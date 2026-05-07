„Възраждане“ внася законодателни предложения за цените на горивата у нас

Парламентарната група „Възраждане“ внася днес в парламента законопроект, с който се дава възможност на Министерския съвет (МС) да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия, каквато възможност има и в съответния регламент на ЕС, с който са наложени и който е възпроизведен в закона за ограничителните мерки, съобщи в кулоарите на Народното събрание Петър Петров, заместник-председател на групата.

От политическата сила внасят и проект на решение, с което правителството да може оправомощи особения търговски представител в „Лукойл“ да договаря пряко вноса и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива в България, това е стъпка, която да подпомогне покупателната способност на гражданите, подчерта Петров.

Задължаваме и МС на всеки шест месеца да внася доклад в Народното събрание за ефекта от действащите и към момента забрани за внос на нефт и нефтопродукти, а и изцяло от санкциите, наложени от ЕС, добави той. Разчитаме управляващото мнозинство да ги подкрепи, да предприеме мерки, каза депутатът.

По думите на Петров, не се знае кога международният конфликт между САЩ и Иран ще приключи, а той има пряко негативно отражение върху международните пазари на горива, което е довело до рязко увеличение и трайно задържане на високи цени на горивата в България. Институциите на ЕС, от една страна, с регламент наложиха забрана за внос и закупуване на нефтени продукти от Русия, от друга – не предприемат никакви действия, за да подпомогнат бързото решаване на този конфликт, и от трета – са оставили своите страни членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото увеличение на цените на горивата, посочи представителят на „Възраждане“.

Петър Петров отбеляза, че според политическата сила от 1 януари т.г. цените у нас са започнали да се качват след въвеждане на еврото, този процес е подпомогнат и от резкия ръст на горивата за крайните потребители, поради което в изключително лошо положение са гражданите, семейният бизнес, макробизнесът, средният бизнес – те не получават никакви помощи. Затова и заради високото равнище на инфлация е редно да предложим мерки, които да забавят ръста на инфлацията и цените, подчерта Петров.

Той изрази недоволство от днешното гласуване на депутатите на „Прогресивна България“ при създаването на временна комисия за изработване на правилник за работа на парламента. Спор в пленарната зала предизвика дали комисията да бъде сформирана на паритетен, или на пропорционален принцип.

Още първите гласувания в днешното заседание показаха, че така, както действаха в предишните парламенти ГЕРБ – СДС и ДПС – със силата на мнозинството, така и сега виждаме възпроизвеждане на тази практика в гласуването на мнозинството на ПГ „Прогресивна България“ за временната комисия за правилника, коментира Петър Петров. Той припомни, че досега тя е била на паритетен принцип, сега той е нарушен, за да се покаже, по думите му, силата на мнозинството. Виждаме „още от същото“, надяваме се това да не продължи, добави депутатът.

Единственото правителство, което „Възраждане“ биха подкрепили, е това на нашата партия, отговори той на въпрос как ще гласува групата при избора на новия редовен кабинет.