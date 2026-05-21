Новини
България »
Временно е спряна дейността на товарния превозвач от инцидента на АМ „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

Временно е спряна дейността на товарния превозвач от инцидента на АМ „Хемус“

21 Май, 2026 12:34 827 1

  • даи-
  • транспорт-
  • катастрофа-
  • превозвач-
  • „стели мега метали“ еоод-
  • „юнион ивкони“ оод

Произшествието възникна на 12 май между товарен автомобил на фирма „Стели Мега Метали“ ЕООД и автобус, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, отдаден под наем на превозвача „ГРУП ПЛЮС“ ООД

Временно е спряна дейността на товарния превозвач от инцидента на АМ „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Междинните резултати от проверките, разпоредени от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев след тежкия инцидент между товарен автомобил и автобус на АМ „Хемус“, показват сериозни нарушения при товарния превозвач „Стели Мега Метали“ ЕООД. На дружеството е издадена заповеди за налагане на принудителни административни мерки за временно спиране на дейността по обществен превоз на товари до отстраняване на установените несъответствия, съобщиха от ведомството.

Произшествието възникна на 12 май между товарен автомобил на фирма „Стели Мега Метали“ ЕООД и автобус, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, отдаден под наем на превозвача „ГРУП ПЛЮС“ ООД.

Резултатите от тематичната проверка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на превозвача „ГРУП ПЛЮС“ ООД към момента показват, че за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Тахографът на автобуса и картата на водача са иззети от разследващите органи и ще бъдат анализирани в рамките на досъдебното производство.

По предварително събраните данни превозвача „Стели Мега Метали“ ЕООД не е доказал финансова стабилност в законоустановения срок. Поради това на 19 май 2026 г. е издадена заповед за принудителна административна мярка за временно спиране на дейността до отстраняване на несъответствието.

В хода на проверката е установено и че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител на транспортната дейност от 01.03.2026 г., поради което е издадена втора заповед за временно спиране на дейността. Двете заповеди предстои да бъдат връчени на управителя на фирмата.

При анализа на данните от дигиталния тахограф на товарния автомобил са установени периоди на управление без поставена валидна карта, включително по време на настъпване на инцидента. Констатирано е и че тахографът е бил превключен в режим „извън обхват“ (OUT), както и че устройството е без валидна периодична заверка. За тези нарушения ще бъдат съставени актове.

За всички констатирани нарушения ще бъде уведомен наблюдаващият прокурор по образуваното досъдебно производство. Проверки на двете дружества продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уточнение

    3 0 Отговор
    Магистрала Хемус , вече се казва магистрала Бангаранга

    12:55 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове