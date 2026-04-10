Скъпият дизел обрича хлебозаводите в Северна България на фалит

Драстичният скок в цените на горивата и суровините изправя хлебопроизводителите пред сериозно изпитание да запазят социално поносима цена на основния продукт на трапезата. Само за три месеца дизеловото гориво на едро е поскъпнало с 50 цента за литър, което блокира логистиката на големите заводи. Браншът настоява за спешни държавни субсидии за транспорта и повторно въвеждане на нулевата ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за хляба.

Хлебозаводът на Лъчезар Лазаров в Стражица е сред най-големите в Северна България. С екип от 150 души предприятието произвежда по 50 000 хляба на денонощие, които всекидневно се развозват до търговската мрежа в седем различни области.

"Повишават се всички цени – на доставките, на суровините, започват да липсват опаковки, има вероятност дори да нямаме опаковки. Транспортът – ние караме до всяко населено място. По-рано правителството даваше субсидии за транспортиране на хляб, сега тези субсидии ги няма и ние сме принудени, за да не оставим хората без хляб, да возим хляб на загуба", обяснява Лъчезар Лазаров, цитиран от БНР.

Данните от пазара към началото на април 2026 година показват, че цената на дизела в България прехвърли границата от 1,70 евро за литър (близо 3,35 лева по колонките на бензиностанциите). Докато държавата активира механизъм за месечна компенсация от 20 евро за гориво, той е насочен изключително и само към физически лица с ниски доходи. Транспортните и производствените компании остават напълно извън обхвата на помощите, което прехвърля цялата тежест от инфлацията върху техните бюджети.

Към тази тежест се добавя и краят на антикризисната мярка за нулев ДДС върху хляба, което допълнително свива и без това минималния марж на хлебарите.

"Все още удържаме цените, но това за нас е голям проблем и никой не може да каже до кога", посочва Лазаров.

Ситуацията ескалира в навечерието на големите пролетни празници, когато търсенето традиционно се увеличава, но разходите за труд и транспорт буквално изяждат приходите. Представителите на бранша вече предупреждават за реална опасност от затваряне на ключови за регионите предприятия.

"До фалитите се стига, защото сме притискани цената да е социална, липсват работници. Идва Великден – всички хора ще почиват, а хлебопроизводителите ще работят", категоричен е хлебопроизводителят.

Източник: www.dunavmost.com