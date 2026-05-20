„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава да работи при спазване на законодателството

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава да осъществява основния си предмет на дейност - производство на електрическа енергия.

Това става ясно от съобщението до медиите от енергийната компания.

Предприети са всички необходими мерки по спазване на приложимото законодателство в областта на опазване на околната среда. Още от 2017 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД приема и изпълнява инвестиционни и ремонтни програми, с които централата устойчиво се модернизира, като дружеството провежда последователна политика по изпълнение на изискванията за „Най-добри налични техники“(НДНТ), въведени именно през тази година.

Решението на Върховния административен съд от 18.05.2026 г. изпраща преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за ново произнасяне по преразглеждане на условията на комплексното разрешително на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.