата, занемариха я тотално и нарочно.

    Коментиран от #39

    21:15 18.05.2026

  • 35 Доньо

    0 0 Отговор
    Айде всички към Банско и Пампорово. Там мечки няма. Там ще ви пазят.

    21:19 18.05.2026

  • 36 Самоков

    2 1 Отговор
    Който го е страх от мечки не ходи в гората

    21:45 18.05.2026

  • 37 Айше

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "дядо дръмпир":

    Може да е Либерти 1804, щото по това се познавало дали е оригинална - по краищата на монетата.
    Ама около Смолян имаше нападнат един пич от мечка с мече, докато си разхождал кучетата и одран по ръката.

    Коментиран от #38, #40

