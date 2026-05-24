Проф. Стелиян Димитров за наводненията: Беше ясно, че това ще се случи още преди 10-12 години

24 Май, 2026 11:35, обновена 24 Май, 2026 10:50 1 444 16

  • професор стелиян димитров-
  • наводнения-
  • щети-
  • мерки

Валежите са били основният отключващ фактор за кризисната ситуация, смята директорът на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет

Снимка: bTV
Проф. Стелиян Димитров – директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, коментира причините за наводненията у нас, ролята на природните и човешките фактори, както и необходимостта от по-добро използване на геопространствени данни при управлението на риска.

По думите му валежите са били основният отключващ фактор за кризисната ситуация: „Валежите разбира се са факторът, който е отключил тази кризисна ситуация. За тези валежи се знаеше сравнително отдавна“, каза той.

Димитров посочи, че в някои райони са измерени много високи количества дъжд: „Видяхме, че там има измерени количества на Черни връх - 140 литра, Килифарево - 125 литра, а на много места 80-90 литра. Това е страшно много вода“, заяви той.

Според него причините за наводненията са комплексни и зависят от географските условия: „Причините са комплексни. Общото е, че наводненията се случват там, където имаме подходящи географски условия да се случат тези явления“, обясни експертът.

Той допълни, че особеностите на релефа и урбанизацията значително увеличават риска: „Водосборът на Янтра практически представлява един заключен речен коридор в един много тесен пролом с много меандри, с много стеснения, което допълнително създава условия“, каза Димитров.

По думите му естествените заливни тераси са били застроени: „Тези тераси, както се случва нормално в природата, са взети от урбанизирани територии, буквално е строено на брега на реката“, посочи той.

Относно анализа на риска той заяви, че моделите за наводнения са били разработени отдавна: „Тези наводнения в случая са в така наречените райони със значителен потенциален риск от наводнения“, каза той.

Димитров припомни, че е участвал в изготвянето на първите карти за риска: „Аз бях част от екипа, който правеше първите карти на заплахата и риска от наводнения в България“, заяви той.

По думите му още тогава е било ясно, че в засегнатите райони съществува риск: „Още тогава сме представили модела, на базата на който се случват днешните бедствия“, посочи експертът.

Той подчерта, че данните съществуват от години, но проблемът е в тяхното използване: „Нещата са се знаели още преди 10–12 години. Знаеше се как ще протече тази ситуация“, каза Димитров.

Относно прилагането на научните данни той заяви, че проблемът е в интерпретацията им: „Не е просто да имаме данните, а трябва тези данни правилно да ги интерпретираме и да ги използваме във всички дейности, свързани с планирането и управлението на територията“, обясни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мушмуроци

    15 3 Отговор
    Вие за 10-12 дни не можете да дадете синоптична прогноза, камо ли години. Сладка работа сте си намерили- нищоправници и клатикуровци на държавна хранилка.

    10:53 24.05.2026

  • 2 Потресаващо!

    20 6 Отговор
    Всичко е в резултат на герберските кражби. А Тиквата Борисов и неговите министри и депутати са все още на свобода.

    Коментиран от #7

    10:54 24.05.2026

  • 3 Тримата глупаци

    15 3 Отговор
    Стройте в коритото на реката и нЕма проблеми😂

    10:57 24.05.2026

  • 4 Димитров,

    1 1 Отговор
    а вий оттйе сти, дйе живейти? Личи, да апвати добрйе.

    10:58 24.05.2026

  • 5 Предложение

    16 0 Отговор
    Коритата на реките трябва да се чистят редовно,а не когато дойде лошото.Хората да не хвърлят боклуците си в тях.Освен това би могло в чистенето да се включат и мигранти,а не само да ги храним.

    11:00 24.05.2026

  • 6 Къде е новината

    8 0 Отговор
    и къде е решението.

    11:01 24.05.2026

  • 7 Зъл пес

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Трисни се с нещо твърдо по тиквата бе.Все Борисов ви виновен.

    Коментиран от #11

    11:02 24.05.2026

  • 8 Баш Майстора

    1 3 Отговор
    Японския суперкомпютър и ИИ не могат да прогнозират Земетресение и Тцунами , иначе японците си строят в океана.......

    11:05 24.05.2026

  • 9 Дзак

    4 1 Отговор
    Нормално е, речните корита в селищата да бъдат с каменна облицовка. Затова има регионални програми. Средствата се харчат за седянки и софри!

    11:14 24.05.2026

  • 10 Беха ви криви

    4 1 Отговор
    панелките, че ви социализираха и 4то поколение чааветата ви са градяни. Ся, градяните решиа да са еко. И то от деяния де немат нищо общо с нормалната човешка дейност -за тва домата веке е 1€ бройката, а не килото!!! Взеа да строят де се сетят, вкл. и върху реки (Елените)! А едни други другари само лапат. Бюджет и еврокинти. По веригата са винаги невинни и "ам ся дедо Боже(Природата) е крива, че много водътъ.... Аре на бас, че лятоска пак ша ривете "умрееме от жажда и кирлясахме"!

    11:16 24.05.2026

  • 11 Дърво за злия пес

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Зъл пес":

    "Управлението" на Борисов бе кражби, далавери, корупция и простотия.

    11:19 24.05.2026

  • 12 Науката !

    1 0 Отговор
    На Предна Линия !

    Двайсет години !

    След Събитието !

    11:27 24.05.2026

  • 13 Рачо

    1 1 Отговор
    А бе защо сте така де-е-и бе синоптици не може да познавате де-е-аци

    11:28 24.05.2026

  • 14 Бачкатори нема

    2 0 Отговор
    Много професор, много нещо! И всичките много умни!

    12:20 24.05.2026

  • 15 456

    1 0 Отговор
    Природата ще ни помага по всякакъв начин да измете и измие връщането в изходно положение с БСП-ДС-Ново начало. Свиквайте и се гответе за следващите гневни наказания.

    13:03 24.05.2026

  • 16 Грую

    0 0 Отговор
    Този професор е изпреварил времето, пространството и петилетките! Да те пишем, три, петилетки в едно, може и четири и една встрани! Да те благославят всичките пострадали, денонощно!

    14:11 24.05.2026

