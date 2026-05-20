„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава да работи при спазване на законодателството

20 Май, 2026 09:37 777 4

Решението на Върховния административен съд от 18.05.2026 г. изпраща преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава да осъществява основния си предмет на дейност - производство на електрическа енергия.

Това става ясно от съобщението до медиите от енергийната компания.

Предприети са всички необходими мерки по спазване на приложимото законодателство в областта на опазване на околната среда. Още от 2017 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД приема и изпълнява инвестиционни и ремонтни програми, с които централата устойчиво се модернизира, като дружеството провежда последователна политика по изпълнение на изискванията за „Най-добри налични техники“(НДНТ), въведени именно през тази година.

Решението на Върховния административен съд от 18.05.2026 г. изпраща преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за ново произнасяне по преразглеждане на условията на комплексното разрешително на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.


  • 1 ааа

    12 1 Отговор
    тези зелени недоразумения ще унищожат и малкото останало което имаме...

    09:59 20.05.2026

  • 2 Зелен лобизъм

    10 1 Отговор
    нищо повече!Тази малоумщина с този зелен рекет върху обществото трябва да спре!Този ТЕЦ работи за българския народ от 1966г.Беше му направена мащабна поетапна рехабилитация и модернизация след 2000 г., за да увеличи мощността, живота и екологичните му показатели.Този ТЕЦ да кажа на българския народ може да ви произвежда ток на 13ст. или 8 цента киловат час електроенергия ако бъде оставен да работи нормално без простотията от Брюксел като визирам еко таксите им и зелената мафия , която покри природата на България скитайско стъкло.Именно заради тези идиотизми им пречат тецовете на Зелените в кавички клоуни.Пречат им защото произвеждат евтин ток , който без измислените им и маниполативни еко такси е в 5 до 10 пъти и повече по евтин от договорите им сключени с държавата.Ще помоля българите да видят колко струва киловат час вечер от 17 до 22ч ток от борсата и зелените им глупости и да я сравнят с тези 8 цента без измислените емисии на ТЕЦ2.Тогава и ще разберат и защо водата , която плащат е по скъпа от тази в Израел например!

    10:09 20.05.2026

  • 3 Майора

    9 1 Отговор
    Стигас този зелен рекет! В условията на задълбочаваща се криза редица държави възобновиха производството нс ток от ТЕЦ , с ние искаме да го закрием!

    10:27 20.05.2026

  • 4 Зелените бандити на Урсула

    3 0 Отговор
    искат да го затворят в полза на частните фотоволтаични паркове на урсулинит храненици от ГЕРБ, ППДБ, ДПС и БСП

    10:58 20.05.2026

