Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград

25 Май, 2026 17:24

Заради тежкото произшествие движението по пътя е спряно в двете посоки

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли този следобед. Инцидентът е станал минути преди 15 часа в района на разклона за село Черниче, съобщи БНТ.

По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената е загинала на място.

Заради тежкото произшествие движението по пътя е спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакват на място.

На мястото се извършва оглед, а причините за катастрофата се изясняват.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Моят инструктор казваше :
    "Жена зад волана е като звезда в небето🤔❗
    Ти нея я виждаш, но тя теб- едва ли 🤔❗"
    Сега другите водачи ще го отнесат, а дори да не ги осъдят, ще им остане травма за цял живот❗

    Коментиран от #4

    17:34 25.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 3 Отговор
    На 60 е взела-дала. Ако беше ΔΑΡΑ, да съжалиш, а то...

    Коментиран от #7

    17:39 25.05.2026

  • 3 хмммм

    2 0 Отговор
    Симитли и Благоевград – Две разскапани общини. Нищо хубаво няма там!

    17:40 25.05.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ИНТЕРЕСНО НА ВАШИЯ ИНСТРУКТОР
    ХОБИТО АСТРОНОМИЯТА ЛИ МУ Е🤔

    Коментиран от #6, #8, #9

    17:41 25.05.2026

  • 5 Сигурно е бързала

    3 0 Отговор
    за хадж...

    17:42 25.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Психология и човешко поведение❗

    17:43 25.05.2026

  • 7 "На 60 г, взела-дала", ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    нямаш намерение да дочакаш тази възраст нали така, затова си такъв нагъл тъпанар порода "банга-ранга" ?

    17:56 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

