Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво

9 Май, 2026 08:39, обновена 9 Май, 2026 07:45

Очаква се да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни

Снимка: АЕЦ Козлодуй
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво.

За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус.

Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по ¼ от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт.

До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ "Козлодуй" отчетоха, че страната ни първа в ЕС успешно реализира на практика програма за диферсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори.

Очаква се Пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Чудно

    15 1 Отговор
    Този блок не изкара ли вече цяла година в планов ремонт заради най-либералното ядрено гориво на света ?!?

    Коментиран от #12

    07:50 09.05.2026

  • 2 Исторически парк

    13 1 Отговор
    Ремонт на Ремонта!

    07:50 09.05.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    Ква диверсификация като сега сме на 100% заеисими от уестингхаус бе?! Тия български знаят ли

    Коментиран от #9

    07:51 09.05.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    12 1 Отговор
    Ремонт извършван от лица НЕоторизирани от производителя Русия , с американско гориво- менте ! Бог да пази децата ни !

    07:56 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    1 1 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    08:15 09.05.2026

  • 7 Злата

    5 1 Отговор
    Никой обаче не казва че диверсификация на горивото американското излиза почти два пъти по скъпо отколкото ако купувахме от Русия. Но това явно са подробности.

    08:18 09.05.2026

  • 8 ОПИТНИ МИШКИ

    0 1 Отговор
    В това ни превърнаха отявлените "ДЕМОКРАТИ" и слуги на ЕвроАтлантическия глобализъм. Сега са в шпагат между Войнстващата гинеколожка начело на ЕК и "миролюбеца" Тръмп

    08:45 09.05.2026

  • 9 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Горивото на Уестингхаус е откопирано руско гориво от предното поколение, но с по ниско качество - констатира се повишен риск от изкривяване на активните елементи. Винаги може да бъде заменено пак с руско.😀

    08:46 09.05.2026

  • 10 КУПУВАТ ЯДРЕНО ГОРИВО ОТ САЩ

    0 1 Отговор
    а очакват Русия да продължи да дава разрешения за експлоатация н АЕЦа

    08:47 09.05.2026

  • 11 ТАКА НИ ДИВЕРСИФИЦИРАХА

    0 1 Отговор
    нас раята в Територията, наричана някога БЪЛГАРИЯ, че вече чуя ли думата "демократ" и ми иде да хвана сопата

    08:49 09.05.2026

  • 12 заради

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чудно":

    некадърниците ганчовции които го "ремонтират" не заради горивото

    08:54 09.05.2026

