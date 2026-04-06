Гюров: Опазването на гората е опазване на държавността

6 Април, 2026 13:15 954 26

Министър-председателят специално отбеляза борбата с горските пожари и приноса на доброволците, лесовъдите и пожарникарите

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гората ни учи, че най-важните неща - тези, които остават във времето, растат бавно, отглеждат се с много внимание и с много отговорност. Нека днешният празник бъде едно напомняне, че както за гората, така и за демокрацията са необходими грижа и време. Наша е отговорността да направим така, че демокрацията да бъде запазена. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров при официалното откриване на честванията по случай „Седмицата на гората“. Премиерът беше категоричен, че когато дървата за огрев се използват като средство за натиск и инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, става дума не само за социален и морален проблем, но и за проблем на демокрацията.

"След по-малко от две седмици предстоят избори и не трябва да позволяваме на някой друг да решава вместо нас. Не трябва да позволяваме краткосрочни ползи да ни отнемат бъдещето, бъдещето на нашите деца", заяви премиерът Гюров и добави - ние сме тук, за да направим така, че тази отговорност, тази грижа за бъдещето, за децата ни, да бъде представена по най-добрия начин.

Друг проблем, на който акцентира министър-председателят, беше бракониерството. Едно незаконно отрязано дърво остава не само дупка в пейзажа, но и дупка в доверието към българската държава, отбеляза Гюров. Според премиера бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, работили за българската гора. Министър-председателят припомни, че преди близо век една от първите създадени в България институции, наред с Централната банка, е била именно Горската стража. Още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, на реда и законността, изтъкна Гюров.

Министър-председателят специално отбеляза борбата с горските пожари и приноса на доброволците, лесовъдите и пожарникарите. Миналата година повече от 17 хиляди души са се включили в опазването на българската гора, припомни Гюров и призова всички да бъдем активни в грижата за природата на България.

Тази година тържественото честване на „Седмицата на гората“ се проведе в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола. Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на земеделието и храните Иван Христанов участваха в инициативата по залесяване на територията на горското стопанство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    17 4 Отговор
    Кога ли ще се наложи да хващате гората всичките тия костюмари

    13:18 06.04.2026

  • 2 ШЕФА

    18 4 Отговор
    Гяуро който подписва 10 г. договори с фашисти говори за държавност ???????????? Това е явно някаква нова форма на шизоф.....

    13:19 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия

    14 5 Отговор
    Фашист от български произход е този Гюро,но съдбата му ще е като на всички фашисти !

    Коментиран от #5

    13:23 06.04.2026

  • 5 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    Гюро не знае, че тези елички са внос от Коми.

    Коментиран от #14

    13:27 06.04.2026

  • 6 Тити на Кака

    15 5 Отговор
    Видяхме как пазите гората на ППетрохан, видяхме!

    13:27 06.04.2026

  • 7 Каква гора

    12 3 Отговор
    Опазваш бе, лицемер долен?!
    Иди в Троянския Балкан да видиш каква сеч става вече от години, а напоследък са се развихрили като ненормални. От общината хората твърдят, че всички разрешителни идват директно от министерството и ръцете са им вързани.
    Боклуци сте вие, боклуци от голяма величина.

    Коментиран от #22, #24

    13:28 06.04.2026

  • 8 хайде после

    7 2 Отговор
    една овца вържете да пасе, като символ на гласоподавателя дето ще опасем урните

    13:29 06.04.2026

  • 9 Горски

    6 3 Отговор
    Тогава се говореше за залесяване. лесоустройствени планове, за опазване на горите, дърводобивът беше съобразен с необходимостта на дървообработващата промишленост. Христанов нищо не разбира от гори и стопанисването им, седнал да прави съвещания. Трябва да се възстанови министерството на горите и да се обедини с това на водите и екологията. Министерството на земеделието и храните си е достатъчно голямо.

    13:37 06.04.2026

  • 10 Братоубийството

    5 3 Отговор
    е политик с една брадва цепи кютук/пън !
    Така за "наш" Гюро !

    13:38 06.04.2026

  • 11 Позьор

    7 3 Отговор
    Тое решил да посади сега едно дърво и да ръсе акъл за природата.
    А до сега нещо направил ли си, без да е пред камерите?

    13:46 06.04.2026

  • 12 Абе

    6 3 Отговор
    Нема лошо, само пАзете малките момченца.

    13:49 06.04.2026

  • 13 ОСТАВКА!

    6 2 Отговор
    Ти няма ли да си подаваш оставката вече?

    13:50 06.04.2026

  • 14 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Малиййй, недей шъ ги изфърли у реката.

    13:50 06.04.2026

  • 15 И на Гяуро като на Терзо ДС-то

    6 3 Отговор
    му личи, че е държал само шнуровете на колегите си пеДроханиц.

    13:52 06.04.2026

  • 16 Факт

    5 3 Отговор
    С тази тотална герберастия няма как да стане

    13:54 06.04.2026

  • 17 Борова гора

    6 0 Отговор
    Във Велинград масово изсичат боровата гора около града.

    13:57 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Въпроси без отговори

    4 2 Отговор
    Опазване на гората ли?
    Питайте петроханската афера на Пеевски и горската мафия за педофилията, сечта и мафиазната печалба.,

    14:46 06.04.2026

  • 20 Георгиев

    1 2 Отговор
    Заглавието сигурно е вярно. Даже и казано от Гюров. Но с тази изцепка в Киев, с подписването на този пасквил, това загуби шанса да играе за президент на следващите избори. И, според мен, поддал се е на външен натиск и заради сериозния подарък от там, срещу това. Много жалко! Има вид на еродиран и уравновесен, а се оказа на нивото на Шиши.
    Бракониерството на дърва не е спирало. В промишлени количества. Незаконна сеч, кражба на дърва. Лично съм потърпевш. Това е болест на системата. И няма отърсване.

    15:33 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 имаджин

    2 1 Отговор
    С костюм и с вратовръзка гора не се залесява.Все едно да залесяват Народното Събрание.Пак дрънъ-дрънъ,че плясъ!

    15:48 06.04.2026

  • 24 Чичо Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Каква гора":

    Гората си е Депесарски бизнес...
    Не само при вас е така.

    17:10 06.04.2026

  • 25 Лесовъд

    1 0 Отговор
    Изказванто на Гюров е като изказване на любител на животните , в момент в който си реже мазна пържола с надлада

    21:55 06.04.2026

  • 26 Лесовъд

    0 0 Отговор
    Наслада

    21:56 06.04.2026

