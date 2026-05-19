Константин Проданов: Основната ни цел е дефицитът да е под 3%

19 Май, 2026 08:52 552 7

  • константин проданов-
  • мерки-
  • цени-
  • инфлация

Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като „лоши“ или „добри“, а като необходими

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това заяви в ефира на БНТ председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск, а страната трябва да покаже фискална дисциплина още в първата си година в еврозоната.

Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. По думите му основната цел е дефицитът да бъде върнат под 3%.

„Вчерашните мерки са само началото, това не е краят. Когато предложим бюджет 2026, впоследствие и 2027, ще има доста допълнителни неща. Амбицията ни е, разбира се, дефицитът да бъде вкаран в 3-процентното ограничение. Иначе би било много лош сигнал освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори.“, заяви Проданов.

Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като „лоши“ или „добри“, а като необходими.

„Те са необходимите и нужните в този момент, така че публичните финанси да бъдат поставени под контрол. Защо не анонсираме всичко наведнъж, защото преди всяка мярка трябва да се направи анализ дали е нужна.“, смята още председателят на временната комисия по бюджет и финанси.

Проданов отхвърли сравненията с политиката на „постната пица“ от кризата през 2009 година. „Ние предлагаме повече ефективност, оптимизация в бюджетната сфера. Може би една от най-сериозните мерки е, че от 1 септември сме дали указания на всички министерства да редуцират разходите за персонал с 10%, но без да намаляват индивидуални заплати.“, каза Проданов.

По думите му това ще стане чрез оптимизация и съкращаване на незаети щатове.

„Става със съкращаване първо на незаетите щатове и след това оптимизация по отделните структури във всяко едно ведомство.“, обясни той.


  • 1 По нищо не ви личи

    7 0 Отговор
    Открихте още агенции на аганциите и комисии на комисиите да си трудоустрите негодните за нищо роднини и любовници.

    09:05 19.05.2026

  • 2 къносан

    5 1 Отговор
    доста зле изглежда перуката

    09:05 19.05.2026

  • 3 ДЕФИЦИТЪТ СТРАДА НАЙ ВЕЧЕ

    10 0 Отговор
    ОТ РАЗДУТИТЕ ЦЕНИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА КОИТО Е ВСЕИЗВЕСТНО, ЧЕ НАЙ МАЛКО 50% ОТ СУМАТА ОТИВА ЗА КОРУПЦИЯ И В КАСИТЕ НА СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ ПАРТИИ. ДРУГОТО Е ПРИСПИВНИ ПЕСНИ ЗА РАЯТА.

    09:13 19.05.2026

  • 4 препоръки от стар държавен служител

    4 1 Отговор
    Без да се реформират двете най-големи ями в бюджета, които като черни дупки гълтат милиарди без никаква полза, всички реформи са безмислени. Това са бюджетите на секторите ред и сигурност и здравеопазване. Даваме най-много пари за полиция, съд и прокуратура с нулеви резултати. Там са огромните бонуси, надбавки, допълнителни плащания и т.н., които надвишават годишната заплата на обикновен човек. За здравеопазването да не говорим - болница с финансиране от държавата, а заплатата на директора между 100 и 200 000 годишно. Това безобразие не може да продължава. В държавна болница директорът ще взема 3-4000 лв. заплата, като не му изнася, да си прави частна болница без държавно финансиране. В момента болниците са най-големият кран, от който се източва държавен ресурс към частни ръце - огромни заплати, търгове за лекарства и медикаменти, поръчки за строителство и т.н. - все бездънна яма. На този фон съкращаването на не заетите бройки в останалия сектор или намаляването им с 10% едва ли ще окаже съществено значение. Освен това цялата система на заплащане в държавния сектор трабвя да се промени и да има твърди заплати в зависимост от стажа и ранга. Сега има таблици с размери от - до. А бонусите са до 80% и са пожелателни по преценка на ръководителя. Така един взема например 30 000 лв. годишна заплата без бонус, а друг на същата длъжност и със същия стаж и ранг - 60 000 плюс още 48 000 бонуси. 30 000 е различно от 108 000, нали ? Система, направена за за може нашит

    09:17 19.05.2026

  • 5 съвет

    4 0 Отговор
    Спрете заплатите на общинските съветници или да минат на обществени начала, както беше в миналото. Сега във всяка администрация има още една армия от общински съветници, секретарки, специалисти, консултанти, юристи и т.н. към тях, които вземат пълна заплата за два дена работа в месеца по един час. За същата заплата един служител пработи 22 дена по 8 часа, а понякога и повече.

    09:20 19.05.2026

  • 6 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА

    2 0 Отговор
    50% от земята в селското стопанство, да е за ферми унифицирани с пълен цикъл - затворен цикъл. Построени от държавата и дадени на семейства, като половината от продукцията да отива в държавни ръце - училищата, пенсионерите, армията и столовете на други обществени служби. Фермите да имат собствена енергия от вятър, слънце, биогаз, пелети, всички необходими сгради, мандра, 200 крави, или други животни, само със собствен фураж от нивата, и изпражненията да отиват на нивата. И още земя, 10% от земята да се дава на безработни да гледат примерно 1000 свободни кокошки, пак инвестиция от държавата, и тя прибира половината продукция, за който иска да се труди допълнително - като отглежда 10 декара ябълки или ягоди, малини, къпини, билки, домати рома...

    09:23 19.05.2026

  • 7 А бре Тъпунски

    3 0 Отговор
    Може ли км.асфалтиране в Канада да струва 4-6 милиона долара,а тук да струва 30-40 милиона.

    09:52 19.05.2026

