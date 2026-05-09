Къде загиват най-много хора у нас?

9 Май, 2026 20:41 777 10

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-опасни са третокласните пътища в страната. Там са станали най-много тежки инциденти, сочат данните на полицията – 679 катастрофи със 70 жертви, съобщава бТВ.

На второ място са първокласните пътища – катастрофите са 628, загиналите са 86. Най-малко са катастрофите по магистралите в страната – 224.

През 2025 г. при пътни инциденти по първокласните пътища са ранени 897 души. По второкласните пътища тежките пътнотранспортни произшествия са 535, загиналите са 83, а ранените – 798.

По третокласните пътища ранените са 946. По общинските пътища са станали 381 тежки пътнотранспортни произшествия, със 47 загинали и 481 ранени. По автомагистралите загиналите са 24, а ранените – 313.

Заради многото пътни инциденти с жертви, преди година властта обяви „война на войната по пътищата“ и започна спешни ремонти на най-опасните отсечки. Те са 36 на брой в цялата страна.

Проверка показва какво е състоянието им днес – месеци след края на ремонтите.

Кръговото кръстовище от „Люлин“ към Банкя е едно от местата с концентрация на катастрофи. Това наложи и спешната подмяна на маркировката, мантинелите, както и избелелите пътни знаци.

Днес маркировката на места вече липсва или почти не се вижда. По пътя има и дупки.

По пътя към Банкя още миналото лято бяха показани огънати и липсващи мантинели и неравности. Ситуацията днес е сходна. На места, освен дупки, има и части от гуми.

Митко и Желязка, които редовно пътуват от София до Банкя, казват, че пътят е така от години.

„Много се натоварва. Много е натоварен трафикът. Гледайте какво става. Не пипат изобщо“, казва Митко.

От пътната агенция обясниха, че през март са отстранявали нередности по пътя. Към момента, цитирам, „пътят е в добро състояние и не са предвидени ремонтни дейности“.

Проверка е направена и на друг участък – Присовските завои край Велико Търново. Миналата година там беше извършен основен ремонт. На място шофьори казват, че пътят все още крие опасности.

„Завоят е обратен и ако се влезе с по-голяма скорост, може да стане инцидент. По принцип е желателно някакви отразителни светлини или маркировки – за вечерта особено“, казва шофьор.

„Не само за този участък, но и за участъци, които тотално ги оградиха с мантинели, за да усвоят едни пари. В тези участъци няма къде да избягаш, ако стане нещо. Излиза някой, изпреварва пред теб – ти няма къде да бягаш“, коментира друг водач.

Преди месеци там беше положена нова настилка, шумна маркировка, нови пътни знаци с въведени ограничения от 40 и 50 км/ч, както и светлинна сигнализация.

„Първо, движението от Хаинбоаз е много голямо, с тирове, и от Търново потокът към Дебелец също е много голям. Голямо е движението. Ограничиха изпреварването, което е много важно. През зимата се вижда. Изпреварването е напълно забранено“, казва шофьор.

От Областната дирекция на МВР обобщиха, че през последните години катастрофите в района намаляват. За последната година са шест, с двама загинали.


  • 1 Ама тук се

    10 1 Отговор
    влагат пари в камери за рекет, а не за да оправят проблемите на пътя!

    20:43 09.05.2026

  • 2 Където

    6 1 Отговор
    хората са зле психически, там са повече злополуките.

    20:44 09.05.2026

  • 3 Станчо

    4 1 Отговор
    2 и 3 клас изобщо не отговарят на категориите за път приети в Европа . на нито един критерий за ширина ,отстояния ,настилка , изпреварване ,забрани и подобни. Защо тук за тях се иска Винетка ? Това не са пътища . Преразгледайте стандартите щом по цени сме от най-богатите в Европа.

    20:46 09.05.2026

  • 5 Първа частна морга

    4 0 Отговор
    Системата на здравеопазването в бг е отговорна за най-много смъртни случаи и якоумрели пациенти, обаче и АПИ заслужават много поздрави от Стоичков.

    20:47 09.05.2026

  • 9 Анонимен

    3 0 Отговор
    Т.е. наслагаха ограничения и яко следене там, където най-малко стават катастрофи. Просто касички за пари, както и си знаехме.

    20:57 09.05.2026

