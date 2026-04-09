„Ломско пиво“ АД фалира

9 Април, 2026 17:18 2 946 38

Заради задължения към НАП в размер на 1,1 милиона лв. са запорирани банкови сметки на дружеството

Венцислав Михайлов

„Ломско пиво“ АД затваря. Официалното обяснение на собствениците, дадено пред работниците, е „ремонт за една година“.

Задълженията на бирената са близо 13 милиона лв., а активите се изчисляват на 8 милиона лв., сочат финансовите отчети. Според специалисти това говори за задълбочаваща се ликвидна криза, пише konkurent.bg.

През 70-те години на миналия ХХ век бирената в Лом е произвеждала 28 милиона литра пиво годишно, а през миналата година произведеното количество е било само 3,2 милиона литра.

През 2025 година приходите спадат с близо 30 % до около 3 милиона лв., спрямо предишната година, а разходите достигат 5 милиона лв.

Заради задължения към НАП в размер на 1,1 милиона лв. са запорирани банкови сметки на дружеството. Част от активите са обезпечения за кредити. Недостигът на оборотен капитал се изчислява на 10 милиона лв. През 2025 година търговската дейност и дистрибуцията са прехвърлени към новосъздадената „Ново Ломско пиво трейдинг“. На новата фирма са отдадени под наем и част от активите.

Производството на бира пък е спряло в края на миналата година, а по неофициална информация част от работниците не са получавали заплати месеци наред.

Историята на ломската пивоварна започва през 1894 година. Тогава чехите Б. Малотин и В. Хозман донасят пивоварните традиции от родината си и създават фабрика за бира в Лом. Градът по това време е ключов търговски център на река Дунав.

Изграждането на фабриката продължава около година. Градежът е поверен на ломския майстор-строител Русин Петров. Строителството приключва през пролетта на 1895 г. Тогава започва и масовото производство на пиво.

Над 130 години „Ломско пиво“ е символ на града и местната промишленост.

В началото на 90-те години то е приватизирано в масовата приватизация от инвестиционния фонд „Екоинвест“ на козлодуйската фирма „Енемона“. В следващите години собствеността се променя няколко пъти.

През 2024 година акциите преминават в ръцете на Марин Езекиев, управител на „Екометан Враца“, към която пивоварната е натрупала огромни дългове по време на пандемията. В средата на миналата година Малинов продава 33 на сто от капитала и в момента собствениците на „Ломско пиво“ са няколко.

„Ломско пиво“ и пристанището в Лом са символи на града. Бира в Лом се е произвеждала и по време на войните.

Хората край Дунав са обезпокоени и се надяват наистина пивоварната да затваря само за ремонт и след година бутилките с етикет „Ломско пиво“ отново да са на пазара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно !

    12 17 Отговор
    Ще произвеждат !

    Бирени !

    Патрони !

    Или Други Амуниции !

    17:20 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хак да ви е копейки

    29 20 Отговор
    цяалта държава скоро ще затвори

    важна е дерогацията и нов пакет санкций към русия

    така каза урсула , трябва да слушате

    Коментиран от #12

    17:24 09.04.2026

  • 4 само гук

    39 3 Отговор
    може да фалира нещо печелившо за да бъде лапнато от гепи и дпс

    17:24 09.04.2026

  • 5 оня с коня

    28 10 Отговор
    дано скоро и лукоил затвори и да питате къдеСЕРАТ гладните

    санкцийте как са ? още нов пакет да насложат от брюксле ако може , нов пакет за дерогацията и да пият дунавска вода тия във лом ха ха ха

    Коментиран от #34

    17:25 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нивото на статията е уникално

    28 2 Отговор
    Венци май не е успял да завърши дори вечерното училище към бирената в Лом. Иначе алмуса доби вкус на пикня още преди 15 години

    Коментиран от #10, #11, #33

    17:33 09.04.2026

  • 9 Абе

    13 1 Отговор
    Тия пари които давате за реклами не ги давайте,а намалете цената една не тая седмица висока после ниска постоянна

    17:33 09.04.2026

  • 10 венци пияндето

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":

    тия пише само като се напие до козирката

    трябват му пари само за пиене , дори е спрял да яде

    17:35 09.04.2026

  • 11 мъко мисирска

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":

    Вие трети клас искате ли им на мисирите в тая редакция ве? Функционални неграмотници!!!

    Коментиран от #13

    17:37 09.04.2026

  • 12 Яяя

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "хак да ви е копейки":

    кой е тоя "санкциЙ"?

    Коментиран от #23

    17:42 09.04.2026

  • 13 Мъка не ами МЪКА

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "мъко мисирска":

    Абе чак трети- не, ама поне до второ отделение да го добутат.

    17:47 09.04.2026

  • 14 оня с питон.я

    18 4 Отговор
    Закривай, закривай. Всички българи ше бачкаме в администрацията и ше ни дигат заплатките на 3 месеца. И ше гласуваме за евроатлантиците.

    18:00 09.04.2026

  • 15 кукумян

    19 8 Отговор
    В България, след отказването от националната валута, цените скочиха 4 пъти, изпревариха Германия – и сега управляващата партия моли ЕС да активира DSA и да забрани социалните мрежи и протестите по време на изборите, за да продължи да изпраща пари на Украйна.

    18:01 09.04.2026

  • 16 Вуте

    23 7 Отговор
    „Ломско пиво“ АД фалира!!! Скоро и други!!! Така е в клуба на богатите !!!!

    18:02 09.04.2026

  • 17 тоо..

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Карлуковець не излазал от шестой блок,откакто го спрее за некачествиние мембрани,оти са ги деяли у козлодую

    18:07 09.04.2026

  • 18 хмммм

    19 1 Отговор
    Лом е фалирал град! така е като не знаеш кого избираш.

    18:08 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа80

    17 6 Отговор
    Честит ви шиткойн!

    Добре дошли в клубът на "богатите"!

    Започват "прелестите"!🤣

    Няма да е последната фалирала фирма в БГ...

    Коментиран от #35

    18:09 09.04.2026

  • 21 стоян георгиев

    20 5 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите!

    18:09 09.04.2026

  • 22 Коста

    18 0 Отговор
    Кой източи Ломско пиво като бирен кен? Как нормална фирма ще има 30% спад следваща година ако не е манипулиране?

    18:10 09.04.2026

  • 23 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Яяя":

    Заместник на великият император Мекиций

    18:11 09.04.2026

  • 24 ТИГО

    17 3 Отговор
    Прецакаха най хубавата и независима бира в България !! Страшни бок.....!! Сега чакаме и Бритос да прецакат !

    18:11 09.04.2026

  • 25 Жалко

    16 0 Отговор
    Беше хубава биричка , но кът да се намери

    Коментиран от #28

    18:16 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точно Хайникен

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Е баш пикочна субстанция

    18:18 09.04.2026

  • 28 ТИГО

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "Жалко":

    Защото за да изложиш бира във Фантастико си плащаш щанда ! Няма такава търговия Бритос е на светлинни години от Ариана и Другите но им е отредено само 2 места за бутилките ! Наистина сме в идиотска държава апропо за почитателите на БСП имаше едно червено "Социалистическо" и то беше от Ломско пиво ! Всичко е подкупи и плащане под масата ,ще го купи някой "Гигант" и ще го прецака в тон на "политкоректното" !Егати държавата сме ,само посредственост !

    Коментиран от #36

    18:24 09.04.2026

  • 29 Мунчо

    9 1 Отговор
    Абе,афтурЪ.Ти чете ли си матрялъ преди да го качиш?Акциите били на Марин Е,екиев,пък Малинов ги продал....Чшъъъ ,афтуръ,май отдалеч си съ надрънкал с Ломско.?!

    18:24 09.04.2026

  • 30 Мартин Картофски 🥔

    1 4 Отговор
    Айде на Загорката, власите се издавиха в края на дунава. Нека им.
    Защото не даряваха в Пейпал и Револют. Всеки, който не дарява, да го сполети болест!

    18:28 09.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейко

    3 2 Отговор
    И нас какво ни интерисува сега ,ние пием само водка

    18:48 09.04.2026

  • 33 Фокс

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":

    Ква пикня бе шеметт. Правеха бира по немски лиценз . По 7,8 вида бира. Тъмна светла . Слаба ..има по 7,8 процента бира правят . Закопаха футбола сега и бирената . Само далавери и кражби .единствената бирена дето не я лапнаха големите марки и остана истинска. Пикняя била ....

    19:00 09.04.2026

  • 34 еш от на коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    под опашката

    19:00 09.04.2026

  • 35 черната

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа80":

    торбичка те чака.стига вуня

    19:02 09.04.2026

  • 36 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "ТИГО":

    Подготовка на Ломско пиво да се лапне от някой политкоректен олигофрен за 1 евро

    19:24 09.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Евродебил

    1 0 Отговор
    Той още сиган Костоф пусна кепенците на държавата.Разруши се и разграби всичко,сега за една пивоварна ще го правим на въпрос.И тоя коментар,че през войните се произвеждало ломско пиво...Бе хора,нас със ядрено оръжия да ни бяха думнали,по малко щети щяха да ни нанесът от чумата на евроатлантизма която ни удари в зората на ранната седерастия,та до ден днешен.

    19:51 09.04.2026

