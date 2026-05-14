ИПБ: Кой подложи „динена кора“ на новото правителство в МРРБ?

14 Май, 2026 09:48 2 050 5

Премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност алармира за саботаж срещу прозрачността още в първия ден на новия кабинет.

Само няколко дни след като за първи път в историята бяха публикувани заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, те мистериозно изчезнаха от сайта на регионалното министерство, пишат от ИПБ и допълват:

Защо тези документи са „златната мина“ на корупцията?

Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Краткото им публикуване разкри шокираща практика: изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в „черна дупка“, а пътната безопасност остава мираж.

Административен преврат или политическо решение?

ИПБ пита: Кой в МРРБ реши да „скрие следите“ веднага след смяната на властта? Това прилича на класическа „динена кора“, подложена на новия министър от средното управленско ниво, свикнало да работи в мрак.

• Страхът от светлината: Премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка.

• Старият модел се завръща: Връщането към секретността е ясен знак, че „системата“ се опитва да погълне новата власт още на старта.

Настояваме за незабавни действия:

1. Светкавично възстановяване на всички задания на сайта на МРРБ.

2. Проверка и уволнение на чиновника, разпоредил свалянето на документите.

3. Отговор от премиера и министъра:

Прозрачността държавна политика ли е или „тридневен експеримент“?

Институтът за пътна безопасност няма да допусне „чудото“ на прозрачността да бъде убито в зародиш. Пътната безопасност започва от честните поръчки. Всичко останало е търговия с живота на българските граждани.

Кой се страхува от истината в МРРБ?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    6 9 Отговор
    тоя израз от кой забравен край на северозапада е

    10:00 14.05.2026

  • 2 Просперитетът настъпи!

    4 1 Отговор
    Какво не е ясно?

    11:03 14.05.2026

  • 3 Министър Шишкоф

    4 0 Отговор
    Вземи интервю ма. ...

    11:45 14.05.2026

  • 4 Министъра е в Смолян

    4 0 Отговор
    Дано направят правилния извод защо стават свлачища и наводнения в близост до курортни комплекси.

    12:12 14.05.2026

  • 5 Грешен код

    0 1 Отговор
    От картинката.

    12:14 14.05.2026

