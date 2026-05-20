"Спаси София": Предлагаме парк вместо 22 етажа корупция в "Младост"

"Спаси София" представиха предложение общинският терен, на който район "Младост" поиска да се издигне 22-етажна сграда да бъде запазен за парк и обществено ползване.

Партията заяви, че ще продължи да защитава общинската собственост и необходимостта от повече зелени площи в района. “Столична община има всички законови инструменти да спре проекта и да защити обществения интерес”, каза Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София" и заместник-председател на Столичния общински съвет. "Спаси София" обяви и подкрепа за новия граждански протест срещу проекта, определен от тях за “22 етажа корупция”, който ще се проведе на 27 май - ден преди заседанието на Столичния общински съвет. „Ще бъдем там, защото този протест изцяло съвпада с нашето виждане за развитието на София - град, в който добрият живот, а не добрата печалба, е водеща ценност“, заяви Андрей Зографски.

По думите му районът от години гласува за политически сили, които обещават борба с презастрояването, затова "Столична община" не трябва да бъде съучастник в поредния проект за бетон. ”Столична община не е брокерска фирма. Тя трябва да се грижи за качеството на живот на софиянци преди да търси максимална икономическа полза“, заяви той и припомни, че гражданите на „Младост“ ясно са заявили несъгласието си с проекта: „Младост" излезе на протест срещу тези 22 етажа корупция, предложени от районния кмет и мнозинството в общинския съвет. Хората са категорични - не искат още строителство в центъра на най-презастроения квартал“.

„През последните дни многократно чухме твърдението, че нищо не може да се направи, защото това бил наследен Подробен устройствен план. Това не е вярно. Законът дава правомощия на кмета служебно да възложи изменение на ПУП и именно затова внасяме доклад, с който му възлагаме това“, заяви арх. Росица Николова, заместник-председател на Комисията по архитектура и градоустройство към СОС.

От "Спаси София" посочиха като пример двойния стандарт в действията на администрацията и припомниха случая с 215-метровата сграда до Paradise Center, за която през юли 2025 г. кметът Васил Терзиев издава заповед за служебно изменение на ПУП.

„Въпросът е служебният Подробен устройствен план инструмент ли е за реална защита на градоустройството на София, или ще се използва само в удобни политически ситуации. Ако може за 215-метров небостъргач до Парадайс, трябва да може и за Младост“, заяви арх. Николова. Според нея казусът не е само архитектурен, а е пряко свързан и със защитата на общинската собственост, тъй като Столична община притежава над 92% от терена. „Общината има не просто право, а задължение да прецени кое е най-доброто предназначение на този терен за гражданите на София. Това не е стандартен частен имот, а собственост на всички софиянци“, подчерта тя.

Общинските съветници от "Спаси София" поставиха и въпроси относно липсата на актуален транспортно-комуникационен анализ и икономическа оценка за проекта. „Няма публично представен анализ след 2022 г., който да отговаря как подобно застрояване ще се отрази на трафика, паркирането и качеството на живот в района. В същото време в приетия доклад има точно 14 думи за обществените функции и 14 страници защита на интересите на частните инвеститори“, припомни арх. Николова.