Министър Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 от АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала „Хемус“. Той е с дължина от близо 32 километра – от края на пътен възел на път III-303 Павликени – Левски до път I-5 Русе – Велико Търново, включително пътен възел, при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект е национален приоритет и е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Това ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия и за подобряване на безопасността и сигурността на движението.
Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.
В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от АМ „Хемус“. За участък 5, с дължина 23 км, от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, в момента се подготвя документация за подписване на Протокол 2а, след което ще може да започне работата на обекта. За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения. През месец февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км, от км 299 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310 (начало на участък в строителство), включително п.в. „Буховци – Юг“. Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 последен ден - последно 10
13:47 07.05.2026
2 Узаконяват
Леле какво бързане, какво крадене.+
13:47 07.05.2026
3 Гост
13:49 07.05.2026
4 име
13:49 07.05.2026
5 Кирил
13:53 07.05.2026
6 дядо поп
Коментиран от #16
13:56 07.05.2026
7 А Мирчев кряка
14:00 07.05.2026
8 ДрайвингПлежър
14:00 07.05.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
14:01 07.05.2026
10 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
14:07 07.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Че то вече за ПОВЕЧЕ от половин век е построена ПО- МАЛКО от половината от
"Обекта с национално значение"❗
Коментиран от #15, #17
14:10 07.05.2026
12 Вътрешен човек
14:12 07.05.2026
13 питам
14:15 07.05.2026
14 кой му даде акъл
14:17 07.05.2026
15 Абе те китайците строиха и в
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нови Сад.
Коментиран от #18
14:33 07.05.2026
16 Тайбе Юсеин
До коментар #6 от "дядо поп":Дедо попе. Аз пък съм ЗА да се построи тази магистрала чието начало ми е набор
14:39 07.05.2026
17 Нема нужда от китайци
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Има достатъчно европейски фирми
Коментиран от #19
14:41 07.05.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Абе те китайците строиха и в":Китайците имат .....амнайси нива на качество-
зависи кой как плаща❗
14:43 07.05.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Нема нужда от китайци":Ама те няма да отчислят пачките в шкафчето от "Баце нанка"❗
14:44 07.05.2026