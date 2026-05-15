Новини
България »
ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг”

ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг”

15 Май, 2026 14:10 5 017 88

  • асен василев-
  • фалит-
  • дружество-
  • ств консълтинг

Върховният съд закова датата на несъстоятелност през 2020 година

ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на финансите и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще носи лична отговорност за фалита на бившата си компания "СТВ Консълтинг", съобщават от вестник "Сега" и bird.bg.

Върховният касационен съд (ВКС) постанови окончателно, че датата на неплатежоспособност на дружеството е 31 декември 2020 година – период, в който политикът е бил негов едноличен собственик.

Ключовата дата и съдебният обрат

Залогът около точната дата на несъстоятелността е решаващ за юридическата и финансова отговорност. Асен Василев е едноличен собственик на "СТВ Консълтинг" до 7 май 2021 година, след което прехвърля своя дял на Марио Сотиров. Първоинстанционният Софийски градски съд първоначално приема, че фирмата е изпаднала в неплатежоспособност именно в края на 2020 година. Впоследствие Апелативният съд измества тази дата към 31 декември 2023 година. Сега върховните магистрати отменят това решение и окончателно заковават първоначалната дата.

Скрити милиони и счетоводни еквилибристики

Към края на 2020 година, в качеството си на собственик, Василев вече е поел сериозен финансов ангажимент към Себастиан Бретшнайдер чрез договор за заем, сключен още през февруари 2019 година. През ноември 2020 година този заем е анексиран и увеличен със сумата от 477 025 долара. Днес Бретшнайдер претендира за невърнати главници и лихви в размер на внушителните 3 181 600 долара.

На първа инстанция съдът вече е установил нередности при осчетоводяването на тези средства. Заемът е бил отразен в счетоводните книги едва през 2023 година. Според експертизите той е имал статут на дългосрочен заем още през 2020 година, през 2021 година задължението е станало краткосрочно, а към края на 2023 година – текущо.

Финансов колапс и сагата "Чаталджа"

Върховният касационен съд изтъква в своите мотиви, че още в края на 2020 година дружеството е било напълно декапитализирано, с трайно влошена ликвидност и без устойчиви приходи. Дейността на фирмата се е поддържала изкуствено чрез заеми, като тя не е разполагала с бързоликвидни активи, с които да удовлетвори своите кредитори. Временното подобрение на финансовото състояние през 2022 година е отчетено от магистратите като несъществено за общата картина на фалита.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по заема към Бретшнайдер е била учредена имуществена ипотека върху известната сграда на улица "Чаталджа", ползвана в миналото от "Продължаваме промяната". Въпреки ипотеката, имотът е продаден, без кредиторът да получи своите средства, оставяйки неясноти около бъдещите последствия в течащата процедура по несъстоятелност.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    47 13 Отговор
    Радев да го взима с него като оди на гости при Мерц.

    Коментиран от #86

    14:14 15.05.2026

  • 2 Кокорчо

    90 10 Отговор
    хептен ще се ококори!

    14:14 15.05.2026

  • 3 в кратце

    95 15 Отговор
    Асен Василев и Киро кададската брада щяха да отговарят лично за фалита на България,ако бяха останали още малко във властта.

    14:15 15.05.2026

  • 4 Зеления

    89 9 Отговор
    Василев фалира фирмата, продава имота й на ул. Чаталджа на фирма която той е избрал като финансов министър да продава винетките в България, тая фирма "услужливо" е купила точно неговия имот на висока цена и ...немеца няма как да си вземе тези 3 млн долара - вече има куха фирма прехвърлена на друго лице и няма актив скъп имот.

    В предна статия Владислав Панев питаше как изтичат парите от България - еми ей тъй на, както върти далавери неговия Лама Василев.
    В друга предишна статия се твърдеше че сме забогатели след приемане на еврото - най вероятно такива петроханци са забогатели спор няма, другите кучетата ги яли.

    14:16 15.05.2026

  • 5 избирател

    78 7 Отговор
    Асене 3,2 милиона долара , такава сума не можеш да я събереш от заплата .Хванаха те на къс пас .Ако платиш трябва да обясняваш откъде имаш толкова пари

    Коментиран от #22

    14:16 15.05.2026

  • 6 нищо ново

    74 9 Отговор
    Сякаш не знаем ,че цялата им там клика , подържаща прайда , са такива измамници

    14:18 15.05.2026

  • 7 цитат

    71 9 Отговор
    Както каза г-н Иво Христов "Партия с отпаднала необходимост "

    14:19 15.05.2026

  • 8 хффжхффж

    65 4 Отговор
    Фалирал ама набива телешки стекове и живее луксозно

    14:20 15.05.2026

  • 9 да приклюва

    57 6 Отговор
    и този пълничък , който се интересува от мъже... като приятеля си с брадата

    14:20 15.05.2026

  • 10 консерва

    56 7 Отговор
    Казахме първоначално,че е "Продължаваме подмяната" и накрая наистина се оказа,че е така.

    14:20 15.05.2026

  • 11 Леля Гошо

    70 8 Отговор
    Василев е умен и хитър, но за съжаление е измамник и мошеник

    14:20 15.05.2026

  • 12 Миме

    41 5 Отговор
    и ся квошИ му напраат на Фасилев ?ше му разцепат разлпрания г3...

    14:21 15.05.2026

  • 13 Гост

    35 9 Отговор
    Аз за ППерази не чета. Шарлатани. Радев ще ги оправи тях.

    Коментиран от #62

    14:22 15.05.2026

  • 14 Някой

    36 6 Отговор
    Да го съдят като чужд шпионин за одобрени от посолството за службите! 5-15 години затвор по НК член 105.

    14:22 15.05.2026

  • 15 Да питам само

    46 6 Отговор
    Това значи ли, че този oцъкления гe.йзеp най-накрая поне малко ще бъде изд.yпeн и в преносния смисъл т.е. да го ударят по дебелото джобе, а не само да го ръга Шпековия в дебелото дъ?

    14:22 15.05.2026

  • 16 Трол

    8 41 Отговор
    Г-н Василев не е такъв човек.

    Коментиран от #75

    14:24 15.05.2026

  • 17 А също

    31 8 Отговор
    и за фалита на държавата...

    14:26 15.05.2026

  • 18 А бре бастуни за какъв СТВ Консултинг

    39 10 Отговор
    бре? За фалита на държавата трябва да отговаря, а не там за някакви си консълтинги и ала бала бабини деветини.

    14:26 15.05.2026

  • 19 Механик

    39 5 Отговор
    - Кокорчо, защо са ти такива ококоерени очите?
    - Ми.... такова.... един път бях забравил да си купя лубрикант....

    14:29 15.05.2026

  • 20 скелетите в гардероба

    29 7 Отговор
    Ас Вас за малко да ни оправи, както е оправил "СТВ Консълтинг".

    14:30 15.05.2026

  • 21 Кокорчо

    22 14 Отговор
    е финансов гейний!

    14:32 15.05.2026

  • 22 финтиране

    27 6 Отговор

    До коментар #5 от "избирател":

    Ще вземе на заем от партийната субсидия или ПП ще обяви дарителска кампания за да оправдае наличните дължими милиони.

    14:33 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баш Майстора

    28 7 Отговор
    Шарлатанин

    14:35 15.05.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 8 Отговор
    Ффтуолйгфт

    14:35 15.05.2026

  • 26 Цвете

    17 16 Отговор
    ЗНАЧИ МОГЛО Е ДА СЕ РАБОТИ ОТ ТЕЗИ ОСИЧКИ ,НО ЗА ДАЛАВЕРИТЕ НА МАГНИТСКИ СИ ТРАЕТЕ ,ЗАЩО? ЗА ЖЕЛЯЗКОВ И ХОТЕЛА, КОГА? ЗА БАРСЕЛОНА ,КОГА? ИЗБИРАТЕЛНО ЛИ Е, ОСИЧКИ МИЛИ ? 🐖👨‍🎓🚔🎃👨‍🎓🚔🤷‍♀️🤦‍♂️🫡🎭

    14:36 15.05.2026

  • 27 помнещ

    27 5 Отговор
    Да припомним кой докара Асен Василев у нас. Самият Румен Радев.

    14:37 15.05.2026

  • 28 Истината:

    30 9 Отговор
    Добре, че Асен Василев, който се подготвяше за премиер на България
    загуби катастрофално изборите!
    Ако беше станал премиер, щеша да фалира и България!

    14:38 15.05.2026

  • 29 Лама от ПП

    20 8 Отговор
    Айде при Бай Ставри да му разказва за марксистките си теории

    14:38 15.05.2026

  • 30 Цвете

    12 15 Отговор
    ЗНАЧИ МОГЛО Е ДА СЕ РАБОТИ ОТ ТЕЗИ ОСИЧКИ ,НО ЗА ДАЛАВЕРИТЕ НА МАГНИТСКИ СИ ТРАЕТЕ ,ЗАЩО? ЗА ЖЕЛЯЗКОВ И ХОТЕЛА, КОГА? ЗА БАРСЕЛОНА ,КОГА? ИЗБИРАТЕЛНО ЛИ Е, ОСИЧКИ МИЛИ ? 🐖👨‍🎓🚔🎃👨‍🎓🚔🤷‍♀️🤦‍♂️🫡🎭

    14:38 15.05.2026

  • 31 Аз се чудя защо Асенчо е най активния

    28 4 Отговор
    Политик а той дължал пари на сульо и пульо

    14:39 15.05.2026

  • 32 ПеПедофил от Петрохан

    26 9 Отговор
    Всички от ПП са мошеници

    14:40 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мартин Картофски 🥔

    6 14 Отговор
    Много е яко. А още сме в края на първата седмица от управлението на Радев :)))
    До края на месеца може да влезе да прави компания на Бай Ставри примерно в Старозагорския :)))

    Пейпал и Револют, помогнете ни, за да оцелеем. Сиренето е с пари. Така повече не може да се работи. Дарете!

    14:41 15.05.2026

  • 35 МОРТЕН ЛУНТ

    23 5 Отговор
    Той е измамник, но е много умен. Бях наивен и му повярвах. Не измами само мен, а и свои приятели.

    През 2021г.,ИЗМАМИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!
    Говори в запис за ТОРБИ КЕШ и ВЪОБЩЕ КЕШ за ИЗБОРИ!
    УЧАСТНИК в ОПГ - МИТНИЦИ - ПУДЕЛИ И ПАЧКИ!

    И пак бай Ганьо МУ вЕрва!

    Коментиран от #80

    14:45 15.05.2026

  • 36 Исторически парк

    22 6 Отговор
    Професионален фалитаджия замалко да фалира и държавата 💀☠

    Коментиран от #41

    14:45 15.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хо хо

    20 4 Отговор
    Дреме му на международния измамник Кокорчо. Торбите с кеш от Чаталджа отдавна са или в крипто или в топла офшорна зона. Е, първо Чехлю ни го трапоса с аферата Божурище после Мистър Кеш с Чаталджа, при Денко пуделите на Паскала, при Благо 6%-Пламенка за неизвестен депутат. Когато блокираш прокуратурата се случват такива неща безнаказано. Когато котките спят мишките играят.

    14:49 15.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факт

    6 12 Отговор
    Защо не сеспазва реда, има други преди него

    Коментиран от #42

    14:50 15.05.2026

  • 41 Всъщност Кокора фалира държавата

    18 5 Отговор

    До коментар #36 от "Исторически парк":

    с популистките си повишавания на заплати в администрацията и пенсиите и тегленето на безумни милиардни заеми, за да ги изплаща тия надути административни заплати, което нямаше как да не се продължи и от гербаите, че и от боташите, но едва сега почвате да усещате натрупаните ефекти от фалита. За еврозоната на мрака няма даже да обяснявам.

    14:51 15.05.2026

  • 42 Защото

    13 2 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    път на дамите, дори и да са с панталони 😂😂

    14:52 15.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чичо

    8 7 Отговор
    Хайде сега да видим решението на съда - Кой фалира КТБ ?

    14:55 15.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Селянина с колелото

    11 7 Отговор
    А кой ще отговаря лично за фалита на КТБ ... а на Българското Селко Стопанство ... а на Българската промишленост като цяло, КОЙ ?! Чакаме само "чужди" фирми да дойдат да отворят предприятие у нас. Даже се натискаме и да работим там че дават някой грош в повече в сравнение с българските лакомници.

    14:55 15.05.2026

  • 50 ШЕФА

    14 3 Отговор
    Измамничката,некадърничката и крадлата Ася ще е най хубавата булка при Бай Ставри.Чакат го с нетърпение.

    14:57 15.05.2026

  • 51 хах

    9 2 Отговор
    Вече стяга багажа за топлите острови , бг политик и бизнесмен

    14:58 15.05.2026

  • 52 Давид

    4 5 Отговор
    Дпс , Дпс , Дпс . Радев , Радев Радев . Дс,Дс,Дс. Ей национална сигурност много сте ......... Възраждане , Възраждане , Възраждане . Да ви . ........... Атака , Атака , Атака ;)

    14:59 15.05.2026

  • 53 И този беше финансов министър?

    19 3 Отговор
    Не е учудващо, че държавата е на такова дередже. Той в повторил упражнението от фирмата си, но в много по-голям мащаб. ПП май имат доста дълга скамейка от подсъдими шмекери.

    15:05 15.05.2026

  • 54 БРАВО

    14 4 Отговор
    Честито на поколението Z дето му скачаше по свирката ! Колко вечери си късаха ризите по площадите за един доказан престъпник !

    Коментиран от #76

    15:07 15.05.2026

  • 55 Ирония

    4 1 Отговор
    Никъде няма затвор за увеличаване на дефицита

    15:08 15.05.2026

  • 56 Отвратен

    8 1 Отговор
    " КОЙ нареди това безобразие !? "

    15:09 15.05.2026

  • 57 бангаранга

    11 2 Отговор
    На бас , че сега ще каже това е политическа поръчка

    15:09 15.05.2026

  • 58 Финансов министър за пример!

    8 1 Отговор
    Пак да е финансов министър. Артист.

    15:10 15.05.2026

  • 59 Румен

    7 9 Отговор
    В една Америка, фалит на фирма е нещо нормално и често, така се трупа опит. Немалко от успелите там, преди това са минали през някой и друг фалит. Само за бай Ганьо, който нищо не прави и не опитва, защото всичко знае, фалита е голяма работа.

    Коментиран от #71, #72

    15:10 15.05.2026

  • 60 Мнение

    6 11 Отговор
    Асен Василев вдига доходите на хората и прави българите богати!

    15:12 15.05.2026

  • 61 Парадокс БГ

    7 3 Отговор
    Ако краде, като Борисов и Пеевски никога няма да фалира!

    15:13 15.05.2026

  • 62 Лондон

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Как ще ги оправи Радев , той да не е ма...на...ф ???
    Нещо явно съм пропуснал !!!!!

    15:13 15.05.2026

  • 63 Хавай

    4 7 Отговор
    РУСКИТЕ ТРОЛОВЕ

    са мобилизирани да ОБЛАЙВАТ Асен Василев.
    Не е като да не сме го гледали досега

    Г Н У С

    15:14 15.05.2026

  • 64 И Тръмп е фалирал, какво от това????

    6 4 Отговор
    Компании, свързани с Доналд Тръмп, са ФАЛИРАЛИ общо 6 пъти между 1991 и 2009 г. Най-често това са били казина и хотели в Атлантик Сити.

    Коментиран от #67

    15:16 15.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Лондон

    3 2 Отговор
    Как ще ги оправи Радев , той да не е ма...на...ф ???
    Нещо явно съм пропуснал !!!!!

    15:17 15.05.2026

  • 67 Ми сега израел си имат най-послушната

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "И Тръмп е фалирал, какво от това????":

    американска к.y.ч.к.a, те тва!

    15:18 15.05.2026

  • 68 Рей

    5 5 Отговор
    Хиляди фирми се регистрират и фалират всеки ден, така че къде е тук новината, Аман от тролски медии в тази държава.

    15:21 15.05.2026

  • 69 Възмутен

    5 2 Отговор
    За всяка фалирала фирма вина носи собственикът.Колко осъдени има за това в България? Едни даже фалираха цялата държава преди години, други се стараят да го направят, а никой не ги съди. Жан Виденов фалира България, е и?!

    15:23 15.05.2026

  • 70 Смях в залата

    4 3 Отговор
    Че и Тръмп е фалирал разни бизнеси, но вие си го уважавате и харесвате. И даже стана президент.

    15:24 15.05.2026

  • 71 Й.Гьобелс

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Румен":

    Ти да не си от шорошките мисирки та ни пробутваш американски лимонати. Тоя шарлатан-шейтан представян ни от прокоповските медии като филантроп, съвсем по шорошки фалира държавата и съдружници за лично облагодеталствене. Такива в щатите се самоубиват или ги самоубиват подобно на Максуел и Епстийн.

    15:24 15.05.2026

  • 72 Лондон

    7 4 Отговор

    До коментар #59 от "Румен":

    Прочети добре статията , той фалира умишлено , за да избегне дължимо плащане ,към свой частен кредитор !!!
    В Америка , за подобна измама , те качваш на черен чеп , където е реално мястото на А.Василев

    15:25 15.05.2026

  • 73 Шменти-капелли

    3 5 Отговор
    Фалита е нещо нормално. В САЩ и президент стана Тръмп, който е фалирал няколко пъти. А за мутрата в панделата се пазят архиви :)

    15:26 15.05.2026

  • 74 ?????

    7 3 Отговор
    Ха ха.
    Правете си сметката какъв доказан мошеник въртеше няколко години държавните финанси под аплодисментите на умните и красивите.
    И не че тва не се знаеше.
    Още като им изгря зведата с Кики се появиха свидетели за меко казано нечистоплътните му сделки.

    16:02 15.05.2026

  • 75 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Трол":

    Много добър виж

    16:20 15.05.2026

  • 76 Да не е фалирал

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "БРАВО":

    държавата като Луканов и Виденов. Това си е негова фирма. Крадецът Борисов открадна парите на Хемус и колко пари от еврофондове, които са наши пари, ама за него нищо. Радев сключи Боташ и ние плащаме пак с наши пари, да не говорим за Пеевски, Горанов и т.н. Доколкото си спомням има и фалит на физически лица.

    Коментиран от #77, #79

    16:38 15.05.2026

  • 77 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Да не е фалирал":

    Купи пенсионерите и бюджетния сектор и напълни нерегламентирано торбите с кеш. Аре бегай по тъча

    17:02 15.05.2026

  • 78 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Този боклук и финансов измамник сега ще го разчекнат! Крайно време беше!

    17:03 15.05.2026

  • 79 СИГУРНО СИ ПРАВ...

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Да не е фалирал":

    НО КОГАТО ИМА ДА ВЗИМА ЕВРИН ПАРИТЕ СИ ТВА Е НАААЙЙЙЙ ВАЖНОТО НЕЩО В СВЕТА....

    17:14 15.05.2026

  • 80 фото око

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "МОРТЕН ЛУНТ":

    Снимките с пуделите и пачките бяха МЕНТАК!

    17:26 15.05.2026

  • 81 ДА!

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ТРОЛИШ В ДВА САЙТА....
    И НАРИЧАШ ТОВА ....РАБОТА!🖕

    17:29 15.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Горски

    7 0 Отговор
    Ококореният имаше далавери заедно с Лорер за сградата на улица Чаталджа. Целият необслужван дълг е около 5 млн. евро (към Бретснайдер, две бълг. банки и няколко частни лица). Дългът не се обслужва, всичко е изнесено в офшорни компании и кредиторите няма да възстановят и цент. Асен Василев е кредитен милионер. Връщай Асене, връщай! Сега като те нагърбят с дълг, ще разбереш, какво е това, което ти направи с нас, да ни нагърбиш с дълг. Има един цитат от Евангелието - "С каквато мяра мериш с такава ще бъдеш мерен". Сега да видим, кой от хиените около теб ще се бръкне да ти даде ей така 3.3 млн евро. Връщай, или ще те ходиш в Софийския затвор да ставаш булка! Как се продава сграда с ипотека и кой я купува? Сградата все пак си е на мястото и купувачи и продавачи пият студена вода, купувачите -измамените камилчета, а продавачите могат да ядат на по-сериозна цена! Очевидно шарлатаните вече са доказани чрез съд и е време да се пристъпи към арести и при бай Ставри!

    17:52 15.05.2026

  • 85 Дзак

    0 1 Отговор
    Да припомним кой беше експерт по сигурността на тези граждани!

    19:33 15.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 имам подозрение

    3 0 Отговор
    И този мошенник беше назначен за Финасов министър на България. Предполагам всички ще се съгласите че той си екраднал достатъчно докато беше министър и ще си плати тихо без много шум при което ищецът ще оттегли иска.

    23:20 15.05.2026

  • 88 в името на справедливостта

    1 0 Отговор
    Трябва строга, но справедлива ефективна присъда и да не му се разрешава да борави с обществени средства! Защото този ни нагърби да плащаме милиарди които освежиха сметките на Харвардската Групировка.

    00:57 16.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове