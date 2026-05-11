Синдикалист: Напълно възможно е в дългосрочен план новият кабинет да овладее високите цени на плодовете и зеленчуците

11 Май, 2026 19:44 691 39

Синдикатите очакват сериозен разговор с министерството за визията за земеделската политика

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напълно възможно е новият кабинет да може да се справи в дългосрочен план с високите цени на плодовете и зеленчуците, каза Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите ѝ България разполага с всички механизми и инструменти на общата селскостопанска политика и въпросът е как тези инструменти да се използват така, че действително да стигнат до производителите.

„Темата за цената на българската продукция не е от вчера. Това, което се произвежда и това, което стига до крайния потребител, натрупва по веригата едни сериозни стъпки в ценообразуването, които не остават при производителя, а даже са за сметка на потребителя. Този огромен марж в печалбата се разпределя по веригата от прекупвачи, която е несправедливо удължена”, коментира Васильонова.

Тя каза още, че българите продължаваме да се храним с вносни зеленчуци, плодове и хранителни стоки, причината за което е, че преработвателната ни промишленост не можа да добави стойност, която да остане в рамките на българската икономика.

„Нашите очаквания са за един много сериозен разговор на ниво министерство как ще продължим във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 и за 2027 г. не само като пари, а като визия каква земеделска политика ще имаме за следващите 4 години и след това поне за още 10 години”, категорична бе Васильонова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    14 0 Отговор
    Никой не иска да гледа плодове и зеленчуци. Хората избягаха в града.

    Коментиран от #21

    19:47 11.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    7 3 Отговор
    то и турчин може да роди
    важното е опитите да продължават

    19:49 11.05.2026

  • 3 Да,бе

    12 2 Отговор
    Овладяването ще като всяка година по това време,почва местното полско производство и цените падат до есента...Или лятото иде тая година заради кабинета,а не като всяка година...

    19:50 11.05.2026

  • 4 Абе

    13 2 Отговор
    Кхакво става тхука бе?! В тази държава само за краставици се мисли!!!

    19:50 11.05.2026

  • 5 ИВАН

    12 0 Отговор
    Какво ще овладява, няма производство, на никой не му се работи, всеки иска само копчета да натиска.

    19:51 11.05.2026

  • 6 Баце

    14 2 Отговор
    Да бе да. Интересно как ще стане начело с Пеканов и оная кукла на Сорос във външно министерство.

    Коментиран от #15

    19:53 11.05.2026

  • 7 Гост

    6 2 Отговор
    Не ни пипайте бананите еййй!

    19:54 11.05.2026

  • 8 Дориана

    10 3 Отговор
    Рибата се вмирисва от главата. Голяма част от политиците в Парламента като се започне от Борисов и Пеевски са там не за да работят за народа , а за да се облагодетелстват и напълнят касите си с кражби от обществени поръчки и Евро средства . Така, че алчността е в основата на високите цени и раздаването на пари на калпак с политическа цел без реформи и съкращения.

    Коментиран от #11, #12

    19:56 11.05.2026

  • 9 Кабинетът ли ще ги овладее?

    14 1 Отговор
    Всяка година през летния сезон плодовете и зеленчуците стават по-евтини в сравнение с цените през студения сезон. Отново се опитват да ни правят на будали и да ни внушат, че нещо, което се регулира по естествен начин щяло да бъде постижение на кабинета на Радев!

    19:56 11.05.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Могат да контролират борсите за недекларирани вносни храни. Но това ще повиши цените, ако няма местно производство.

    20:02 11.05.2026

  • 11 Хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Пеевски и Борисов не са на власт от 2020 година. По тяхно време беше много по-евтино. От както Радев пое властта през служебни правителства и редовни на ППДБ всичко поскъпна тройно.

    Коментиран от #37

    20:03 11.05.2026

  • 12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Никой не краде повече от нас.
    От приватизацията, та до днес.
    Спрямо нас, Борисов е бедняк.

    20:04 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    Днес дадох 11 евро за препарати. За втори път. Имам селска градина зарзават -200м2. И няколко асми. Неща за семейството ми. А сега почва пръскането . Тор. И 4-5 евро за 20-50 семенца /как ги броят, не знам/ Да отгледаш разсад,засаждане , плод.......
    На пазара 1,5 € за марулята. 3,5€ за краставица и домат .
    Уплашен съм. Май наистина ще ми излезе толкова.
    Хора, за всичко са виновни англосаксити . За всичко!

    Коментиран от #17

    20:05 11.05.2026

  • 15 Ще стане ще стане

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баце":

    Само че третата петилетка много бързате В първите две петилетки ще правим ревизия ПЕРО ПО ПЕРО

    Коментиран от #18

    20:06 11.05.2026

  • 16 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Ох,
    дано няма град и дъждове.Дано!

    20:08 11.05.2026

  • 17 Не англосансаните

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хасковски каунь":

    За всичко са виновни БОРИСОВ ПЕЕВСКИ Двамата вече не са в власта и милиардите които се крадеха сега са пенсии и заплати Да са живи и здрави че няма с друго какво да се оправдават некъдърните

    20:11 11.05.2026

  • 18 Баце

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ще стане ще стане":

    За момента не виждам изгледи да стане. Преди време Боко беше казал - Кофти матрял. Тука пак на такова прилича. Ракета носител с кофти матрял.

    20:12 11.05.2026

  • 19 За първи път тази синдикалистка се

    7 0 Отговор
    явява с коментар
    До сега къде е била
    Какво е допринесла по въпроса

    20:13 11.05.2026

  • 20 Питане

    4 0 Отговор
    То и магистралките вдигнаха много цените. ...
    Правителството тях няма ли да обуздава, а само плод и зелерчука ???

    Коментиран от #27

    20:14 11.05.2026

  • 21 Даниел

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Когато няма къде да ги продаваш или трябва да си платиш някой друг да ги забележи”продаде” ,тогава къде е смисъла да отглеждаш плодове и зеленчуци??!!

    20:18 11.05.2026

  • 22 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Цените са нормални за държави от клуба на богатите.
    Парите са евтини,а не плодовете скъпи.

    20:27 11.05.2026

  • 23 търговище

    3 2 Отговор
    пазара на тъговище е по скъпо и от СОФИЯ никаде несе маркира ,няма поверки от нап ,продавачите си накупиха по три ,четири имота от наценката на зеленчука

    20:31 11.05.2026

  • 24 Таван

    1 2 Отговор
    на цените и всичко си идва на мястото!Без заплати за бюрократи,да проследяват пътя на стоките!

    Коментиран от #30

    20:32 11.05.2026

  • 25 Ура!

    4 0 Отговор
    Ще ядем плодове зеленчуци и ...пасти. Вие сте смотаняцш

    20:33 11.05.2026

  • 26 Механик

    2 0 Отговор
    OOOOO, тия сме ги чували 90-те години, госпожо-другарке.
    Всичко е възможно. Даже и мома да роди.
    И такава като теб (износена чанта), може да роди.
    Поне не ни правете на луди. Мълчете си и всеки да се оправя както иска. Защото в крайна сметка точно така е стане, а тия "шамански мантри" за светлото бъдеще в необозримото бъдеше ни обиждате допулнително.

    20:35 11.05.2026

  • 27 Трай, не думай!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Питане":

    По колко върви вече еднократната услуга на крак в храстите?

    20:39 11.05.2026

  • 28 Тити

    2 0 Отговор
    Тези мерки са смехотворни нямат нищо общо с овладяване на цени а просто са пожелателн. Малко по малко избирателите на Радев ще разберат че е поредният измамник обещаващ неща които не могат да се случат.

    Коментиран от #31

    20:41 11.05.2026

  • 29 ти вярваш ли си

    3 0 Отговор
    Вярваш ли си, че най-мутренския кабинет последните 20 години, ще премахне мутрите прекупвачи по веригата между пройзводителя и потребителя? Аз не вярвам. Хич.

    20:44 11.05.2026

  • 30 Таван на цените

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Таван":

    води до празни рафтове.

    20:45 11.05.2026

  • 31 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тити":

    Ех, главунчо... Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    20:46 11.05.2026

  • 32 Някога, но не сега

    3 1 Отговор
    Жалки поднеможочи....толкова некадърни и крадливи калинки и бръмбъри от раз насадени до сега не е било. Новата корупция е сладка корупция ,нали ?

    20:49 11.05.2026

  • 33 Хаха

    4 0 Отговор
    През последните 5 години служебните правителства на Радев и двете редовни на протежета му от Петрохан напомпиха цените тройно. Сега щели да взимат мерки да ги свалят

    20:51 11.05.2026

  • 34 Съгласен

    1 0 Отговор
    Към 3000 година ще сме супер но Бг няма да има гаранте

    20:51 11.05.2026

  • 35 Маринов

    0 2 Отговор
    В Лидл и Кауфланд тази седмица има домати на цена под 4 лв. Като те купуват на едро. А на пазарите доматите почват от 6-7 лв. И зеленчуковите пазари са изцяло в сивата зона. Продават на 100% надценка от борсите. Аз ли да им казвам как да озаптят цените? Толкова е лесно! Със законодателни мерки. И строг контрол. Чувал съм, че в Гърция компромис със закона не може да се прави. Да обменят опит, съседи сме. Не да търчат в Киев като предишните началници, основно за шоколадче.

    Коментиран от #38

    20:55 11.05.2026

  • 36 Тошко

    2 0 Отговор
    Лозето не иска молитва, а мотика. Разговори, разговори... приказвали, приказвали ...

    21:01 11.05.2026

  • 37 Борисов и Пеевски управляваха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Последните три години.Първо чрез Главчев,а после с Желязков.Много бързо забравяте или Главчо и Роско печатаря вече не са ваши?Първият председател на НС от ГЕРБ,вторият пожизнен депутат от ГЕРБ,включително и сега.

    21:01 11.05.2026

  • 38 нещо ново за мен

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Маринов":

    Откога веригите купуват нещо преди да го продадат? Как ли го връщат на продавачите като му изтече срока.....

    21:02 11.05.2026

  • 39 Соларни панели на кръг от наши фирми

    1 0 Отговор
    От градушката вечер има вероятност да се прецакат соларните панели на Марешки и Джевдет,.

    21:05 11.05.2026

