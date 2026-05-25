След наводненията: Севлиево още е без питейна вода

25 Май, 2026 09:40 711 9

Один мъж остава в неизвестност

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Два дни след опустошителните наводнения в Северна България Севлиево продължава да е без питейна вода, а десетки семейства все още разчистват домовете си от калта и щетите, оставени от водната стихия, съобщи бТВ.

Едно от най-тежко пострадалите места е улица „Воденичарска“ в Севлиево, където водата е достигнала над метър и 20 сантиметра.

„Водата се покачи просто в рамките на един час. Беше 80 сантиметра, после мина 1,20 метра“, разказва Амиде Синанска, чийто дом е бил наводнен.

Жената обяснява, че семейството ѝ е било принудено спешно да се евакуира заедно с малкото им дете и болния ѝ баща.

„Обадихме се на 112. Благодарение на пожарникарите баща ми беше изведен с лодка“, казва още тя.

По думите ѝ възстановяването засега става основно със собствени сили.

„С лопати, с кофи, с каквото намерихме, изкарахме водата и калта“, разказва жената.

По данни на общината вече са обходени 85 пострадали домакинства, а броят им вероятно ще надхвърли 100.

Кметът на Севлиево Иван Иванов обясни, че основната причина за бедствието са огромните количества валежи в района.

„В Севлиево валежът беше 70 литра на квадратен метър, а на връх Ботев – 140 литра“, каза той.

Според него комбинацията от проливните дъждове, снеготопенето и пълния язовир „Александър Стамболийски“ е довела до заливането на градската пречиствателна станция и връщането на вода през канализацията.

Очакванията са водоподаването да бъде възстановено най-рано до края на деня, ако ремонтните дейности продължат без усложнения.

„Работи се от вчера сутринта. Ако не излезе нещо непредвидено, оптимистичният вариант е водата да бъде пусната до вечерта“, обясни кметът.

Междувременно продължават и въпросите дали е можело щетите да бъдат ограничени с почистване на речните корита.

От областната управа признаха, че липсата на средства е сред причините това да не се случи навреме.

В Севлиево днес се очакват и трима министри, които ще обсъдят допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите хора и земеделски производители.

Продължава и издирването на 55-годишен мъж, който е в неизвестност от момента на приливната вълна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Това е, за да свикват за приближаващото лято.

    09:55 25.05.2026

  • 2 Кака Пенка

    4 2 Отговор
    Ей, срамота е, че целия праванс се изсипа в София за да ни цапа и да ни снима с телефоните ние как живеем, кога ядем и акаме, но за проблемите на родителите и роднините си изглежда, че хич и не ги е грижа! Ами запалете ги гия луксозни коли нали те Ви ги купуват с труда си и им занесете вода, хляб, обувки, лопати ако им трябват, или пък ги доведете тук, те със сигурност няма да ни пречат повече от вас, но кой ли ще Ви спонсорира гражданското жителство тогава никак не е ясно, затова мълчите.

    Коментиран от #4, #8

    09:55 25.05.2026

  • 3 С този

    6 0 Отговор
    "перфектен водопровод" , седмици ще минат !

    09:58 25.05.2026

  • 4 фалирала държава

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кака Пенка":

    Како Пенке, в София ако не крадеш можеш да преживееш само на кредит. В малките градове е още по-зле, зашото вече отдавна няма, какво да се краде и всички са само на кредит.

    09:58 25.05.2026

  • 5 редник

    2 0 Отговор
    /..Междувременно продължават и въпросите дали е можело щетите да бъдат ограничени с почистване на речните корита.

    От областната управа признаха, че липсата на средства е сред причините това да не се случи навреме./

    Мда-а, а за какво е областната управа, ако не може да осигури безопастността на хората?...

    Коментиран от #7

    09:59 25.05.2026

  • 6 Стуличанка

    3 0 Отговор
    Важното е да продължат да я плащат.
    Цялата провинция трябва да плаща скъпо, за да може София да плаща евтино по 2€ кубика, че с тия заплати едвам смогваме за нов джип.

    10:05 25.05.2026

  • 7 Пак се оправдават

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "редник":

    Те, поне една пролет да бяха почистили коритата преди пороите, ама парите са заминали за още един етаж на нечия вила.

    10:07 25.05.2026

  • 8 Предлагам друго

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кака Пенка":

    Како Пенке, а не може ли да вземем и ние вода от Белмекен, както вие вземате? На вас ви направиха 200 км тръба, да точите вода чак от Рила, на най-ниска цена, а ние я имаме под града си, и я плащаме по-скъпо от вас.

    10:10 25.05.2026

  • 9 Една Вода !

    1 0 Отговор
    Не могат Да Доставят !

    И Ти Ще чакаш ! Нещо от Тях !

    11:41 25.05.2026

