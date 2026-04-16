Важните новини във ФАКТИ на 16.04.2026 г.

Борисов: Евала му правя на Радев как натика ПП-ДБ с това управление. Умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ

Зависи кой ще спечели лидерството в НС, това ще определи бъдещите преговори. Най-важен е бюджетът и да не се трупат повече дългове. Другите важни закони, които трябва да се приемат, са тези по ПВУ и за всички работещи хора. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Здравният министър: Променяме две наредби, които ще спрат практиките с разликите в цените на нерегистрираните лекарства

Променяме две наредби, които ще спрат тези практики с разликите в цените на нерегистрираните лекарства, които към момента изглеждат законни, но са крайно неприемливи, неморални и недопустими. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет служебният здравен министър Михаил Околийски, цитиран от Dariknews.bg

"Прогресивна България" закри кампанията си. Радев: Целта ни е пълно мнозинство. Без коалиции с ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

"Прогресивна България" закри предизборната си кампания три дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Събитието се състоя в Арена "8888" и събра изявени представители на партията, кандидати за депутати и множество симпатизанти, предаде репортер на ФОКУС.

"Силна България в силна Европа": ПП-ДБ закри кампанията си с шествие в центъра на София

"Продължаваме промяната-Демократична България" закри предизборната си кампания с шествие в центъра на София под надслов "Силна България в силна Европа". Шествието стартира от пл. "Св. Неделя" и ще стигне до НДК, предаде репортер на Novini.bg.

Дни преди изборите: От ГЕРБ откриха пробив в машините за гласуване

С колегата Темелков днес бяхме в склада, в който публично бе представена инсталацията на машините пред медии и наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели. Искахме да поставим много въпроси, на които не получихме отговори, а бяхме вербално нападнати от представителите на ЦИК и "Сиела", сигнализира Цветомир Паунов от партия ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

Крум Зарков от Самоков: Конституцията гарантира свободата ни и ние ще я защитаваме

„Ние ще имаме за цел да защитаваме Българската конституция в следващия парламент.” Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите в България.

Той се срещна с граждани в Самоков, заедно с водача на местната листа Владимир Георгиев и кандидати за народни представители на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА.

По думите на Зарков българските социалисти имат най-голям принос за написването на Конституцията от 1991 г. „Българската конституцията съдържа в себе си харта на човешките права и гарантира политическия плурализъм. Гарант е за нищо по-малко от нашата свобода. А без свобода не може да има солидарност.”, подчерта Зарков.

Според него обаче в продължение на 35 години тя бива нарушавана: „Изглежда като фасада на една реална власт, упражнявана от мутри и олигарси, които първо концентрираха икономическа власт, а след това я превърнаха в политическа. Тази Конституция и днес бива обвинявана за това, което се случва най-често точно от тези, които най-много са я нарушавали.”

„Действате по сценарий“: Росица Матева към представителите на ГЕРБ, които отвориха с отвертка машина за гласуване

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред журналисти по време на демонстрация на машина в склада, в който се съхраняват устройствата, предават от БТА. По думите ѝ всички те са пломбирани след профилактика и се очаква в събота да са в секциите за гласуване. На събитието присъства и служебният министър на електронното управление Георги Шарков.

Над 210 000 души ще получат подкрепа от 20 евро заради ръста в цените на горивата през март

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предават от БТА. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

Дрон бе открит на брега край Ахтопол

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес, 16 април, задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“, Ахтопол, съобщават от Министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.

Двама млади кандидати от 23 МИР- София търсят прагматичния път за България

В момент, когато политическият разговор в България често се движи между крайности, в столичния 23 МИР се откроява по-различен тон – по-умерен, по-прагматичен и насочен към конкретните проблеми на хората. Двама млади кандидати от листата на „БСП – Обединена левица“ – Филип Стойчев и Георги Ангелов – предлагат именно такъв подход: далеч от лозунгите, по-близо до реалността.

И макар да говорят по различни теми – външна политика и икономика – между техните позиции се очертава ясна връзка - идеята, че България трябва да действа разумно, балансирано и в защита на собствения си интерес.

Стойчев поставя акцент върху голямата картина – мястото на страната в един все по-нестабилен свят. „Светът живее в период на тежки конфликти, разделение и задълбочаваща се международна нестабилност“, отбелязва той и предупреждава, че „малките държави не могат да си позволят външна политика, основана на крайности, емоции или чужди внушения“. Според него България трябва да бъде „глас за мир, за преговори и за възстановяване на нормалността в международните отношения“.

Този призив за баланс не означава отказ от съюзите, а по-скоро тяхното зряло осмисляне. „България е част от Европейския съюз и НАТО и това е стратегическа рамка, която не подлежи на съмнение. Но зрелият политически подход не изисква да прекъснеш способността си да разговаряш с останалия свят“, подчертава той, очертавайки визия за държава, която едновременно отстоява позициите си в ЕС и НАТО и поддържа прагматични отношения с глобалните фактори.

Тази външнополитическа линия, според Стойчев, има пряко отражение върху ежедневието на хората. „Всяка международна криза много бързо се превръща във вътрешен проблем за българските семейства – чрез по-скъп ток, по-скъпи горива, по-скъпа храна“, пише той, поставяйки логична връзка между дипломацията и стандарта на живот.

Именно от тази точка започва и анализът на Георги Ангелов – но вече през погледа на потребителя. „Хората не живеят в статистиката. Те живеят в магазина и в заведението“, казва той, описвайки инфлацията не като абстрактен процент, а като „директен удар върху стандарта на живот“.

Данните, които посочва, са конкретни: 3.5% годишна инфлация към януари 2026 г. и над 40% натрупано поскъпване за пет години. Но по-важното според него е усещането за несправедливост. „Когато не виждаш как се формира цената, когато малко играчи диктуват пазара… тогава спекулата се превръща в бизнес модел.“

Ако при Стойчев ключовата дума е „дипломация“, при Ангелов тя е „правила“. Решенията, които предлага, са насочени към възстановяване на доверието в пазара: пълна прозрачност с двойно обозначаване на цените, публичен мониторинг на основните храни, реален контрол със санкции, които „надвишават печалбата от нарушението“, и активна борба с картелите.

Особено внимание той обръща на предстоящото въвеждане на еврото: „Еврото не прави цените по-високи. Но дава удобен момент за ‘закръгляне’. И ако държавата не действа, това ‘закръгляне’ остава завинаги в джоба на потребителя.“

В по-широк план Ангелов също излиза извън рамките на вътрешната политика и търси решения на регионално ниво – идея, която любопитно кореспондира с визията на Стойчев за активна външна роля на България. „Балканите не са просто география – те са икономическа възможност“, пише той и очертава перспектива за пазар от близо 140 милиона души, способен да „преговаря равностойно със световните играчи“.

Така, макар да тръгват от различни посоки, двамата кандидати стигат до сходна теза - България не трябва да бъде пасивен участник – нито в международната политика, нито в икономиката. Държавата, според тях, трябва да бъде активен фактор – но не агресивен, а разумен.

„Политика, която не руши мостове, а отваря възможности“, както формулира Стойчев.

И „държава, която е разумен арбитър и стратегически инвеститор“, както допълва Ангелов.

В контекста на предстоящите избори този тип говорене – по-скоро експертно, отколкото лозунгово – остава по-рядко срещано. Но именно в него мнозина търсят отговор на натрупаното усещане за нестабилност – както навън, така и у дома.

Георги Ангелов се явява под номер 105 в листата на „БСП – Обединена левица“, а Филип Стойчев е с преференция 109. БСП – ОЛ се явява на тези избори под номер 5 бюлетината.

Правителството обяви какви са мерките за държавна подкрепа в земеделието

След заявката на зърнопроизводители за протест заради високите цени на горивата и торовете се проведе среща в Министерство на икономиката. Според представители на бранша разходите им сериозно се увеличават и поставят под риск част от земеделските стопанства, включително с фалит. След срещата стана ясно, че решения на исканията им се търсят, а протест на този етап няма да има.

"Растениевъдството има стратегически характер за страната ни. Затова още в началото на войната в Иран започнахме разговори за подкрепа на този сектор. Вече обявихме, че изтегляме по-рано плащанията и връщаме част от акциза на горивата. В транспортния сектор, който е важен за земеделските производители, има одобрени 50 милиона евро, отложено е вдигането на тол таксите." Това каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова на брифинг пред журналисти, цитирана от Нова телевизия.

Андрей Гюров: Няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, цитиран от БНТ.

Общински служител от Берковица и бизнесмен ще бъдат съдени за злоупотреби при обществена поръчка

Районната прокуратура в Монтана е внесла в Районния съд в Берковица обвинителен акт срещу общински служител и бизнесмен от Берковица за злоупотреби със средства, отпуснати от Община Берковица по обществена поръчка за ремонт на част от централния площад „Йордан Радичков“ и на парк в Берковица, съобщават от прокуратурата.

При операция на СДВР са иззети над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове за изборите в неделя, са иззети при операция на СДВР.

Това съобщи на страницата си във фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе.

Успешна полицейска акция е проведена и в Перник, където са открити над 10 000 евро, както и списъци с имена и съответстващи лица срещу тях.

ТЕЦ „Бобов дол“ срещу МВР: Не купуваме гласове, спазваме закона и си плащаме данъците

Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ „Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него:

Мирчев и Божанов към Румен Радев: Нашите избиратели не могат да бъдат атакувани

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България, съобщават от novini.bg.

Министерството на правосъдието предлага законови промени за защита от „делата шамари“

Министерството на правосъдието (МП) внесе за обществено обсъждане проектопромени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела. Това са стратегическите дела срещу публичното участие – SLAPP дела или т.нар. дела шамари, съобщиха от МП.

Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас

Правителственият самолет "Фалкон" тества рехабилитираната писта на Летище Бургас, като бяха успешно извършени няколко задължителни полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация, посочи БНТ.

Сигнал за бомба в столично училище

Сигнал за поставено взривно устройство е получен в софийска гимназия, съобщи NOVA. Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“.

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“

Полицаи задържаха четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и взривни вещества при специализирана акция срещу изборната търговия. Паралелно с това в Кюстендил е арестуван мъж с над 5000 евро, подготвени за манипулиране на предстоящия вот.

България има одобрението на ЕК за държавна помощ за цените на тока за енергоемките отрасли

Европейската комисия одобри схеми за държавна помощ, с които се предоставя временно облекчение на цените на електроенергията за дружества в енергоемки отрасли в България, Германия и Словения в съответствие с целите на Пакта за чиста промишленост. Схемите са одобрени съгласно Рамката за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост (CISAF), приета на 25 юни 2025 г.

Индексът на обществено напрежение остава висок

Общественото напрежение в българското общество остава високо. За първото тримесечие на годината индексът, измерван съвместно от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, е на стойност 6,88.

Близо 5000 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения

Към момента 4880 пациенти са заявили желание да гласуват в лечебни заведения в страната на изборите на 19 април. Данните продължават да се актуализират, като окончателните списъци следва да бъдат изготвени до 48 часа преди началото на изборния ден.

Европейските социалисти със силна подкрепа за Зарков и БСП за изборите СНИМКИ

Партията на европейските социалисти (ПЕС) със силна подкрепа за Крум Зарков и „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” на предстоящите парламентарни избори на 19 април.

Асен Василев в Сливен: Радев не е нов – управлява с 8 правителства, икономическата му програма е рецепта за обедняване

„Важно е да не се подлъжем по уж новия, управлявал два пъти повече от нас, Румен Радев. Защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ предлагаше. И това се видя на дебата „Извън ефир“. За първи път си казаха от екипа на Радев какво имат намерение да правят, което въобще не е добре за българските семейства, нито е добре за българската индустрия“.