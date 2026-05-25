След наводненията: Севлиево още е без питейна вода

Два дни след опустошителните наводнения в Северна България Севлиево продължава да е без питейна вода, а десетки семейства все още разчистват домовете си от калта и щетите, оставени от водната стихия, съобщи бТВ.
Едно от най-тежко пострадалите места е улица „Воденичарска“ в Севлиево, където водата е достигнала над метър и 20 сантиметра.
„Водата се покачи просто в рамките на един час. Беше 80 сантиметра, после мина 1,20 метра“, разказва Амиде Синанска, чийто дом е бил наводнен.
Жената обяснява, че семейството ѝ е било принудено спешно да се евакуира заедно с малкото им дете и болния ѝ баща.
„Обадихме се на 112. Благодарение на пожарникарите баща ми беше изведен с лодка“, казва още тя.
По думите ѝ възстановяването засега става основно със собствени сили.
„С лопати, с кофи, с каквото намерихме, изкарахме водата и калта“, разказва жената.
По данни на общината вече са обходени 85 пострадали домакинства, а броят им вероятно ще надхвърли 100.
Кметът на Севлиево Иван Иванов обясни, че основната причина за бедствието са огромните количества валежи в района.
„В Севлиево валежът беше 70 литра на квадратен метър, а на връх Ботев – 140 литра“, каза той.
Според него комбинацията от проливните дъждове, снеготопенето и пълния язовир „Александър Стамболийски“ е довела до заливането на градската пречиствателна станция и връщането на вода през канализацията.
Очакванията са водоподаването да бъде възстановено най-рано до края на деня, ако ремонтните дейности продължат без усложнения.
„Работи се от вчера сутринта. Ако не излезе нещо непредвидено, оптимистичният вариант е водата да бъде пусната до вечерта“, обясни кметът.
Междувременно продължават и въпросите дали е можело щетите да бъдат ограничени с почистване на речните корита.
От областната управа признаха, че липсата на средства е сред причините това да не се случи навреме.
В Севлиево днес се очакват и трима министри, които ще обсъдят допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите хора и земеделски производители.
Продължава и издирването на 55-годишен мъж, който е в неизвестност от момента на приливната вълна.
1 честен ционист
09:55 25.05.2026
2 Кака Пенка
Коментиран от #4, #8
09:55 25.05.2026
3 С този
09:58 25.05.2026
4 фалирала държава
До коментар #2 от "Кака Пенка":Како Пенке, в София ако не крадеш можеш да преживееш само на кредит. В малките градове е още по-зле, зашото вече отдавна няма, какво да се краде и всички са само на кредит.
09:58 25.05.2026
5 редник
От областната управа признаха, че липсата на средства е сред причините това да не се случи навреме./
Мда-а, а за какво е областната управа, ако не може да осигури безопастността на хората?...
Коментиран от #7
09:59 25.05.2026
6 Стуличанка
Цялата провинция трябва да плаща скъпо, за да може София да плаща евтино по 2€ кубика, че с тия заплати едвам смогваме за нов джип.
10:05 25.05.2026
7 Пак се оправдават
До коментар #5 от "редник":Те, поне една пролет да бяха почистили коритата преди пороите, ама парите са заминали за още един етаж на нечия вила.
10:07 25.05.2026
8 Предлагам друго
До коментар #2 от "Кака Пенка":Како Пенке, а не може ли да вземем и ние вода от Белмекен, както вие вземате? На вас ви направиха 200 км тръба, да точите вода чак от Рила, на най-ниска цена, а ние я имаме под града си, и я плащаме по-скъпо от вас.
10:10 25.05.2026
9 Една Вода !
И Ти Ще чакаш ! Нещо от Тях !
11:41 25.05.2026