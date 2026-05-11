Синдикалист: Напълно възможно е в дългосрочен план новият кабинет да овладее високите цени на плодовете и зеленчуците

Напълно възможно е новият кабинет да може да се справи в дългосрочен план с високите цени на плодовете и зеленчуците, каза Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите ѝ България разполага с всички механизми и инструменти на общата селскостопанска политика и въпросът е как тези инструменти да се използват така, че действително да стигнат до производителите.
„Темата за цената на българската продукция не е от вчера. Това, което се произвежда и това, което стига до крайния потребител, натрупва по веригата едни сериозни стъпки в ценообразуването, които не остават при производителя, а даже са за сметка на потребителя. Този огромен марж в печалбата се разпределя по веригата от прекупвачи, която е несправедливо удължена”, коментира Васильонова.
Тя каза още, че българите продължаваме да се храним с вносни зеленчуци, плодове и хранителни стоки, причината за което е, че преработвателната ни промишленост не можа да добави стойност, която да остане в рамките на българската икономика.
„Нашите очаквания са за един много сериозен разговор на ниво министерство как ще продължим във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 и за 2027 г. не само като пари, а като визия каква земеделска политика ще имаме за следващите 4 години и след това поне за още 10 години”, категорична бе Васильонова.
2 кой мy дpeмe
важното е опитите да продължават
19:49 11.05.2026
6 Баце
Коментиран от #15
19:53 11.05.2026
9 Кабинетът ли ще ги овладее?
19:56 11.05.2026
11 Хаха
До коментар #8 от "Дориана":Пеевски и Борисов не са на власт от 2020 година. По тяхно време беше много по-евтино. От както Радев пое властта през служебни правителства и редовни на ППДБ всичко поскъпна тройно.
Коментиран от #37
20:03 11.05.2026
12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #8 от "Дориана":Никой не краде повече от нас.
От приватизацията, та до днес.
Спрямо нас, Борисов е бедняк.
20:04 11.05.2026
14 Хасковски каунь
На пазара 1,5 € за марулята. 3,5€ за краставица и домат .
Уплашен съм. Май наистина ще ми излезе толкова.
Хора, за всичко са виновни англосаксити . За всичко!
Коментиран от #17
20:05 11.05.2026
15 Ще стане ще стане
До коментар #6 от "Баце":Само че третата петилетка много бързате В първите две петилетки ще правим ревизия ПЕРО ПО ПЕРО
Коментиран от #18
20:06 11.05.2026
16 Хасковски каунь
дано няма град и дъждове.Дано!
20:08 11.05.2026
17 Не англосансаните
До коментар #14 от "Хасковски каунь":За всичко са виновни БОРИСОВ ПЕЕВСКИ Двамата вече не са в власта и милиардите които се крадеха сега са пенсии и заплати Да са живи и здрави че няма с друго какво да се оправдават некъдърните
20:11 11.05.2026
18 Баце
До коментар #15 от "Ще стане ще стане":За момента не виждам изгледи да стане. Преди време Боко беше казал - Кофти матрял. Тука пак на такова прилича. Ракета носител с кофти матрял.
20:12 11.05.2026
19 За първи път тази синдикалистка се
До сега къде е била
Какво е допринесла по въпроса
20:13 11.05.2026
20 Питане
Правителството тях няма ли да обуздава, а само плод и зелерчука ???
Коментиран от #27
20:14 11.05.2026
21 Даниел
До коментар #1 от "мда":Когато няма къде да ги продаваш или трябва да си платиш някой друг да ги забележи”продаде” ,тогава къде е смисъла да отглеждаш плодове и зеленчуци??!!
20:18 11.05.2026
22 Сатана Z
Парите са евтини,а не плодовете скъпи.
20:27 11.05.2026
26 Механик
Всичко е възможно. Даже и мома да роди.
И такава като теб (износена чанта), може да роди.
Поне не ни правете на луди. Мълчете си и всеки да се оправя както иска. Защото в крайна сметка точно така е стане, а тия "шамански мантри" за светлото бъдеще в необозримото бъдеше ни обиждате допулнително.
20:35 11.05.2026
30 Таван на цените
До коментар #24 от "Таван":води до празни рафтове.
20:45 11.05.2026
31 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #28 от "Тити":Ех, главунчо... Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.
20:46 11.05.2026
37 Борисов и Пеевски управляваха
До коментар #11 от "Хаха":Последните три години.Първо чрез Главчев,а после с Желязков.Много бързо забравяте или Главчо и Роско печатаря вече не са ваши?Първият председател на НС от ГЕРБ,вторият пожизнен депутат от ГЕРБ,включително и сега.
21:01 11.05.2026
38 нещо ново за мен
До коментар #35 от "Маринов":Откога веригите купуват нещо преди да го продадат? Как ли го връщат на продавачите като му изтече срока.....
21:02 11.05.2026
