Гюров: Опазването на гората е опазване на държавността

Гората ни учи, че най-важните неща - тези, които остават във времето, растат бавно, отглеждат се с много внимание и с много отговорност. Нека днешният празник бъде едно напомняне, че както за гората, така и за демокрацията са необходими грижа и време. Наша е отговорността да направим така, че демокрацията да бъде запазена. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров при официалното откриване на честванията по случай „Седмицата на гората“. Премиерът беше категоричен, че когато дървата за огрев се използват като средство за натиск и инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, става дума не само за социален и морален проблем, но и за проблем на демокрацията.
"След по-малко от две седмици предстоят избори и не трябва да позволяваме на някой друг да решава вместо нас. Не трябва да позволяваме краткосрочни ползи да ни отнемат бъдещето, бъдещето на нашите деца", заяви премиерът Гюров и добави - ние сме тук, за да направим така, че тази отговорност, тази грижа за бъдещето, за децата ни, да бъде представена по най-добрия начин.
Друг проблем, на който акцентира министър-председателят, беше бракониерството. Едно незаконно отрязано дърво остава не само дупка в пейзажа, но и дупка в доверието към българската държава, отбеляза Гюров. Според премиера бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, работили за българската гора. Министър-председателят припомни, че преди близо век една от първите създадени в България институции, наред с Централната банка, е била именно Горската стража. Още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, на реда и законността, изтъкна Гюров.
Министър-председателят специално отбеляза борбата с горските пожари и приноса на доброволците, лесовъдите и пожарникарите. Миналата година повече от 17 хиляди души са се включили в опазването на българската гора, припомни Гюров и призова всички да бъдем активни в грижата за природата на България.
Тази година тържественото честване на „Седмицата на гората“ се проведе в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола. Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на земеделието и храните Иван Христанов участваха в инициативата по залесяване на територията на горското стопанство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
До коментар #4 от "Русия":Гюро не знае, че тези елички са внос от Коми.
7 Каква гора
Иди в Троянския Балкан да видиш каква сеч става вече от години, а напоследък са се развихрили като ненормални. От общината хората твърдят, че всички разрешителни идват директно от министерството и ръцете са им вързани.
Боклуци сте вие, боклуци от голяма величина.
11 Позьор
А до сега нещо направил ли си, без да е пред камерите?
13:46 06.04.2026
14 Абе
До коментар #5 от "честен ционист":Малиййй, недей шъ ги изфърли у реката.
13:50 06.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Въпроси без отговори
Питайте петроханската афера на Пеевски и горската мафия за педофилията, сечта и мафиазната печалба.,
14:46 06.04.2026
20 Георгиев
Бракониерството на дърва не е спирало. В промишлени количества. Незаконна сеч, кражба на дърва. Лично съм потърпевш. Това е болест на системата. И няма отърсване.
15:33 06.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чичо Гошо
До коментар #7 от "Каква гора":Гората си е Депесарски бизнес...
Не само при вас е така.
17:10 06.04.2026
