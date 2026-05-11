Синдикалист: Напълно възможно е в дългосрочен план новият кабинет да овладее високите цени на плодовете и зеленчуците

Напълно възможно е новият кабинет да може да се справи в дългосрочен план с високите цени на плодовете и зеленчуците, каза Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите ѝ България разполага с всички механизми и инструменти на общата селскостопанска политика и въпросът е как тези инструменти да се използват така, че действително да стигнат до производителите.

„Темата за цената на българската продукция не е от вчера. Това, което се произвежда и това, което стига до крайния потребител, натрупва по веригата едни сериозни стъпки в ценообразуването, които не остават при производителя, а даже са за сметка на потребителя. Този огромен марж в печалбата се разпределя по веригата от прекупвачи, която е несправедливо удължена”, коментира Васильонова.

Тя каза още, че българите продължаваме да се храним с вносни зеленчуци, плодове и хранителни стоки, причината за което е, че преработвателната ни промишленост не можа да добави стойност, която да остане в рамките на българската икономика.

„Нашите очаквания са за един много сериозен разговор на ниво министерство как ще продължим във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 и за 2027 г. не само като пари, а като визия каква земеделска политика ще имаме за следващите 4 години и след това поне за още 10 години”, категорична бе Васильонова.