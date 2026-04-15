Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната

Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната

15 Април, 2026 07:13 419 8

Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта. Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления.

Ани Ефремова

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще обявят актуални данни от проверките за увеличението на цените, съобщават от БНТ. Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта.
Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления. Общият размер на глобите възлиза на над 1 милион евро.
Масовите проверки в страната започнаха през октомври миналата година във връзка с въвеждането на еврото у нас. Оттогава досега данъчните са извършили проверки в близо 14 хиляди търговски обекта, като най-много са хранителните магазини и заведенията за хранене.

Масираните проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото у нас ще продължат и през следващите месеци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    9 0 Отговор
    Което не е от санкциите, е от еврото. Което не е от еврото, е от ситуацията в близкият изток. Европа затъва, а ние се оковахме с вериги за нея. И няма нищо необосновано в послъпването. Необосновано е финансирането на Украйна и санкциите. Срещу които беше Орбан.

    07:19 15.04.2026

  • 2 Емигрант

    5 0 Отговор
    Не е луд този който яде баницата.
    Луд е този, който по време на избори ходи за гъби и този който за жълти стотинки си продава гласа на мафията. Не се сърдете на никого, а си купете огледало. При 30% избирателна активност ще духате супата със смъкнати гащи.

    Коментиран от #8

    07:24 15.04.2026

  • 3 Потребител

    2 0 Отговор
    Е , и какво като изнесат данни ? Едва ли нещо ще се промени - скъпо , много скъпо до като станем най-скъпата държава . Още малко остава

    07:26 15.04.2026

  • 4 Ужас

    3 0 Отговор
    8 лв доматите н лифл....изобщо няма повишение, инфлацията е шокиращо висока, а ни залъгват с някакви си 4.5% от фев 2025 до фев 2026....картоф 2лв, краставици 6лв....

    07:28 15.04.2026

  • 5 ИЗНЕСЕТЕ И СЕ ПОМОЛЕТЕ

    3 0 Отговор
    Германските монополи са милостиви - ще ви направят някоя ПРИМОЦИЯ за 2-3 дена.

    07:28 15.04.2026

  • 6 Перо

    3 0 Отговор
    Какво проверяват? Вече €1 = лв.1! В Гърция тези пари са от глоба само на един обект, а в БГ за 1500 нарушители!

    07:29 15.04.2026

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Стига с тия цени, проверки на качеството на храните веднага. Взимаш 1.400 грама пиле, печеш го и в тавата остава 400 грама вода.... Колко е цената на пилешкото в такъв случай.....

    07:29 15.04.2026

  • 8 Ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Прав си, силно се надявам да си е взел поука народа и да ударим 80% активност...

    07:29 15.04.2026

