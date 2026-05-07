„Възраждане“ внася законодателни предложения за цените на горивата у нас

7 Май, 2026 13:21 1 042 37

По думите на Петров, не се знае кога международният конфликт между САЩ и Иран ще приключи

"Възраждане" внася законодателни предложения за цените на горивата у нас
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група „Възраждане“ внася днес в парламента законопроект, с който се дава възможност на Министерския съвет (МС) да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия, каквато възможност има и в съответния регламент на ЕС, с който са наложени и който е възпроизведен в закона за ограничителните мерки, съобщи в кулоарите на Народното събрание Петър Петров, заместник-председател на групата.

От политическата сила внасят и проект на решение, с което правителството да може оправомощи особения търговски представител в „Лукойл“ да договаря пряко вноса и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива в България, това е стъпка, която да подпомогне покупателната способност на гражданите, подчерта Петров.

Задължаваме и МС на всеки шест месеца да внася доклад в Народното събрание за ефекта от действащите и към момента забрани за внос на нефт и нефтопродукти, а и изцяло от санкциите, наложени от ЕС, добави той. Разчитаме управляващото мнозинство да ги подкрепи, да предприеме мерки, каза депутатът.

По думите на Петров, не се знае кога международният конфликт между САЩ и Иран ще приключи, а той има пряко негативно отражение върху международните пазари на горива, което е довело до рязко увеличение и трайно задържане на високи цени на горивата в България. Институциите на ЕС, от една страна, с регламент наложиха забрана за внос и закупуване на нефтени продукти от Русия, от друга – не предприемат никакви действия, за да подпомогнат бързото решаване на този конфликт, и от трета – са оставили своите страни членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото увеличение на цените на горивата, посочи представителят на „Възраждане“.

Петър Петров отбеляза, че според политическата сила от 1 януари т.г. цените у нас са започнали да се качват след въвеждане на еврото, този процес е подпомогнат и от резкия ръст на горивата за крайните потребители, поради което в изключително лошо положение са гражданите, семейният бизнес, макробизнесът, средният бизнес – те не получават никакви помощи. Затова и заради високото равнище на инфлация е редно да предложим мерки, които да забавят ръста на инфлацията и цените, подчерта Петров.

Той изрази недоволство от днешното гласуване на депутатите на „Прогресивна България“ при създаването на временна комисия за изработване на правилник за работа на парламента. Спор в пленарната зала предизвика дали комисията да бъде сформирана на паритетен, или на пропорционален принцип.

Още първите гласувания в днешното заседание показаха, че така, както действаха в предишните парламенти ГЕРБ – СДС и ДПС – със силата на мнозинството, така и сега виждаме възпроизвеждане на тази практика в гласуването на мнозинството на ПГ „Прогресивна България“ за временната комисия за правилника, коментира Петър Петров. Той припомни, че досега тя е била на паритетен принцип, сега той е нарушен, за да се покаже, по думите му, силата на мнозинството. Виждаме „още от същото“, надяваме се това да не продължи, добави депутатът.

Единственото правителство, което „Възраждане“ биха подкрепили, е това на нашата партия, отговори той на въпрос как ще гласува групата при избора на новия редовен кабинет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    11 10 Отговор
    Всички се надпреварват да внасят некви оовна

    13:23 07.05.2026

  • 2 хаха

    5 6 Отговор
    Сглобените Тикви Новоначалски и вГЗраждани как са се разгрухтяли само!
    Я грухтете още бе!
    АХАХАХА!

    13:23 07.05.2026

  • 3 1488

    10 6 Отговор
    нашето НС... нашето МВР...
    звучи ли познато ?

    ся другаря боташ ще ви покаже какво е завладяна държава

    13:24 07.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    славчинциту дето се самокоалира с бокосвин да прокара уйрото утре ще го намерят привит у некой подлез с потрошени ребра и спукан ауспух

    13:24 07.05.2026

  • 5 хаха

    9 10 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    13:24 07.05.2026

  • 6 Тия

    6 2 Отговор
    се лепнаха за "Регресивна България " като гербова марка и малкопишещия без хал хабер какво рецитира от трибуната в Парламента , оплю тези , от които няма нужда ! Жалка работа !

    13:25 07.05.2026

  • 7 хаха

    6 6 Отговор
    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    13:25 07.05.2026

  • 8 хаха

    3 5 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)"

    13:25 07.05.2026

  • 9 1488

    7 6 Отговор
    коста спи с мьже

    Коментиран от #26

    13:25 07.05.2026

  • 10 Трол

    3 1 Отговор
    Направо да пишат писма на г-н Тръмп и г-н Путин.

    13:26 07.05.2026

  • 11 Мнение

    7 8 Отговор
    Браво на Възраждане!

    Евроатлантиците ги видяхме - купени от чужди интереси, за да работят срещу България и българите!

    Народе, какво още трябва да стане за да осъзнаеш, че те (евроатлантиците) тикат България към закриване?!

    Коментиран от #15

    13:27 07.05.2026

  • 12 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    8 8 Отговор
    Руските патриоти внасят първия си проектозакон в услуга на тероРусия.
    В момента руския нефт е с 11,65 по скъп от този на борсата.

    Коментиран от #14

    13:28 07.05.2026

  • 13 1488

    5 7 Отговор
    тоз предател утре ще го намерят привит у некой подлез със счупени ребра и спукан ауспух

    13:28 07.05.2026

  • 14 Мнение

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Не съди за другите по себе си, шорошов троле!
    В момента колко бил руският нефт, го запази за приказките, които "четете" на децата в Петрохан!

    Дългосрочните договори са именно затова, стабилни и евтини доставки на съответните енергийни ресурси!

    А вие продалите се към нпо-тата на шорош, предстои да ви показват по телевизията за съответните заслуги!!!

    13:31 07.05.2026

  • 15 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Вий не сте народа бе, Mъpшo !
    Вие сте копейки - yтайката на yтайката !

    Коментиран от #18, #22, #23, #24, #25, #28, #29, #30

    13:31 07.05.2026

  • 16 Началник гара Каспичан

    2 4 Отговор
    Варненският патладжан се оказа прав за гейрото и инфлацията. Максуда се оказа права.

    13:32 07.05.2026

  • 17 иван костов

    6 0 Отговор
    Закон за чуждестранните агенти, на всяка цена!

    13:32 07.05.2026

  • 19 МДАМ

    3 1 Отговор
    Палячовци.

    13:36 07.05.2026

  • 20 Костадинов чел ли е Адам Смит?

    4 4 Отговор
    и неговата невидима ръка на пазара? Борбата с цените не е да се взимат кредити и да се раздават заплати от бюджета защото били с вдигнали ценните ами точно обратното - да намалиш изливането на парична маса на пазара и да накараш хората да потребяват по-малко. Като ти е скъп бензина ще си купиш велосипед или ще ходиш на работа с градския транспорт, а не някой да ти плаща по непазарни правила да си купваш скъпо гориво, че да не се лишаваш от удобството да ходиш на работа с автомобил. Човек винаги трябва да ползва само това , което може да си позволи ако не иска да има други проблеми и няма нито нещо лошо , нито нещо срамно да се откажеш от нещо, което очевидно не можеш да си позволиш преи да си настъпил котката по опашката, отколкото да ревеш някой да ти плащал нещо, защото на тебе ти се ползвало ама не можеш да си позволиш да плащаш. Това не е либерална демокрация , а абсолютен цинизъм и анти икономика.

    13:37 07.05.2026

  • 21 Майора

    7 1 Отговор
    Петров , на кривата ракета носа и пречи , та така и вие да се оправдавате с еврото не е нормално! Като толкова сте против него , върнете субсидиите в евро и се откажете от заплатите си в евро и отивайте при приятеля си Путин!

    13:38 07.05.2026

  • 26 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    ОТ КОЙ КОНТИНЕТ 🗣

    13:50 07.05.2026

  • 27 дядо дръмпир наблюдава....

    0 0 Отговор
    Суров петрол на САЩ 92.94 долара на барел
    Петрол в Северно море 99.08 долара на барел това са цени в момента!Газойл (газойл) 1.14 долара на тон
    1 евро = 1.18 долара

    13:50 07.05.2026

  • 29 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Мърша ще викаш на тоя от бащите ти, дето те е износил инвитро в дебелото си черво!

    Мнозинството от българите избраха Радев ИМЕННО ЗАЩОТО ПОКАЗА ИНДИКАЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ!
    АКО НЕ ГО НАПРАВИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КАТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ!

    А ВИЕ КУПЕНА ПАПЛАЧ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЗА ТОВА!

    П.П.: Към администраторите на сайта!
    Тоя дето репликирам откровено ме обижда, НО интересно защо него не го триете???
    Явно толерирате обиди в чата, които са полит коректни със спонсорите ви?!

    14:01 07.05.2026

  • 30 Мнение

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Мърша ще викаш на тоя от бащите ти, дето те е износил инвитро в дебелото си черво!

    Мнозинството от българите избраха Радев ИМЕННО ЗАЩОТО ПОКАЗА ИНДИКАЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ!
    АКО НЕ ГО НАПРАВИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КАТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ!

    А ВИЕ КУПЕНА ПАПЛАЧ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЗА ТОВА!

    П.П.: Към администраторите на сайта!
    Тоя дето репликирам откровено ме обижда, НО интересно защо него не го триете???
    Явно толерирате обиди в чата, които са полит коректни със спонсорите ви?!

    Трии, doлно човече!

    Коментиран от #33

    14:01 07.05.2026

  • 31 Само да попитам

    3 2 Отговор
    В рубли ли ще са цените?

    14:14 07.05.2026

  • 32 народът е казал

    3 1 Отговор
    който бръза- бръка

    14:19 07.05.2026

  • 33 Сус бе копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    М р ъ л я в а

    14:43 07.05.2026

  • 34 Феникс

    0 1 Отговор
    Цирковите лами от от ПП-ДБ само вият като вуци за щяло и нещяло, ГЕРБ и ДПС си прегрупират мафиотските структури , само от Възраждане мислят за законопроекти и интересите на хората!

    14:44 07.05.2026

  • 35 Т Живков

    1 0 Отговор
    Смърт на комунизма!

    14:46 07.05.2026

  • 36 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЯ ОЩЕ МАЛКО ЩЕ НИ ПРАТИ ДА СИ ПЪЛНИМ ВОЗИЛАТА ДИРЕКТНО В РУСИЯ. 🥴🪆🤔ВСИЧКО КОЕТО СТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ Е В ПОЛЗА НА ЕДИН ДИКТАТОР.ЗАМИНАВАЙТЕ В РУСИЯ НА ПАРАДА, ЧЕ НЕ ОСТАНА ВРЕМЕ. И ОСТАНЕТЕ СИ СЪС ЗДРАВЕ ТАМ. ПРИЯТЕН ПОЛЕТ. 😠✈️👎🪆🪆✈️👎

    14:46 07.05.2026

