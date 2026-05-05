Детското отделение в Карлово може да бъде закрито

5 Май, 2026 22:16 479 7

Преди време беше закрито и родилното отделение на Карловската болница

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест в Карлово заради опасения, че може да бъде закрито детското отделение на местната болница. В момента в педиатрията работят едва четирима лекари. Те обаче са сериозно натоварени, съобщава БНТ.

Един вече възнамерява да напусне, а друг е в пенсионна възраст. Според част от протестиращите мениджърът на болницата не успява да се справи с нейното управление и затова настояват за оставката му. Проблемите ще бъдат обсъдени на извънредна сесия на Общинския съвет на 7 май.

Преди време беше закрито и родилното отделение на Карловската болница, която обслужва пациенти не само от Карлово, но и от Калофер и Клисура.

Д-р Нася Димитрова - завеждащ "Детско отделение" в МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово: "Този персонал наличен не дава шанс нито за ползване на отпуск, нито за болничен, нито за това, че имаш болно дете вкъщи. Аз самата не съм добре – нощна, няма как да кажа на някой вземете го, преди мен колежката излиза от 24 часа също.

Антония Добрева: "Ние сме тук като граждани, като родители, като пациенти, които в действителност са притеснени, че Карлово ще остане без достъпна медицинска грижа."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малкошапчест големонос

    5 0 Отговор
    Вървим по план: първо родилното, след него - детското.😎

    22:20 05.05.2026

  • 2 Наблюдател

    5 2 Отговор
    Важното е да дадем милиардите си на бандеровските фашисти. Децата да събират капачки.

    22:20 05.05.2026

  • 3 Жоро

    1 0 Отговор
    Каква е тази държава бе? Закривайте всичко и да се свършва. Не Ви е срам. 😡

    22:39 05.05.2026

  • 4 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Елате в Софето. Червената Василка строи още коптори за добитъка.

    22:44 05.05.2026

  • 5 Тъй кат гледам

    1 0 Отговор
    Родилните в провинцията ги затварят, едно по едно, патаму что "арийските " не раждат, а "команчите" - Ужас.!

    22:52 05.05.2026

  • 6 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Той ,Христо Ботев ако стане? Иначе празнуваме Ботевите празници в Калофер и Карлово с почести и тем подобни ,фанфари духови музика,военни ,вечерни проверки и какво ли не . Срамота.😡

    22:52 05.05.2026

  • 7 КОТА ВИЖДАМ СНИМКАТА НА ОТДЕЛЕНИЕТО

    1 0 Отговор
    Явно вече Карлово е закрито.

    22:55 05.05.2026

