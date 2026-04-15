Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще обявят актуални данни от проверките за увеличението на цените, съобщават от БНТ. Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта.
Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления. Общият размер на глобите възлиза на над 1 милион евро.
Масовите проверки в страната започнаха през октомври миналата година във връзка с въвеждането на еврото у нас. Оттогава досега данъчните са извършили проверки в близо 14 хиляди търговски обекта, като най-много са хранителните магазини и заведенията за хранене.
Масираните проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото у нас ще продължат и през следващите месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Емигрант
Луд е този, който по време на избори ходи за гъби и този който за жълти стотинки си продава гласа на мафията. Не се сърдете на никого, а си купете огледало. При 30% избирателна активност ще духате супата със смъкнати гащи.
8 Ужас
До коментар #2 от "Емигрант":Прав си, силно се надявам да си е взел поука народа и да ударим 80% активност...
07:29 15.04.2026