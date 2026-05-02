Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово

Ситуацията със свлачището в района на Райковски ливади остава във фокуса на институциите, след като ключовата пътна отсечка между Смолян и Пампорово беше напълно прекъсната. След извънредно заседание на кризисния щаб, проведено тази сутрин, вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Областният управител на Смолян Зарко Маринов коментира в "Денят започва с Георги Любенов" даде подробности за приключилото заседание и взетите решения.

"На днешния кризисен щаб направихме пълна оценка на ситуацията в района на Райковски ливади. Всички институции, които имат отношение по въпроса, плюс фирми, плюс "Пампорово" АД, участваха в заседанието, което приключи преди малко.“, коментира още Маринов.

Той допълни още: "Първата ни задача, която набелязахме за днес, беше да възстановим газоподаването. До вечерта, с помощта на всички ангажирани страни, ще бъде възстановено."

По думите му, към момента няма непосредствена опасност за населението или туристическата инфраструктура:

"В момента нямаме ситуация на бедствие, няма бедстващи хора, няма застрашени сгради, хотели в Пампорово. Единствено пътната връзка е прекъсната и тя всъщност е пропаднала цялата."

Свлачището обаче е с изключително големи мащаби и ще има сериозно отражение върху региона, особено с оглед на предстоящия летен туристически сезон.

"Много големи са мащабите. Най-вече ще пострада град Смолян, тъй като се прекъсва най-пряката връзка с Пампорово. Предвид летния туристически сезон, който предстои, това е сериозен проблем."

Допълнително напрежение създава и фактът, че има видими пукнатини в асфалта извън основното свлачище.

"Вижда се пропукване на около 200-300 метра от самото свлачище в момента на асфалта в посока Пампорово", коментира още областният управител на Смолян. Той уточни, че не става дума за ново свлачище, а за разширяване на вече активизираното. Районът е известен със своята свлачищна активност, като укрепителни дейности са извършвани преди около 20 години:

"Това е най-голямото свлачище в България. Той е свлачищен район, който започва от Пампорово и стига до горната част на Смолян. Там, където е правено укрепването, в момента е стабилно. Въпросът е по-надолу под това укрепване."

В краткосрочен план основната задача е осигуряването на алтернативен маршрут. В момента движението се пренасочва през Рожен, което обаче създава риск от сериозно натоварване. Полицията вече регулира движението в района, за да предотврати инциденти.

Най-големият въпрос остава кога ще бъде възстановена напълно пътната връзка. Отговорът засега е неясен.

"Много е рано да се дават такива прогнози. Все още геолозите и проектантите не са направили обследването. Ще поставят маркери и ще наблюдават в продължение на месеци, за да видим дали свлачището все още е активно. Едва след като се установи, че свлачището не е активно, ще започне проектирането", поясни областният управител на Смолян.

Допълнително усложнение създават и тежките метеорологични условия в района. Въпреки това, властите уверяват, че основните услуги като електрозахранване и водоподаване са стабилни, а ситуацията се следи непрекъснато.