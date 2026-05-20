Новини
България »
Правосъдният министър поиска уволнение: Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията

Правосъдният министър поиска уволнение: Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията

20 Май, 2026 13:55 1 421 14

  • даниела митева-
  • николай найденов-
  • агенция по вписванията

Николай Найденов посочи финансов хаос, изтичане на лични данни и 60% незаети щатни бройки

Правосъдният министър поиска уволнение: Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поемайки поста на министър на правосъдието, го направих със съзнанието, че всички служители в Министерството и неговите структури следва да схващат работата си като служба, а не като привилегия”, заяви министър Николай Найденов на брифинг в сряда. Той обяви, че е установил „фрапиращи и недопустими практики” в Агенцията по вписванията и е предложил на премиера освобождаването на изпълнителния директор Даниела Митева.

Още в първия си работен ден правосъдният министър е изискал всички налични доклади от инспектората и вътрешния одит, за да се запознае със състоянието на ведомството. Резултатите за Агенцията по вписванията той определи като изключително притеснителни. „Институцията е стратегическа структура, а нейната дейност практически касае живота на всеки един български гражданин и бизнес”, подчерта Найденов.

Проверката е показала, че 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. „Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, като липсват главен секретар, заместник-директори, ръководство на финансовия отдел и служител по сигурността на информацията”, изброи министърът. Той допълни, че „финансите са в безпорядък, активите се осчетоводяват неправилно, а при обществените поръчки има трайни слабости”. Освен това регистърът по несъстоятелност не е въведен, а в публичното пространство са се появили данни за изхвърлени документи с лични данни.

По думите му сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството още през 2024 и 2025 година, като проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на данни и предоставяне на невярна информация. В официален доклад на инспектората е било препоръчано незабавно освобождаване на директора и сезиране на Софийската градска прокуратура. Тези препоръки обаче не са били изпълнени. „Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси”, разкри Найденов.

„Всички препоръки от одитните доклади ще бъдат изпълнени, включително чрез сезиране на компетентните органи и Софийската градска прокуратура”, увери правосъдният министър.

Очаква се новото ръководство на Агенцията по вписванията да бъде обявено в рамките на утрешния ден, след като премине процедурата по съгласуване с министър-председателя.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    27 1 Отговор
    Подхващайте олигархията, мутрите и бандюгите техните слуги. По провинцията вилнеят мутрите и тормозят самотните хора.

    13:59 20.05.2026

  • 2 Любопитен

    16 0 Отговор
    Оня турчин в парламента, дето го вкараха в ареста, кога пак ще го запрат. Какво ми се развява като надарена сватя?

    13:59 20.05.2026

  • 3 По цяла

    20 0 Отговор
    България си ги знаят кои са престъпниците в агенцията по вписванията , както и всички по веригата - адвокати и нотариуси и постоянните им клиенти ! Криминален колектив !

    14:09 20.05.2026

  • 4 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони

    7 11 Отговор
    са вписани в тази агенция!
    Нито една от не развива никаква дейност!
    Прогнила територия!

    14:11 20.05.2026

  • 5 Тази жена....

    14 0 Отговор
    Трябва тия, които крепяха и използваха тази проста жена Митева, те също да понесат отговорност. АВ беше батак, умишлен батак за ловене на тлъста риба.

    14:14 20.05.2026

  • 6 Кой полезен идиот от Брюксел

    8 1 Отговор
    взе тази сбъркана територия в ЕС и НАТО?

    14:15 20.05.2026

  • 7 лама Иво Калушев (говоря с извънземни)

    11 1 Отговор
    А каза ли как ми вписаха измислената агенция само за 24 часа?

    14:19 20.05.2026

  • 8 Незаети щатове !

    4 1 Отговор
    Назначавай бре джанъм. Нямаш ли роднини?

    14:24 20.05.2026

  • 9 Е те тоя ше оправи АВ

    1 2 Отговор
    Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, като липсват главен секретар, заместник-директори, ръководство на финансовия отдел и служител по сигурността на информацията


    Вкарвай бръже калинки

    Коментиран от #10

    14:25 20.05.2026

  • 10 калинка малинка

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Е те тоя ше оправи АВ":

    Вземи мен по възможност за главен секретар по надписванията.

    14:39 20.05.2026

  • 11 Горски

    5 0 Отговор
    Въпросът е защо такива нарушения и престъпления са търпяни толкова години!? И защо отговорните лица не са подсъдими. Значи може един редови доставчик на пица да бъде държан в ареста 3 дни за измислено нарушение, а причините щети за милиони имат индулгенции и чадъри от властимащите. Къде тук е великата прокуратура? Как въобще е допуснато да се рискуват домовете и имотите на хората!!! Абсолютно достъпен имотен и търговски регистър!!! Само с ЕГН, недобросъвестни типове могат да проверят и майчиното мляко на хората и да злоупотребят както си искат! Това не е Агенция по вписванията, а пълна лудница. Не само уволнение, а и затвор! Защо като в китай корумпирани длъжностни лица не се вкарват в затвора (там дори ги разстрелват. В бг практиката е , ако някой сгафи нещо - само да го уволнявят, вместо и да го съдят. Смятат, че няма по-голямо наказание от това, да те махнат от хранилката.

    14:56 20.05.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    ОСОБЕНО МИТЕВА, КОЯТО Е " КОМПЕТЕНТНА " ПО ВСИЧКО. 😠🎃🐖🌬🤔

    14:57 20.05.2026

  • 13 Сега обяснете на "простосмъртните"

    0 0 Отговор
    Защо завещание съставено в чужбина, в полза на български гражданин не се признава от районен съдия за имущество в България, а се третира по българско законодателство, в полза на други наследници родени в чужбина, които не са малолетни и непълнолетни, които нямат нищо общо с държавата България и не са участвали в закупуване на имот в България, често са разпръснати по света и нямат претенции за оспорване на завещания. Много просто, когато според Завещание съставено в Канада или САЩ, или в държава извън ЕС, не могат да се открият наследниците, или процедурата за издаване на документи изискани от България е свърхтежка в чуждата държава, в която са родени, наследниците се отказват от дяловете си в България. А за наследилият по завещание в България остават неуредените дялове. За кого остава имуществото, много просто за Общината. Не правете Завещания в България, пари хвърлени на вятъра, тъй като и др. хора неспоменати в Завещанията, според българско законодателство ще дял от наследството. Не скправете завещания в чужбина, те не се признават в България. Добре дошли в Ада, където волята на починал български гражданин няма никакво значение. Как е в чужбина?

    14:58 20.05.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Ето сгоден случай да назначиш и ти някой роднина на свободните 60 % .

    15:04 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове