И отново: Хиляди деца остават извън класирането за ясли и градини

22 Май, 2026 13:51 1 207 45

Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София. 11 746 са класираните деца за 2026 г. за прием в детски ясли и градини в София. 298 места не достигат за I група в детските градини. За яслените групи недостигът е 5400 места, съобщи БНТ.

За възрастта 4 - 6 години недостигът е 1500, но много от тези деца са в списъка на чакащите, за да получават помощта за неприети деца. Затова ще се обмисля промяна на модела и изискванията за компенсации за родителите.

Според заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова те вече не трябва да се отпускат по критерий "неприето дете в детска градина", защото в момента много родители кандидатстват само заради това.

Проблем има и с липсата на персонал - не достигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60-годишна възраст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    36 0 Отговор
    Е то половин България се намърда в София, вие какво искате…

    Коментиран от #20, #29

    13:55 22.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    23 4 Отговор
    Сутрин в детските градини децата пеят Бангаранга и крещят: " Дааара, голематаа дупааара.

    13:56 22.05.2026

  • 3 ООрана държава

    23 3 Отговор
    На никой ли не му идва на акъла да строи градини... Ако беше за чалготека ще се построи за 3 месеца

    13:56 22.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зико

    21 5 Отговор
    Обаче Васко и Кукурин искат да строят 75 метров комплекс на общински терен вместо детска градина с басейн. Петроханците са същите като Фъндъкова.

    13:58 22.05.2026

  • 6 лунатик

    19 1 Отговор
    По важно е да се строят небостъргачи високи до луната , а децата си имат майки и баби да ги гледат !

    14:00 22.05.2026

  • 7 Факт

    11 0 Отговор
    Колко от приетите редовно посещават дг дя

    14:04 22.05.2026

  • 8 лама Иво Калушев

    10 8 Отговор
    Давайте ги при мен на хижа Петрохан. Васко ше прати 250 бона на Ивей в сметката

    Коментиран от #31

    14:04 22.05.2026

  • 9 Егати

    4 3 Отговор
    Гадняра !

    14:07 22.05.2026

  • 10 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    МНОГО СЪРВУЛИ ДОЙДОА ОТ СЕЛАТА И СОФИЯ СТАНА КЛОАКА! А В ЛОМ ГИ МОЛЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ДЕТСКА ГРАДИНА!

    14:09 22.05.2026

  • 11 Гост

    12 0 Отговор
    Важното е да се кълчим в индиански ритми.

    14:11 22.05.2026

  • 12 За предимствата

    21 0 Отговор
    С предимство да се приемат децата на работещите или учещи родители.
    В края на опашката да са децата на уж-самотните-майки от индуските махали, които нямат никакво намерение да работят и по цял ден са си у дома, живеейки от помощи, т.е. на гърба ни. Именно защото не работят и могат да си гледат децата, на тях да не им се дават пари заради това, че децата им не са приети в ясли и градини.
    Но на практика какво ства? Пак тези са с предимство, защото били самотни родителки. Но си живеят в общо домакинство със своите осеменители, а общината и държавата се правят, че не забелязват.

    14:11 22.05.2026

  • 13 От Столична община

    5 2 Отговор
    дължат обяснение защо няма желаещи медицински сестри за работа в детските ясли. Какви реформи подготвят,за да има отлив на желаещи за работа и дали тези реформи не водят до понижаване на трудовото възнаграждение.

    Коментиран от #28

    14:13 22.05.2026

  • 14 Антон

    14 0 Отговор
    Ще ви дам един потресаващ пример, нямам идея защо медиите мълчат.
    Кв.Борово, бул.Стефан Тошев, след 20а-та поликлиника. От ляво посока Бъкстон има детска градина. Мисля 8-ма но не съм сигурен. Беше с огромен двор. В момента половината двор на ОДЗ-то е преграден и се строи сграда. Ако е на детската градина за ново крило на тази, да съм извинен. Но ако е частен строеж, за жилишна сграда, това е недопустимо. Скандално е да няма детски градини за децата, а общината да продава техни земи за частни строежи.

    14:13 22.05.2026

  • 15 София на софиянците

    14 0 Отговор
    Да си останат в родните места, дедите им са се мъчили да правят, къщи и купуват земеделски земи, а продават всичко с лека ръка и купуват апартаменти в София. Новите сгради в София, ще паднат, половината при по-силно земетресение, тънка арматура и малки колони.

    Коментиран от #30

    14:16 22.05.2026

  • 16 Да отбележа

    7 2 Отговор
    Недостиг на 230 медицински сестри за яслени групи означава, че 115 яслени групи във вече изградени и оборудвани за целта сгради не могат да приемат деца.

    14:17 22.05.2026

  • 17 Социална

    13 2 Отговор
    държава е тази която се грижи за децата, възрастните и болните. При нас такова нещо няма. Частна детска градина месечна такса 500 евро и нагоре. Дом за възрастни още по-вече. Медицински преглед в частен кабинет 100 евро и по-вече. Минимална заплата 600 евро, минимална пенсия 300 евро. Иначе сме в капиталистическия клуб на богатите.

    14:17 22.05.2026

  • 18 И отново: Хиляди деца

    9 0 Отговор
    и родителите им да си се върнат там от където са се домъкнали в София

    14:18 22.05.2026

  • 19 Нехис

    8 0 Отговор
    Какво като са извън класирането?
    По родните си села ще се класират!

    Коментиран от #24

    14:20 22.05.2026

  • 20 Вярно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    е но апартаменти може да се строят, но за детски заведения няма да се намери терен и няма кой да ги построй.

    Коментиран от #44

    14:21 22.05.2026

  • 21 Перо

    8 1 Отговор
    От къде на къде СО е длъжна да осигурява детски градини на всякакви пришълци? Кой от къде е!

    14:22 22.05.2026

  • 22 123

    4 1 Отговор
    После, правете деца, ще отоврим нови градини ... поредната предизборна боза... сега неприетите деца са бонус за единия родител или не малка сума пари от месечния бюджет за частна детска градина... пак да намаже личния интерес на някого.

    14:22 22.05.2026

  • 23 бате васе

    5 0 Отговор
    е много важно
    нали ще имаме мангаранга в софия догодина

    14:22 22.05.2026

  • 24 Там

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Нехис":

    имали детски градини и училища. Има ли лекари, болници, транспорт, работа за родителите?

    Коментиран от #33, #35, #36

    14:23 22.05.2026

  • 25 Софийски селянин,Пенсионер

    7 0 Отговор
    Ами вместо да дават едни 30 милиона евро за следващата бангаранга простотия демек тоест за домакинство.
    С тези пари да строят детски градини в големите градове,в малките и по селата няма нужда..
    Те и така наполовина там са обезлюдени..

    14:24 22.05.2026

  • 26 не достигат 230 медицински сестри

    2 1 Отговор
    при толкова калинки ненужни при вас
    земете ги прекфалицифицирайте

    14:24 22.05.2026

  • 28 Перо

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "От Столична община":

    Защото мед. сестрите имат само задължения за мижаво заплащане, а отрочетата на селяните и родителите имат само прави и им се качват на главите!

    14:26 22.05.2026

  • 29 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Попитай да видим ИЕ колко детски ясли и градини има в Истанбул където има "намърдани" четири Българии !..😊

    14:38 22.05.2026

  • 30 Твойте

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "София на софиянците":

    деди и прадеди и баби от къде са? Всички ли са се родили в София?

    14:46 22.05.2026

  • 31 никой не пераща 250 бона

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "лама Иво Калушев":

    На хартия се даряват 250 бона, а 230 бона се връщат на подателя без документ.

    14:47 22.05.2026

  • 32 Всеки мигрант очаква

    2 0 Отговор
    Безплатно място в детска градина, безплатно паркомясто пред блока и място в гробищата на новия си град.

    14:47 22.05.2026

  • 33 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Там":

    Щото всички карат по лесното

    14:48 22.05.2026

  • 34 Констатация

    2 2 Отговор
    При една от най-ниската раждаемост в Света, нима държавата не може да построи достатъчно ясли и детски градини!? При Бай Тошо нямаше "недостиг" на детски ясли, градини и предучилищни групи при ръст на населението!!!!! ПС. Затуй пък със замах ще похарчим милиони за недоразумението "евровизия"!

    14:49 22.05.2026

  • 35 Нехис

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Там":

    Има и градини, и училища.
    Болници ще си построите, а работа ще си създадете, не да чакате на държавата.
    Земя колкото щеш, само мотиката да хванеш и ето ти работа.

    Коментиран от #39

    14:49 22.05.2026

  • 36 Да, има

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Там":

    Но всичкото комплексари иска в софията чиновник да е

    14:50 22.05.2026

  • 37 Цвете

    4 0 Отговор
    ОСТАВАТ, ЗАЩОТО ЦЯЛАТА ПРОВИНЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕ В СОФИЯ. ДА СИ СЕ ВРЪЩАТ ПО МЕСТАТА КЪДЕТО СА ЖИВЯЛИ И ТОГАВА ЗА ДЕЦАТА ЩЕ ИМА МЕСТА.И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПЛЮЕТЕ ПО КМЕТА, ЗАЩОТО Е ДОСТОЕН И АКУРАТЕН .НИТО ДУМА ЗА БИВШАТА ДАСКАЛИЦА НА РУСКИ ЕЗИК, ЗАЩО ? СЕГА СЕ НАМЪРДАЛА ДЕПУТАТКА И КАКВО ЩЕ В СЪБРАНИЕТО, НИЩО. МЪЛЧИ, ДОКАТО НЕ Й НАРЕДЯТ ДА ИЗМРЪНКА НЕЩО. 🎭🤦‍♂️🎭

    14:51 22.05.2026

  • 38 Айшето от Столипиново

    0 0 Отговор
    Аз за тва мойту Асанчо ни гу пускам на градина

    14:52 22.05.2026

  • 39 Каква

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Нехис":

    продукция ще изкараш с мотика? Деветнадесети век беше преди сто и по-вече години.

    Коментиран от #42

    15:05 22.05.2026

  • 40 Сеирджия

    1 1 Отговор
    А колко от тях ППДБ ще настанят в петроханската хижа?

    15:12 22.05.2026

  • 41 ДС вунчето от НПО Педрохан

    1 0 Отговор
    Какво искате от мен, ве неблагодарници?! Много ясно, че няма да има детски градини, нали редовно ви правя гейпаради а догодина и БангаГангаВизия!

    15:47 22.05.2026

  • 42 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Каква":

    Тогава си купи машини, все ми е тая как ще изкарваш продукция.
    Само не искай от моите данъци.

    15:54 22.05.2026

  • 43 Гост

    1 1 Отговор
    Време е да се връщат по родните си места родителите на тези деца!

    15:55 22.05.2026

  • 44 Кирил

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вярно":

    За това с всяка нова сграда освен по два гаража да има и помещение на първия етаж за всички селянчета.

    15:57 22.05.2026

  • 45 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    В.ТЕРЗИЕВ ОТ КЪДЕ ВЗЕМА ИМА 80 000 ЕВРО КОЙТО ДАРИЛ НА ТОЯ УБИТИЯ ОТ ПЕТРОХАН СЕКТАНТА !?
    ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ЯКО ГРАБЯТ ЕВРО ОТ ГЪРБА НА ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.И СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ЗА ТЯХНА ОБЛАГА.ТОВА Е ВСЕОБЩО МНЕНИЕ СТАТИСТИКА И ФАКТИ.

    16:18 22.05.2026

