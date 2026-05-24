Бебе на месец и момче на 8 г. пострадаха при катастрофа с обърнала се кола
  Тема: Войната на пътя

Бебе на месец и момче на 8 г. пострадаха при катастрофа с обърнала се кола

24 Май, 2026 17:42

Сигнал за инцидента е получен малко след 13:00 часа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момиченце на месец и момче на 8 години са пострадали, след катастрофа на пътя между казанлъшките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, пише БТА.

Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13:00 часа. По първоначална информация става дума за катастрофирал лек автомобил „Пежо", управляван от 19-годишен мъж, като колата се е обърнала в канавка.

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години.

Шофьорът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На място има полицейски екип.

Няма затруднения в движението, допълниха от МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    6 0 Отговор
    Тези са.... 100% браТчеди.

    17:55 24.05.2026

  • 2 Абе Бате бе, аз

    3 0 Отговор
    уж сложих новите гуми, само на 10 години са, от каруцата ги свалих щот джантите стсваха на колата и глей къв сакатлък стана... Туй от лошия хасфалт Ша знайш...

    18:11 24.05.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Жената на 19 години с двете деца другите три за осиновяване ли ги е оставила ....???!

    18:29 24.05.2026

