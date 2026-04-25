Цените на плодовете и зеленчуците остават високи

25 Април, 2026 13:29 466 14

Студената пролет забавя поевтиняването на родната продукция

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-голяма динамика в цените на храните в момента се наблюдава при пресните плодове и зеленчуци, като при част от тях поскъпването продължава. Това заяви Илия Гатев от Стоково тържище Първенец. По думите му при месото, млякото, хляба и основните хранителни продукти се отчита относителна стабилност след Великденските празници, изброи "Нова телевизия".

Търговията на най-голямата борса за плодове и зеленчуци у нас остава активна, но студената пролет забавя поевтиняването на родната продукция. В момента ягодите са в сезон и се търгуват между 2 и 3 евро за килограм, като цената им е леко по-ниска спрямо предходния месец.

При останалите плодове и зеленчуци липсва съществена промяна, тъй като по-ниските температури ограничават предлагането от българските оранжерии. Това задържа цените по-високи от очакваното за сезона.

Владимир Иванов: Има тенденция за много скъпи зеленчуци, рекордни са цените на домати

Сериозен ръст се отчита при доматите, краставиците и марулите, които са приблизително два пъти по-скъпи спрямо миналата година. В момента доматите и краставиците се търгуват на едро около 3 евро за килограм, а марулите достигат до 1,50 евро за брой. Основните причини са по-високите производствени разходи и скъпият транспорт при вносните стоки.

При картофите, морковите и тиквичките цените остават близки до миналогодишните. Старите картофи се продават около 0,50 евро за килограм, а младите – между 3 и 3,50 евро. Предлагането е основно българско, но има и внос от страни като Египет и Франция.

При плодовете се наблюдава поскъпване на ябълките заради извънсезонния им характер, докато бананите са поскъпнали с около 20%.

Очакванията са с настъпването на по-топло време и увеличаването на родната продукция да има известно понижение на цените. „По-скоро ще говорим за лека корекция надолу, отколкото за сериозно поевтиняване“, посочи Гатев, като подчерта, че високите разходи за горива и производство ще продължат да оказват натиск върху пазара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Абе стига с тия цени всеки ден,вече сте в клуба на богатите и цените изобщо не ни притесняват

    13:31 25.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Нимои да бъди! Ама то инфлация нЕма така че тая новина не ни интересува!
    А то ни сме и в клуба - богаташ шъ ли го сабори една зелка?

    13:33 25.04.2026

  • 3 Студената пролет

    4 0 Отговор
    Се оправя с топли шамари .

    13:37 25.04.2026

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    Цените на плодовете и зеленчуците остават сезонни.

    13:42 25.04.2026

  • 5 да си ги ядат

    3 1 Отговор
    алчни търгаши

    13:42 25.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Домати 14 лв за килограм .Чушки 10 лв.Малини 70 лв.Картофи 10 лв за килограм.

    13:43 25.04.2026

  • 7 Мнение

    2 0 Отговор
    Както едни ппдб-ски антибългарски отрпки ще кажат:
    "Не е от еврото!"

    Спряхме дългосрочните договори за изгодни енергийни продукти от Русия?!
    Спряхме отношенията с Русия?!
    Започнахме да купуваме енергийни продукти от 3ти страни (с произход на ресурсите ПАК от Русия), но на доста по-високи цени?!

    И всичко това за какво???
    Щото Обама (или тия зад него) реши да прави преврат в укрия през 2014, като наля 5млрд долара там, след което сложиха свои био лаборатории и започнаха да въоръжават укрите, та стартираха гражданската война там?!
    След това 8г Путин ги чака и им вярва на минските споразумения?! Но уви Меркел призна, че тия споразумения са били само за да спечелят време за въоръжаването на укрия?!

    И след всичко това, Путин реши да влезе в укрия през 2022, а ЕС му наложи санкции, щото бил агресор, като бг отвратителните отрпки начело на държавата ни, скъсаха всекви отношения с Русия(без да питат народа си)?!

    От друга страна сащ и израел си нападнаха Иран и който друг решат, НО отрпките под наименованието "евроатлантици" в България, НИ вопъл, ни стон не казаха против тази агресия?!

    И резултатите не закъсняха!
    Скъпи горива и скъпи храни, заради отходния матриал начело на държавата ни!!!

    13:46 25.04.2026

  • 8 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Вчера и днес садих навън доматите, капия и краставици. В оранжерията имам 20 корена домати, 6 корена краставица и магданоз. Бачкане и пак бачкане. Пръсках 13 дръвчета. Плод ще има много и не трябва да има оправдание за скъпотия. Със зарзавата е друго. Дъждовете и студът го забавиха
    Сега е скъпо, но защо го купувате. Нямате ли останала зимнина.

    Коментиран от #11

    13:48 25.04.2026

  • 9 Жик так

    1 0 Отговор
    Внасят ги по 1€ от Гърция , тук цени на зеленчуците от 3 - 6€ .

    13:50 25.04.2026

  • 10 ко каза Кирцата...

    3 0 Отговор
    ...като влезе € , всички ще забогатеем .
    Сега джанки 45€ , череши 80€ , домати 6€ , козунаци 21€ ....
    Ще забогатеят , ама не всички .

    13:54 25.04.2026

  • 11 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хасковски каунь":

    Градски, проблема НЕ е в дъждовете и в студът!
    Проблемът е в тия дето са начело на държавата ни!
    Наричат се "евроатлантици"!
    Тия съсипаха и закриха България!

    И преди е имало студове и дъждове!
    Помня, че и през април е валял сняг, НО домати и чушки никога не съм виждат да бъдат 10лв/кг???!!!

    Казваха от Възраждане, че цифрите на цените ще останат същите, но валутата ще се смени от лева на евро (т.е. инфлация от 50-100% при някои продукти), НО отп.дъчния матриал наречен купени евроатлантици, обясняваха, че това било заиграване със страховете на хората!

    На ви сега "клубът на богатите"!!!

    13:56 25.04.2026

  • 12 в клуба на тиквените поклонници миряни

    1 0 Отговор
    Цените на плодовете и зеленчуците остават високи

    13:58 25.04.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    За каква студена пролет ми говорите? Нали плащаме милиарди заради глобалното затопляне?!
    Нали ви стържи Урсулица с по 100 евро на мегават двойно на самата себестойност от ТЕЦ с нашите си въглища!

    Торовете са точно Х2 а продукцията от тези торове и тези горива още не е дошла - "времето ще се оправи" ама високите цени тепърва ще стават високи щото не Пролетта, а глупостта стои зад тях!

    14:02 25.04.2026

  • 14 Пламен

    0 0 Отговор
    Я да питам оплаквачките кога по времето на соца са виждали домати и грозде напролет по времето на бай Тошо.

    14:10 25.04.2026

