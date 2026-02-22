Трайчо Трайков: „Булгаргаз“ е във фактически фалит

„Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.
Като причини за състоянието на дружеството той посочи неблагоприятната пазарна конюнктура, загубата на значителен пазарен дял и тежките договорни отношения. По думите му компанията е натоварена и със социални ангажименти, включително доставки на природен газ за топлофикационните дружества, което допълнително утежнява финансовия ѝ баланс.
По думите на министъра единствената причина предприятието да не бъде преструктурирано или закрито веднага, е фактът, че то е страна по изключително изгодния за България договор за внос на азерски газ.
Трайков определи мини „Марица Изток" и ТЕЦ „Марица изток 2“ като едни от най-критичните сектори в държавната енергетика в момента. Той информира, че при встъпването си в длъжност е установил административно недоглеждане, което е застрашавало изплащането на заплатите на миньорите за текущия месец и посочи, че е намерено решение чрез одобрение на вътрешнохолдингови трансфери в Българския енергиен холдинг (БЕХ).
По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост министърът уточни, че в документа не се изисква пряко затваряне на енергийни мощности, но е предвидена реформа в БЕХ, която да прекрати практиката печеливши дружества да субсидират въглищните централи и мините. Според него съществуват два основни варианта за преструктуриране, които биха позволили усвояване на европейски средства.
Трайков подчерта, че всяко решение трябва да бъде съпроводено с мерки за запазване на заетостта и за осигуряване на алтернативна реализация на квалифицираните кадри в региона с цел избягване на социално напрежение.
Той информира, че през следващата седмица е предвидена среща с ръководствата на двата профсъюза, представители на Европейската комисия и членове на кабинета, включително от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и с ресорния вицепремиер по еврофондовете.
1 Тройчо крадеца
Коментиран от #34
16:18 22.02.2026
2 Грета Тунберг
16:19 22.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #25
16:19 22.02.2026
4 Последния Софиянец
16:19 22.02.2026
6 Мда
Коментиран от #19
16:21 22.02.2026
7 Пламен
16:21 22.02.2026
8 Българин
Коментиран от #20
16:28 22.02.2026
10 Идеално
16:29 22.02.2026
11 Сатана Z
16:36 22.02.2026
12 до 6 - и неграмотник
16:36 22.02.2026
13 Горски
16:37 22.02.2026
14 Последния Софиянец
16:37 22.02.2026
15 Горски
16:38 22.02.2026
16 Стой далеч от въглищата
16:38 22.02.2026
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
16:41 22.02.2026
19 Стефан
До коментар #6 от "Мда":Отговора май е БОТАШ пич а не е ПП ДБ.
16:46 22.02.2026
20 Стефан
До коментар #8 от "Българин":Не седмица само за два дни троле пеевски
16:47 22.02.2026
21 Хмм
16:52 22.02.2026
23 Гъбарко
16:57 22.02.2026
24 Боташ
Дружеството „Булгаргаз“ не може да прекрати договора, освен ако не плати цялата сума – близо 4 млрд. лева.
17:00 22.02.2026
26 Ами честито атлантически нищожества
17:24 22.02.2026
27 Сега без
17:27 22.02.2026
28 Шaако 🎃🐷👨🏻🦲
17:28 22.02.2026
34 Европеец
До коментар #1 от "Тройчо крадеца":За Булгар газ не знам , ама знам, че сметката ми за ток от 90 лв тоя месец е 110 евро..... Кой крив кой прав, пак не знам..... Спасението за българския народ е само в национализация на всичките ерепета....
17:48 22.02.2026
35 Годишно
Краткият отговор
ДА, ТЕХНИЧЕСКИ Е ВЪЗМОЖНО
НЕ, В СЕГАШНИЯ МОДЕЛ НЕ Е ВЪЗМОЖНО
1. КАПАЦИТЕТИТЕ (ТВЪРДИТЕ ФАКТИ)
Входящи капацитети:
Турция към България (Странджа Малкочлар)
15-17 млрд. куб. м
Гърция към България (IGB Кулата)
5-7 млрд.
Румъния към България
около 5 млрд.
Общо вход: 25-30 млрд.
Изходящи капацитети:
България към Сърбия
10-12 млрд.
България към Румъния
5-7 млрд.
България към Северна Македония (бъдещо)
1.5-3 млрд.
България към Гърция
3-5 млрд.
Общо изход: 20-25 млрд.
Чисто тръбно България МОЖЕ да бъде коридор за 20-30 млрд.
2. ЗАЩО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧВА СЕГА
Няма търговец, който да продава тези обеми.
Булгаргаз не действа като хъб трейдър.
Булгартрансгаз е само оператор, не търговец.
Частните търговци използват България за транзит, но не за търговия през България.
Обемите минават, но маржът не остава тук.
3. КАК СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРАВИ 20-30 МЛРД РЕАЛНОСТ
Ключът е портфейл, не произход.
Никой газов хъб не разчита на собствен газ.
17:48 22.02.2026
36 Годишно
Това показва, че ключът не е произходът на газа, а наличието на търговски модел, ликвиден пазар и активни трейдъри. България разполага с необходимата инфраструктура и географско положение, за да бъде газов коридор и търговски център в региона, но в момента липсва реален търговец, който да управлява големи обеми. Обемите преминават транзитно, но добавената стойност не остава в страната.
Преминаването към модел с по-големи обеми не става изведнъж, а поетапно. Първоначално чрез краткосрочни сделки и препродажба, след това с привличане на регионални клиенти и по-дългосрочни договори, и накрая с изграждане на реален газов пазар с външни търговци и ликвидност. Без такава промяна България ще остане само транзитна територия, а не газов хъб, независимо от капацитета на тръбите.
17:51 22.02.2026
37 Григор
Причината е в "Топлофикация-София" с нейните огромни дългове към "Булгаргаз"! А нещата са такива,защото софиянци от много години не си плащат парното! Такъв феномен има само в София.
17:52 22.02.2026
38 Годишно
Основната причина е, че няма реален търговец, който да продава тези обеми газ. Булгаргаз не действа като хъб трейдър, а Булгартрансгаз е единствено оператор на мрежата и не участва в търговията. Частните търговци използват България основно за транзит, но не и за търговия през българския пазар. В резултат на това обемите преминават през страната, но добавената стойност и маржът не остават тук.
КАК СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРАВИ 20-30 МЛРД РЕАЛНОСТ
В утвърдените европейски газови хъбове ключът не е произходът на газа, а наличието на портфейл от различни източници и активна търговия. Нито един хъб не разчита на собствен добив. Газовият център край Виена исторически е работил с различни доставки, включително руски в миналото, норвежки, втечнен природен газ и каспийски източници. В Холандия вече почти няма собствен добив, но въпреки това през борсата TTF се търгуват над 100 милиарда кубични метра газ годишно.
КАК СЕ СТИГА ОТ 0 ДО 20-30 МЛРД РЕАЛИСТИЧНО
Преминаването към големи обеми става постепенно. В началото чрез краткосрочни сделки и препродажба, след това чрез привличане на регионални клиенти и по-дългосрочни договори, а в по-късен етап чрез изграждане на реален газов хъб с външни търговци, базирани в България, и ликвиден пазар.
КАКВО СПИРА ТОЗИ СЦЕНАРИЙ
Основните пречки са силният политически контрол, страхът от обвинения в спекула, липсата на търговска култура, отсъствието на газова борса с реална ликвидност и
17:57 22.02.2026
39 Годишно
Основните пречки са силният политически контрол, страхът от обвинения в спекула, липсата на търговска култура, отсъствието на газова борса с реална ликвидност и фактът, че Булгаргаз функционира по-скоро като административно ведомство, а не като пазарен трейдър.
БРУТАЛНАТА ИСТИНА
България разполага с необходимата инфраструктура за 30 милиарда кубични метра газ годишно, но не разполага с хората и модела, които да управляват такива обеми. Това е разликата между транзитен коридор и реален газов хъб.
АКО ЦЕЛТА Е 20-30 МЛРД
За постигането на такъв обем са нужни три ясни политически решения. Булгаргаз трябва да се превърне в чист търговец, газовият пазар да бъде реално либерализиран с ликвидна борса, а държавата да се оттегли от оперативното управление на търговската дейност.
17:58 22.02.2026
40 Тити на Кака
Чакаме следващата трайна клоунада!
18:10 22.02.2026
41 Радню
18:12 22.02.2026
42 Тагарюшката
18:26 22.02.2026
43 тец
19:35 22.02.2026
45 Чичо
19:52 22.02.2026