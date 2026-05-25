Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград

Тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли този следобед. Инцидентът е станал минути преди 15 часа в района на разклона за село Черниче, съобщи БНТ.
По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.
Жената е загинала на място.
Заради тежкото произшествие движението по пътя е спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакват на място.
На мястото се извършва оглед, а причините за катастрофата се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Жена зад волана е като звезда в небето🤔❗
Ти нея я виждаш, но тя теб- едва ли 🤔❗"
Сега другите водачи ще го отнесат, а дори да не ги осъдят, ще им остане травма за цял живот❗
Коментиран от #4
17:34 25.05.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #7
17:39 25.05.2026
3 хмммм
17:40 25.05.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ИНТЕРЕСНО НА ВАШИЯ ИНСТРУКТОР
ХОБИТО АСТРОНОМИЯТА ЛИ МУ Е🤔
Коментиран от #6, #8, #9
17:41 25.05.2026
5 Сигурно е бързала
17:42 25.05.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":Психология и човешко поведение❗
17:43 25.05.2026
7 "На 60 г, взела-дала", ти
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":нямаш намерение да дочакаш тази възраст нали така, затова си такъв нагъл тъпанар порода "банга-ранга" ?
17:56 25.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.