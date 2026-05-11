Счупен таз и мозъчно сътресение са най-тежките травми при масовото падане във втория етап на Джиро д’Италия

11 Май, 2026 04:41, обновена 11 Май, 2026 03:47 463 1

Останалите петима пострадали при инцидента край Лясковец бяха освободени от болницата още в събота вечерта

Един от фаворитете за крайна победа в състезанието Джиро д’Италия Адам Йейтс не успя да продължи в последния етап.

Малко преди началото на третия етап днес стана ясно, че той се оттегля заради мозъчно сътресение в резултат на вчерашното падане.

Друг 32-годишен колоездач от групата на Джиро д’Италия e в “Пирогов” със счупен таз. Късно в събота вечерта той беше транспортиран от великотърновската болница.

7 състезатели пострадаха при масовото падане вчера в района на лясковското село Мерданя, 23 километра преди финала на етапа във Велико Търново. Всички са прегледани в областната болница.

Преценено е, че състоянието на шестима от тях не налага да бъдат хоспитализирани и са били освободени.

Не се знае обаче дали всички ще могат да продължат да се състезават в обиколката на Италия.


