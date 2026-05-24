Екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията

24 Май, 2026 12:14 722 6

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

От АСП посочват, че са предприети спешни мерки за оказване на подкрепа на семействата, пострадали от проливните валежи и наводненията в страната. Мобилни екипи от социални работници посещават засегнатите населени места, извършват огледи на нанесените щети и консултират гражданите относно възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности, изброи БТА.

От днес мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи на територията на град Севлиево съвместно с представители на общинската администрация. Целта е да започне опис на щетите в пострадалите от наводненията имоти и да бъдат предоставени заявления за отпускане на подкрепа. Вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства.

В Габрово към момента екипите също са на терен за извършване на огледи и описване на щетите. По първоначални данни са пострадали около 50 жилищни имота, като няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. В района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода – общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. За населението са осигурени и водоноски за обезпечаване на битовите нужди.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България, екипи на АСП са в готовност за последващи действия и подкрепа на засегнатите домакинства.

След оттеглянето на водата, извършването на отводнителни дейности и осигуряването на безопасен достъп, обходите ще продължат и в останалите засегнати райони, включително в общините Габрово и Дряново, както и в населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат в следващите дни, до приключване на необходимите действия по установяване на щетите във всички засегнати райони.

Служителите на АСП оказват съдействие на място при попълването и подаването на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ. Дейностите се извършват в координация с местните власти с цел обхващане на всички засегнати семейства.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро. Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро.

Семействата, получили еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.

По-рано днес вицепремиерът Иво Христов съобщи, че кабинетът ще вземе решения днес, свързани с водата за някои от засегнатите от интензивните валежи райони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайчарнико трябва да се опразни.

    1 0 Отговор
    А накраденото да се раздава на народа.

    12:28 24.05.2026

  • 2 Пламен

    2 0 Отговор
    Нито един от путатите не е отишъл в Търново.

    12:49 24.05.2026

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    КАКВИ МАТЕМАТИЦИ " РАБОТЯТ " ,ЧЕ ИЗЧИСЛИХА И 0,89 ЦЕНТА? 🤷‍♀️🦽🌬🐖🎃😠🤔🪆🇧🇬🤦‍♂️АКО НЕ БЯХА ОТРЯЗАНИ ДЪРВЕТАТА ,ДРУГО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ, НАЛИ? КОГАТО НЕ ПОДПОМАГАТ ОБЩИНИТЕ ,КОИТО НАИСТИНА ИМАТ СИЛНА НУЖДА ОТ СРЕДСТВА ? НО, ПЪЛНИ САКОВЕ С ВАЛУТА НА АЕРОГАРАТА ,НИКОЙ НЕ ГИ ДРЪПНА ОТ РЪЦЕТЕ НА МАГНИТСКИ И ДА ГО ЗАДЪРЖИ ,ТОЗИ КРАДЕЦ.ЗАТОВА " НЯМА " ПАРИ, ИЗНЕСЕНИ С ЧУВАЛИ ,А В ЗАМЯНА ,КАКВО ПОЛУЧИХМЕ ,НЯКОЙ РАЗБРА ЛИ? 🍌🍌🍌

    12:55 24.05.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    12:56 24.05.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    РАЗДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ НА ТЕЗИ ИЗТОРМОЗЕНИ ХОРА. ЗНАЕМ, ЧЕ ПАРИ ИМА, НО НА БАТЕ И НА КАКА ,МОЖЕ, ТАКА ЛИ? ЗА ЧЕНГЕТАТА 50 % ПЛЮС ОЩЕ 20 % МОЖЕ, А НА СТРАДАЩИТЕ ? 🐷🐖🐷🎃🤦‍♂️🇧🇬🦽🤷‍♀️👎👨‍🎓🌬🫡👺

    13:00 24.05.2026

  • 6 Да,бе

    0 0 Отговор
    А трябваше следствието и прокуратурата да описват престъпленията на всички виновни длъжностни лица,които с действие и бездействие са допуснали бедствието...Скапана територия...

    13:39 24.05.2026

