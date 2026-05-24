Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, избра социалната мрежа, за да отправи пожелание към всички български граждани по повод Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура - 24 май.
“Честит празник на славянската писменост и на българската просвета и култура, уважаеми сънародници! Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние, българите, продължаваме да ги отстояваме и развиваме - въпреки всичко и всеки! Нека не забравяме, че нашите земи са дом на най-старите европейски култури и писмености - Дунавската протоцивилизация и нейната пиктографска писменост, най-древна в света (плочките от Караново и Градешница), тракийската култура и нейната сакрална писменост (Кьолменския надпис), готите и тяхната азбука (създадена от техния просветител и апостол Вулфила в Нове, дн. Свищов). Нека помним, че самите ние сме спасили делото на Кирил и Методий, приютявайки техните ученици, развивайки глаголицата и по-късно създавайки кирилицата. Нека знаем, че още преди глаголицата и кирилицата нашите предци имат свои писмености - прабългарите ползват руническото писмо, а славяните рабошицата (наречена от Черноризец Храбър с красноречивото название "чрътами и резами").
Ние сме народ с цивилизационен код и заряд, който в днешно време може и да е забравил това и да е загубил смисъла на своето съществувание, но празници като 24-ти май са като фар в тъмата на безвремието и тържеството на нищото. Изгубили сме се, но поне някои от нас знаят пътя и насочват останалите слепци по него.
Честит празник, Българи! Нека се гордеем с постиженията на нашите деди и да направим така, че един ден и нашите потомци да се гордеят с нашите дела!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
19:44 24.05.2026
2 Много
19:45 24.05.2026
3 Последния Софиянец
19:45 24.05.2026
4 Така е, но
Коментиран от #7, #15, #34
19:46 24.05.2026
5 Aлфа Вълкът
19:46 24.05.2026
6 Сега
Коментиран от #40
19:47 24.05.2026
7 друго си е
До коментар #4 от "Така е, но":Да се въртиш в скута на шишо, нали!?
19:48 24.05.2026
8 1488
ама не го прави защото генерал румен
плаща османски кръвен данък "боташ"
Коментиран от #11, #16, #17, #18
19:49 24.05.2026
9 кой мy дpeмe
19:49 24.05.2026
10 СПЕЦНАЗ
Гледал съм много клипове за история от него ГОЛЕМ!!
ФАКТ!
Коментиран от #39
19:51 24.05.2026
11 Евроатлантик
До коментар #8 от "1488":А пък на нас ни продъниха ушите, че НАТО ни пази, а ЕС ни храни?! Да не се окаже, че НАТО ще ни пази както ЕС ни храни, скъпо и с галопираща инфлация?
19:52 24.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хмммм
19:53 24.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сандо
До коментар #4 от "Така е, но":Тиквата е на раменете ти.
19:55 24.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Aлфа Вълкът
До коментар #8 от "1488":Ердоган е бетер Джо Байдън в края на мандата му.
Нещо ми попадна скоро с него, стои като препариран и гледа в една точка като говори, по някое време спре и го сбутат да приказва, онзи стартира, ама без да отклони поглед и да мигне поне.
19:57 24.05.2026
18 Спецназ
До коментар #8 от "1488":НЕМА нито за 3 нито за 300 дни, защото има като мен още 2 милиона здрави патриоти и ще им изрежем зелките на тия ...! ПФУ!
Коментиран от #22
19:57 24.05.2026
19 Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #24
19:57 24.05.2026
20 Архимандрисандрит Бибиян
19:59 24.05.2026
21 ТОКУ ЩО ГЛЕДАХ НОВИНИТЕ ПО БТВ
19:59 24.05.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Спецназ":Олелеееее, ти си главатар на гей дружинка "Детелина" ?
20:00 24.05.2026
23 Ха ха ха ха ха ха ха
20:01 24.05.2026
24 Мнение
До коментар #19 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Що, Кирчо, Кокорчо, Гюров и Неински, казаха ли го на Путин, докато подаряваха бг кинти от данъците на народа и сключваха антибългарски договор с укрия (който има само задължения за България, без права)???
Или Ивелин Михайлов го каза на Путин???
Като плюете по единственият, който направи поне нещо в полза на държавата, какво постигате???
20:11 24.05.2026
25 Факти
Коментиран от #26, #38
20:12 24.05.2026
26 Мнение
До коментар #25 от "Факти":Да Русия ни откъснала от Македония, а фащ, ес, жалкобритания и най-вече шорошите, ни дават само мед, масло, ултра високи заплати, невероятни управници, фантастични пътища, гигантска и независима армия, собствена финансова независимост, и въобще докато сме с урсулите и шорошите, България цъфти, връзва, и вече подминава страни като Швейцария, минимум с няколко десетилетия???
Що като казвате А, спирате до там, а не стигате и до Я??? Понеже чичко шорош плаща за плюене против Русия и всичко българско свързано с нея, нали така???
Коментиран от #30
20:21 24.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Шмекер Копейкин празнодумеца
Заветът на Левски към българите да бъдат народ, равен на останалите европейски народи, придобива все по-реални измерения.
KъcMek копейки ! 😂😂😂
Коментиран от #29
20:24 24.05.2026
29 Мнение
До коментар #28 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":"равни на останалите европейски народи"???
Шорошче, когато плюят върху теб, гаврят се и те мачкат западните ти господари, ТОВА НЕ ТЕ ПРАВИ РАВЕН С ТЯХ!
ПРАВИ ТЕ ПОДМЕТКА (ВЕЧЕ ДОСТА ИЗНОСЕНА), КОЯТО СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАХВЪРЛЕНА И ЗАБРАВЕНА!
СЕГА ВЕЧЕ ЕЦБ РЕШАВА ФИНАНСОВАТА НИ СЪДБА, А НЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РБ!!!
ВЕРОЯТНО ТОВА НИЩО НЕ ТИ ГОВОРИ НА ДВУКЛЕТЪЧНИЯТ МОЗЪК?!
АМА НИЩО, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ТИ ДОЙДЕ АКЪЛА! САМО СЕ ПОДГОТВИ ДА ОТГОВАРЯШ ПРЕД НАРОДА СИ, АКО ТЕ ИМА В СПИСЪЦИТЕ С ТРОЛОВИТЕ ФЕРМИ!!!
20:34 24.05.2026
30 Българин
До коментар #26 от "Мнение":А защо някой трябва нещо да ти дава?!? Имаме си държава, въпрос на желание е да си я подредим.
20:45 24.05.2026
31 Напомнящ
Коментиран от #36
21:00 24.05.2026
32 Връщай
21:06 24.05.2026
33 Гагаузите
21:23 24.05.2026
34 Някой
До коментар #4 от "Така е, но":Няма да влезе вече в парламента.
21:31 24.05.2026
35 Температурен Темерут
21:44 24.05.2026
36 Вова Инхибитор
До коментар #31 от "Напомнящ":Да те залият с керосин путлероид.
21:44 24.05.2026
37 Гуру Гарабед
21:46 24.05.2026
38 Колопопев
До коментар #25 от "Факти":Абсолютно вярно. Всеки путлероид и копанара копейкин в белене. Мръсни продажници
21:47 24.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Шаполинов
До коментар #6 от "Сега":А копанара копейкин ще ти нап.ълни уст.енцата с топло кафяво тесто
21:51 24.05.2026
41 Цеко
21:51 24.05.2026
42 Феникс
22:08 24.05.2026
43 Бай Араб
22:08 24.05.2026