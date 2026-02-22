Новини
Трайчо Трайков: „Булгаргаз“ е във фактически фалит

22 Февруари, 2026 16:16 1 949 45

Трайчо Трайков: „Булгаргаз“ е във фактически фалит - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.

Като причини за състоянието на дружеството той посочи неблагоприятната пазарна конюнктура, загубата на значителен пазарен дял и тежките договорни отношения. По думите му компанията е натоварена и със социални ангажименти, включително доставки на природен газ за топлофикационните дружества, което допълнително утежнява финансовия ѝ баланс.

По думите на министъра единствената причина предприятието да не бъде преструктурирано или закрито веднага, е фактът, че то е страна по изключително изгодния за България договор за внос на азерски газ.

Трайков определи мини „Марица Изток" и ТЕЦ „Марица изток 2“ като едни от най-критичните сектори в държавната енергетика в момента. Той информира, че при встъпването си в длъжност е установил административно недоглеждане, което е застрашавало изплащането на заплатите на миньорите за текущия месец и посочи, че е намерено решение чрез одобрение на вътрешнохолдингови трансфери в Българския енергиен холдинг (БЕХ).

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост министърът уточни, че в документа не се изисква пряко затваряне на енергийни мощности, но е предвидена реформа в БЕХ, която да прекрати практиката печеливши дружества да субсидират въглищните централи и мините. Според него съществуват два основни варианта за преструктуриране, които биха позволили усвояване на европейски средства.

Трайков подчерта, че всяко решение трябва да бъде съпроводено с мерки за запазване на заетостта и за осигуряване на алтернативна реализация на квалифицираните кадри в региона с цел избягване на социално напрежение.

Той информира, че през следващата седмица е предвидена среща с ръководствата на двата профсъюза, представители на Европейската комисия и членове на кабинета, включително от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и с ресорния вицепремиер по еврофондовете.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тройчо крадеца

    29 8 Отговор
    Приватизирай го за 1 левро, да го лапне някоя лама от вашите пепедебейските.

    Коментиран от #34

    16:18 22.02.2026

  • 2 Грета Тунберг

    13 4 Отговор
    Бандера отбора в Украйна и ционистите в България си постигат целите

    16:19 22.02.2026

  • 3 Сатана Z

    22 1 Отговор
    А България в какъв фалит е?Булгаргаз има да взима над 3 милиарда от абонатите на Топлофикация София ,които се греят на парно,но не си плащат сметките щото ги отработват на жълтите павета когато се наложи.

    Коментиран от #25

    16:19 22.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Не може само да се взима газ . Трябва и да се плаща от време на време.

    16:19 22.02.2026

  • 6 Мда

    13 5 Отговор
    Що бе Трайчо? Кой да питаме първо? Киро Простото или Кака Асенка? Или новия месия Радвфф? Министъра на НПО Министерство на правосъдието и министъра на НПО Наше МВР да се размърдат, да видят договори, кой защо е подписвал и да казват! Ама свинските черва, не предават другарите! Все пак на всички баща ви е един!

    Коментиран от #19

    16:21 22.02.2026

  • 7 Пламен

    9 9 Отговор
    БОТАШ ?

    16:21 22.02.2026

  • 8 Българин

    12 5 Отговор
    Само за седмица трайчо докара и Булгаргаз до фалит, въпреки че получават милиарди от Газпром за Турски поток!

    Коментиран от #20

    16:28 22.02.2026

  • 10 Идеално

    13 3 Отговор
    Продай го на господарите си за 1 лев,ти само това можеш продажен соросоиден плужек

    16:29 22.02.2026

  • 11 Сатана Z

    6 8 Отговор
    Рублен богташович трябва да е в затвора.

    16:36 22.02.2026

  • 12 до 6 - и неграмотник

    10 5 Отговор
    Неграмотниок, дето си спал в часовете по български език! Не се казва "КОЙ да питаме", а "Кого да питаме"! Освен неграмотен, си и потресаващо нагъл и до безбожие циничен! Направо се хавнете с Хаджи Тошко Африкански, понеже и двамате нямате равни по простащина! Какъв Киро, каква Асена бе, мерзавецо? КОЙ управлява 12 годиин България, КОЙ срути и "Козлодуй" и, ЕРП-тата и всички институции, свързани с енергетиката! Ами, "кадрите" на СИКаджийската мутра бе, 6 -ти неграмотнико! Да, те ограбиха, съсипаха и срутиха България, но понеже най-много се краде н енергетиката, там им беше силата и там крадяха и със з.......е си! Само че, служебният кабинет вече ги подхвана! За два дни в Земеделското министерство са разкрити потресаващи престъпления, далавери, рушвети, рекети и кражби! Да, ама Христанов ще им разкаже играта и тогава да ти видим как ще защитаваш ГЕРБерастките престъпници!

    16:36 22.02.2026

  • 13 Горски

    10 5 Отговор
    Овчия народ изпада в екстаз като види Б.Б, а той е причината за всичко. Булгаргаз фалира преди договора с боташ. Договора на фсб президентна само го дозакопава и подравнява гроба на газовата ни енергетика. Боже, пази България от българите! Според отчета, 267 млн. лева от загубата се дължат на неизползван капацитет по споразумението с Боташ. Те сега е ясно какво е имал в предвид някой си, като твърдеше , че не сме готови за еврозоната. Те сега е ясно какво е имал в предвид някой си, като твърдеше , че не сме готови за еврозоната. Финта му с референдума целеше днешния ден да не се състои.

    16:37 22.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    500 000 долара.на ден за въздух плащаме заради продажния фатмак

    16:37 22.02.2026

  • 15 Горски

    8 7 Отговор
    Рублорезидента ще каже ли нещо за ноя фалит.

    16:38 22.02.2026

  • 16 Стой далеч от въглищата

    2 2 Отговор
    с необмислените си решения.Хард изпълненията --другаде.Иначе вземай пръта и злите кучета са готови,....каквото сабя покаже.

    16:38 22.02.2026

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 8 Отговор
    Затвор за рублорезидента наведен и сервилен❗❗

    16:41 22.02.2026

  • 19 Стефан

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мда":

    Отговора май е БОТАШ пич а не е ПП ДБ.

    16:46 22.02.2026

  • 20 Стефан

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Не седмица само за два дни троле пеевски

    16:47 22.02.2026

  • 21 Хмм

    11 1 Отговор
    така си беше и при правителството на петков, бяха сложили за директор един който продаваше газ на бившата си фирма на по-ниски цени, няма да е различно и сега, след два месеца ще унищожат всичко до което се докопат, а този ще фалира енергетиката, както наряза Паметника на Съветската армия и после ядоха торти с детски главички и крачета, а в център на София оставиха тази грозотия, освен това беше разрешил да секат стари дървета в Борисовата градина

    16:52 22.02.2026

  • 23 Гъбарко

    9 1 Отговор
    Хубаво е да се печеш по плажовете на Рияд когато Баце играе танц с саби с Принца на Саудитска Арабия. Тоя мушмул да хваща под ръчичка Йотовица и да носят шербет на Ердоганя да предоговорят договора с Боташ че джензитата ще изпукат от студ ако Булгаргаз бъде обявен в несъстоятелност. Всъщност кво мисли Каба Гюро?

    16:57 22.02.2026

  • 24 Боташ

    7 1 Отговор
    Всеки ден България трупа близо 1 млн. лева дълг по договор, който на практика не ползва.
    Дружеството „Булгаргаз“ не може да прекрати договора, освен ако не плати цялата сума – близо 4 млрд. лева.

    17:00 22.02.2026

  • 26 Ами честито атлантически нищожества

    8 0 Отговор
    „Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР

    17:24 22.02.2026

  • 27 Сега без

    10 1 Отговор
    мини „Марица Изток" и ТЕЦ „Марица изток 2 съвсем ще е втасаме. И АЕЦ-ца заминава впрочем. Атлантиците и урсулците тотално съсипаха държавата

    17:27 22.02.2026

  • 28 Шaако 🎃🐷👨🏻‍🦲

    10 1 Отговор
    Бойко счупи 6-ти реактор на АЕЦ Козлодуй скоро ще купувате ток от турчина.

    17:28 22.02.2026

  • 34 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тройчо крадеца":

    За Булгар газ не знам , ама знам, че сметката ми за ток от 90 лв тоя месец е 110 евро..... Кой крив кой прав, пак не знам..... Спасението за българския народ е само в национализация на всичките ерепета....

    17:48 22.02.2026

  • 35 Годишно

    4 0 Отговор
    20-30 МИЛИАРДА куб. м ГОДИШНО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЗА БЪЛГАРИЯ?

    Краткият отговор

    ДА, ТЕХНИЧЕСКИ Е ВЪЗМОЖНО
    НЕ, В СЕГАШНИЯ МОДЕЛ НЕ Е ВЪЗМОЖНО
    1. КАПАЦИТЕТИТЕ (ТВЪРДИТЕ ФАКТИ)

    Входящи капацитети:
    Турция към България (Странджа Малкочлар)
    15-17 млрд. куб. м

    Гърция към България (IGB Кулата)
    5-7 млрд.

    Румъния към България
    около 5 млрд.

    Общо вход: 25-30 млрд.

    Изходящи капацитети:
    България към Сърбия
    10-12 млрд.

    България към Румъния
    5-7 млрд.

    България към Северна Македония (бъдещо)
    1.5-3 млрд.

    България към Гърция
    3-5 млрд.

    Общо изход: 20-25 млрд.

    Чисто тръбно България МОЖЕ да бъде коридор за 20-30 млрд.
    2. ЗАЩО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧВА СЕГА

    Няма търговец, който да продава тези обеми.

    Булгаргаз не действа като хъб трейдър.
    Булгартрансгаз е само оператор, не търговец.
    Частните търговци използват България за транзит, но не за търговия през България.

    Обемите минават, но маржът не остава тук.
    3. КАК СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРАВИ 20-30 МЛРД РЕАЛНОСТ

    Ключът е портфейл, не произход.

    Никой газов хъб не разчита на собствен газ.

    17:48 22.02.2026

  • 36 Годишно

    1 1 Отговор
    В Европа има утвърдени газови хъбове, които не разчитат на собствен добив, а на търговия с различни източници. Пример за това е газовият център край Виена, който исторически е работил с руски доставки, но също така с норвежки газ, LNG и каспийски ресурси. Подобен е и моделът на Холандия, където практически вече няма собствен добив, но въпреки това през борсата TTF се търгуват над 100 милиарда кубични метра газ годишно.

    Това показва, че ключът не е произходът на газа, а наличието на търговски модел, ликвиден пазар и активни трейдъри. България разполага с необходимата инфраструктура и географско положение, за да бъде газов коридор и търговски център в региона, но в момента липсва реален търговец, който да управлява големи обеми. Обемите преминават транзитно, но добавената стойност не остава в страната.

    Преминаването към модел с по-големи обеми не става изведнъж, а поетапно. Първоначално чрез краткосрочни сделки и препродажба, след това с привличане на регионални клиенти и по-дългосрочни договори, и накрая с изграждане на реален газов пазар с външни търговци и ликвидност. Без такава промяна България ще остане само транзитна територия, а не газов хъб, независимо от капацитета на тръбите.

    17:51 22.02.2026

  • 37 Григор

    5 1 Отговор
    „Булгаргаз“ е във фактически фалит"
    Причината е в "Топлофикация-София" с нейните огромни дългове към "Булгаргаз"! А нещата са такива,защото софиянци от много години не си плащат парното! Такъв феномен има само в София.

    17:52 22.02.2026

  • 38 Годишно

    0 1 Отговор
    ЗАЩО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧВА СЕГА

    Основната причина е, че няма реален търговец, който да продава тези обеми газ. Булгаргаз не действа като хъб трейдър, а Булгартрансгаз е единствено оператор на мрежата и не участва в търговията. Частните търговци използват България основно за транзит, но не и за търговия през българския пазар. В резултат на това обемите преминават през страната, но добавената стойност и маржът не остават тук.

    КАК СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРАВИ 20-30 МЛРД РЕАЛНОСТ

    В утвърдените европейски газови хъбове ключът не е произходът на газа, а наличието на портфейл от различни източници и активна търговия. Нито един хъб не разчита на собствен добив. Газовият център край Виена исторически е работил с различни доставки, включително руски в миналото, норвежки, втечнен природен газ и каспийски източници. В Холандия вече почти няма собствен добив, но въпреки това през борсата TTF се търгуват над 100 милиарда кубични метра газ годишно.

    КАК СЕ СТИГА ОТ 0 ДО 20-30 МЛРД РЕАЛИСТИЧНО

    Преминаването към големи обеми става постепенно. В началото чрез краткосрочни сделки и препродажба, след това чрез привличане на регионални клиенти и по-дългосрочни договори, а в по-късен етап чрез изграждане на реален газов хъб с външни търговци, базирани в България, и ликвиден пазар.

    КАКВО СПИРА ТОЗИ СЦЕНАРИЙ

    Основните пречки са силният политически контрол, страхът от обвинения в спекула, липсата на търговска култура, отсъствието на газова борса с реална ликвидност и

    17:57 22.02.2026

  • 39 Годишно

    2 0 Отговор
    КАКВО СПИРА ТОЗИ СЦЕНАРИЙ

    Основните пречки са силният политически контрол, страхът от обвинения в спекула, липсата на търговска култура, отсъствието на газова борса с реална ликвидност и фактът, че Булгаргаз функционира по-скоро като административно ведомство, а не като пазарен трейдър.

    БРУТАЛНАТА ИСТИНА

    България разполага с необходимата инфраструктура за 30 милиарда кубични метра газ годишно, но не разполага с хората и модела, които да управляват такива обеми. Това е разликата между транзитен коридор и реален газов хъб.

    АКО ЦЕЛТА Е 20-30 МЛРД

    За постигането на такъв обем са нужни три ясни политически решения. Булгаргаз трябва да се превърне в чист търговец, газовият пазар да бъде реално либерализиран с ликвидна борса, а държавата да се оттегли от оперативното управление на търговската дейност.

    17:58 22.02.2026

  • 40 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    След шоото на Цицелко Чеснио, започна шоото на Трайчо, който е пропуснал да види основната причина за състоянието на Булгаргаз - чудесните тройни цени на руския неруски газ, който геният Киро Тъпото договори през фирмите-посредници на своите руски приятелчета ...
    Чакаме следващата трайна клоунада!

    18:10 22.02.2026

  • 41 Радню

    3 5 Отговор
    съсипа Булгаргаз с Боташ.

    18:12 22.02.2026

  • 42 Тагарюшката

    2 1 Отговор
    Санкциите работят.

    18:26 22.02.2026

  • 43 тец

    3 0 Отговор
    тоа откритоплата вода! остана да разбере как се ползва!?

    19:35 22.02.2026

  • 45 Чичо

    2 0 Отговор
    Причината е международното положение.Хаха.Пак ще се оправдаем .

    19:52 22.02.2026

