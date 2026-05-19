БСП - ОЛ издигна д-р Пламена Заячка за кмет на столичния район "Средец"

19 Май, 2026 14:41 1 153 34

Д-р Пламена Заячка е експерт с опит в държавната администрация, културния туризъм и политиките за културно наследство. В рамките на няколко мандата е съветник в Министерството на туризма

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крум Зарков: Заячка е алтернативата на досегашния кмет на района

"На 14 юни ни предстоят избори в центъра на София. Повечето политически партии като че ли ги неглижират, с което неглижират и хората, които живеят тук. За нас от БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА основна задача на една партия е да осигурява възможност за избор. Това е истинската демокрация и затова представяме алтернатива на досегашния кмет на район "Средец", а именно Пламена Заячка.". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред журналисти след регистрацията на кандидата на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за кмет на столичния район "Средец" д-р Пламена Заячка.

Той подчерта, че тя е млада и образована жена, доктор по културология, специалист по културното наследство, експерт към ЮНЕСКО. "Тя няма 40 години, но има богат административен опит. Била е съветник в Министерството на туризма няколко мандата, работила е към Министерството на културата и Министерството на икономиката. Тя е човек с ясна визия какво е политика, какво е управление и какво е демокрация. С нейната кандидатура напред ние показваме силата на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА да участваме във всички битки.", каза още Зарков.

Д-р Пламена Заячка: Изборите са частични, но не и отговорността

"Въпреки че изборите са частични, аз вярвам, че отговорността не е частична и жителите на район "Средец" не заслужават частично отношение. "Средец" е сърцето на София с богат дух, богата история, култура и с огромно обществено значение не само за столицата ни, но и за страната.", заяви кандидатът за кмет на района д-р Пламена Заячка. По думите ѝ именно от "Средец" може да тръгне разказът за създаването на България. "Този дух трябва да се съхранява, както и културното наследство и най-вече гражданите. "Средец" е и дом за много хора, които искат спокойствие и един подреден красив район. Вярвам, че моят опит и познанието ми на институциите и механизмите им на работа ще допринесат за по-ефективно управление на района", каза още тя.

Иван Таков: "Средец" заслужава кмет, който няма да го изостави при първата по-добра възможност

"Район "Средец" и неговите граждани заслужават нещо много повече. Не кмет, който при първата по-добра възможност ще го изостави, за да отиде на по-добра позиция, а сега, когато вече няма какво да прави, да иска да се върне.", категоричен бе зам.-председателят на БСП и председател на БСП - София Иван Таков. По думите му район "Средец" трябва да престане да бъде само лъскава фасада, защото страда от всички хронични проблеми, които имат и останалите квартали на София - паркиране, разбити улици, остаряваща инфраструктура, неремонтирани детски градини и училища. "На всичко това трябва да се обърне сериозно внимание. Смятаме, че д-р Пламена Заячка е точният човек и сме сигурни, че район "Средец" този път ще направи един добър избор, за да има кмет, който най-накрая ще се обърне към проблемите на хората", заключи социалистът.

Биография на д-р Пламена Заячка

Д-р Пламена Заячка е експерт с опит в държавната администрация, културния туризъм и политиките за културно наследство. В рамките на няколко мандата е съветник в Министерството на туризма, където работи по теми, свързани с устойчивото развитие на туризма, културния туризъм, регионалните политики и популяризирането на България като туристическа дестинация. Професионалният ѝ опит включва още работа в Министерството на културата и Министерството на икономиката в сферата на културните и творческите индустрии, европейски програми и публичните политики.

Тя е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките и доктор по културология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“, магистърски програми по „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“, „Политики и управление на ЕС“ в Свободния университет в Брюксел (ULB), както и специализации в сферата на опазването на културното наследство.

Участвала е в редица национални и международни проекти и е автор на публикации в областта на културното наследство, културните политики и културния туризъм.

От 2023 г. е член на UNESCO Global Network of Facilitators по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и член на Експертния съвет по нематериално културно наследство към ИЕФЕМ – БАН.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    19 1 Отговор
    Прилича на заек наистина.

    14:45 19.05.2026

  • 2 Мистър Кеш

    17 5 Отговор
    Заяц! Ты меня слышишь?!

    14:46 19.05.2026

  • 3 Абе

    22 2 Отговор
    Бсп умре.

    Коментиран от #16

    14:48 19.05.2026

  • 4 Ну заяц пагади им

    16 2 Отговор
    БСП още ли си вярват че някой ще ги избира?

    14:55 19.05.2026

  • 5 Дядо Гъдьо

    18 4 Отговор
    Има малка уста, трябва да е тясна, става за туризъм. Незнам обаче дали ще издържи на специфичните изисквания на чаршафите в Дубай, особено ако в играта вкарат и някой кон.

    Коментиран от #6

    14:59 19.05.2026

  • 6 Освалдо Риос

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо Гъдьо":

    Жените с големи уста са всъчщност добре прикрити мъже.

    15:04 19.05.2026

  • 7 ну заец

    7 1 Отговор
    ну погоди

    15:05 19.05.2026

  • 8 Интересно

    5 2 Отговор
    И какво? Да не се очаква да съберат 30% гласове на следващите избори?

    15:09 19.05.2026

  • 9 Тя аслъ

    10 1 Отговор
    на заек прилича .

    15:10 19.05.2026

  • 10 Сила

    10 1 Отговор
    Скок , подскок , от партия на партия , от бюро на бюро , от член на член ....те така цел живот досега !!!🐰🔞

    15:11 19.05.2026

  • 11 Горянин

    7 0 Отговор
    Аме тези още съществуват ли????

    15:14 19.05.2026

  • 12 Изглежда да е експерт,

    8 0 Отговор
    Ама по какво?

    15:15 19.05.2026

  • 13 бушприт

    1 2 Отговор
    "БСП" издигна д-р Пламена Заешка за кметица на столичния район "Средец".

    15:19 19.05.2026

  • 14 друга тема

    4 0 Отговор
    д-р Пламена Заячква с лицеви опори.

    15:23 19.05.2026

  • 15 Тома

    4 0 Отговор
    То бесепето умря ма.

    15:26 19.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 шири

    5 0 Отговор
    Заячка зяпачка за пачка.

    Коментиран от #34

    15:31 19.05.2026

  • 18 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Това ОЛ го махнете!

    15:32 19.05.2026

  • 19 Стига глупости

    6 0 Отговор
    1. БСП умре
    2. Това моме изобщо няма опит за кмет
    3. Става. Ама за други работи
    Извод: 5% може да вземе. Да отсрами БСП

    15:34 19.05.2026

  • 20 Ето я кметицата

    6 0 Отговор
    Ох, баня, ох кеф

    15:40 19.05.2026

  • 21 Пламен

    4 0 Отговор
    В ТЕМУ има едни секси костюмчета със заешки ушенца . :)

    15:45 19.05.2026

  • 22 Старчо Сарача

    4 0 Отговор
    Това на снимката е подобие на гризач. И името му такова!

    15:46 19.05.2026

  • 23 хихи

    0 1 Отговор
    БСП-ОЛ има шанс, само ако издигне модерния ляв Христо Стоичков за президент а Дара за вице....

    15:47 19.05.2026

  • 24 Демократ

    2 3 Отговор
    Красива и секси . Евроатлантиците не понасяме такива неща ! Скрийте я !

    15:49 19.05.2026

  • 25 Щукар

    2 0 Отговор
    Ами, като няма 40 години,можем да й дадем 20. Да си ги сложи в джоба.

    15:50 19.05.2026

  • 26 Круме ей за това не печелите

    6 0 Отговор
    Жената не е лекар че да я наричате доктор. Тя е доктор по културология което е съвсем друго. Първо се изписва името и след това специалността.

    15:56 19.05.2026

  • 27 Въй

    2 0 Отговор
    БСП - ОЕДИНЕНА МАТРИЦА

    15:56 19.05.2026

  • 28 22222

    1 0 Отговор
    Тя наистина е като заек с тия зъбки. Обаче дърдори глупостите на руската пропаганда.

    15:57 19.05.2026

  • 29 Имала богат

    3 0 Отговор
    АДМИНИСТРАТИВЕН опит.Ама работила ли е нещо?

    16:04 19.05.2026

  • 30 Прилича

    1 0 Отговор
    на бобър, който гризе дървен ствол. Нищо повече.

    16:05 19.05.2026

  • 31 СОБСТВЕНОСТ И БИБЛИЯТА

    1 0 Отговор
  • 32 Държавната администрация е имала

    2 0 Отговор
    Достъп до курсове и програми в това число в чужбина , до които хора дори с висше образование но от частния сектор не са имали нито информация нито достъп камоли за сметка на държавата. Всичко това стана възможно с мълчаливото съгласие на БСП през годините затова разкарайте се.

    16:06 19.05.2026

  • 33 ГРЕДАТА В ОКОТО

    1 0 Отговор
  • 34 Големио смок

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "шири":

    или за лапачка ...

    16:06 19.05.2026

