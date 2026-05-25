ДБ осъди руската атака срещу Украйна с балистична ракета "Орешник"

25 Май, 2026 21:02, обновена 25 Май, 2026 20:05

  • демократична българия-
  • украйна-
  • русия-
  • орешник

Политическата сила настоява президентът и премиерът също да го направят

Снимка: Демократична България
БТА

От "Демократична България" (ДБ) остро осъждат поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета "Орешник" в близост до Киев.

Това се посочва в декларация на формацията, изпратена до медиите. Коалицията настоява президентът Илияна Йотова и правителството да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на "Орешник" като ескалация срещу Украйна и Европа.

Според ДБ това е пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност. "Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване", заявяват от формацията.

Използването на ракета от типа "Орешник", която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна. То е политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор, смятат от ДБ.

"Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа. Приветстваме ясните позиции на европейски лидери и правителства, които определиха атаката като опасна ескалация. Настояваме България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор", посочват от ДБ в декларацията си.

Мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна, заявяват от ДБ и добавят, че питат премиера Румен Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна.

Според ДБ е несериозно е твърдението на премиера, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.

"В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич, който беше предаден в Хага от своите сънародници", добавят от ДБ.

Вчера, 24 май, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“. Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    16 0 Отговор
    :-) :-) :-)

    20:07 25.05.2026

  • 2 ДьБь

    30 2 Отговор
    Слагам ви го у Г.ь.з.о

    Коментиран от #23

    20:07 25.05.2026

  • 3 Без име

    24 1 Отговор
    Тези могат да осъдят само нмп.

    20:08 25.05.2026

  • 4 Сталин

    34 2 Отговор
    Като чуя ДБ и драйфам

    20:08 25.05.2026

  • 5 Интересно

    23 3 Отговор
    Много зор за "едни гаражи"? Все едно бункер на НАТО е изфирясал. Чак тези нечистоплътници задействаха.

    Коментиран от #6

    20:08 25.05.2026

  • 6 Перо

    1 36 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #7, #11, #15, #35

    20:09 25.05.2026

  • 7 Свиквай!

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Май "вечна им памет" е по-близо от славата.

    20:11 25.05.2026

  • 8 Левски

    34 0 Отговор
    А защо не осъдите Израел, който изби хиляди палестинци и си присвоява територии. Лицемери.

    20:11 25.05.2026

  • 9 Лопата Орешник

    34 1 Отговор
    Обаче ДБ поощри и предложи за орден Стара планина животното, което разпореди удар по ученички! Разбират ли тези плазмодии, че с още няколко подобни изказвания и няма минат 1 процент за да вземат субсидия следващия път? Народът на България се изказа ясно и точно! Крим е руски!

    20:12 25.05.2026

  • 10 Факт

    0 29 Отговор
    Орешник е един спукан балон,великите сили сащ,Британия и Европа,решават

    Коментиран от #13, #26

    20:12 25.05.2026

  • 11 Сталин

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Майка ти се обади,каза че си закъснял с един час за хапчето

    20:12 25.05.2026

  • 12 1 ТРАМВАЙ СА АМА НАГЛИ

    23 1 Отговор
    Кой ли ви има на сериозно смешници ?

    20:13 25.05.2026

  • 13 Балончето и белият тунел

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Над когото се спука, нека не му пука.

    20:14 25.05.2026

  • 14 Русия

    19 1 Отговор
    Плъхове,помия.и и нищожества от Петрохан и Прайда не могат да осъдят никой и нищо !

    20:14 25.05.2026

  • 15 Хи хи

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Че ква слава за урките като загубиха 20% територии ??!! Освен тва плюскат от нашите пари !!!

    20:15 25.05.2026

  • 16 идиоти вън

    12 2 Отговор
    Е те тия ще бъдат първире, които ще отидат на ,,Орлов мост" с погача и мед да посрещат руснаците!!!!

    20:15 25.05.2026

  • 17 гринго

    17 1 Отговор
    ДБ що не осъди украинския удар по детското общежитие в Старобелск при което загинаха над 25 деца,
    а мършии?
    ДБ да не се окажат същите боклуци като ППДБ?
    Грозно е да мълчите за убитите толкова деца, другарю РадEF.

    20:16 25.05.2026

  • 18 Мнение

    14 1 Отговор
    ДБ осъди всичко що е от Русия срещу укрия, НО се съгласява и поощрява всичко що е:

    - Ген.цидът на Израел в ивицата Газа, и последващите действия в Иран;
    - Взривеното девическо училище в Иран;
    - Взривената от укрите сграда със студенти в Русия;
    - Взривените жилищни сгради в дълбоките части (далееч от фронта) в Русия!
    И много други "демократични" актове (щом са от шорошите) биват подкрепени от ДБ и ПП!
    Щом Зеления и тоя преди него "изчистват" проруски украинци, както и бесарабски българи (дори репортаж имаше по БТВ от 2015та), това абсолютно автоматично се одобрява от такива като ппдб, урсулите, мерцовете, макроните и другите с.тано-поклонници!

    НАРОД, КОЙТО ТЪРПИ ТАЗИ АНТИЧОВЕШКА БИО МАСА В ЛИЦЕТО НА ППДБ, И ДРУГИТЕ КАТО ТЯХ, СИ ЗАСЛУЖАВА ПОСЛЕДСТВИЯТА!

    20:16 25.05.2026

  • 19 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Абсолютни нещастници 😂

    20:18 25.05.2026

  • 20 Факт

    7 1 Отговор
    Дебилите от Доносноческа България за това получават "демоккраточни бонуси".

    20:18 25.05.2026

  • 21 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Политическата сила ДБ е класически оксиморон.

    Коментиран от #28

    20:19 25.05.2026

  • 22 СЛОНА

    3 0 Отговор
    ОСЪЖДАМ КАТО ПОЛЗОТВОРНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД ОРЪЖИЯ ОТ РУСИЯ!!!
    От бумбето

    20:19 25.05.2026

  • 23 И моя до твоя

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДьБь":

    Целиооо!

    20:19 25.05.2026

  • 24 Хи хи

    3 2 Отговор
    Руснаците ако сложат ядрените глави на орешниците няма да е Кийййф за 3 дня, а за 3 минути !!

    20:20 25.05.2026

  • 25 Саня

    3 1 Отговор
    ДБ....Като деби....

    20:21 25.05.2026

  • 26 Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Великите сили в гейпарадите

    20:23 25.05.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЛКОТО ПО ДРЕБЕН, ТОЛКОВА ПО ЖЕСТОК.УКРАЙНА ПАЗИ НАИСТИНА ЕВРОПА И ТРЯБВА ДА СЕ ПОМАГА НЕПРЕКЪСНАТО.ТОЗИ ДРЕБЕН И ДОСТА ВРЕДЕН СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ ТОТАЛНО. ДО КОГА ЩЕ Е ТАЗИ ВОЙНА, КОЯТО УБИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИОН МЛАДИ ХОРА? 😠🪆🎭

    20:23 25.05.2026

  • 28 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Няма шанс да получиш много +чета, поради отровният ти псевдоним, който рекламира злото!
    И не, изобщо не е майтап, и няма никво значение, че било класифициране на некво име на балистична ракета!

    КОГАТО РЕДОВНО СЕ ПИШЕШ С ИМЕТО НА ВЕЧНИЯТ ВРАГ, ВСИЧКО КАКВОТО ПИШЕШ (ДОРИ И ДА Е ПРАВИЛНО) СЕ ОБЕЗСМИСЛЯ!

    СЪЩОТО НЕЩО КАЗВАМ И НА ВСИЧКИ ХОРА ДЕТО КОНСУМИРАТ ПРОДУКТИ, РЕКЛАМИРАЩИ ЗЛОТО!
    ИМА ЕДНА ЕНЕРГИЙНА НАПИТКА, РЕКЛАМИРАЩА ДЯВОЛА И КАТО Я ВИДЯ МИ ИДЕ ДА ИЗРИНА, КАКТО ТЪРГОВЦИТЕ ДЕТО Я ПРОДАВАТ, ТАКА И РЕКЛАМНИТЕ ИМ ФИРМЕНИ АВТОМОБИЛИ!

    ЗАТОВА СМЕНЯЙ ПСЕВДОНИМЪТ, ДОКАТО Е ВРЕМЕ!

    20:25 25.05.2026

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЛКОТО ПО ДРЕБЕН, ТОЛКОВА ПО ЖЕСТОК.УКРАЙНА ПАЗИ НАИСТИНА ЕВРОПА И ТРЯБВА ДА СЕ ПОМАГА НЕПРЕКЪСНАТО.ТОЗИ ДРЕБЕН И ДОСТА ВРЕДЕН СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ ТОТАЛНО. ДО КОГА ЩЕ Е ТАЗИ ВОЙНА, КОЯТО УБИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИОН МЛАДИ ХОРА? 😠🪆🎭

    Коментиран от #32, #33

    20:25 25.05.2026

  • 30 Цензура

    0 0 Отговор
    А изpoдите от ДБ осъдиха ли остро или поне меко терористическият удар на нaцистките звeрове по общежитието в Старобелск? Загиналите в съня си момичета, които ще бъдат погребани в сватбени рокли, не са ли невинни жертви? Оня уpoдлив гном, с физиономия на настъпан жабок, трябва да бъде принудително мобилизиран и натирен на фронта, нали се мисли за "генерал"?

    Русия да продължава, никаква милост повече за нaцистка укpoпия !!!

    20:28 25.05.2026

  • 31 Дебили Български

    0 0 Отговор
    При тази атака са загинали четири укри!
    При атаката от укрите на колежа в Луганск са загинали близо двадесет деца!
    Ама нали за това ви плашат!

    20:28 25.05.2026

  • 32 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    ДОКАТО СЕ ЗАПИШАТ В КНИГАТА НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ(УРКРИТЕ)...

    20:31 25.05.2026

  • 33 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    Ходи помагай на Украйна, щом пазела Европа!
    Кво чакаш още?!

    Когато натю ти обещае да не се разраства и см към границите ти (след всв), а го направи на няколко пъти (вкл България), та накрая и в укрия, че даже признаха, че имало американски био лаборатории там в укрия, действията на Русия, са дори доста сдържани!
    Ако това бе реципрочно станало от страна на Русия срещу фащ, на територията на Мексико, или Канада, мога да Ви уверя, че ТСВ с ядрени оръжия щеше да е съвсем реална!!!

    Не е нормално когато ръчкаш мечката с квото ти дойде на ум (десетилетия подред), и когато накрая тя те заръфа за продажните крайници, да виеш на умряло, че тя е агресорът!!!

    20:32 25.05.2026

  • 34 Странно

    1 0 Отговор
    Нещо не ги разбирам тия, вчера по форумите шугавите им тролове разправяха, че това била неуспешна и некадърна атака с два потрошени гаража, а днес осъждали удара, този неуспешния.

    20:32 25.05.2026

  • 35 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Вън украинците от България!

    20:38 25.05.2026

