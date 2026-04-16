Близо 5000 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения

Към момента 4880 пациенти са заявили желание да гласуват в лечебни заведения в страната на изборите на 19 април. Данните продължават да се актуализират, като окончателните списъци следва да бъдат изготвени до 48 часа преди началото на изборния ден.

Общо 237 лечебни заведения са подали информация за участие в организацията на изборния процес. В 128 от тях вече има издадени заповеди за разкриване на избирателни секции.

Съгласно Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия в болници се разкриват избирателни секции при наличие на минимум 10-има избиратели, заявили желание да гласуват. Така хората, които се лекуват и не могат да напуснат дадена болница, имат осигурена възможност да упражнят правото си на вот.

В изборния ден всеки пациент може да гласува на място, като бъде дописан в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Това важи и за хора, които предварително не са заявили желание за участие във вота.

Освен пациенти, в разкритите избирателни секции имат право да гласуват и членове на медицинския персонал, които са на работа в изборния ден.