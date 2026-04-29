Алпинист падна от фасадата на сграда в Пловдив

Алпинист загина след падане от фасадата на сграда в Пловдив. По предварителни данни мъжът е извършвал ремонтни дейности, съобщават от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Инцидентът е станал във вторник вечерта около 19:30 часа на ул. „Славянска", съобщи БТА. На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка.