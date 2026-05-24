Новини
България »
Бедственото положение във Велико Търново и Габрово продължава, предстои оценка на щетите

Бедственото положение във Велико Търново и Габрово продължава, предстои оценка на щетите

24 Май, 2026 09:02, обновена 24 Май, 2026 08:06 2 024 38

  • бедствено положение-
  • наводнения-
  • щети

Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра

Бедственото положение във Велико Търново и Габрово продължава, предстои оценка на щетите - 1
Снимка: Фейсбук
NOVA NOVA

Продължава бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи, които причиниха наводнения.

Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра. Вече се виждат щетите, а в днешния ден предстои оценката им.

Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на река Янтра в квартал "Асенов" и "Света гора". "Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Ще има традиционни абитуриентски шествия обаче тази вечер от 18 часа по настояване на родители.

МОСВ: Екипи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършват обходи на критичните точки във Велико Търново и Габрово

Габровско също е в бедствено положение. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са Севлиево и Дряново.

След преливането на язовир „Александър Стамболийски” предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой оряза горите

    15 3 Отговор
    Кой е виновен за бедствието и кой ще плати сега

    Коментиран от #3, #10, #15

    08:08 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой оряза горите":

    ще платиш ти
    както винаги

    08:09 24.05.2026

  • 4 НАКАЗАНИЕ

    9 2 Отговор
    За сатанинските песни.

    08:12 24.05.2026

  • 5 Абя някой знае ли къде се покриха

    10 5 Отговор
    Моше Крадев, Гълъба му, Запеканката му, оня мазняр Иво и другия нефелни Пулю? А коя е тая пaчa, дето е министър на околоната среда и водите?

    Коментиран от #13, #14, #17

    08:15 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Муньо ядоса посред нощ лудия Тръмпоч

    8 3 Отговор
    заради тия скапани туристически визи и веднага активираха ХААРПа.

    08:17 24.05.2026

  • 8 Къде е Радев?

    8 6 Отговор
    Нещо да сте чули за Радев? Да не би да се скри в бункера като господаря си?

    Тиквата поне имаше наглостта да се появява по събития и да си прави ПР.

    Коментиран от #18

    08:20 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отворено общиство

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой оряза горите":

    Сорос и Зеленски са виновни! Забрана за НПО, гей бракове, защон за чуждестранните агенти ни трябват, за да ни предпазят от инфлация и природни бедствия.

    08:24 24.05.2026

  • 11 PyмбуРаг

    2 2 Отговор
    гангабанга!

    08:24 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Абя някой знае ли къде се покриха":

    Знаеш ли, колко му пука на император Радев за плeбса? Който е бил в казарма знае, какви са порадките там: я начальник, ти дypaк, а сега козирувай и набивай крак.

    08:27 24.05.2026

  • 15 Тирове с букови трупи

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой оряза горите":

    Всеки ден по стотина тира слизат от планината, горе е голо вече, като ливне малко дъж и носи калните потоци директно към градовете, но кой организира и печели от тоя „бизнес“ да кажат от горското

    08:31 24.05.2026

  • 16 ЗА 35 ГОДИНИ

    11 4 Отговор
    Построихме евродемокрацията. Това са резултатите.

    Коментиран от #20

    08:40 24.05.2026

  • 17 Нали

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абя някой знае ли къде се покриха":

    цяла делегация от атеисти замина за Рим и аудиенция с Папа Лъв ? Ганьо се дави и плаща пътешествието им !

    Коментиран от #32

    08:42 24.05.2026

  • 18 Лопата Орешник

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Къде е Радев?":

    Къв Радев бе, кестен?! От 89та до сега всичко живо сече и строи където му падне, Радев е премиер от 2 седмици, ако искаш да засади всички изсечени гори и да поникнат лесозащитните пояси и да се само почистят речните корита за 14 дни, а? Мишок! Аре у лево!!

    Коментиран от #19, #21, #25

    08:44 24.05.2026

  • 19 Къде е Радев?

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    Робът веднага скокна на абмразурата да защитава господаря си.

    Радив е във властта от 10 години и безброй правителства е назначи.

    И не говоря защо Радев не сади дървета. И да дърветата ги сече червената мафия, тия дето сега са в екипа на Радев.

    08:47 24.05.2026

  • 20 бкп и дс

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЗА 35 ГОДИНИ":

    верно е,построихме я.но по наш модел!

    08:51 24.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сега има вода на всеки етаж🤣🤣🤣

    7 0 Отговор
    Дори по дворовете има вода

    08:53 24.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Колко много хора работят в администрация

    11 0 Отговор
    Защо се стига до преливане на язовири системно в България. Всъщност наводненията са вследствие на безконтролно отношение към язовирите. Всеки язовир нивото му трябва да се контролира преди валежите а не след тях. МОСВ за какво изобщо отговаря.

    Коментиран от #26, #33, #34

    08:54 24.05.2026

  • 25 курешник

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    викащ 9 годин реzuдент и сложебни правитилства - нищо?

    08:54 24.05.2026

  • 26 за далавери

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Колко много хора работят в администрация":

    Карл !

    08:55 24.05.2026

  • 27 Чорбара

    2 2 Отговор
    Радев е виновен за всичко.
    Рок ли ще триеш или така може а?

    08:56 24.05.2026

  • 28 Ток

    4 0 Отговор
    Нямаме

    08:56 24.05.2026

  • 29 Ток

    2 0 Отговор
    Нямаме

    08:56 24.05.2026

  • 30 ВиК

    3 0 Отговор
    По-рано имаше МО (МНО) и СВ, а сега само МОСВ, басейнови и жакузови дирекции.

    08:58 24.05.2026

  • 31 Фин

    3 0 Отговор
    В Габрово няма вече никакво бедствие - Янтра Габрово се класира за бараж за първа група, абитуриентите минаха по червения килим вчера, а днес след малко започва манифестацията. Времето е с разкъсана облачно и няма проблеми.

    08:59 24.05.2026

  • 32 И турчилянци

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нали":

    Най важното

    08:59 24.05.2026

  • 33 Така се прави за да има бедствия и щети

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Колко много хора работят в администрация":

    И после да има грабежи и псевдо възстановявания ужким да се предпази народа стадо от други бедствия и почват едни грабежи в невиждани мащаби и така става по зрелищно

    09:10 24.05.2026

  • 34 МОСВ

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Колко много хора работят в администрация":

    не отговаря на мал о. Ум. Ници, като теб.

    09:13 24.05.2026

  • 35 АЛОООУси

    2 0 Отговор
    Още разрешавайте да Д П С да сечат дърва ....

    09:29 24.05.2026

  • 36 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    1 0 Отговор
    ША ВДИГАМ ЦЕНАТА НА ВОДАТА ДИСТАНЦИОННО.

    09:37 24.05.2026

  • 37 1400 години !

    2 0 Отговор
    Български Език !

    И Култура !

    09:51 24.05.2026

  • 38 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ТЪЙ ДЕЙСТВАТ САМО ПРОБАТА НА САРМАТ ,КАТО ОБЪРНА ТЕЧЕНИЕТО ГЪЛФСТРЙМ В НОРМАЛНИЯ СИ ВИД И НИЕ СЕ ОЗОВАХМЕ ОТНОВО В УМЕРЕНИЯ ПОЯС ,А САНКЦИИТЕ НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТВАРИ ЩЕ ДЕЙСТВАТ СРЕЩУ ТЯХ ,ОСОБЕННО КАТО С ПРИПОМНЯТ НЯКОГАШНИТЕ ЛЮТИ ЗИМИ И ПРОХЛАДНИТЕ ЛЕТА !!!
    СВИКВАЙТЕ ТОВА ЕНОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!!!

    09:58 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове