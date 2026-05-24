Новини
България »
Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние, българите, продължаваме да ги отстояваме и развиваме

Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние, българите, продължаваме да ги отстояваме и развиваме

24 Май, 2026 19:42 764 43

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • писменост

Костадин Костадинов: Честит празник на славянската писменост и на българската просвета и култура, уважаеми сънародници!

Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние, българите, продължаваме да ги отстояваме и развиваме - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, избра социалната мрежа, за да отправи пожелание към всички български граждани по повод Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура - 24 май.

“Честит празник на славянската писменост и на българската просвета и култура, уважаеми сънародници! Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние, българите, продължаваме да ги отстояваме и развиваме - въпреки всичко и всеки! Нека не забравяме, че нашите земи са дом на най-старите европейски култури и писмености - Дунавската протоцивилизация и нейната пиктографска писменост, най-древна в света (плочките от Караново и Градешница), тракийската култура и нейната сакрална писменост (Кьолменския надпис), готите и тяхната азбука (създадена от техния просветител и апостол Вулфила в Нове, дн. Свищов). Нека помним, че самите ние сме спасили делото на Кирил и Методий, приютявайки техните ученици, развивайки глаголицата и по-късно създавайки кирилицата. Нека знаем, че още преди глаголицата и кирилицата нашите предци имат свои писмености - прабългарите ползват руническото писмо, а славяните рабошицата (наречена от Черноризец Храбър с красноречивото название "чрътами и резами").

Ние сме народ с цивилизационен код и заряд, който в днешно време може и да е забравил това и да е загубил смисъла на своето съществувание, но празници като 24-ти май са като фар в тъмата на безвремието и тържеството на нищото. Изгубили сме се, но поне някои от нас знаят пътя и насочват останалите слепци по него.

Честит празник, Българи! Нека се гордеем с постиженията на нашите деди и да направим така, че един ден и нашите потомци да се гордеят с нашите дела!


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 5 Отговор
    Славянски език, използващ латиница е обречен!

    19:44 24.05.2026

  • 2 Много

    5 8 Отговор
    моля , без клишета и стари горчиви дъвки !

    19:45 24.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска.

    19:45 24.05.2026

  • 4 Така е, но

    7 12 Отговор
    Благодарим за поздрава, но той си е творение на простата и крадлива Тиква Борисов и затова е с няколко мижави депутатчета в парламента. Той и депутатчетата му постоянно квичат срещу Румен Радев и никога срещу Тиквата и ПееФ.

    Коментиран от #7, #15, #34

    19:46 24.05.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    8 7 Отговор
    А бе Джери, що не го направихте национален празник тогава, а гласувахте против?

    19:46 24.05.2026

  • 6 Сега

    8 7 Отговор
    Жълтoпaвeтниците ще напълнят коментарите, демонстрирайки нивото си на интелект и култура!

    Коментиран от #40

    19:47 24.05.2026

  • 7 друго си е

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Така е, но":

    Да се въртиш в скута на шишо, нали!?

    19:48 24.05.2026

  • 8 1488

    7 2 Отговор
    ердоган може да превземе бг за 3 дни

    ама не го прави защото генерал румен
    плаща османски кръвен данък "боташ"

    Коментиран от #11, #16, #17, #18

    19:49 24.05.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    4 8 Отговор
    бегето ще се оправи само и единствено като се подмени кирилицата с латиница и православието с католицизма

    19:49 24.05.2026

  • 10 СПЕЦНАЗ

    12 6 Отговор
    Коста е голем историк и истински патриот!!

    Гледал съм много клипове за история от него ГОЛЕМ!!

    ФАКТ!

    Коментиран от #39

    19:51 24.05.2026

  • 11 Евроатлантик

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    А пък на нас ни продъниха ушите, че НАТО ни пази, а ЕС ни храни?! Да не се окаже, че НАТО ще ни пази както ЕС ни храни, скъпо и с галопираща инфлация?

    19:52 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хмммм

    5 2 Отговор
    То ще излезе, че братя ма н га сарян са защитниците на кирилицата!

    19:53 24.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сандо

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така е, но":

    Тиквата е на раменете ти.

    19:55 24.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Aлфа Вълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Ердоган е бетер Джо Байдън в края на мандата му.
    Нещо ми попадна скоро с него, стои като препариран и гледа в една точка като говори, по някое време спре и го сбутат да приказва, онзи стартира, ама без да отклони поглед и да мигне поне.

    19:57 24.05.2026

  • 18 Спецназ

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    НЕМА нито за 3 нито за 300 дни, защото има като мен още 2 милиона здрави патриоти и ще им изрежем зелките на тия ...! ПФУ!

    Коментиран от #22

    19:57 24.05.2026

  • 19 Ха ха ха ха ха ха ха

    4 5 Отговор
    Това го кажи на Митрофанова и на Путин. Ненужник

    Коментиран от #24

    19:57 24.05.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    Е на днешнио празник Коцю нема ка да не е накарал тьотя си да се опразни деа! Теглил им е една шпакла на тасмата,нема ка!

    19:59 24.05.2026

  • 21 ТОКУ ЩО ГЛЕДАХ НОВИНИТЕ ПО БТВ

    7 2 Отговор
    Нито един път не споменаха, че днес е 24 Май празник на българската азбука и просвета. НПО-тата са превзели медиите и образованието.

    19:59 24.05.2026

  • 22 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Спецназ":

    Олелеееее, ти си главатар на гей дружинка "Детелина" ?

    20:00 24.05.2026

  • 23 Ха ха ха ха ха ха ха

    4 4 Отговор
    Тоя да покаже, че е жив. 4%…..... Колко да е жив

    20:01 24.05.2026

  • 24 Мнение

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Що, Кирчо, Кокорчо, Гюров и Неински, казаха ли го на Путин, докато подаряваха бг кинти от данъците на народа и сключваха антибългарски договор с укрия (който има само задължения за България, без права)???
    Или Ивелин Михайлов го каза на Путин???

    Като плюете по единственият, който направи поне нещо в полза на държавата, какво постигате???

    20:11 24.05.2026

  • 25 Факти

    8 6 Отговор
    На Копейкин майка му Русия премахва две букви от българската азбука през 1945 г. за да я опрости и изравни с руския граждански шрифт. Комунистическата власт обявява ѣ и ѫ за символ на „буржоазен елитизъм“, „консерватизъм“ и „великобългарски шовинизъм“. Премахването на „ят“ (ѣ) изкуствено разделя източните и западните български говори и прекъсва директната писмена връзка със старобългарското книжовно наследство. Това е и част от стратегията за откъсване на Македония от България.

    Коментиран от #26, #38

    20:12 24.05.2026

  • 26 Мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Да Русия ни откъснала от Македония, а фащ, ес, жалкобритания и най-вече шорошите, ни дават само мед, масло, ултра високи заплати, невероятни управници, фантастични пътища, гигантска и независима армия, собствена финансова независимост, и въобще докато сме с урсулите и шорошите, България цъфти, връзва, и вече подминава страни като Швейцария, минимум с няколко десетилетия???

    Що като казвате А, спирате до там, а не стигате и до Я??? Понеже чичко шорош плаща за плюене против Русия и всичко българско свързано с нея, нали така???

    Коментиран от #30

    20:21 24.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шмекер Копейкин празнодумеца

    8 4 Отговор
    Българската азбука е третата официална азбука в ЕС.
    Заветът на Левски към българите да бъдат народ, равен на останалите европейски народи, придобива все по-реални измерения.
    KъcMek копейки ! 😂😂😂

    Коментиран от #29

    20:24 24.05.2026

  • 29 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    "равни на останалите европейски народи"???

    Шорошче, когато плюят върху теб, гаврят се и те мачкат западните ти господари, ТОВА НЕ ТЕ ПРАВИ РАВЕН С ТЯХ!
    ПРАВИ ТЕ ПОДМЕТКА (ВЕЧЕ ДОСТА ИЗНОСЕНА), КОЯТО СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАХВЪРЛЕНА И ЗАБРАВЕНА!

    СЕГА ВЕЧЕ ЕЦБ РЕШАВА ФИНАНСОВАТА НИ СЪДБА, А НЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РБ!!!
    ВЕРОЯТНО ТОВА НИЩО НЕ ТИ ГОВОРИ НА ДВУКЛЕТЪЧНИЯТ МОЗЪК?!

    АМА НИЩО, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ТИ ДОЙДЕ АКЪЛА! САМО СЕ ПОДГОТВИ ДА ОТГОВАРЯШ ПРЕД НАРОДА СИ, АКО ТЕ ИМА В СПИСЪЦИТЕ С ТРОЛОВИТЕ ФЕРМИ!!!

    20:34 24.05.2026

  • 30 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    А защо някой трябва нещо да ти дава?!? Имаме си държава, въпрос на желание е да си я подредим.

    20:45 24.05.2026

  • 31 Напомнящ

    2 8 Отговор
    Браво на Коцето!!! Както винаги с много ценна и полезна историческа информация за духовното величие на народа ни!!! Точно изнесените факти трябва да са източник за гордост и достойно самочувствие на БЪЛГАРИ,а не сатанинските помии,с които ни заливат управниците и медиите!!!

    Коментиран от #36

    21:00 24.05.2026

  • 32 Връщай

    6 0 Отговор
    Парите бе!

    21:06 24.05.2026

  • 33 Гагаузите

    1 0 Отговор
    и те ли ползват кирилица?

    21:23 24.05.2026

  • 34 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е, но":

    Няма да влезе вече в парламента.

    21:31 24.05.2026

  • 35 Температурен Темерут

    1 0 Отговор
    Путлероид продажен,точно просия подменя историята за кирилицата нещастник. Путлероидите нямат право да честват деня на българските букви. Подавай оставка и изчезвай нищожество.

    21:44 24.05.2026

  • 36 Вова Инхибитор

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Напомнящ":

    Да те залият с керосин путлероид.

    21:44 24.05.2026

  • 37 Гуру Гарабед

    2 0 Отговор
    Еее копанар продажен,празника е на Българската писменост мръшляк. Няма никаква славянска писменост.

    21:46 24.05.2026

  • 38 Колопопев

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Абсолютно вярно. Всеки путлероид и копанара копейкин в белене. Мръсни продажници

    21:47 24.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Шаполинов

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    А копанара копейкин ще ти нап.ълни уст.енцата с топло кафяво тесто

    21:51 24.05.2026

  • 41 Цеко

    0 0 Отговор
    Развитието на политиците ни е само цифром, с много нули и материални величини! Да се говори за буквите в Парламента е меко казано мозъчно изкривяване!

    21:51 24.05.2026

  • 42 Феникс

    0 0 Отговор
    Ерудирано човече е Костадинов, жалко че нашата предателска сг@н няма да му позволи да си опита късмета да управлява страната!

    22:08 24.05.2026

  • 43 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Путин заяви в Македония че македонците са написали азбуката

    22:08 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове