ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг”

Бившият министър на финансите и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще носи лична отговорност за фалита на бившата си компания "СТВ Консълтинг", съобщават от вестник "Сега" и bird.bg.

Върховният касационен съд (ВКС) постанови окончателно, че датата на неплатежоспособност на дружеството е 31 декември 2020 година – период, в който политикът е бил негов едноличен собственик.

Ключовата дата и съдебният обрат

Залогът около точната дата на несъстоятелността е решаващ за юридическата и финансова отговорност. Асен Василев е едноличен собственик на "СТВ Консълтинг" до 7 май 2021 година, след което прехвърля своя дял на Марио Сотиров. Първоинстанционният Софийски градски съд първоначално приема, че фирмата е изпаднала в неплатежоспособност именно в края на 2020 година. Впоследствие Апелативният съд измества тази дата към 31 декември 2023 година. Сега върховните магистрати отменят това решение и окончателно заковават първоначалната дата.

Скрити милиони и счетоводни еквилибристики

Към края на 2020 година, в качеството си на собственик, Василев вече е поел сериозен финансов ангажимент към Себастиан Бретшнайдер чрез договор за заем, сключен още през февруари 2019 година. През ноември 2020 година този заем е анексиран и увеличен със сумата от 477 025 долара. Днес Бретшнайдер претендира за невърнати главници и лихви в размер на внушителните 3 181 600 долара.

На първа инстанция съдът вече е установил нередности при осчетоводяването на тези средства. Заемът е бил отразен в счетоводните книги едва през 2023 година. Според експертизите той е имал статут на дългосрочен заем още през 2020 година, през 2021 година задължението е станало краткосрочно, а към края на 2023 година – текущо.

Финансов колапс и сагата "Чаталджа"

Върховният касационен съд изтъква в своите мотиви, че още в края на 2020 година дружеството е било напълно декапитализирано, с трайно влошена ликвидност и без устойчиви приходи. Дейността на фирмата се е поддържала изкуствено чрез заеми, като тя не е разполагала с бързоликвидни активи, с които да удовлетвори своите кредитори. Временното подобрение на финансовото състояние през 2022 година е отчетено от магистратите като несъществено за общата картина на фалита.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по заема към Бретшнайдер е била учредена имуществена ипотека върху известната сграда на улица "Чаталджа", ползвана в миналото от "Продължаваме промяната". Въпреки ипотеката, имотът е продаден, без кредиторът да получи своите средства, оставяйки неясноти около бъдещите последствия в течащата процедура по несъстоятелност.