Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово

2 Май, 2026 12:41 772 21

Газоподаването се възстановява, подготвят се алтернативни маршрути, но щетите са сериозни, уточни Зарко Маринов

Мария Атанасова

Ситуацията със свлачището в района на Райковски ливади остава във фокуса на институциите, след като ключовата пътна отсечка между Смолян и Пампорово беше напълно прекъсната. След извънредно заседание на кризисния щаб, проведено тази сутрин, вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Областният управител на Смолян Зарко Маринов коментира в "Денят започва с Георги Любенов" даде подробности за приключилото заседание и взетите решения.

"На днешния кризисен щаб направихме пълна оценка на ситуацията в района на Райковски ливади. Всички институции, които имат отношение по въпроса, плюс фирми, плюс "Пампорово" АД, участваха в заседанието, което приключи преди малко.“, коментира още Маринов.
Той допълни още: "Първата ни задача, която набелязахме за днес, беше да възстановим газоподаването. До вечерта, с помощта на всички ангажирани страни, ще бъде възстановено."
По думите му, към момента няма непосредствена опасност за населението или туристическата инфраструктура:

"В момента нямаме ситуация на бедствие, няма бедстващи хора, няма застрашени сгради, хотели в Пампорово. Единствено пътната връзка е прекъсната и тя всъщност е пропаднала цялата."

Свлачището обаче е с изключително големи мащаби и ще има сериозно отражение върху региона, особено с оглед на предстоящия летен туристически сезон.

"Много големи са мащабите. Най-вече ще пострада град Смолян, тъй като се прекъсва най-пряката връзка с Пампорово. Предвид летния туристически сезон, който предстои, това е сериозен проблем."
Допълнително напрежение създава и фактът, че има видими пукнатини в асфалта извън основното свлачище.

"Вижда се пропукване на около 200-300 метра от самото свлачище в момента на асфалта в посока Пампорово", коментира още областният управител на Смолян. Той уточни, че не става дума за ново свлачище, а за разширяване на вече активизираното. Районът е известен със своята свлачищна активност, като укрепителни дейности са извършвани преди около 20 години:

"Това е най-голямото свлачище в България. Той е свлачищен район, който започва от Пампорово и стига до горната част на Смолян. Там, където е правено укрепването, в момента е стабилно. Въпросът е по-надолу под това укрепване."

В краткосрочен план основната задача е осигуряването на алтернативен маршрут. В момента движението се пренасочва през Рожен, което обаче създава риск от сериозно натоварване. Полицията вече регулира движението в района, за да предотврати инциденти.
Най-големият въпрос остава кога ще бъде възстановена напълно пътната връзка. Отговорът засега е неясен.

"Много е рано да се дават такива прогнози. Все още геолозите и проектантите не са направили обследването. Ще поставят маркери и ще наблюдават в продължение на месеци, за да видим дали свлачището все още е активно. Едва след като се установи, че свлачището не е активно, ще започне проектирането", поясни областният управител на Смолян.

Допълнително усложнение създават и тежките метеорологични условия в района. Въпреки това, властите уверяват, че основните услуги като електрозахранване и водоподаване са стабилни, а ситуацията се следи непрекъснато.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    12 1 Отговор
    Всички свлачища са отдавна известни ...
    Да видим какво сте направили през годините за укрепването им.

    Коментиран от #6

    12:46 02.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГЕРБ на бунището

    9 2 Отговор
    Сега хептем никой няма да ходи на Пампоровец.

    12:49 02.05.2026

  • 5 хмммм

    6 1 Отговор
    Това недоразумение е областен управител?

    12:54 02.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Видя ли клипа с двете сакчете на Момчето с магнита🤔❗
    Дали в тях има по 5 кг сирене и кашкавал или по
    5 млн. € и $ 🤔

    12:55 02.05.2026

  • 7 В алпите има лифтове за туристите

    5 1 Отговор
    Тука в България не се произвеждат коли всеки е тръгнал с кола на курорт да ходи

    12:58 02.05.2026

  • 8 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    6 1 Отговор
    Да споменавам ли, че кмет на Смоленска община от 2011 година до ден днешен е Николай Мелемов от партия ГЕРБ.

    13:03 02.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Барбалан

    7 0 Отговор
    Дерето си е дере и природата си възстанови отнетото... там трябва да има мост, това е...

    13:26 02.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Той БлееФски Ща Ва ОпраИ

    13:35 02.05.2026

  • 15 спешно до

    2 0 Отговор
    премиера...
    80%от децата на града над 15г учат,живеят и работят в Пловдив и София +над 300работещи в курорта.Заобиколката е между 12 и 20 км.Ако това не е бедствие

    13:38 02.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 едно е ясно

    0 1 Отговор
    това свлачище бърка яко в сметките на гербаджий и депесари ,но и на смолянчани ....Какво ще решат новите?

    Коментиран от #20

    14:05 02.05.2026

  • 18 койдазнай

    0 1 Отговор
    Трябва спешно да се построят десетина подпорни хотела, които да укрепят свлачището!

    14:18 02.05.2026

  • 19 Фатмака е бедстващ

    2 0 Отговор
    Той не е ли човек?
    Още не встъпил и се почна... Който лежа 9 години и подпира Путиновия, сега ще подпира свлачища. Те с юмручета не се оправят.
    Хак му е! То сега почва... Даже природата е против популистките му изцепки.
    Решетников му обеща светло бъдеще, а Бог ще му стъжни живота.
    Да се оправя там...

    14:21 02.05.2026

  • 20 Объркал си се

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "едно е ясно":

    Те не са на власт.

    14:22 02.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

