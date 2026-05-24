Бедственото положение във Велико Търново и Габрово продължава, предстои оценка на щетите

Продължава бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи, които причиниха наводнения.
Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра. Вече се виждат щетите, а в днешния ден предстои оценката им.
Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на река Янтра в квартал "Асенов" и "Света гора". "Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.
Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Ще има традиционни абитуриентски шествия обаче тази вечер от 18 часа по настояване на родители.
МОСВ: Екипи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършват обходи на критичните точки във Велико Търново и Габрово
Габровско също е в бедствено положение. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са Севлиево и Дряново.
След преливането на язовир „Александър Стамболийски” предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението.
