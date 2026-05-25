ДБ осъди руската атака срещу Украйна с балистична ракета "Орешник"

От "Демократична България" (ДБ) остро осъждат поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета "Орешник" в близост до Киев.
Това се посочва в декларация на формацията, изпратена до медиите. Коалицията настоява президентът Илияна Йотова и правителството да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на "Орешник" като ескалация срещу Украйна и Европа.
Според ДБ това е пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност. "Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване", заявяват от формацията.
Използването на ракета от типа "Орешник", която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна. То е политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор, смятат от ДБ.
"Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа. Приветстваме ясните позиции на европейски лидери и правителства, които определиха атаката като опасна ескалация. Настояваме България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор", посочват от ДБ в декларацията си.
Мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна, заявяват от ДБ и добавят, че питат премиера Румен Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна.
Според ДБ е несериозно е твърдението на премиера, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.
"В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич, който беше предаден в Хага от своите сънародници", добавят от ДБ.
Вчера, 24 май, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“. Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.
6 Перо
До коментар #5 от "Интересно":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #7, #11, #15, #35
20:09 25.05.2026
7 Свиквай!
До коментар #6 от "Перо":Май "вечна им памет" е по-близо от славата.
9 Лопата Орешник
20:12 25.05.2026
До коментар #6 от "Перо":Майка ти се обади,каза че си закъснял с един час за хапчето
20:12 25.05.2026
13 Балончето и белият тунел
До коментар #10 от "Факт":Над когото се спука, нека не му пука.
20:14 25.05.2026
15 Хи хи
До коментар #6 от "Перо":Че ква слава за урките като загубиха 20% територии ??!! Освен тва плюскат от нашите пари !!!
20:15 25.05.2026
17 гринго
а мършии?
ДБ да не се окажат същите боклуци като ППДБ?
Грозно е да мълчите за убитите толкова деца, другарю РадEF.
20:16 25.05.2026
18 Мнение
- Ген.цидът на Израел в ивицата Газа, и последващите действия в Иран;
- Взривеното девическо училище в Иран;
- Взривената от укрите сграда със студенти в Русия;
- Взривените жилищни сгради в дълбоките части (далееч от фронта) в Русия!
И много други "демократични" актове (щом са от шорошите) биват подкрепени от ДБ и ПП!
Щом Зеления и тоя преди него "изчистват" проруски украинци, както и бесарабски българи (дори репортаж имаше по БТВ от 2015та), това абсолютно автоматично се одобрява от такива като ппдб, урсулите, мерцовете, макроните и другите с.тано-поклонници!
НАРОД, КОЙТО ТЪРПИ ТАЗИ АНТИЧОВЕШКА БИО МАСА В ЛИЦЕТО НА ППДБ, И ДРУГИТЕ КАТО ТЯХ, СИ ЗАСЛУЖАВА ПОСЛЕДСТВИЯТА!
20:16 25.05.2026
26 Сталин
До коментар #10 от "Факт":Великите сили в гейпарадите
20:23 25.05.2026
28 Мнение
До коментар #21 от "Сатана Z":Няма шанс да получиш много +чета, поради отровният ти псевдоним, който рекламира злото!
И не, изобщо не е майтап, и няма никво значение, че било класифициране на некво име на балистична ракета!
КОГАТО РЕДОВНО СЕ ПИШЕШ С ИМЕТО НА ВЕЧНИЯТ ВРАГ, ВСИЧКО КАКВОТО ПИШЕШ (ДОРИ И ДА Е ПРАВИЛНО) СЕ ОБЕЗСМИСЛЯ!
СЪЩОТО НЕЩО КАЗВАМ И НА ВСИЧКИ ХОРА ДЕТО КОНСУМИРАТ ПРОДУКТИ, РЕКЛАМИРАЩИ ЗЛОТО!
ИМА ЕДНА ЕНЕРГИЙНА НАПИТКА, РЕКЛАМИРАЩА ДЯВОЛА И КАТО Я ВИДЯ МИ ИДЕ ДА ИЗРИНА, КАКТО ТЪРГОВЦИТЕ ДЕТО Я ПРОДАВАТ, ТАКА И РЕКЛАМНИТЕ ИМ ФИРМЕНИ АВТОМОБИЛИ!
ЗАТОВА СМЕНЯЙ ПСЕВДОНИМЪТ, ДОКАТО Е ВРЕМЕ!
20:25 25.05.2026
30 Цензура
Русия да продължава, никаква милост повече за нaцистка укpoпия !!!
20:28 25.05.2026
31 Дебили Български
При атаката от укрите на колежа в Луганск са загинали близо двадесет деца!
Ама нали за това ви плашат!
20:28 25.05.2026
32 СЛОНА
До коментар #29 от "Цвете":ДОКАТО СЕ ЗАПИШАТ В КНИГАТА НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ(УРКРИТЕ)...
20:31 25.05.2026
33 Мнение
До коментар #29 от "Цвете":Ходи помагай на Украйна, щом пазела Европа!
Кво чакаш още?!
Когато натю ти обещае да не се разраства и см към границите ти (след всв), а го направи на няколко пъти (вкл България), та накрая и в укрия, че даже признаха, че имало американски био лаборатории там в укрия, действията на Русия, са дори доста сдържани!
Ако това бе реципрочно станало от страна на Русия срещу фащ, на територията на Мексико, или Канада, мога да Ви уверя, че ТСВ с ядрени оръжия щеше да е съвсем реална!!!
Не е нормално когато ръчкаш мечката с квото ти дойде на ум (десетилетия подред), и когато накрая тя те заръфа за продажните крайници, да виеш на умряло, че тя е агресорът!!!
20:32 25.05.2026
35 Гост
До коментар #6 от "Перо":Вън украинците от България!
20:38 25.05.2026