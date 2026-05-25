След наводненията: Севлиево още е без питейна вода

Два дни след опустошителните наводнения в Северна България Севлиево продължава да е без питейна вода, а десетки семейства все още разчистват домовете си от калта и щетите, оставени от водната стихия, съобщи бТВ.

Едно от най-тежко пострадалите места е улица „Воденичарска“ в Севлиево, където водата е достигнала над метър и 20 сантиметра.

„Водата се покачи просто в рамките на един час. Беше 80 сантиметра, после мина 1,20 метра“, разказва Амиде Синанска, чийто дом е бил наводнен.

Жената обяснява, че семейството ѝ е било принудено спешно да се евакуира заедно с малкото им дете и болния ѝ баща.

„Обадихме се на 112. Благодарение на пожарникарите баща ми беше изведен с лодка“, казва още тя.

По думите ѝ възстановяването засега става основно със собствени сили.

„С лопати, с кофи, с каквото намерихме, изкарахме водата и калта“, разказва жената.

По данни на общината вече са обходени 85 пострадали домакинства, а броят им вероятно ще надхвърли 100.

Кметът на Севлиево Иван Иванов обясни, че основната причина за бедствието са огромните количества валежи в района.

„В Севлиево валежът беше 70 литра на квадратен метър, а на връх Ботев – 140 литра“, каза той.

Според него комбинацията от проливните дъждове, снеготопенето и пълния язовир „Александър Стамболийски“ е довела до заливането на градската пречиствателна станция и връщането на вода през канализацията.

Очакванията са водоподаването да бъде възстановено най-рано до края на деня, ако ремонтните дейности продължат без усложнения.

„Работи се от вчера сутринта. Ако не излезе нещо непредвидено, оптимистичният вариант е водата да бъде пусната до вечерта“, обясни кметът.

Междувременно продължават и въпросите дали е можело щетите да бъдат ограничени с почистване на речните корита.

От областната управа признаха, че липсата на средства е сред причините това да не се случи навреме.

В Севлиево днес се очакват и трима министри, които ще обсъдят допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите хора и земеделски производители.

Продължава и издирването на 55-годишен мъж, който е в неизвестност от момента на приливната вълна.