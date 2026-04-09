„Ломско пиво“ АД фалира

„Ломско пиво“ АД затваря. Официалното обяснение на собствениците, дадено пред работниците, е „ремонт за една година“.

Задълженията на бирената са близо 13 милиона лв., а активите се изчисляват на 8 милиона лв., сочат финансовите отчети. Според специалисти това говори за задълбочаваща се ликвидна криза, пише konkurent.bg.

През 70-те години на миналия ХХ век бирената в Лом е произвеждала 28 милиона литра пиво годишно, а през миналата година произведеното количество е било само 3,2 милиона литра.

През 2025 година приходите спадат с близо 30 % до около 3 милиона лв., спрямо предишната година, а разходите достигат 5 милиона лв.

Заради задължения към НАП в размер на 1,1 милиона лв. са запорирани банкови сметки на дружеството. Част от активите са обезпечения за кредити. Недостигът на оборотен капитал се изчислява на 10 милиона лв. През 2025 година търговската дейност и дистрибуцията са прехвърлени към новосъздадената „Ново Ломско пиво трейдинг“. На новата фирма са отдадени под наем и част от активите.

Производството на бира пък е спряло в края на миналата година, а по неофициална информация част от работниците не са получавали заплати месеци наред.

Историята на ломската пивоварна започва през 1894 година. Тогава чехите Б. Малотин и В. Хозман донасят пивоварните традиции от родината си и създават фабрика за бира в Лом. Градът по това време е ключов търговски център на река Дунав.

Изграждането на фабриката продължава около година. Градежът е поверен на ломския майстор-строител Русин Петров. Строителството приключва през пролетта на 1895 г. Тогава започва и масовото производство на пиво.

Над 130 години „Ломско пиво“ е символ на града и местната промишленост.

В началото на 90-те години то е приватизирано в масовата приватизация от инвестиционния фонд „Екоинвест“ на козлодуйската фирма „Енемона“. В следващите години собствеността се променя няколко пъти.

През 2024 година акциите преминават в ръцете на Марин Езекиев, управител на „Екометан Враца“, към която пивоварната е натрупала огромни дългове по време на пандемията. В средата на миналата година Малинов продава 33 на сто от капитала и в момента собствениците на „Ломско пиво“ са няколко.

„Ломско пиво“ и пристанището в Лом са символи на града. Бира в Лом се е произвеждала и по време на войните.

Хората край Дунав са обезпокоени и се надяват наистина пивоварната да затваря само за ремонт и след година бутилките с етикет „Ломско пиво“ отново да са на пазара.