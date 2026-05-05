Детското отделение в Карлово може да бъде закрито

Протест в Карлово заради опасения, че може да бъде закрито детското отделение на местната болница. В момента в педиатрията работят едва четирима лекари. Те обаче са сериозно натоварени, съобщава БНТ.

Един вече възнамерява да напусне, а друг е в пенсионна възраст. Според част от протестиращите мениджърът на болницата не успява да се справи с нейното управление и затова настояват за оставката му. Проблемите ще бъдат обсъдени на извънредна сесия на Общинския съвет на 7 май.

Преди време беше закрито и родилното отделение на Карловската болница, която обслужва пациенти не само от Карлово, но и от Калофер и Клисура.

Д-р Нася Димитрова - завеждащ "Детско отделение" в МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово: "Този персонал наличен не дава шанс нито за ползване на отпуск, нито за болничен, нито за това, че имаш болно дете вкъщи. Аз самата не съм добре – нощна, няма как да кажа на някой вземете го, преди мен колежката излиза от 24 часа също.

Антония Добрева: "Ние сме тук като граждани, като родители, като пациенти, които в действителност са притеснени, че Карлово ще остане без достъпна медицинска грижа."