Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво.

За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус.

Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по ¼ от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт.

До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ "Козлодуй" отчетоха, че страната ни първа в ЕС успешно реализира на практика програма за диферсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори.

Очаква се Пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни.