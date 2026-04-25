Цените на плодовете и зеленчуците остават високи

Най-голяма динамика в цените на храните в момента се наблюдава при пресните плодове и зеленчуци, като при част от тях поскъпването продължава. Това заяви Илия Гатев от Стоково тържище Първенец. По думите му при месото, млякото, хляба и основните хранителни продукти се отчита относителна стабилност след Великденските празници, изброи "Нова телевизия".
Търговията на най-голямата борса за плодове и зеленчуци у нас остава активна, но студената пролет забавя поевтиняването на родната продукция. В момента ягодите са в сезон и се търгуват между 2 и 3 евро за килограм, като цената им е леко по-ниска спрямо предходния месец.
При останалите плодове и зеленчуци липсва съществена промяна, тъй като по-ниските температури ограничават предлагането от българските оранжерии. Това задържа цените по-високи от очакваното за сезона.
Сериозен ръст се отчита при доматите, краставиците и марулите, които са приблизително два пъти по-скъпи спрямо миналата година. В момента доматите и краставиците се търгуват на едро около 3 евро за килограм, а марулите достигат до 1,50 евро за брой. Основните причини са по-високите производствени разходи и скъпият транспорт при вносните стоки.
При картофите, морковите и тиквичките цените остават близки до миналогодишните. Старите картофи се продават около 0,50 евро за килограм, а младите – между 3 и 3,50 евро. Предлагането е основно българско, но има и внос от страни като Египет и Франция.
При плодовете се наблюдава поскъпване на ябълките заради извънсезонния им характер, докато бананите са поскъпнали с около 20%.
Очакванията са с настъпването на по-топло време и увеличаването на родната продукция да има известно понижение на цените. „По-скоро ще говорим за лека корекция надолу, отколкото за сериозно поевтиняване“, посочи Гатев, като подчерта, че високите разходи за горива и производство ще продължат да оказват натиск върху пазара.
1 Сталин
13:31 25.04.2026
2 ДрайвингПлежър
А то ни сме и в клуба - богаташ шъ ли го сабори една зелка?
13:33 25.04.2026
3 Студената пролет
13:37 25.04.2026
4 1488
13:42 25.04.2026
5 да си ги ядат
13:42 25.04.2026
6 Последния Софиянец
13:43 25.04.2026
7 Мнение
"Не е от еврото!"
Спряхме дългосрочните договори за изгодни енергийни продукти от Русия?!
Спряхме отношенията с Русия?!
Започнахме да купуваме енергийни продукти от 3ти страни (с произход на ресурсите ПАК от Русия), но на доста по-високи цени?!
И всичко това за какво???
Щото Обама (или тия зад него) реши да прави преврат в укрия през 2014, като наля 5млрд долара там, след което сложиха свои био лаборатории и започнаха да въоръжават укрите, та стартираха гражданската война там?!
След това 8г Путин ги чака и им вярва на минските споразумения?! Но уви Меркел призна, че тия споразумения са били само за да спечелят време за въоръжаването на укрия?!
И след всичко това, Путин реши да влезе в укрия през 2022, а ЕС му наложи санкции, щото бил агресор, като бг отвратителните отрпки начело на държавата ни, скъсаха всекви отношения с Русия(без да питат народа си)?!
От друга страна сащ и израел си нападнаха Иран и който друг решат, НО отрпките под наименованието "евроатлантици" в България, НИ вопъл, ни стон не казаха против тази агресия?!
И резултатите не закъсняха!
Скъпи горива и скъпи храни, заради отходния матриал начело на държавата ни!!!
13:46 25.04.2026
8 Хасковски каунь
Сега е скъпо, но защо го купувате. Нямате ли останала зимнина.
Коментиран от #11
13:48 25.04.2026
9 Жик так
13:50 25.04.2026
10 ко каза Кирцата...
Сега джанки 45€ , череши 80€ , домати 6€ , козунаци 21€ ....
Ще забогатеят , ама не всички .
13:54 25.04.2026
11 Мнение
До коментар #8 от "Хасковски каунь":Градски, проблема НЕ е в дъждовете и в студът!
Проблемът е в тия дето са начело на държавата ни!
Наричат се "евроатлантици"!
Тия съсипаха и закриха България!
И преди е имало студове и дъждове!
Помня, че и през април е валял сняг, НО домати и чушки никога не съм виждат да бъдат 10лв/кг???!!!
Казваха от Възраждане, че цифрите на цените ще останат същите, но валутата ще се смени от лева на евро (т.е. инфлация от 50-100% при някои продукти), НО отп.дъчния матриал наречен купени евроатлантици, обясняваха, че това било заиграване със страховете на хората!
На ви сега "клубът на богатите"!!!
13:56 25.04.2026
12 в клуба на тиквените поклонници миряни
13:58 25.04.2026
13 ДрайвингПлежър
Нали ви стържи Урсулица с по 100 евро на мегават двойно на самата себестойност от ТЕЦ с нашите си въглища!
Торовете са точно Х2 а продукцията от тези торове и тези горива още не е дошла - "времето ще се оправи" ама високите цени тепърва ще стават високи щото не Пролетта, а глупостта стои зад тях!
14:02 25.04.2026
14 Пламен
14:10 25.04.2026