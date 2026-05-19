БСП - ОЛ издигна д-р Пламена Заячка за кмет на столичния район "Средец"

Крум Зарков: Заячка е алтернативата на досегашния кмет на района
"На 14 юни ни предстоят избори в центъра на София. Повечето политически партии като че ли ги неглижират, с което неглижират и хората, които живеят тук. За нас от БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА основна задача на една партия е да осигурява възможност за избор. Това е истинската демокрация и затова представяме алтернатива на досегашния кмет на район "Средец", а именно Пламена Заячка.". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред журналисти след регистрацията на кандидата на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за кмет на столичния район "Средец" д-р Пламена Заячка.
Той подчерта, че тя е млада и образована жена, доктор по културология, специалист по културното наследство, експерт към ЮНЕСКО. "Тя няма 40 години, но има богат административен опит. Била е съветник в Министерството на туризма няколко мандата, работила е към Министерството на културата и Министерството на икономиката. Тя е човек с ясна визия какво е политика, какво е управление и какво е демокрация. С нейната кандидатура напред ние показваме силата на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА да участваме във всички битки.", каза още Зарков.
Д-р Пламена Заячка: Изборите са частични, но не и отговорността
"Въпреки че изборите са частични, аз вярвам, че отговорността не е частична и жителите на район "Средец" не заслужават частично отношение. "Средец" е сърцето на София с богат дух, богата история, култура и с огромно обществено значение не само за столицата ни, но и за страната.", заяви кандидатът за кмет на района д-р Пламена Заячка. По думите ѝ именно от "Средец" може да тръгне разказът за създаването на България. "Този дух трябва да се съхранява, както и културното наследство и най-вече гражданите. "Средец" е и дом за много хора, които искат спокойствие и един подреден красив район. Вярвам, че моят опит и познанието ми на институциите и механизмите им на работа ще допринесат за по-ефективно управление на района", каза още тя.
Иван Таков: "Средец" заслужава кмет, който няма да го изостави при първата по-добра възможност
"Район "Средец" и неговите граждани заслужават нещо много повече. Не кмет, който при първата по-добра възможност ще го изостави, за да отиде на по-добра позиция, а сега, когато вече няма какво да прави, да иска да се върне.", категоричен бе зам.-председателят на БСП и председател на БСП - София Иван Таков. По думите му район "Средец" трябва да престане да бъде само лъскава фасада, защото страда от всички хронични проблеми, които имат и останалите квартали на София - паркиране, разбити улици, остаряваща инфраструктура, неремонтирани детски градини и училища. "На всичко това трябва да се обърне сериозно внимание. Смятаме, че д-р Пламена Заячка е точният човек и сме сигурни, че район "Средец" този път ще направи един добър избор, за да има кмет, който най-накрая ще се обърне към проблемите на хората", заключи социалистът.
Биография на д-р Пламена Заячка
Д-р Пламена Заячка е експерт с опит в държавната администрация, културния туризъм и политиките за културно наследство. В рамките на няколко мандата е съветник в Министерството на туризма, където работи по теми, свързани с устойчивото развитие на туризма, културния туризъм, регионалните политики и популяризирането на България като туристическа дестинация. Професионалният ѝ опит включва още работа в Министерството на културата и Министерството на икономиката в сферата на културните и творческите индустрии, европейски програми и публичните политики.
Тя е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките и доктор по културология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“, магистърски програми по „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“, „Политики и управление на ЕС“ в Свободния университет в Брюксел (ULB), както и специализации в сферата на опазването на културното наследство.
Участвала е в редица национални и международни проекти и е автор на публикации в областта на културното наследство, културните политики и културния туризъм.
От 2023 г. е член на UNESCO Global Network of Facilitators по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и член на Експертния съвет по нематериално културно наследство към ИЕФЕМ – БАН.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
