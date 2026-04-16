Новини
България »
София »
Близо 5000 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения

16 Април, 2026 13:08 517 6

  • болница-
  • гласуване-
  • избори

Близо 5000 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Към момента 4880 пациенти са заявили желание да гласуват в лечебни заведения в страната на изборите на 19 април. Данните продължават да се актуализират, като окончателните списъци следва да бъдат изготвени до 48 часа преди началото на изборния ден.

Общо 237 лечебни заведения са подали информация за участие в организацията на изборния процес. В 128 от тях вече има издадени заповеди за разкриване на избирателни секции.

Съгласно Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия в болници се разкриват избирателни секции при наличие на минимум 10-има избиратели, заявили желание да гласуват. Така хората, които се лекуват и не могат да напуснат дадена болница, имат осигурена възможност да упражнят правото си на вот.

В изборния ден всеки пациент може да гласува на място, като бъде дописан в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Това важи и за хора, които предварително не са заявили желание за участие във вота.

Освен пациенти, в разкритите избирателни секции имат право да гласуват и членове на медицинския персонал, които са на работа в изборния ден.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Карлуково , 4 ти километър и Психиатрията на Медицинска академия ....

    13:12 16.04.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Що не говорите за кой обещава, че няма да се събарят незаконни постройки, ако гласуват за тях?

    13:13 16.04.2026

  • 3 Доктор Гълъбова

    3 0 Отговор
    Основно в лудниците.

    Коментиран от #4

    13:15 16.04.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор Гълъбова":

    Тези 5000 са само заявилите желание от психодиспансера в Дулово.

    13:21 16.04.2026

  • 5 Лицензиран боклук

    1 0 Отговор
    В психиатриите на Гълъбова не е разрешено да се гласува, както и при затворниците и Следствен арест! Явно става въпрос за заразните и родилните отделения на Здравната система! Но, защо, Боже мой, министър Дечев и адмирал Кандев не предложиха 500 евро парична награда на всеки, който подаде достоверна информация за търговците на гласове! Те, хората, щом за 50 евро са готови да гласуват за Партията, за 500 щяха да разкрият цялата схема!

    13:27 16.04.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Още три милиона ще гласуват от лудницата!🌈🤔🤗🤣👍

    13:56 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове