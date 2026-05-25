Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград

Тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли този следобед. Инцидентът е станал минути преди 15 часа в района на разклона за село Черниче, съобщи БНТ.

По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената е загинала на място.

Заради тежкото произшествие движението по пътя е спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакват на място.

На мястото се извършва оглед, а причините за катастрофата се изясняват.