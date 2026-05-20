Правосъдният министър поиска уволнение: Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията

„Поемайки поста на министър на правосъдието, го направих със съзнанието, че всички служители в Министерството и неговите структури следва да схващат работата си като служба, а не като привилегия”, заяви министър Николай Найденов на брифинг в сряда. Той обяви, че е установил „фрапиращи и недопустими практики” в Агенцията по вписванията и е предложил на премиера освобождаването на изпълнителния директор Даниела Митева.

Още в първия си работен ден правосъдният министър е изискал всички налични доклади от инспектората и вътрешния одит, за да се запознае със състоянието на ведомството. Резултатите за Агенцията по вписванията той определи като изключително притеснителни. „Институцията е стратегическа структура, а нейната дейност практически касае живота на всеки един български гражданин и бизнес”, подчерта Найденов.

Проверката е показала, че 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. „Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, като липсват главен секретар, заместник-директори, ръководство на финансовия отдел и служител по сигурността на информацията”, изброи министърът. Той допълни, че „финансите са в безпорядък, активите се осчетоводяват неправилно, а при обществените поръчки има трайни слабости”. Освен това регистърът по несъстоятелност не е въведен, а в публичното пространство са се появили данни за изхвърлени документи с лични данни.

По думите му сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството още през 2024 и 2025 година, като проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на данни и предоставяне на невярна информация. В официален доклад на инспектората е било препоръчано незабавно освобождаване на директора и сезиране на Софийската градска прокуратура. Тези препоръки обаче не са били изпълнени. „Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси”, разкри Найденов.

„Всички препоръки от одитните доклади ще бъдат изпълнени, включително чрез сезиране на компетентните органи и Софийската градска прокуратура”, увери правосъдният министър.

Очаква се новото ръководство на Агенцията по вписванията да бъде обявено в рамките на утрешния ден, след като премине процедурата по съгласуване с министър-председателя.