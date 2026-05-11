Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и "Хаджи Димитър"

В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метролиния № 3 в участъка между "Орлов мост" и "Хаджи Димитър", припомни БНТ.

Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. "Шипка" през квартал "Слатина" до булевард "Цариградско шосе".

Метростанцията на "Орлов мост" ще функционира като крайна метростанция за линия № 3. Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до квартал "Левски Г".