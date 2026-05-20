"Спаси София": Предлагаме парк вместо 22 етажа корупция в "Младост"

20 Май, 2026 12:04

По думите на Зографски районът от години гласува за политически сили, които обещават борба с презастрояването

Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова

"Спаси София" представиха предложение общинският терен, на който район "Младост" поиска да се издигне 22-етажна сграда да бъде запазен за парк и обществено ползване.

Партията заяви, че ще продължи да защитава общинската собственост и необходимостта от повече зелени площи в района. “Столична община има всички законови инструменти да спре проекта и да защити обществения интерес”, каза Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София" и заместник-председател на Столичния общински съвет. "Спаси София" обяви и подкрепа за новия граждански протест срещу проекта, определен от тях за “22 етажа корупция”, който ще се проведе на 27 май - ден преди заседанието на Столичния общински съвет. „Ще бъдем там, защото този протест изцяло съвпада с нашето виждане за развитието на София - град, в който добрият живот, а не добрата печалба, е водеща ценност“, заяви Андрей Зографски.

По думите му районът от години гласува за политически сили, които обещават борба с презастрояването, затова "Столична община" не трябва да бъде съучастник в поредния проект за бетон. ”Столична община не е брокерска фирма. Тя трябва да се грижи за качеството на живот на софиянци преди да търси максимална икономическа полза“, заяви той и припомни, че гражданите на „Младост“ ясно са заявили несъгласието си с проекта: „Младост" излезе на протест срещу тези 22 етажа корупция, предложени от районния кмет и мнозинството в общинския съвет. Хората са категорични - не искат още строителство в центъра на най-презастроения квартал“.

„През последните дни многократно чухме твърдението, че нищо не може да се направи, защото това бил наследен Подробен устройствен план. Това не е вярно. Законът дава правомощия на кмета служебно да възложи изменение на ПУП и именно затова внасяме доклад, с който му възлагаме това“, заяви арх. Росица Николова, заместник-председател на Комисията по архитектура и градоустройство към СОС.

От "Спаси София" посочиха като пример двойния стандарт в действията на администрацията и припомниха случая с 215-метровата сграда до Paradise Center, за която през юли 2025 г. кметът Васил Терзиев издава заповед за служебно изменение на ПУП.

„Въпросът е служебният Подробен устройствен план инструмент ли е за реална защита на градоустройството на София, или ще се използва само в удобни политически ситуации. Ако може за 215-метров небостъргач до Парадайс, трябва да може и за Младост“, заяви арх. Николова. Според нея казусът не е само архитектурен, а е пряко свързан и със защитата на общинската собственост, тъй като Столична община притежава над 92% от терена. „Общината има не просто право, а задължение да прецени кое е най-доброто предназначение на този терен за гражданите на София. Това не е стандартен частен имот, а собственост на всички софиянци“, подчерта тя.

Общинските съветници от "Спаси София" поставиха и въпроси относно липсата на актуален транспортно-комуникационен анализ и икономическа оценка за проекта. „Няма публично представен анализ след 2022 г., който да отговаря как подобно застрояване ще се отрази на трафика, паркирането и качеството на живот в района. В същото време в приетия доклад има точно 14 думи за обществените функции и 14 страници защита на интересите на частните инвеститори“, припомни арх. Николова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Кой ще спаси София от Спаси София?

    12:06 20.05.2026

  • 2 софиянец

    4 2 Отговор
    А кой ще ни спаси от спаси Согия !!

    12:07 20.05.2026

  • 3 Какъв парк бе...

    18 1 Отговор
    А къде ще живеят приходящите в София, които са си продали нивите и къщите на село за да си купят хол, две спални, кухня и баня (всичко това събрано в една стая)...

    Коментиран от #26

    12:09 20.05.2026

  • 4 Опа

    17 2 Отговор
    Васил Терзиев ще трябва да връща комисионните.

    12:13 20.05.2026

  • 5 .....

    15 1 Отговор
    Референдум на живущите там.

    12:17 20.05.2026

  • 6 Д-р Ментал

    9 0 Отговор
    Кучето си лае керванът си върви

    12:20 20.05.2026

  • 7 хех

    2 9 Отговор
    Парка си го направете на вашите имоти. Разрушете ги и си направете парк, детска площадка, ферма за щрауси... каквото си искате. В чуждите имоти не се бъркайте! Там си има кой да решава.

    Коментиран от #14

    12:20 20.05.2026

  • 8 Кой полезен идиот от Брюксел

    4 2 Отговор
    взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    12:20 20.05.2026

  • 9 Д-р Ментал

    6 0 Отговор
    По същия начин спряха и “златен век” и тука така….

    12:21 20.05.2026

  • 10 Корумпета

    6 0 Отговор
    СВОБОДА ЗА ИВАНЧЕВА

    12:22 20.05.2026

  • 11 аааа

    7 2 Отговор
    Щом имат доказателства за корупция, да подават сигнал и прокуратурата да се намеси. Ако нямат, а разпространяват клевети и набеждават, прокуратурата пак да се намеси. Не е нужно да занимават целия свят с провалените си политически амбиции.

    12:25 20.05.2026

  • 12 Сталин

    10 1 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите

    12:26 20.05.2026

  • 13 изгледайте в тубата кратката анимация

    3 0 Отговор
    byond the reset и ще рзберете зщо гиправят тия концлагери

    12:38 20.05.2026

  • 14 Собственик

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хех":

    Общината и "Софийски имоти" държат общо 92,22% от имота с площ 5789 кв. м, а частните съсобственици - 7,78%, или 450 кв. м. Никой не им се бърка. Да си отделят имота и да вдигнат 22 етажа на 450 квадрата.

    12:45 20.05.2026

  • 15 Аззззз

    7 0 Отговор
    Незабавна оставка на корумпирания Кукурин и нови избори в Младост комбинирани с референдум за въпросния имот.

    12:50 20.05.2026

  • 16 Аззззз

    4 0 Отговор
    Незабавна оставка на корумпирания Кукурин и нови избори в Младост комбинирани с референдум за въпросния имот.

    12:51 20.05.2026

  • 17 в кратце

    1 2 Отговор
    "Скъси и Свъси София!".

    13:05 20.05.2026

  • 18 Тити на Кака

    0 3 Отговор
    Тия кретени от снимката така и не знаят, че в центъра на щедрия им виртуален парк се кипрят 2 дка частна собственост. Гарнирана с още няколко частни парченца земя около тях.
    Кой ще обезщети собствениците на тази земя / говорим за милиони, там строителните парцели са златни!/ - семейство МисБоневи, може би?
    Или хахавелната архитектка с линейните паркове?
    Кой?

    Коментиран от #23

    13:14 20.05.2026

  • 19 Селяк

    2 0 Отговор
    Стройте, по-гъстичко, че да ми ядете доматите, 10Е моля.

    Коментиран от #27

    13:17 20.05.2026

  • 20 Санчо

    1 0 Отговор
    А аз предлагам чантето, закуската и към западния, че много ни тежите вече.

    13:22 20.05.2026

  • 22 Българин

    0 1 Отговор
    зилените хунвейбини искат да съсипят София и да пречат на бизнеса!

    13:26 20.05.2026

  • 23 Мис Бони

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тити на Кака":

    Знаеме, че си абортаджийка. Но си доста леко елементарна.

    13:27 20.05.2026

  • 24 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Браво,но щом има корупция защо Василка и Кукурина не са в Следственият арест ? Кога ?

    Коментиран от #25

    13:28 20.05.2026

  • 25 ПРОФЕСОР ДРАГАНОВ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ШЕФА":

    АЗ ЗАЩО НЕ МОЖЕМЕ ДА СМЕ КАТО ТЕЛ АВИВ? ДА СИ НОСИМ СРЕБЪРНИЦИТЕ И НА ОНЯ СВЯТ?

    13:31 20.05.2026

  • 26 Стига глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв парк бе...":

    От новото строителство в София поне 30-40 % от готовите апартаменти са празни или непродадени. Има къде да живеят напиращите цървули

    Коментиран от #28

    13:33 20.05.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Селяк":

    Въпрос с повищена трудност: това землището на Дървеница ли е, на Бистрица или на Горумбляне? Каква частна собственост може да има реституирана в урбанизирана територия, в която земята е била веднъж колективизирана, и втори път одържавена, с компенсации за ТКЗС-то?

    13:36 20.05.2026

  • 28 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стига глупости":

    Тези "цървули", както ги наричаш, защото не са чфути, дори не напират толко вече. Има номинален спад в общия брой на населението на София между двете преброявания 2011 и 2021. Когато изгледаш две деца, обади се пак.

    13:41 20.05.2026

  • 29 Зло под слънцето

    0 0 Отговор
    Нали Кукурин ревеше против корупцията и презастрояването? Или неговите "ментори" вече съвсем явно го управляват. КуКу, ако ние трябваше да те избираме сега, щеше да видиш кметско кресло през крив макарон!

    14:14 20.05.2026

