"Спаси София": Предлагаме парк вместо 22 етажа корупция в "Младост"

"Спаси София" представиха предложение общинският терен, на който район "Младост" поиска да се издигне 22-етажна сграда да бъде запазен за парк и обществено ползване.
Партията заяви, че ще продължи да защитава общинската собственост и необходимостта от повече зелени площи в района. “Столична община има всички законови инструменти да спре проекта и да защити обществения интерес”, каза Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София" и заместник-председател на Столичния общински съвет. "Спаси София" обяви и подкрепа за новия граждански протест срещу проекта, определен от тях за “22 етажа корупция”, който ще се проведе на 27 май - ден преди заседанието на Столичния общински съвет. „Ще бъдем там, защото този протест изцяло съвпада с нашето виждане за развитието на София - град, в който добрият живот, а не добрата печалба, е водеща ценност“, заяви Андрей Зографски.
По думите му районът от години гласува за политически сили, които обещават борба с презастрояването, затова "Столична община" не трябва да бъде съучастник в поредния проект за бетон. ”Столична община не е брокерска фирма. Тя трябва да се грижи за качеството на живот на софиянци преди да търси максимална икономическа полза“, заяви той и припомни, че гражданите на „Младост“ ясно са заявили несъгласието си с проекта: „Младост" излезе на протест срещу тези 22 етажа корупция, предложени от районния кмет и мнозинството в общинския съвет. Хората са категорични - не искат още строителство в центъра на най-презастроения квартал“.
„През последните дни многократно чухме твърдението, че нищо не може да се направи, защото това бил наследен Подробен устройствен план. Това не е вярно. Законът дава правомощия на кмета служебно да възложи изменение на ПУП и именно затова внасяме доклад, с който му възлагаме това“, заяви арх. Росица Николова, заместник-председател на Комисията по архитектура и градоустройство към СОС.
От "Спаси София" посочиха като пример двойния стандарт в действията на администрацията и припомниха случая с 215-метровата сграда до Paradise Center, за която през юли 2025 г. кметът Васил Терзиев издава заповед за служебно изменение на ПУП.
„Въпросът е служебният Подробен устройствен план инструмент ли е за реална защита на градоустройството на София, или ще се използва само в удобни политически ситуации. Ако може за 215-метров небостъргач до Парадайс, трябва да може и за Младост“, заяви арх. Николова. Според нея казусът не е само архитектурен, а е пряко свързан и със защитата на общинската собственост, тъй като Столична община притежава над 92% от терена. „Общината има не просто право, а задължение да прецени кое е най-доброто предназначение на този терен за гражданите на София. Това не е стандартен частен имот, а собственост на всички софиянци“, подчерта тя.
Общинските съветници от "Спаси София" поставиха и въпроси относно липсата на актуален транспортно-комуникационен анализ и икономическа оценка за проекта. „Няма публично представен анализ след 2022 г., който да отговаря как подобно застрояване ще се отрази на трафика, паркирането и качеството на живот в района. В същото време в приетия доклад има точно 14 думи за обществените функции и 14 страници защита на интересите на частните инвеститори“, припомни арх. Николова.
14 Собственик
До коментар #7 от "хех":Общината и "Софийски имоти" държат общо 92,22% от имота с площ 5789 кв. м, а частните съсобственици - 7,78%, или 450 кв. м. Никой не им се бърка. Да си отделят имота и да вдигнат 22 етажа на 450 квадрата.
12:45 20.05.2026
18 Тити на Кака
Кой ще обезщети собствениците на тази земя / говорим за милиони, там строителните парцели са златни!/ - семейство МисБоневи, може би?
Или хахавелната архитектка с линейните паркове?
Кой?
Коментиран от #23
13:14 20.05.2026
23 Мис Бони
До коментар #18 от "Тити на Кака":Знаеме, че си абортаджийка. Но си доста леко елементарна.
13:27 20.05.2026
25 ПРОФЕСОР ДРАГАНОВ
До коментар #24 от "ШЕФА":АЗ ЗАЩО НЕ МОЖЕМЕ ДА СМЕ КАТО ТЕЛ АВИВ? ДА СИ НОСИМ СРЕБЪРНИЦИТЕ И НА ОНЯ СВЯТ?
13:31 20.05.2026
26 Стига глупости
До коментар #3 от "Какъв парк бе...":От новото строителство в София поне 30-40 % от готовите апартаменти са празни или непродадени. Има къде да живеят напиращите цървули
Коментиран от #28
13:33 20.05.2026
27 Смърфиета
До коментар #19 от "Селяк":Въпрос с повищена трудност: това землището на Дървеница ли е, на Бистрица или на Горумбляне? Каква частна собственост може да има реституирана в урбанизирана територия, в която земята е била веднъж колективизирана, и втори път одържавена, с компенсации за ТКЗС-то?
13:36 20.05.2026
28 Смърфиета
До коментар #26 от "Стига глупости":Тези "цървули", както ги наричаш, защото не са чфути, дори не напират толко вече. Има номинален спад в общия брой на населението на София между двете преброявания 2011 и 2021. Когато изгледаш две деца, обади се пак.
13:41 20.05.2026
