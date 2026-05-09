Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво.
За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус.
Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по ¼ от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт.
До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ "Козлодуй" отчетоха, че страната ни първа в ЕС успешно реализира на практика програма за диферсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори.
Очаква се Пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни.
9 Мишел
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Горивото на Уестингхаус е откопирано руско гориво от предното поколение, но с по ниско качество - констатира се повишен риск от изкривяване на активните елементи. Винаги може да бъде заменено пак с руско.😀
08:46 09.05.2026
08:46 09.05.2026
12 заради
До коментар #1 от "Чудно":некадърниците ганчовции които го "ремонтират" не заради горивото
08:54 09.05.2026
08:54 09.05.2026