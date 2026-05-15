ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг”

Бившият министър на финансите и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще носи лична отговорност за фалита на бившата си компания "СТВ Консълтинг", съобщават от вестник "Сега" и bird.bg.
Върховният касационен съд (ВКС) постанови окончателно, че датата на неплатежоспособност на дружеството е 31 декември 2020 година – период, в който политикът е бил негов едноличен собственик.
Ключовата дата и съдебният обрат
Залогът около точната дата на несъстоятелността е решаващ за юридическата и финансова отговорност. Асен Василев е едноличен собственик на "СТВ Консълтинг" до 7 май 2021 година, след което прехвърля своя дял на Марио Сотиров. Първоинстанционният Софийски градски съд първоначално приема, че фирмата е изпаднала в неплатежоспособност именно в края на 2020 година. Впоследствие Апелативният съд измества тази дата към 31 декември 2023 година. Сега върховните магистрати отменят това решение и окончателно заковават първоначалната дата.
Скрити милиони и счетоводни еквилибристики
Към края на 2020 година, в качеството си на собственик, Василев вече е поел сериозен финансов ангажимент към Себастиан Бретшнайдер чрез договор за заем, сключен още през февруари 2019 година. През ноември 2020 година този заем е анексиран и увеличен със сумата от 477 025 долара. Днес Бретшнайдер претендира за невърнати главници и лихви в размер на внушителните 3 181 600 долара.
На първа инстанция съдът вече е установил нередности при осчетоводяването на тези средства. Заемът е бил отразен в счетоводните книги едва през 2023 година. Според експертизите той е имал статут на дългосрочен заем още през 2020 година, през 2021 година задължението е станало краткосрочно, а към края на 2023 година – текущо.
Финансов колапс и сагата "Чаталджа"
Върховният касационен съд изтъква в своите мотиви, че още в края на 2020 година дружеството е било напълно декапитализирано, с трайно влошена ликвидност и без устойчиви приходи. Дейността на фирмата се е поддържала изкуствено чрез заеми, като тя не е разполагала с бързоликвидни активи, с които да удовлетвори своите кредитори. Временното подобрение на финансовото състояние през 2022 година е отчетено от магистратите като несъществено за общата картина на фалита.
Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по заема към Бретшнайдер е била учредена имуществена ипотека върху известната сграда на улица "Чаталджа", ползвана в миналото от "Продължаваме промяната". Въпреки ипотеката, имотът е продаден, без кредиторът да получи своите средства, оставяйки неясноти около бъдещите последствия в течащата процедура по несъстоятелност.
4 Зеления
В предна статия Владислав Панев питаше как изтичат парите от България - еми ей тъй на, както върти далавери неговия Лама Василев.
В друга предишна статия се твърдеше че сме забогатели след приемане на еврото - най вероятно такива петроханци са забогатели спор няма, другите кучетата ги яли.
14:16 15.05.2026
19 Механик
- Ми.... такова.... един път бях забравил да си купя лубрикант....
14:29 15.05.2026
22 финтиране
До коментар #5 от "избирател":Ще вземе на заем от партийната субсидия или ПП ще обяви дарителска кампания за да оправдае наличните дължими милиони.
14:33 15.05.2026
28 Истината:
загуби катастрофално изборите!
Ако беше станал премиер, щеша да фалира и България!
14:38 15.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мартин Картофски 🥔
До края на месеца може да влезе да прави компания на Бай Ставри примерно в Старозагорския :)))
Пейпал и Револют, помогнете ни, за да оцелеем. Сиренето е с пари. Така повече не може да се работи. Дарете!
14:41 15.05.2026
35 МОРТЕН ЛУНТ
През 2021г.,ИЗМАМИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!
Говори в запис за ТОРБИ КЕШ и ВЪОБЩЕ КЕШ за ИЗБОРИ!
УЧАСТНИК в ОПГ - МИТНИЦИ - ПУДЕЛИ И ПАЧКИ!
И пак бай Ганьо МУ вЕрва!
Коментиран от #80
14:45 15.05.2026
41 Всъщност Кокора фалира държавата
До коментар #36 от "Исторически парк":с популистките си повишавания на заплати в администрацията и пенсиите и тегленето на безумни милиардни заеми, за да ги изплаща тия надути административни заплати, което нямаше как да не се продължи и от гербаите, че и от боташите, но едва сега почвате да усещате натрупаните ефекти от фалита. За еврозоната на мрака няма даже да обяснявам.
14:51 15.05.2026
42 Защото
До коментар #40 от "Факт":път на дамите, дори и да са с панталони 😂😂
14:52 15.05.2026
62 Лондон
До коментар #13 от "Гост":Как ще ги оправи Радев , той да не е ма...на...ф ???
Нещо явно съм пропуснал !!!!!
15:13 15.05.2026
63 Хавай
са мобилизирани да ОБЛАЙВАТ Асен Василев.
Не е като да не сме го гледали досега
Г Н У С
15:14 15.05.2026
67 Ми сега израел си имат най-послушната
До коментар #64 от "И Тръмп е фалирал, какво от това????":американска к.y.ч.к.a, те тва!
15:18 15.05.2026
71 Й.Гьобелс
До коментар #59 от "Румен":Ти да не си от шорошките мисирки та ни пробутваш американски лимонати. Тоя шарлатан-шейтан представян ни от прокоповските медии като филантроп, съвсем по шорошки фалира държавата и съдружници за лично облагодеталствене. Такива в щатите се самоубиват или ги самоубиват подобно на Максуел и Епстийн.
15:24 15.05.2026
72 Лондон
До коментар #59 от "Румен":Прочети добре статията , той фалира умишлено , за да избегне дължимо плащане ,към свой частен кредитор !!!
В Америка , за подобна измама , те качваш на черен чеп , където е реално мястото на А.Василев
15:25 15.05.2026
74 ?????
Правете си сметката какъв доказан мошеник въртеше няколко години държавните финанси под аплодисментите на умните и красивите.
И не че тва не се знаеше.
Още като им изгря зведата с Кики се появиха свидетели за меко казано нечистоплътните му сделки.
16:02 15.05.2026
75 Хаха
До коментар #16 от "Трол":Много добър виж
16:20 15.05.2026
76 Да не е фалирал
До коментар #54 от "БРАВО":държавата като Луканов и Виденов. Това си е негова фирма. Крадецът Борисов открадна парите на Хемус и колко пари от еврофондове, които са наши пари, ама за него нищо. Радев сключи Боташ и ние плащаме пак с наши пари, да не говорим за Пеевски, Горанов и т.н. Доколкото си спомням има и фалит на физически лица.
Коментиран от #77, #79
16:38 15.05.2026
77 Да бе
До коментар #76 от "Да не е фалирал":Купи пенсионерите и бюджетния сектор и напълни нерегламентирано торбите с кеш. Аре бегай по тъча
17:02 15.05.2026
79 СИГУРНО СИ ПРАВ...
До коментар #76 от "Да не е фалирал":НО КОГАТО ИМА ДА ВЗИМА ЕВРИН ПАРИТЕ СИ ТВА Е НАААЙЙЙЙ ВАЖНОТО НЕЩО В СВЕТА....
17:14 15.05.2026
80 фото око
До коментар #35 от "МОРТЕН ЛУНТ":Снимките с пуделите и пачките бяха МЕНТАК!
17:26 15.05.2026
81 ДА!
До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ТРОЛИШ В ДВА САЙТА....
И НАРИЧАШ ТОВА ....РАБОТА!🖕
17:29 15.05.2026
