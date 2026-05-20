Надежда Йорданова: Демокрацията умира зад затворени врати ВИДЕО

20 Май, 2026 10:19, обновена 20 Май, 2026 10:24 1 283 51

Управляващото мнозинство предлага промени в правилника, които ограничават правата на опозицията по начин, който дори предишни мнозинства не си позволяваха да превърнат в правило, каза тя

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес искаме да поставим темата не просто за промените в правилника на Народното събрание, предложени от мнозинството и остро критикувани от опозицията през последните дни. Искаме да говорим за смисъла на парламентаризма, за правото на опозицията да бъде чута, за задължението на властта да бъде контролирана и за правото на гражданите да знаят истината. Това каза Надежда Йорданова от парламентарната трибуна и допълни:

Парламентът не е място, в което мнозинството само брои гласовете си. Парламентът е мястото, където властта трябва да бъде питана и трябва да дава отговори.

Ако тук няма жив дебат, няма парламент. Ако тук няма реален контрол върху управляващите, няма демокрация. Ако опозицията бъде сведена до декор без реални права, Народното събрание престава да бъде представителна институция и се превръща в машинария на мнозинството.

Именно това е опасността, която виждаме днес.

Управляващото мнозинство предлага промени в правилника, които ограничават правата на опозицията по начин, който дори предишни мнозинства не си позволяваха да превърнат в правило.

Съкращават се срокове за запознаване със законопроекти преди комисии, преди пленарна зала, преди решаващи гласувания. Там, където преди безобразията поне бяха нарушения на правилника, сега се иска самият правилник да бъде пренаписан така, че безобразието да стане процедура.

Досега, когато заседания се свикваха от засада и законопроекти се пробутваха за секунди, това поне беше скандал. Сега управляващите искат да узаконят скандала.

Искат Народното събрание да работи на принципа: който разбрал - разбрал. Който не е успял да се подготви - да гласува. Който пита - просто пречи. Който настоява за време и дебат - саботира. Това не е парламентаризъм. Това е насилие върху дебата.

Посоката, която сте поели е много опасна. Нека ви припомня - това не е “вашият парламент”.

Предлага се извънредни точки да се внасят от упор - без реално обсъждане, без достатъчна предварителна яснота, без нормална парламентарна координация. Дори когато парламентарна група поиска почивка, за да обсъди какво се случва, времето за това се орязва.

Посланието е ясно: опозицията да не мисли, да не пита, да не организира позиция и да не пречи на предварително написания сценарий.

Но опозицията не е тук, за да украсява залата. Парламентът не е декор на мнозинството. Опозицията представлява стотици хиляди български граждани, които имат право техният глас да бъде чут.

Когато се отнемат права на опозицията, не се наказват депутатите от опозицията. Наказват се гражданите, които стоят зад тях.

Особено тревожна е атаката срещу временните и анкетните комисии. Народното събрание има не само право, но и задължение да създава такива комисии, когато пред обществото стоят тежки въпроси - за корупция, нерегламентирано влияние, зависимости в правосъдието, разпад на институции и мрежи на власт извън публичния контрол.

Временната комисия не е съд и не произнася присъди. Но тя е мястото, където парламентът може да покаже дали има куража да пита, да изисква документи, да изслушва длъжностни лица и да назовава факти, които други институции премълчават, отлагат или прикриват.

Затова временните комисии не са парламентарна прищявка, политическа екстра или пиар. Те са инструмент на демократичната отчетност. И точно този инструмент се поставя под атака.

Предлага се за създаване на временна комисия да бъдат необходими 48 подписа. Това означава, че опозиционна група на практика няма да може сама да постави тежка тема на дневен ред, без да търси съгласие от друга или от същото мнозинство, чиито действия често трябва да бъдат проверявани.

Предлага се временните комисии да не могат да влизат дори в деня на опозицията. Така минималният инструмент, чрез който опозицията веднъж месечно може да постави неудобна тема, се изпразва от съдържание.

Предлага се в деня на опозицията да няма изслушвания. Защо? За да не бъде повикан министър, защо да не бъде попитан регулатор, защо да не бъде изправен представител на властта пред фактите?

Ограничаването на парламентарния контрол не спира дотук. Премахва се ограничението за броя на отлаганията на въпроси. Това означава, че министри ще могат безкрайно да отлагат, да се крият и да избягват отговорност.

Това е дълбоко погрешно. Министърът не идва в парламента по благоволение. Той идва, защото изпълнителната власт е подотчетна пред Народното събрание. Той идва, защото гражданите имат право да знаят. Контролът не е унижение за властта - той е същност на демокрацията.

Засегната е и законодателната инициатива на опозицията. Предлага се законопроектите на опозицията лесно да бъдат отделяни от законопроекти на управляващите по същата тема и така да не стигат до реално общо разглеждане.

Резултатът е предвидим: законопроект на опозицията може да бъде оставен да чака безкрайно - не защото е лош, а защото управляващите не искат да го отхвърлят публично с аргументи.

И може би най-опасното - премахва се задължението институциите да предоставят документи на народните представители. Това е един от най-важните инструменти, чрез които парламентът може да разбере какво прави властта.

Досега сме виждали различни начини за укриване на информация - неспазени срокове, частични отговори, формални откази, прекомерно класифициране. Сега управляващите искат да премахнат самото задължение за предоставяне на информация.

А без безпрепятствен достъп до документи няма контрол. Без контрол няма отчетност. Без отчетност няма доверие.

Откритостта и отчетността не се раждат от прессъобщения на властта. Те се постигат чрез въпроси, документи, изслушвания, комисии, публичен дебат, право на опозицията да настоява и задължение на мнозинството да отговаря.

Когато искаме комисии за Мартин Божанов - Нотариуса, за Петьо Петров - Еврото, за “Осемте джуджета”, искаме разнищване на симптомите на държава, в която институции са бездействали, докато обществото вече е знаело достатъчно.

Точно по такива теми парламентът трябва да пита, да има комисии, да изисква документи и да изслушва министри, регулатори, длъжностни лица и всички, които имат отношение.

Нека го кажем ясно: това не е спор дали има парламентарно време. Това е спор дали има воля. Не е спор дали парламентът може. Парламентът може. Въпросът е дали управляващите искат.

В предишни парламенти видяхме как различни мнозинства отказваха да дадат отговор по теми, свързани с реалното влияние на Делян Пеевски. Когато въпросите стигаха до сърцевината на модела, настъпваше тишина. Сега виждаме опит тази тишина да бъде превърната в правилник.

И нека не се заблуждаваме: това, че някой използва временни комисии като димки, не означава, че трябва да унищожим инструмента. Това, че някой създава отровни двойници, не означава, че трябва да забраним истинските проверки. Това, че някой саботира парламентарните механизми, не означава, че парламентът трябва сам да се откаже от тях.

Нито една демокрация не се лекува с мълчание. Завладяна държава не се освобождава чрез удобни процедурни ограничения. Нито една корупционна мрежа не се разпада, когато парламентът гледа встрани.

Временните комисии по тежки корупционни теми не са прищявка. Те са минимален тест дали това Народно събрание е способно да гледа право към фактите. Ако парламентът отказва дори този минимум, той не защитава институциите. Той защитава удобството на властта.

Въпросът пред нас не е технически. Не е процедурен. Това е въпрос какъв парламент искаме да имаме.

Парламент, в който мнозинството доминира гласуванията, но не отменя дебата? Или парламент, в който мнозинството използва правилника като заглушител?

Парламент, който контролира властта? Или парламент, който ѝ осигурява прикритие?

Парламент, в който опозицията има права, защото зад нея стоят граждани? Или парламент, в който опозицията е търпима само като декор?

Ние няма да приемем опитите парламентаризмът да бъде изпразнен от съдържание. Няма да приемем контролът да бъде заменен с куха процедура, дебатът - с нарочно бързане, документите - с отказ, а прозрачността - с мълчание.

Не бъркайте мнозинството с право на безконтролност. Не бъркайте удобството на властта с интереса на гражданите.

Опозицията не е тук, за да пречи. Тя е тук, за да показва алтернатива, да задава неудобни въпроси, да защитава гражданите, включително и тези, които са гласували за вас и да напомня, че властта в една демокрация никога не е собственост на мнозинството.

Парламент без дебат, без прозрачност и без отчетност е слаба институция, с подкопани демократични устои.

Настояваме правилникът на Народното събрание да не бъде превръщан в инструмент за ограничаване на опозицията. Настояваме да бъдат запазени реалните гаранции за дебат, контрол, изслушвания, временни комисии, достъп до документи и законодателна инициатива.

Не забравяйте, че властта е временна. Парламентът е институция на демокрацията, която е по-важна от всяко управляващо удобство.

Парламентаризмът се съхранява с дебат. С опозиция, която има силен глас. И с власт, която е отчетна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 15 Отговор
    Нашата партия ДНК е за пряка демокрация и събрахме само 10 000 гласа .Народа не е дорасъл за пряка демокрация.Иска си цар.

    Коментиран от #21

    10:21 20.05.2026

  • 2 Ахааа

    54 3 Отговор
    Защо така ревът сглобкаджиите ??? Когато ядоха кюфтета заедно ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ не реваха... Когато ни набутаха пак заедно в еврото, преждевременно и насилствено, пак не реваха.... Тези изброените партии са абсолютно едни и същи , при първа възможност, веднага пак, биха се сглобили....

    Коментиран от #6

    10:23 20.05.2026

  • 3 хехе

    45 2 Отговор
    отпадналата необходимост пак вият на умряло.

    10:24 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    45 1 Отговор
    ЗА КАКВА ДЕМОКРАТАЦИЯ ДРЪНКАШ МА ВДИГАТЕ СИ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЕКИ 3 МЕСЕЦА А НАРОДА ТЪНЕ В ГЛАД И МИЗЕРИЯ 1 ЛВ СТАНА НЕ 1 ЕВРО АМИ ЕВРО И НЕЩО АМА ВАС ТОВА НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

    Коментиран от #11

    10:26 20.05.2026

  • 6 Окооо

    37 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    Никога вече мръсната сглобка- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ- доказани предатели и родоотстъпници ! За да се харесат на Запада, продадоха и предадоха род и Родината!!!

    10:26 20.05.2026

  • 7 баба ранга

    32 2 Отговор
    така е наде
    голямата кьорсофра ви умира зад затворени врати
    докато при тиквано време демокрацията ви процъфтяваше

    10:26 20.05.2026

  • 8 Пътя, кООр--в-о пр--Ос--т@

    27 2 Отговор
    Вас трябва да ви затворят, ама на Белене и там да си останете. Кой беше министър когато лама педофила си регистрира агенцията за 24 часа?

    10:26 20.05.2026

  • 9 провинциалист

    31 2 Отговор
    Я някой да върне лентата колко много важни решения са се взимали в петък в 5 без 5, така да се каже, пък после да ми реве за опозицията какви възможности имаше. Опозицията така или иначе е за народен съд.

    10:26 20.05.2026

  • 10 Хи хи

    26 2 Отговор
    Доскоро като имахте мнозинство само брояхте гласовете, сега като сте малко вече не трябвало да се броят гласовете. Б О Х луци !!!

    10:27 20.05.2026

  • 11 Даа

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    Поне се очертава, че новото мнозинство ще спре непрекъснатото увеличение на депутатски заплати и на държавните служители! Предстои да видим съвсем скоро, дано това наистина стане реалност, а не само намерение !!!

    10:28 20.05.2026

  • 12 Вие сте случайници

    21 2 Отговор
    Много даже дават на тези случайници. Тези Соросоидни продажни идиоти, които получаваха пари, за да дестабилизират България и Пинокио да се уреди с жилище в чужбина. Каква опозиция сте, опозиция срещу българите.

    10:29 20.05.2026

  • 13 Фройд

    19 1 Отговор
    Ако ще ми правите втора домова книга , и микрофоните трябва да ви изключат .
    В ъгъла !!!

    10:29 20.05.2026

  • 14 Боно

    20 2 Отговор
    И тая се изказа. А при отворените къде беше демокрацията? И какво е демокрация? Като гледам все едни и същи говорят.

    Коментиран от #50

    10:29 20.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    22 2 Отговор
    Когато промениха Конституцията с ГЕРБ и орязоха правомощията на Радев се подсмиваха гадно. Измислиха домовата книга и злорадстваха. Сега пищят на умряло. Римляните са казвали" Тежко на победените". Квиченето ви е радост за душата.

    10:32 20.05.2026

  • 16 Това

    2 10 Отговор
    е целта на "Регресивна България" ! Чатал и чадър !

    10:32 20.05.2026

  • 17 ВАН

    14 1 Отговор
    Та, нали от вашата демокрация я докарахме до тоя хал - само празнословия и словоблудство, та се и разделихте на две парламентарни групи за да може да имате повече време за празни приказки и бавене на решения важни за всички нас!

    10:33 20.05.2026

  • 18 ИВАН

    13 2 Отговор
    Колко такива булки ги храним, за да ръсят мозък, да им слушаме безсмислените простотии, я какви опитни краварки могат да станат, или други работнички. Докарахме се до едната банга-бунга.

    10:36 20.05.2026

  • 19 ?????

    12 2 Отговор
    Ха ха.
    Сетила се Надя да се побара.
    А що не говорихте такива възвишени неща когато се бяхте прегърнали в Сглобката с Шиши и Баце?
    Не беше толкова отдавна.
    Или то е друго? А?

    10:36 20.05.2026

  • 20 оооооооооооо

    12 2 Отговор
    Надеждичка май се е хванала за средното пръстче - да иде да пийне едно мазно кофи на коленце и ще ѝ олекне , че не може да разтяга локуми по два дни от трибуната ! Строева до омекване на идиотите !

    10:36 20.05.2026

  • 21 Виж сега

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като знам тебе, не ми трябва да знам другите в партията ви. Никога не бих си пуснал гласа за човек като теб. Ти който не познаваш думата работа, какво можеш да ми предложиш на мен който работя по цял ден? Нищо. С моя глас мога само да те направя и беден неработещ в богат неработещ. Така че нужно ми е още да затъпея за да гласувам за синдикат "17-те ресторанта, гърбим народа на аванта".

    10:37 20.05.2026

  • 22 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Ти коя беше Ма м.ршо ?

    10:39 20.05.2026

  • 23 Гробар

    6 2 Отговор
    Да умира демокрацията. Важното е че не се вдига ДОД, че няма да се бутат паметници и че Киро Просстото изчезна от хоризонта. И че Манолчо Бидоня го няма в парламента.

    10:41 20.05.2026

  • 24 Лошо,

    9 2 Отговор
    няма да има пари за участие в измислени комисии имитиращи дейност без никакъв резултат. Говорилнята преминава в режим на работа.

    10:41 20.05.2026

  • 25 ППДБ

    3 6 Отговор
    не са опозиция, а Шарлатаните на Радев!

    Радев ги доведе, те му дадоха властта няколко пъти!
    Включително в момента Радев е премиер и има цялата власт , благодарение на ППДБ.

    ППДБ заблуждава хората.

    10:41 20.05.2026

  • 26 Гост

    8 3 Отговор
    Аз ви казах, че Радев ще ви оправи. Сега ще видите кон боп яде ли. Комисии, момисии и сякви там методи да правите маймундулуци отиват в миналото. То и вие натам отивате

    10:43 20.05.2026

  • 27 Започвайте да работите

    8 1 Отговор
    Народа ви плаща сметките да РАБОТИТЕ.
    Спете да политиканствате с празни приказки а си вършете работата защото в следващото НС няма да ви има.Никаква полза от такива ненародин представители

    10:44 20.05.2026

  • 28 Иван Грозни

    6 2 Отговор
    Големо изказване.Така и в парламента и току виж работния ден минал и голямата заплата идва.Сега по-малко ще говорят и по-малко ще получават.Крайно време беше.Тия парламента го имат като инкубатор за милионери.

    10:44 20.05.2026

  • 29 Емил

    4 2 Отговор
    Тази пък ........?!

    10:46 20.05.2026

  • 30 На Дедо

    3 2 Отговор
    Да ходи, да се оплаква на Мравояда Бойкиев. Той ще оправи проблема. Както, съдебната реформа.

    10:48 20.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Реалист

    3 3 Отговор
    Що бе Наде , преди изборите демокрацията беше ли жива ? Тогава по ли ви устройваше хватката на Шиши ? Докато се правите на украинци и дишате под полата на Урсула , нямате никакъв шанс .

    Коментиран от #36

    10:51 20.05.2026

  • 33 Старец

    1 3 Отговор
    Вие ни набутахте в еврозоната, като не допуснахте най демократичното право на референдум. Сега, след като съсипахте народа си, ще седите в ъгъла, като наказани и няма да гъквате, защото всички сте за затвора.

    Коментиран от #35

    10:54 20.05.2026

  • 34 Роки

    6 0 Отговор
    Един дупетат взима с бонусите и добавките за сътрудници близо 15000 евро. Народе!!!

    10:56 20.05.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Старец":

    Дъртият не стига че получаваш от парите на семейството ми а и пишеш гнусотии тук

    10:56 20.05.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Сега с Бкп червените другари червените олигарси как ти е супер ли ти е да те лъжат и да си пълнят джобовете що за селска простотия

    10:58 20.05.2026

  • 37 ура

    0 0 Отговор
    Извънредно!!! Либерално!!! от 20.06.26г. Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом. Държавната агенция за бежанците изпълни успешно още един етап от проекта на ЕС по презаселване на граждани на трети страни. Ще има още..Така се радвам,, както казаз Соломон Паси..тези имигранти са богатсво на България..

    10:59 20.05.2026

  • 38 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Факти тук са само мързеливци дядки и безделници плюят се един друг това ли ви е обществото на драскачите

    10:59 20.05.2026

  • 39 Анонимен

    5 0 Отговор
    Автоматично си увеличиха заплатите на 10 хиляди евро и увеличиха осигурителните прагове на обикновените българи Желязков беше свален за това а сега всички мълчат Защо

    11:01 20.05.2026

  • 40 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Не те четох, рев и сълзи има , ама така е .
    Ха сега си спомни каква я вършихте с Мравояда и Пеевски по Конституцията. Ама без да кудкудякаш .

    11:06 20.05.2026

  • 41 НЯКОЙ

    4 1 Отговор
    ОТ КОГА СТАНА ДЕМОКРАТКА СИГОРЕН СЪМ ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ОТКЪДЕ ИДВА ДУМАТА ДЕМОКРАЦИЯ ТЯ ИДВА ОТ ДЕМОС ТОЕСТ НАРОД КАЖИ КОГА НАРОДА Е УПРАВЛЯВАЛ ИЛИ НАЙ ЛЕСНОТО ЧРЕЗ ТАЗИ ДЕМОКРАЦИЯ ДА ПЕЧЕЛЯТ БОГОПОМАЗАНИТЕ

    11:07 20.05.2026

  • 42 Вожда

    2 2 Отговор
    Воя на така наречената опозиция е като галещ бриз и лек шепот на върби в прохладен летен ден ,седейки край леко ромоляща рекичка...наслада за сетивата.

    11:19 20.05.2026

  • 43 А нещо

    2 2 Отговор
    за заседанията на "закрити" врати, на които се договаряхте, кой колко ще лапа? Кажи нещо за тях. Ха, ха! Нали така работихте.

    11:21 20.05.2026

  • 44 Бръм

    1 2 Отговор
    Даже няма да чета - платена публикация, за една посредствена госпожа.

    11:21 20.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Копейкин

    1 0 Отговор
    Сега ще видите управление на ретроградните комунисти и доносниците на ДС.Зеленият Чорап ще узурпира властта.

    11:38 20.05.2026

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ти за каква демокрация настоява като от времето на Иван Костов ли да има глад и мизерия

    11:47 20.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Другите

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боно":

    са бутони на Радев, Борисов и Пеевски. Дори не ги познаваме!

    12:06 20.05.2026

  • 51 дядо Петър

    1 0 Отговор
    Какво дедовото, тъжно ли ти е? Свиквай! Вече никой няма да ви дава време да се занимавате с циркаджийски изпълнения. Парламентът трябва да работи и кове закони, а не да осигурява зрелище и циркови изпълнения за масите. Трябва да се работи! Получавате една шапка с пари. За какво?Да гледам бездарни упражнения в риторика и боксови мачове ли? Ти да видиш! Няма такава демокрация, дедовото!

    12:13 20.05.2026

