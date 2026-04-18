Свлачище затвори пътя Ловеч–Угърчин

Временно е ограничено движението при км 22 по път III-3504 Ловеч – Угърчин в участъка Орляне – Угърчин поради свличане на земна маса, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Свличането е в района, където се строи новият участък от магистрала „Хемус“. Тъй като е разрушена част от конструкцията на пътя, ще се предприемат мерки за обезопасяване на участъка и своевременно възстановяване на трасето“, каза директорът на Областното пътно управление в Ловеч инж. Георги Генов.

Обходният маршрут е: Ловеч – Изворче – Киркова махала – Угърчин и обратно. Трафикът се регулира с пътни знаци.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от пътната агенция.