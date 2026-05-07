Министър Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 от АМ "Хемус"

7 Май, 2026 13:43 1 125 19

  • николай найденов-
  • ам хемус-
  • село куцина

В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от АМ „Хемус“

Министър Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 от АМ "Хемус" - 1
Снимка: МРРБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала „Хемус“. Той е с дължина от близо 32 километра – от края на пътен възел на път III-303 Павликени – Левски до път I-5 Русе – Велико Търново, включително пътен възел, при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект е национален приоритет и е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Това ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия и за подобряване на безопасността и сигурността на движението.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от АМ „Хемус“. За участък 5, с дължина 23 км, от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, в момента се подготвя документация за подписване на Протокол 2а, след което ще може да започне работата на обекта. За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения. През месец февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км, от км 299 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310 (начало на участък в строителство), включително п.в. „Буховци – Юг“. Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 последен ден - последно 10

    17 4 Отговор
    мангизите тоя път отиват при фирмите на прокопиев

    13:47 07.05.2026

  • 2 Узаконяват

    17 2 Отговор
    Прибраните авансово милиони!
    Леле какво бързане, какво крадене.+

    13:47 07.05.2026

  • 3 Гост

    14 2 Отговор
    В последният си ден?

    13:49 07.05.2026

  • 4 име

    13 4 Отговор
    Много работи тва служебно правителство, бе! То не са магистрали, десетгодишни договори с хунтата в Киев, далаверки с ционистчетата, че нали в отбранителния сектор има яко "инвестиции", пътувания по чужбина сякаш ще управляват още 4г.... Важното е че нищо не доказаха за намеса на мутри или служби в Петрохан, потулиха случая удобно. Дано ся Радев да им разбута гнездото. Ако не го направи, значи са имали договорки за изборите.

    13:49 07.05.2026

  • 5 Кирил

    8 1 Отговор
    Задълже и едни пътни помощи да се назначат на непостроения участък.

    13:53 07.05.2026

  • 6 дядо поп

    12 0 Отговор
    Няма да е лошо новото правителство да ревизира и отмени всички глупости извършен от служебното правителство. Всички знаем с какво единствено правомощие се назначава служебния кабинет , а тези безхаберници за нула време натвориха куп глупости и обиколиха света с народна пара за този дето клати гората.

    Коментиран от #16

    13:56 07.05.2026

  • 7 А Мирчев кряка

    11 2 Отговор
    Докато неговите хора правят глупости и залагат бомби на следващото правителство в последния си работен ден.

    14:00 07.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    не просто в последния си ден, а буквално в последния си час... сериозно?!

    14:00 07.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ПАНДИЗЧИИ

    14:01 07.05.2026

  • 10 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    6 2 Отговор
    Бая лапане ще падне!Честито!

    14:07 07.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Извикайте китайската фирма построила за една седмица болница с хиляда легла, да я довърши за един уикенд ❗
    Че то вече за ПОВЕЧЕ от половин век е построена ПО- МАЛКО от половината от
    "Обекта с национално значение"❗

    Коментиран от #15, #17

    14:10 07.05.2026

  • 12 Вътрешен човек

    7 2 Отговор
    Служебен министър, не бива да подписва такива голееми работи, като разрешение за строеж за участък 6 от АМ "Хемус". Първо или всичко е било готово при предишния редовен министър Ив.Иванов и просто не му е стигнало времето да се изфука като този, или нищо не е готово и сега, ама да се похвалим. Ако мислиш, че някой ще те запомни, лъжеш се. Тодор Живков направи първата копка на хемус през 1974г. и за благодарност му изкъртиха името от паметната плоча , та теб ша та запомнят ! След два дена си никой

    14:12 07.05.2026

  • 13 питам

    7 1 Отговор
    Пак ли ще са покрити километрите със злато от робскията народ , и ремонта ще е след пет месеца

    14:15 07.05.2026

  • 14 кой му даде акъл

    3 0 Отговор
    то не всеки може като оня с джипа

    14:17 07.05.2026

  • 15 Абе те китайците строиха и в

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нови Сад.

    Коментиран от #18

    14:33 07.05.2026

  • 16 Тайбе Юсеин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо поп":

    Дедо попе. Аз пък съм ЗА да се построи тази магистрала чието начало ми е набор

    14:39 07.05.2026

  • 17 Нема нужда от китайци

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има достатъчно европейски фирми

    Коментиран от #19

    14:41 07.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе те китайците строиха и в":

    Китайците имат .....амнайси нива на качество-
    зависи кой как плаща❗

    14:43 07.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нема нужда от китайци":

    Ама те няма да отчислят пачките в шкафчето от "Баце нанка"❗

    14:44 07.05.2026

