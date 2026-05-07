„Възраждане“ внася законодателни предложения за цените на горивата у нас

Парламентарната група „Възраждане“ внася днес в парламента законопроект, с който се дава възможност на Министерския съвет (МС) да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия, каквато възможност има и в съответния регламент на ЕС, с който са наложени и който е възпроизведен в закона за ограничителните мерки, съобщи в кулоарите на Народното събрание Петър Петров, заместник-председател на групата.
От политическата сила внасят и проект на решение, с което правителството да може оправомощи особения търговски представител в „Лукойл“ да договаря пряко вноса и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива в България, това е стъпка, която да подпомогне покупателната способност на гражданите, подчерта Петров.
Задължаваме и МС на всеки шест месеца да внася доклад в Народното събрание за ефекта от действащите и към момента забрани за внос на нефт и нефтопродукти, а и изцяло от санкциите, наложени от ЕС, добави той. Разчитаме управляващото мнозинство да ги подкрепи, да предприеме мерки, каза депутатът.
По думите на Петров, не се знае кога международният конфликт между САЩ и Иран ще приключи, а той има пряко негативно отражение върху международните пазари на горива, което е довело до рязко увеличение и трайно задържане на високи цени на горивата в България. Институциите на ЕС, от една страна, с регламент наложиха забрана за внос и закупуване на нефтени продукти от Русия, от друга – не предприемат никакви действия, за да подпомогнат бързото решаване на този конфликт, и от трета – са оставили своите страни членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото увеличение на цените на горивата, посочи представителят на „Възраждане“.
Петър Петров отбеляза, че според политическата сила от 1 януари т.г. цените у нас са започнали да се качват след въвеждане на еврото, този процес е подпомогнат и от резкия ръст на горивата за крайните потребители, поради което в изключително лошо положение са гражданите, семейният бизнес, макробизнесът, средният бизнес – те не получават никакви помощи. Затова и заради високото равнище на инфлация е редно да предложим мерки, които да забавят ръста на инфлацията и цените, подчерта Петров.
Той изрази недоволство от днешното гласуване на депутатите на „Прогресивна България“ при създаването на временна комисия за изработване на правилник за работа на парламента. Спор в пленарната зала предизвика дали комисията да бъде сформирана на паритетен, или на пропорционален принцип.
Още първите гласувания в днешното заседание показаха, че така, както действаха в предишните парламенти ГЕРБ – СДС и ДПС – със силата на мнозинството, така и сега виждаме възпроизвеждане на тази практика в гласуването на мнозинството на ПГ „Прогресивна България“ за временната комисия за правилника, коментира Петър Петров. Той припомни, че досега тя е била на паритетен принцип, сега той е нарушен, за да се покаже, по думите му, силата на мнозинството. Виждаме „още от същото“, надяваме се това да не продължи, добави депутатът.
Единственото правителство, което „Възраждане“ биха подкрепили, е това на нашата партия, отговори той на въпрос как ще гласува групата при избора на новия редовен кабинет.
звучи ли познато ?
ся другаря боташ ще ви покаже какво е завладяна държава
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
9 1488
11 Мнение
Евроатлантиците ги видяхме - купени от чужди интереси, за да работят срещу България и българите!
Народе, какво още трябва да стане за да осъзнаеш, че те (евроатлантиците) тикат България към закриване?!
Коментиран от #15
13:27 07.05.2026
12 Жалки продажни копейки 🤪🤡
В момента руския нефт е с 11,65 по скъп от този на борсата.
13:28 07.05.2026
14 Мнение
До коментар #12 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Не съди за другите по себе си, шорошов троле!
В момента колко бил руският нефт, го запази за приказките, които "четете" на децата в Петрохан!
Дългосрочните договори са именно затова, стабилни и евтини доставки на съответните енергийни ресурси!
А вие продалите се към нпо-тата на шорош, предстои да ви показват по телевизията за съответните заслуги!!!
13:31 07.05.2026
15 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #11 от "Мнение":Вий не сте народа бе, Mъpшo !
Вие сте копейки - yтайката на yтайката !
Коментиран от #18, #22, #23, #24, #25, #28, #29, #30
13:31 07.05.2026
26 ИНТЕРЕСНО
До коментар #9 от "1488":ОТ КОЙ КОНТИНЕТ 🗣
13:50 07.05.2026
27 дядо дръмпир наблюдава....
Петрол в Северно море 99.08 долара на барел това са цени в момента!Газойл (газойл) 1.14 долара на тон
1 евро = 1.18 долара
13:50 07.05.2026
29 Мнение
До коментар #15 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Мърша ще викаш на тоя от бащите ти, дето те е износил инвитро в дебелото си черво!
Мнозинството от българите избраха Радев ИМЕННО ЗАЩОТО ПОКАЗА ИНДИКАЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ!
АКО НЕ ГО НАПРАВИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КАТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ!
А ВИЕ КУПЕНА ПАПЛАЧ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЗА ТОВА!
П.П.: Към администраторите на сайта!
Тоя дето репликирам откровено ме обижда, НО интересно защо него не го триете???
Явно толерирате обиди в чата, които са полит коректни със спонсорите ви?!
14:01 07.05.2026
