„Ломско пиво“ АД фалира

„Ломско пиво“ АД затваря. Официалното обяснение на собствениците, дадено пред работниците, е „ремонт за една година“.
Задълженията на бирената са близо 13 милиона лв., а активите се изчисляват на 8 милиона лв., сочат финансовите отчети. Според специалисти това говори за задълбочаваща се ликвидна криза, пише konkurent.bg.
През 70-те години на миналия ХХ век бирената в Лом е произвеждала 28 милиона литра пиво годишно, а през миналата година произведеното количество е било само 3,2 милиона литра.
През 2025 година приходите спадат с близо 30 % до около 3 милиона лв., спрямо предишната година, а разходите достигат 5 милиона лв.
Заради задължения към НАП в размер на 1,1 милиона лв. са запорирани банкови сметки на дружеството. Част от активите са обезпечения за кредити. Недостигът на оборотен капитал се изчислява на 10 милиона лв. През 2025 година търговската дейност и дистрибуцията са прехвърлени към новосъздадената „Ново Ломско пиво трейдинг“. На новата фирма са отдадени под наем и част от активите.
Производството на бира пък е спряло в края на миналата година, а по неофициална информация част от работниците не са получавали заплати месеци наред.
Историята на ломската пивоварна започва през 1894 година. Тогава чехите Б. Малотин и В. Хозман донасят пивоварните традиции от родината си и създават фабрика за бира в Лом. Градът по това време е ключов търговски център на река Дунав.
Изграждането на фабриката продължава около година. Градежът е поверен на ломския майстор-строител Русин Петров. Строителството приключва през пролетта на 1895 г. Тогава започва и масовото производство на пиво.
Над 130 години „Ломско пиво“ е символ на града и местната промишленост.
В началото на 90-те години то е приватизирано в масовата приватизация от инвестиционния фонд „Екоинвест“ на козлодуйската фирма „Енемона“. В следващите години собствеността се променя няколко пъти.
През 2024 година акциите преминават в ръцете на Марин Езекиев, управител на „Екометан Враца“, към която пивоварната е натрупала огромни дългове по време на пандемията. В средата на миналата година Малинов продава 33 на сто от капитала и в момента собствениците на „Ломско пиво“ са няколко.
„Ломско пиво“ и пристанището в Лом са символи на града. Бира в Лом се е произвеждала и по време на войните.
Хората край Дунав са обезпокоени и се надяват наистина пивоварната да затваря само за ремонт и след година бутилките с етикет „Ломско пиво“ отново да са на пазара.
1 Сигурно !
Бирени !
Патрони !
Или Други Амуниции !
17:20 09.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хак да ви е копейки
важна е дерогацията и нов пакет санкций към русия
така каза урсула , трябва да слушате
Коментиран от #12
17:24 09.04.2026
4 само гук
17:24 09.04.2026
5 оня с коня
санкцийте как са ? още нов пакет да насложат от брюксле ако може , нов пакет за дерогацията и да пият дунавска вода тия във лом ха ха ха
Коментиран от #34
17:25 09.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нивото на статията е уникално
Коментиран от #10, #11, #33
17:33 09.04.2026
9 Абе
17:33 09.04.2026
10 венци пияндето
До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":тия пише само като се напие до козирката
трябват му пари само за пиене , дори е спрял да яде
17:35 09.04.2026
11 мъко мисирска
До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":Вие трети клас искате ли им на мисирите в тая редакция ве? Функционални неграмотници!!!
Коментиран от #13
17:37 09.04.2026
12 Яяя
До коментар #3 от "хак да ви е копейки":кой е тоя "санкциЙ"?
Коментиран от #23
17:42 09.04.2026
13 Мъка не ами МЪКА
До коментар #11 от "мъко мисирска":Абе чак трети- не, ама поне до второ отделение да го добутат.
17:47 09.04.2026
14 оня с питон.я
18:00 09.04.2026
15 кукумян
18:01 09.04.2026
16 Вуте
18:02 09.04.2026
17 тоо..
До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":Карлуковець не излазал от шестой блок,откакто го спрее за некачествиние мембрани,оти са ги деяли у козлодую
18:07 09.04.2026
18 хмммм
18:08 09.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа80
Добре дошли в клубът на "богатите"!
Започват "прелестите"!🤣
Няма да е последната фалирала фирма в БГ...
Коментиран от #35
18:09 09.04.2026
21 стоян георгиев
18:09 09.04.2026
22 Коста
18:10 09.04.2026
23 Коста
До коментар #12 от "Яяя":Заместник на великият император Мекиций
18:11 09.04.2026
24 ТИГО
18:11 09.04.2026
25 Жалко
Коментиран от #28
18:16 09.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Точно Хайникен
До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":Е баш пикочна субстанция
18:18 09.04.2026
28 ТИГО
До коментар #25 от "Жалко":Защото за да изложиш бира във Фантастико си плащаш щанда ! Няма такава търговия Бритос е на светлинни години от Ариана и Другите но им е отредено само 2 места за бутилките ! Наистина сме в идиотска държава апропо за почитателите на БСП имаше едно червено "Социалистическо" и то беше от Ломско пиво ! Всичко е подкупи и плащане под масата ,ще го купи някой "Гигант" и ще го прецака в тон на "политкоректното" !Егати държавата сме ,само посредственост !
Коментиран от #36
18:24 09.04.2026
29 Мунчо
18:24 09.04.2026
30 Мартин Картофски 🥔
Защото не даряваха в Пейпал и Револют. Всеки, който не дарява, да го сполети болест!
18:28 09.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Копейко
18:48 09.04.2026
33 Фокс
До коментар #8 от "Нивото на статията е уникално":Ква пикня бе шеметт. Правеха бира по немски лиценз . По 7,8 вида бира. Тъмна светла . Слаба ..има по 7,8 процента бира правят . Закопаха футбола сега и бирената . Само далавери и кражби .единствената бирена дето не я лапнаха големите марки и остана истинска. Пикняя била ....
19:00 09.04.2026
34 еш от на коня
До коментар #5 от "оня с коня":под опашката
19:00 09.04.2026
35 черната
До коментар #20 от "az СВО Победа80":торбичка те чака.стига вуня
19:02 09.04.2026
36 Коста
До коментар #28 от "ТИГО":Подготовка на Ломско пиво да се лапне от някой политкоректен олигофрен за 1 евро
19:24 09.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Евродебил
19:51 09.04.2026